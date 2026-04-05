Рецензія на фільм “Піца Муві” / Pizza Movie

Третього квітня на платформі Hulu прем’єрувався комедійний фільм “Піца Муві” з зіркою “Дивних див” Гейтеном Матараццо в одній з головних ролей. Без зайвих слів розповідаємо, наскільки справляється ця стрічка зі своїми прямим функціями в нинішніх умовах занепаду жанру.

Плюси: тут є з чого посміятися, а для комедії це головне; хороша робота від молодих акторів; Мінуси: усе у фільмі від першого і до останнього кадру — суцільна дурня; часом вона аж зашкалює; 6 /10 Оцінка

“Піца Муві” / Pizza Movie

Жанр комедія

Режисери Браян Макелхані, Нік Кочер

У ролях Гейтен Матараццо, Шон Джамброне, Лулу Вілсон, Джек Мартін, Пейтон Елізабет Лі, Маркус Скрібнер, Калеб Гірон, Сара Шерман, Деніел Редкліфф (голос)

Прем’єра Hulu

Рік випуску 2026

Сусіди по кімнаті в коледжі, шанувальники настілок та друзі-невдахи Джек і Монтгомері, після чергової порції газів в обличчя від компанії булерів, виявляють маленьку коробочку з наркотиками під назвою M.I.N.T.S., захованими тут багато років тому. Попри те, що Монтгомері вважає це поганою ідеєю, Джек вмовляє його прийняти по пігулці, навіть не підозрюючи, до яких наслідків це призведе.

Незабаром малолітні йолопи дізнаються, що речовина викликає шість стадій галюцинацій, серед яких, наприклад, вибух голови, спровокований вживанням ненормативної лексики, або обмін тілами. Єдиний спосіб нейтралізувати дію наркотику — з’їсти піцу, яку стражденні вже встигли замовити. Але до неї ще треба дістатися, адже робот, що доставив замовлення, не може піднятися сходами. І шлях до жаданої страви стає для дурників справжнім випробуванням, насиченим сюрреалістичними видіннями та концентрованим абсурдом.

Комедії чи то про легковажних студентів, чи вже великовікових лобуряк під кайфом були вельми популярними у 2000-ні, тоді як в наші дні — нечастий гість на екранах. А тому “Піца Муві” апріорі привертав увагу, адже цікаво, що спроможний запропонувати жанр у часи всепоглинальної толерантності і що ще такого може показати, чого не було, скажімо, у нетлінках з Сетом Рогеном, Денні Макбрайдом та інших любителів пихнути косяком.





І знаєте що? Виявляється, щось незвичне у цій заяложеній і невибагливій темі таки можна вигадати. Але з одним дуже суттєвим нюансом: якщо ви таки наважитесь на перегляд, першим вашим питанням після нього буде “а що курили автори фільму?”.

“Піца Муві” становить настільки химерний, дивний та дурнуватий коктейль, що в якийсь момент ти буквально перестаєш розуміти, як до цього студентсько-наркоманського гармидеру взагалі ставитися. З одного боку, режисери-дебютанти та заразом сценаристи, комедійний дует Браян Макелхані та Нік Кочер, мають достатньо сміливості, щоб видати щедру порцію потішного крінжу, коли втриматися від сміху просто неможливо. З іншого — це все-таки крінж, тому що по-іншому квест до фінальної піци не назвеш. І часом він аж надто зашкалює.

Колись, в епоху розквіту жанру, після куріння травички до ресторану швидкоїжі щосили намагалися дістатися інші двоє невдах Гарольд і Кумар, один з яких, як і місцевий Монтгомері, через свою сором’язливість не міг нормально заговорити з дівчиною, яка йому подобалася. Так от в порівнянні з метаннями місцевих бовдурів, пригоди Гарольда і Кумара здадуться ще адекватними.

Чого вартує, наприклад, часова петля та голови, що вибухають. Або обмін тілами, не обов’язково людськими. Або ризик зустріти свій найгірший кошмар з бензопилою напереваги, причому улюблений господарський інвентар Шкіряного обличчя у цьому випадку призначений для п’ятої точки. Лайно в пакетику тут виглядає найбільш невинною витівкою.

В якийсь момент стрічка починає нагадувати, вже вибачайте за каламбур, “Скотта Пілігрима проти всіх” (2010) на важких наркотиках. Буде у кадрі і забіг голяка, що виринув десь з “Короля вечірок” (2001). В середині фільму той дев’ятий вал ексцентрики (тут не зайвим буде згадати про тутешній метал-фольк бенд), який на глядача буквально валять творці, сходить дещо нанівець. Однак у фінальному акті ідіотія на максималках повертається.

В кінцівці для нас приберегли один дуже крутий жарт, але розкривати суть не будемо, адже це повністю зіпсує його.

Якщо коротко підсумувати “Піца Муві”, то це абсолютна і беззаперечна дурка. “Все завжди і водночас” від комедії про студентів під кайфом. Якось об’єктивно оцінити кіно такого штибу здається завданням неможливим, бо це насичений “і сміх, і гріх”, котрий не піддається логічному осмисленню. Аж дивно, що у своїх бед-тріпах герої не перетворилися на черепашок-ніндзя.