Огляд AVerMedia DVD EZMaker 7: як оцифрувати ностальгію у 2026 році

USB-грабери для аналогового відео є технікою з чіткою місією зберегти те, що давно мало б зникнути разом із магнітною стрічкою. AVerMedia DVD EZMaker 7 — компактний пристрій захоплення через S-Video або composite із максимальною роздільною здатністю 720×480 (NTSC) та 720×576 (PAL/SECAM). Тут немає HDMI, апаратного апскейлу, чи “покращувачів” зображення, а є лише цифровізація сигналу таким, яким він є. У нашому огляді розбираємо, що реально вміє цей адаптер, для кого він актуальний сьогодні та які компроміси доведеться прийняти.

AVerMedia DVD EZMaker 7 4 399 грн. Плюси: компактний і легкий корпус; просте підключення; стабільна робота під час тривалого запису; коректна передача звуку; сумісність із Windows 10 та 11; підтримка популярного ПЗ (OBS Studio, PowerDirector); мінімальні системні вимоги; підходить для архівування VHS та інших аналогових носіїв. Мінуси: лише SD-роздільна здатність (720×480 / 720×576); немає апаратного апскейлу чи шумоподавлення; відсутня підтримка macOS; немає світлодіодної індикації роботи; якість повністю залежить від стану джерела; комплект поставки мінімальний без додаткових кабелів. 7.6 /10 Оцінка

Технічні характеристики AVerMedia DVD EZMaker 7

Параметр Характеристика Інтерфейс до ПК USB (живлення + передача даних) Аналогові ввідні інтерфейси S-Video, Composite (RCA), Stereo Audio (L/R RCA) Максимальна роздільна здатність 720×480 (NTSC), 720×576 (PAL/SECAM) Підтримка форматів відео SD (стандартна чіткість), interlaced Аудіо Стерео (RCA L/R) Апаратне покращення відео Немає Апскейл / апаратний енкодер Немає Програмне забезпечення (сумісність) OBS Studio, PowerDirector 365 та інші сумісні з Video Capture Device Платформи/ОС Windows 10 x64 (2004+), Windows 11 x64 Підтримка macOS Ні Системні вимоги (мінімальні) Windows 10/11 x64, 512 МБ RAM, USB порт, аудіо-карта Габарити 82 × 28,5 × 14 мм Вага ~50 г Комплект постачання Грабер, USB-кабель, гайд для швидкого старту

Паковання та комплектація AVerMedia DVD EZMaker 7

Перед нами біла коробка середнього розміру, що з лицьової сторони демонструє сам ґаджет з коротким описом його функцій. Упаковка легка, без надмірних декоративних елементів, але достатньо інформативна: зазначено ключові інтерфейси, системні вимоги та сумісне програмне забезпечення.

Вміст коробки максимально утилітарний і зосереджений лише на найнеобхіднішому. Усередині знаходиться сам USB-грабер AVerMedia DVD EZMaker 7 у компактному пластиковому корпусі без додаткових панелей чи захисних вставок. Поруч є USB-кабель для підключення до комп’ютера, довжини якого вистачає для стандартних домашніх сценаріїв під’єднання до VHS-плеєра чи DVD-програвача.

Також у комплекті йде коротка інструкція. Паперовий буклет із базовими схемами підключення та рекомендаціями щодо встановлення драйверів і сумісного програмного забезпечення.

AVerMedia DVD EZMaker 7 не включає додаткових кабелів RCA або S-Video, адаптерів чи перехідників, тож їх доведеться мати окремо або придбати. Для користувачів, які вже мають джерело сигналу з відповідними виходами, комплект цілком адекватний.

Загалом комплектація проста й без надмірностей: усе, що потрібно для старту оцифрування сигналу на ПК із Windows, є в коробці, але додаткові аксесуари не передбачені.





Дизайн та конструкція AVerMedia DVD EZMaker 7

AVerMedia DVD EZMaker 7 максимально компактний пристрій, який більше нагадує USB-адаптер, ніж повноцінну карту захоплення. Габарити 82 × 28,5 × 14 мм і вага близько 50 грамів роблять його майже непомітним на столі. Він не займає місця, не потребує окремого живлення й не виглядає як щось складне або “професійне”.

Корпус у пристрою із чорного матового пластику. Ніякого глянцю, RGB чи дизайнерських рішень.

З одного боку AVerMedia DVD EZMaker 7 розміщені всі аналогові входи: S-Video, composite (жовтий RCA) та два RCA для лівого і правого аудіоканалів. Набір класичний для VHS-магнітофонів, Video8-камер і старих DVD-плеєрів. Якщо у вашого джерела є S-Video, варто використовувати саме його, так якість сигналу буде помітно чистішою.

З протилежного боку знаходиться роз’єм для підключення USB-кабелю, який входить у комплект. Кабель знімний, що зручно з погляду транспортування, але водночас означає, що варто уникати зайвого натягу під час запису, аби не втратити сигнал.

На корпусі AVerMedia DVD EZMaker 7 немає світлодіодних індикаторів або кнопок. Пристрій не повідомляє фізично, що він активний або що отримує сигнал. Уся взаємодія відбувається через програмне забезпечення на ПК.

Збірка акуратна, тому нічого не люфтить, роз’єми сидять щільно, а пластик не скрипить.

Під час тривалого запису корпус AVerMedia DVD EZMaker 7 залишається прохолодним. Ніякого помітного нагріву або ознак перевантаження не спостерігається.

З погляду ергономіки це максимально проста схема: “підключив — відкрив програму — записав”. Конструктивно AVerMedia DVD EZMaker 7 створений для конкретної задачі — прийняти аналоговий сигнал і передати його в комп’ютер. І з цим базовим завданням його фізична реалізація повністю узгоджується.

Технічні можливості AVerMedia DVD EZMaker 7

AVerMedia DVD EZMaker 7 належить до класу SD-граберів, і це потрібно чітко розуміти перед покупкою. Максимальна роздільна здатність захоплення становить 720×480 для стандарту NTSC та 720×576 для PAL/SECAM.

Ці цифри означають, що жодного апаратного апскейлу до 720p чи 1080p тут немає. Ви отримуєте саме той відеосигнал, який подає джерело. Якщо касета записана у PAL 576i, то на виході буде цифрова версія цього ж формату.

Інтерфейси підключення, вже згадані вище, S-Video та composite (RCA). Це ключова особливість моделі C039, адже вона створена саме для роботи з аналоговими пристроями. HDMI-входу тут немає і не передбачено.





S-Video дозволяє передавати сигнал із розділенням яскравості та кольорової компоненти, що дає кращу чіткість порівняно з composite.

Аудіо захоплюється через два RCA-роз’єми (лівий і правий канали) та передається в систему синхронно з відео. Окрема звукова карта не потрібна. Все йде через USB як єдиний потік. Живлення також подається через цей інтерфейс.

Системні вимоги AVerMedia DVD EZMaker 7 досить скромні: Windows 10 (версія 2004 або новіша) або Windows 11. Мінімально заявлено 512 МБ оперативної пам’яті. Тож нинішній дефіцит на ринку не зупинить вас від ретро-оцифровувань.

Для базового DVD-авторингу достатньо старих процесорів рівня Pentium 4 або Athlon XP, але це стосується лише мінімальних задач.





macOS офіційно не підтримується. Це означає, що пристрій орієнтований виключно на Windows-системи, і для власників Mac він не є робочим варіантом без сторонніх рішень.

Сумісність із програмами включає OBS Studio та PowerDirector 365. Кодування відбувається програмно, тому формат файлу, бітрейт і якість визначаються налаштуваннями обраного ПЗ, а не самим грабером.

Практичний досвід: VHS і DVD у реальних умовах

Щоб не вигадувати лабораторні сценарії в вакуумі, ми пішли максимально життєвим шляхом. У ролі джерела сигналу в нас старенький, але ще бойовий відеомагнітофон LG DCK583XB, який уміє крутити VHS-касети та DVD-диски. У ролі приймача виступив сучасний ноутбук MSI Vector 16 AI з Windows 11. Аналог зустрічається з ШІ-епохою.





Далі — найприємніше. З глибин шаф і полиць витягнули реліквії 2000-х, а саме VHS-касету з фільмом Людина-павук (так, з Тобі Магвайром, без мультивсесвітів і метаіронії) та DVD-збірник-антологія легендарного Слая. Якщо ви пам’ятаєте “нульові”, ці обкладинки точно знайдуть відгук у вашому серці.

VHS-версія “Людини-павука” має характерний стрічковий шум, легке “плавання” картинки і той самий теплий ламповий вайб, який сучасні стримінги не здатні симулювати жодним фільтром. Ідеальний кандидат для перевірки, як грабер поводиться з реальним аналоговим сигналом, а не з ідеалізованим тестовим патерном.

У DVD джерело цифрове, але сигнал подається через аналоговий вихід. Тобто ми свідомо “заганяємо” цифру назад в аналог, щоб перевірити стабільність та якість захоплення у побутовому сценарії. Саме так багато хто і підключає старі програвачі.





Підключення AVerMedia DVD EZMaker 7 максимально просте: RCA-кабелі (жовтий — відео, червоний і білий — аудіо) до грабера, а далі USB у ноутбук. Але вам вартує мати під руками комплект “тюльпанів”.

Як ПЗ використали CyberLink PowerDirector 14. Версія не найсвіжіша, зате перевірена роками й без сюрпризів у роботі з пристроями захоплення. Запис вели у стандартній для PAL роздільній здатності 720×576 пікселів.

MSI Vector 16 AI має достатній запас продуктивності, тож ризик втрати кадрів через слабке “залізо” ми одразу виключили.

Записували і хвилинні уривки, і повноцінні фрагменти фільмів. Окремо звернули увагу на синхронність звуку, стабільність зображення та можливі просідання кадрів. VHS традиційно додає свої сюрпризи, і нам було важливо зрозуміти, чи не погіршує їх сам грабер.





У підсумку тестування вийшло максимально життєвим і простим, і саме в такому сетапі більшість користувачів і буде використовувати AVerMedia DVD EZMaker 7.

В межах аналогового підключення AVerMedia DVD EZMaker 7 показав акуратну передачу сигналу без спотворень.





Тривалий запис обох фільмів пройшов без обривів або збоїв.

Ми вирішили не зупинятися і дістали камеру Canon DC21E. Так-так, ту саму епоху, коли відео знімалося не на карту пам’яті й не в хмару, а одразу на miniDVD-диск.





Спершу записали буквально кілька хвилин тестового відео у класичному SD-форматі, який тоді здавався піком технологій.

Далі був найважливіший крок, який пам’ятають не всі, а саме ініціалізація перед та фіналізація диска після запису. Без цього miniDVD просто не прочитається на сторонньому програвачі. Олдскульний квест із меню камери, підтвердженням операції й терплячим очікуванням завершення процесу. Усе за каноном початку 2000-х.





Після фіналізації диск перекочував у DCK583XB, звідки сигнал через RCA було подано на AVerMedia DVD EZMaker 7. Сценарій аналогічний DVD-програванню, але з поправкою на те, що джерелом є споживча відеокамера.

Цей тест дозволив оцінити, як грабер працює з home-відео. Тут одразу видно нюанси кольору, автоекспозиції, руху камери та можливих артефактів компресії.

Оскільки miniDVD уже містить стиснене відео (MPEG-2), ми фактично отримуємо подвійне перетворення: цифровий запис → аналоговий вихід → повторна оцифровка. Саме так багато користувачів і рятують старі архіви, коли не хочуть або не можуть копіювати файли напряму.

Запис у PowerDirector 14 пройшов без сюрпризів, сигнал був стабільний, звук синхронний, втрати кадрів не зафіксовано. Тобто в цьому моменті усе впирається не в грабер, а в початкову якість зйомки.

У результаті цей сценарій підтвердив, що пристрій однаково впевнено працює як із касетами, так і з DVD чи miniDVD-джерелами. Якщо у вас десь лежить камера початку 2000-х із купою маленьких дисків, то це шанс повернути записи до життя.

У підсумку можна сказати, що для VHS-плівки пристрій працює як адекватний цифровий сканер сигналу. Для DVD через аналог це більше компромісний варіант, але також стабільний. AVerMedia DVD EZMaker 7 не робить відео кращим, ніж воно є, але й не погіршує його. А для архівування старих фільмів або домашніх записів цього часто достатньо.

Досвід користування AVerMedia DVD EZMaker 7

DVD EZMaker 7 не має власного апаратного енкодера, тому кодування відбувається силами процесора комп’ютера. Навантаження на систему залежить від обраного кодека та бітрейту, а не від самого грабера.

Під час запису VHS через PowerDirector 14 із помірним бітрейтом навантаження на сучасний багатоядерний процесор залишалося невисоким. Навіть тривалий запис повнометражного фільму не викликав просідань кадрів за умови, що система не була перевантажена іншими задачами.

Якщо ж обрати високий бітрейт або програмний пресет із максимальною якістю, навантаження зростає. У такому випадку слабкий ПК може почати втрачати кадри. Це не проблема грабера, а обмеження системи.

Під час тестування повного запису фільмів пристрій працював стабільно, тому не було раптових відключень, зависань або втрати сигналу.

Стабільність сигналу також залежить від джерела. Старі VHS-магнітофони можуть давати нестабільну синхронізацію, і тоді на записі з’являються ривки або короткі збої кадру. У таких випадках проблема в програвачі, а не в AVerMedia DVD EZMaker 7.

Якість кінцевого файлу напряму залежить від того, як ви обробите матеріал після запису. Легке шумоподавлення, корекція кольору й правильний деінтерлейсинг можуть зробити архів приємнішим для перегляду на сучасному екрані.

Під час тривалих сесій пристрій не нагрівається і не демонструє ознак нестабільності. Це важливо для тих, хто планує зацифрувати кілька касет поспіль.

Його сильні сторони компактність, простота підключення, сумісність із сучасними версіями Windows і стабільна робота під час тривалого запису. Обмеження очевидні: лише SD-роздільна здатність і відсутність підтримки macOS. Але для архівування домашніх відео або старих фільмів цього функціоналу достатньо.

Ціна та конкуренти

В Україні AVerMedia DVD EZMaker 7 коштує від 4 399 гривень. Найближчі за форматом конкуренти є різні варіації EZCap та подібні USB AV Capture Adapter без чітко визначеного виробника. Вони можуть коштувати у два-три рази дешевше, але часто мають нестабільні драйвери, проблеми із сумісністю з Windows 10/11 та непередбачувану якість сигналу. Працювати можуть, але гарантій, як ви розумієте, мінімум.

Окремий конкурент у брендовому сегменті — LogiLink VG0030A. Це також аналоговий USB-грабер із підтримкою composite та S-Video.

Герой огляду виглядає як адекватне за ціною рішення для тих, хто хоче просто оцифрувати касети та старі диски, а не перетворювати процес на технічний квест.

7.6 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Компактний корпус і мінімалістична конструкція роблять пристрій зручним для настільного використання, але відсутність індикатора роботи трохи знижує практичність. Якість збирання, матеріали 8 Пластик простий, без преміальності, проте корпус зібраний щільно й не викликає відчуття крихкості навіть при частих підключеннях. Програмне забезпечення 7 Пристрій сумісний із OBS Studio та PowerDirector 365, але власного розширеного ПЗ з глибокими налаштуваннями немає, а підтримка лише Windows звужує аудиторію. Продуктивність 8 Для SD-сигналу пристрій забезпечує стабільний потік без втрати кадрів. Функції 7 Функціональність базова: захоплення SD-відео без апаратного енкодера чи покращення зображення. Завдання виконує, але без додаткових можливостей. Швидкість, нагрів 9 Працює без помітного нагрівання навіть під час повнометражного запису. Ціна 7.5 З урахуванням позиціонування як SD-рішення для архівування VHS, його вартість частково виправдана, особливо порівняно з no-name альтернативами сумнівної якості. Комплектація 6 У комплекті лише грабер, USB-кабель та інструкція; відсутність RCA/S-Video кабелів означає додаткові витрати.