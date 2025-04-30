Огляд Days Gone Remastered: нереалізований потенціал

У квітні 2019 року світ побачив Days Gone — довгоочікуваний ААА-ексклюзив для PlayStation 4. Хоча критики сприйняли гру досить холодно (чому посприяли технічні проблеми на релізі), з часом історія про байкера Дікона здобула велику спільноту відданих шанувальників. У неї був великий потенціал, і велика база фанатів чекала на продовження — повноцінне, сюжетне, з розвитком ідей.

Days Gone Remastered (PS5) 1500 грн. Плюси: нові режими проходження, серед яких перманентна смерть і спідран; хороша оптимізація; швидші завантаження; розблоковані 60 кадрів; особливості PS5, серед яких картки гри і довідка. Купити в Playstation Store Мінуси: гра не оправдовує підзагаловок у назві «ремастер»; покращення візуальної складової незначне; потенціал Dualsense розкрито лише частково. Купити в Playstation Store 6.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Але останніми роками Sony та розробники гри зі студії Bend неодноразово заявляли, що чекати на сиквел не варто. Враховуючи комерційну успішність проєкту (ще у 2022 році було продано понад 9 млн копій), складалось враження, що японський платформотримач просто пішов на принцип і вирішив більше не мати нічого спільного з франшизою. Тож не дивно, що анонс ремастера у лютому цього року був вельми неочікуваною подією. І ось два місяці витративши мінімальну кількість грошей на маркетинг, видавець випустив Days Gone Remastered. Для кого оновлена версія і чи реалізувала вона надії прихильників?

Цей огляд — аналіз технічної частини гри на звичайній PS5 та її відмінностей від оригіналу. Розповідати про історію та ігролад ми тут не будемо.

Що там по графіці?

Оновлена версія Days Gone Remastered на PS5 не є кардинальним стрибком уперед, а радше набором ледь помітних покращень. Моделі персонажів залишилися практично без змін: хоч полігональність могла дещо зрости, у грі це не впадає в очі, навіть у режимі якості. Фізика волосся та постобробка матеріалів одягу виглядають вже дещо застарілими. Хоча в катсценах текстури виглядають трішечки краще, глобально — це все ще той самий рівень, що й у версії для PS4. Трішки більше розробники попрацювали над візуальною якістю оточення, зокрема, над камінням і рослинністю, якої стало більше у режимі якості.

Глобальне освітлення також зазнало незначних покращень, з кращою симуляцією непрямого освітлення та тіней. Постобробка — глибина різкості, дим, motion blur — виглядають трохи краще, але це все ж косметичні правки, а не новий візуальний рівень. Враховуючи, що багато цих змін вже були в PC-версії, прориву для PS5-гравців не відбулося.

Підсумовуючи візуальний аспект гри, варто визнати неприємний факт: слово Remastered в назві хоч і формально оправдане Ремастер — це зміна якості звуку чи зображення раніше створених форм медіа, але радше служить маркетинговим цілям. Оновлена версія все одно виглядає як гра 5-річної давності. Дуже красива на свій час гра, але все ж для сучасного геймера очевидно, що вона родом з минулого.

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Графічні режими: нарешті 60 кадрів

Гра працює у двох режимах:

4K при 30 fps

1440p при 60 fps

В обох режимах Days Gone Remastered видає стабільну частоту кадрів. Перемикання між ними миттєве (виявляється, так можна, розробники Forza Horizon 5) — без перезапуску гри, що зручно, але супроводжується дивною поведінкою консолі. У моєму випадку перебуваючи в головному меню гри при зміні режиму графіки на «Продуктивність» PS5 починала видавати дивний шум кулера, який не зникав з часом. Такого я не зауважив під час зміни режиму графіку під час паузи в грі, тож, можливо, це просто технічна недоробка.

Безумовно, розблокування 60 кадрів — це великий плюс. Гра справді тримає стабільні 60 FPS, але враження псуються через надто агресивну оптимізацію в режимі продуктивності.

Наприклад, у лісових зонах такі об’єкти, як рослинність і тіні, промальовуються буквально за 4–5 метрів від героя. Це вибиває з ілюзії живого ігрового світу — складається враження штучності, яке важко ігнорувати. Тому особисто для себе я обрав режим якості. Картинка залишається плавною навіть попри нижчий FPS, але зате немає таких помітних артефактів, які псують загальне сприйняття і забирають на себе увагу.

Швидкість завантажень і розмір файлів гри: покращення є

На жаль, у мене вже немає моєї PlayStation 4, тож не було нагоди об‘єктивно порівняти швидкість завантаження цих двох версій. Але завантаживши PS4-версію на PS5 для порівняння, різниця в часі завантажень відчувається. PS5-версія завантажується вдвічі швидше, ніж версія для консолі попереднього покоління. Це особливо помітно при перезапусках або переходах між великими зонами. Якщо PS4-версія може інколи завантажується цілу хвилину, Remastered показує екран завантаження не більше 30 секунд. Але погодьтесь, це також не мало, порівняно з сучасними проєктами.

Цікаво, що при всіх незначних візуальних оновленнях гра стала займати не значно більше місця на диску (45 ГБ проти 41 ГБ у версії для PS4). Це результат кращої компресії та очищення від непотрібних ресурсів, які використовувались для PS4-версії.

В Days Gone Remastered додано підтримку фішок PS5 — адаптивних тригерів і 3D-звуку, хоча й вони реалізовані стримано. Адаптивні тригери чи тактильна віддача DualSense використані мінімально. І це подвійно прикро, адже саме тут PS5 могла б дати грі нове відчуття — наприклад, зробити керування мотоциклом, яке займає багато часу проходження, цікавішим та автентичнішим.

Збереження, трофеї та картки гри: майже чіт

Days Gone Remastered підтримує перенесення сейвів із PS4. Причому не тільки прогрес — автоматично переносяться і трофеї. Тобто, якщо у вас була платина, ви отримаєте її вдруге одразу після запуску збереження. Цей трюк, хоч і приємний для колекціонерів, викрив статистику PSN: вже на другий день після релізу ремастера гру пройшло 23% користувачів — насправді, більшість просто перенесли сейв.

PS5-версія гри пропонує такі особливості сучасних ААА-ексклюзивів Sony як картки гри та підказки з відео. Також на екрані запуску гри можна подивитись відсоток проходження сюжетних місій. Це одна з найочевидніших переваг нативної PS5-версії.

Додаткові режими проходження

Ще однією перевагою Days Gone Remastered є два нових режими проходження:

«Перманентна смерть»

«Спідран»

Перший кидає справжній виклик: одна смерть персонажа — і все починаєш спочатку гри або розділу (цей вибір дається при запуску сюжетної кампанії, змінити його потім не можна). Крім того, в цьому режимі у вас буде доступний лише один слот для збереження, причому записати нове ви можете лише на певних етапах гри. Тож якщо хочете грати в цьому режимі, готуйтесь, що ігрові сесії займатимуть багато часу.

Режим «Спідрану» (швидше проходження) дозволяє пройти кампанію якомога швидше та поділитися своїм часом у спеціальному підсумковому рейтингу.

Ціна: для власників гри на PS4 та ПК ремастер коштуватиме $10, тоді як на PS5 — $50.