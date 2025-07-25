Огляд Motorola Edge 60 Fusion: майже преміум за помірні гроші

Motorola Edge 60 Fusion виглядає так, ніби Motorola взяла все, що добре в Android-середняках, викреслила компроміси й просто зібрала пристрій, який не соромно покласти поруч із топами. А ще поставила цінник, який не викликає нервових тиків. Усе звучить надто добре, правда ж? У нашому редакційному огляді без ліричних ескапад — про все, що цей смартфон вміє і чого не вміє.

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Motorola Edge 60 Fusion 13 999 грн. Плюси: Яскравий і плавний 120 Гц POLED-дисплей з HDR10+; стильний корпус з веган-шкірою; IP68/IP69 та MIL-STD-810H — рідкість у середньому класі; стабільна продуктивність без надмірного тротлінгу; якісні фото основної камери; гарний звук стереодинаміків. Купити в Elmir.ua Мінуси: Відсутність бездротової зарядки; відсутність телеоб’єктива та слабкий цифровий зум; середній час автономної роботи. Купити в Elmir.ua 8.2 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Motorola Edge 60 Fusion

Параметр Характеристика Екран POLED, 6.67 дюйма, 2712х1200 пікселів, 446 ppi, 120 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт, HDR10+, DC Dimming Матеріали корпусу Пластик та еко-шкіра Захист IP69/IP68, MIL-STD-810H Процесор Dimensity 7300 Графічний прискорювач ARM Mali-G615 MP2 Операційна система Android 15 Пам’ять 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ флеш-пам’яті, microSD до 1 ТБ Основна камера 50 МП, f/1.88, OIS Ультраширококутна камера 13 МП, f/2.2, 120˚ Фронтальна камера 32 МП, f/2.2 Запис відео До 4K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Акумулятор 5200 мА·год, швидка зарядка 68 Вт (зарядний блок не в комплекті) Габарити 161 х 73 х 7,95 мм Вага 178 грамів

Паковання та комплектація Motorola Edge 60 Fusion

Перше знайомство з Edge 60 Fusion починається з коробки. І тут одразу видно, що Motorola продовжує гнути свою «еко-лінію». Упаковка виглядає стильно, але максимально просто: білий картон, без будь-якого візуала, лише суха текстова інформація. І можливо, це ніби сигнал: «Ми не витрачаємося на фантики, бо все всередині».

Відкриваємо кришку і одразу бачимо не смартфон, а картонну упаковку. У ній лежить кабель USB-C, інструмент для вилучення SIM-карти, багато макулатури. Смартфони, які продаються в ЄС, тепер мають спеціальне еко-маркування. Такі самі, як на побутовій техніці.

Наостанок — у коробці є чохол-бампер, ймовірно, виготовлений з переробленого пластику.

А на нижньому поверсі просто лежить собі сам гаджет, чекає. Плівки на екрані з коробки немає і це не мінус, а скоріше запрошення наклеїти скло, яке не буде конфліктувати з вигнутими краями дисплея.

Все зафіксовано, продумано, навіть коробка закривається з відчуттям «люкс-щільності». Наче Motorola реально хотіла сказати: ми поважаємо ваш перший досвід з пристроєм.

І ні, на жаль, ніяких бонусних навушників чи «плюшок» тут немає. Хіба-но аромат. Так, Motorola і справді вклала у коробку дещицю парфумерного досвіду — смартфон зустрічає свіжим, ледь вловимим запахом, який викликає асоціації з новим авто чи дорогим журналом. Це не баг, не жарт і не поодинокий випадок — аромат уже став своєрідною «фішкою» нових Edge-серій.

Дизайн та ергономіка Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion, на мій погляд, виглядає значно дорожче, ніж коштує. Смартфон доступний у кількох кольорах: Zephyr, Slipstream, Mykonos Blue та Amazonite. У нашому редакційному огляді — варіант Slipstream.

Корпус легкий — всього 178 грамів. Баланс по масі тут близький до ідеального. Тримається в руці без напруги, не перекочується, не хоче втекти з долоні. А товщина — 7.9 мм. У світі «лопатофонів» це майже дієтичний продукт.

Бокова рамка — пластик, з матовим покриттям, яке не блищить, не слизьке, і не намагається бути iPhone. Кнопки живлення та гучності розміщені вдало, дотягнутися можна без акробатичних рухів. Кнопки приємні — короткий хід, чітке натискання, без люфту.

Порт USB-C на нижній грані, а поряд — динамік. Слот для SIM — двосекційний з підтримкою microSD. Верхня грань — чиста, з лише додатковим мікрофоном. Нічого зайвого.

Вода? Пил? Будь ласка — IP69/IP68. Можна випадково втопити в раковині, облити кавою, або навіть поговорити під дощем і все буде добре. Тут Motorola на голову вище конкурентів у тому ж ціновому діапазоні. Таке не часто зустрічається у «середняків».

Блок задньої камери Motorola Edge 60 Fusion виконаний у вигляді акуратного квадратного модуля з трьома сенсорами та світлодіодним спалахом. Основний 50-МП сенсор доповнений ультраширококутним об’єктивом на 13 МП та спеціальним 3-в-1 датчиком освітленості, який покращує передачу кольорів і знижує мерехтіння при штучному світлі. Спалах органічно інтегрований у модуль, що робить дизайн цілісним і продуманим.

Фронтальна камера розташована у вигляді невеликого круглого отвору у верхній частині екрана. Такий собі класичний «острівець» в сучасному стилі, що не відволікає і забезпечує якісні селфі та комфортні відеодзвінки.

Варто згадати ще один нюанс Motorola Edge 60 Fusion — вигнутий дисплей. Він не агресивний, як у ранніх Galaxy Edge, але надає пристрою більш преміального вигляду. Пальці не чіпляються, помилкових натискань немає, а скролити Instagram на такому — це суцільне задоволення.

Дисплей Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion отримала один з найкращих екранів у своєму класі. Тут встановлено 6,67-дюймову POLED-панель з роздільною здатністю 2712х1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

У перекладі з маркетингової на людську мову — це дуже яскравий, контрастний, плавний дисплей, який по своїх характеристиках ближче до флагманів, ніж до середнього сегмента. Пікова яскравість до 4500 нітів дозволяє не кривитися на сонці, а HDR10+ сертифікація додає жирної галочки в чеклист поціновувачів Netflix та YouTube у високій якості.

POLED, або Plastic OLED, має кращу гнучкість, тонший профіль і часто краще калібрується. Візуально це виражається в глибшому чорному, гарній кольоровій точності та меншій товщині корпусу. А ще — менше шансів, що екран трісне при падінні, хоч і все одно краще не кидати.

У звичайному користуванні 120 Гц не критичні, але коли гортати Instagram або читати довжелезні статті — око буде нам вдячне. Motorola також дає можливість вручну перемикатися між 60 і 120 Гц, або ввімкнути авто, щоб економити батарею.

Олеофобне покриття є, і воно адекватне. Палець ковзає приємно, сліди витираються легко, і якщо ви не їсте чебуреки над екраном, то все буде красиво.

Під екраном Motorola Edge 60 Fusion сховався оптичний сканер відбитків пальців і він, на диво, працює швидко. Реєстрація пальця займає кілька секунд, зчитування майже миттєве. Єдине, що, як завжди з оптичними сенсорами, вологі пальці — це проблема.

Автоматична яскравість працює на рівні: адаптується до оточення швидко, не засліплює вночі й не сліпне на сонці. Але якщо хочеться — завжди можна вручну виставити 100% і насолоджуватись усією потужністю пікселів. Є й фільтр синього, нічний режим, налаштування кольорової температури — словом, усе, що треба.

Motorola Edge 60 Fusion використовує ШІМ для регулювання яскравості, що може спричиняти мерехтіння на низьких рівнях. Однак тут додано DC-dimming — технологію, яка змінює яскравість через напругу, а не швидке вмикання пікселів. Це знижує навантаження на очі, особливо в темряві, і робить користування комфортнішим — перевага для моделі в цьому сегменті.

Для споживання контенту Motorola Edge 60 Fusion — дуже гідний варіант. Дисплей не тільки яскравий, але й з низькою затримкою. Після 20-хвилинного забігу в CoD Mobile або перегляду 4K-ролика розумієш: нічого не ріже око, не мерехтить і не бісить. Це великий плюс для такого цінника.

Звук та вібровідгук Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion може похизуватися стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos — цілком очікувано для смартфона середнього класу. Гучність висока, звучання чисте, хоча, якщо бути до кінця чесними, басів малувато. Це звичайне рішення для YouTube, подкастів і перегляду TikTok під ковдрою.

Під час перегляду відео чи гри звук зберігає баланс, не кричить з одного боку, як у деяких конкурентів. Динаміки не спотворюють голоси на високій гучності, але мають легку металевість, якщо викрутити звук на максимум. І це радше компроміс, ніж проблема. Такий рівень для цієї ціни більш ніж адекватний.

А от роз’єму для навушників тут немає, як і очікувалося. Втім, Bluetooth працює бездоганно, з підтримкою кодеків aptX HD та LDAC, тож фанати бездротового звуку мають усі шанси бути задоволені.

Рівень вібрації на диво приємний. У Motorola часто була проблема з надто «порожнім» хаптиком, але в Edge 60 Fusion вібровідгук став щільнішим, тактильнішим. Це ще не Taptic Engine з iPhone, але вже щось, що хочеться залишити увімкненим, а не одразу відключити.

Під час дзвінків Motorola Edge 60 Fusion передає голос чітко й без спотворень. Система шумозаглушення справляється ефективно. Навіть у гучному середовищі типу натовпу чи жвавої вулиці співрозмовники чули мене без проблем. Це приємне виключення для середньоцінового сегмента, де часто стикаєшся з глухим звуком або шумовими артефактами.

Камери Motorola Edge 60 Fusion

Основна камера Edge 60 Fusion — 50 Мп з апертурою f/1.88 та оптичною стабілізацією. На перший погляд, типова «п’ятдесятка», яких зараз у кожному китайському смартфоні по три. Але тут вона зібрана не з залишків сенсорів десятирічної давності, а видає досить виразну картинку.

При денному освітленні фото виходять контрастними, з хорошою деталізацією. Кольори — дещо насиченіші, ніж у житті, але не настільки, щоб перетворити хмари на вибух рожевого фарбу. Динамічний діапазон справді широкий — HDR працює, не пережимаючи картинку.

Нічна зйомка теж вийшла доволі впевненою. Так, шумодав трохи з’їдає деталі, але баланс між світлом і темрявою витримано гідно. Ультрашвидкого нічного режиму, як у Pixel чи iPhone, тут немає, але він і не потрібен: за свої гроші камера дає максимум можливого.

Ширик — 13 Мп з кутом огляду 120°. Він не такий яскравий, як основна камера, та й деталізація дещо нижча. Проте він не створює «риб’яче око» й не дає кольорових артефактів. Фото в ясний день — абсолютно гідні соцмереж.

Фронтальна камера на 32 Мп передає шкіру природно, не «гладить» обличчя до стану латексної маски, хоча опція бʼютіфікації, звісно, є. Чіткість і колір — на рівні, селфі не соромно буде кинути в сторіз навіть без фільтрів.

Відеозйомка в Motorola Edge 60 Fusion цілком очікувана для свого класу: максимум 4K при 30 кадрах за секунду. Якість картинки хороша вдень — детальність висока, кольори збалансовані, динамічний діапазон непоганий.

Увечері ситуація гірша: шумів побільше, автофокус працює повільніше, а стабілізація вже не така впевнена. Звук пишеться чисто, без спотворень, але мікрофони іноді вловлюють зайві шуми. В цілому, це базова, «непроблемна» зйомка без амбіцій на кіно. Типово для смартфонів у цьому сегменті.

Інтерфейс камери традиційний для Motorola — без вигадок, але логічний. Усі основні режими під рукою, перемикання між об’єктивами швидке, затримки немає.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola Edge 60 Fusion працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 7300, який виготовлений за 4-нм технологією. Він має восьмиядерну конфігурацію: чотири продуктивні ядра Cortex-A78 із тактовою частотою 2,5 ГГц і чотири енергоефективні Cortex-A55 із частотою 2,0 ГГц.

За графіку відповідає Mali-G615 MC2 — не топовий, але досить потужний GPU для більшості сучасних ігор і повсякденних завдань. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті ця платформа забезпечує плавну роботу, комфорт у багатозадачності та високу енергоефективність. Такий набір дозволяє Edge 60 Fusion впевнено конкурувати в сегменті середньобюджетних смартфонів, пропонуючи добрий баланс продуктивності та автономності.

У синтетичних тестах смартфон показує непогані результати — близько 640 тис. балів у AnTuTu, що цілком відповідає рівню Snapdragon 778G+, але з трохи кращою енергоефективністю. Geekbench дає 1048 балів в однопоточному режимі, 3002 — у багатопотоковому. Цілком солідно.

У реальному користуванні усе літає. Програми запускаються швидко, між ними можна перемикатися без лагів, браузер не дратує затримками, клавіатура не тупе. Загалом, це смартфон, який не хочеться кидати об стіну через фризи — а це вже досягнення.

Ігрові проєкти PUBG, Asphalt 9: Legends, Genshin Impact, Call of Duty Mobile — усе працює стабільно на середніх налаштуваннях. FPS тримається на рівні 50–60 к/с навіть після 30 хвилин гри.

Тротлінг помірний: у тесті на 30 хвилин продуктивність просіла на 15–18%, але без жорстких стрибків. Тепловідведення працює грамотно, смартфон лише злегка тепліє вгорі.

ПЗ оновлюється регулярно, але Motorola не найкраща у плані довготривалих апдейтів. Гарантовані три роки мажорних оновлень і чотири роки патчів безпеки — середній результат, хоча і кращий, ніж у деяких «ноунеймів» з Китаю.

Автономність Motorola Edge 60 Fusion

У питаннях автономності Motorola Edge 60 Fusion тримається впевнено, хоча не на рекордних позиціях. Пристрій демонструє цілком адекватну витривалість. За типовим сценарієм (месенджери, YouTube, браузинг, трохи ігор) смартфон живе день-півтора, залежно від яскравості дисплея та активності користувача.

В ігровому режимі за годину Genshin Impact смартфон втрачає 17–18% заряду, тобто орієнтовно 5–6 годин безперервного геймінгу. У режимі очікування батарея розряджається дуже повільно — втрати за ніч не перевищують 2–3%.

Для тесту швидкості зарядки я використав павербанк Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Час (гг:хх) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:12 88% 32% 00:27 82% 52% 00:57 65% 97% 01:01 64% 100%

На жаль, Motorola знову вирішила зекономити на бездротовій зарядці і це засмучує. У пристрої з ціною у 14 тисяч гривень хочеться мати цю опцію, хоча б на 15 Вт. Її відсутність віддаляє модель від «преміального передтопового класу».

Ручне обмеження частоти дисплея до 60 Гц дійсно суттєво знижує споживання енергії, але водночас «вбиває» одну з ключових фішок смартфона — плавність анімацій. Тож це радше крайній варіант, якщо треба витягнути додаткові 2–3 години з пристрою на останньому заряді.

Досвід користування Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion — приклад смартфона, який справді приємно тримати в руках. Ультратонкий корпус із товщиною менш як 8 мм, вага до 180 грамів і вигнутий дисплей створюють враження дорогої речі, навіть попри пластикову рамку. Задник — окремий респект за вайб LG G4: версія з веган-шкірою виглядає преміально і на дотик значно приємніша за скло чи глянець. Проте її довговічність під питанням.

Інтерфейс на базі Android 15 — мінімалістичний, швидкий і чистий. Система працює стабільно, без помітних лагів. Щоденні завдання виконує з блискавичною швидкістю.

У вібрації Motorola Edge 60 Fusion трохи пасе задніх. Зворотний зв’язок нечіткий, вібромотор виглядає бюджетно, і це засмучує. Розблокування через сканер під екраном працює швидко й точно, як і Face Unlock, хоча останній трохи «сліпне» у темряві.

Підтримка eSIM — приємний бонус для тих, хто хоче мати другий номер без другої фізичної SIM-картки.

Motorola Edge 60 Fusion не перевертає уявлення про смартфони, але він робить усе якісно. Від дизайну до софту, від жестів до підтримки зовнішніх дисплеїв — це той випадок, коли середній клас працює на рівні флагмана. І саме це формує дуже позитивний досвід щоденного використання.

Ціна та конкуренти

Motorola Edge 60 Fusion у версії 8/256 ГБ наразі коштує від 12 249 до 13 999 гривень в українських онлайн-магазинах. Але в цьому сегменті конкуренція просто шалена, тож розберімося, хто ще вартий уваги.

Realme 14 Pro 5G з тією ж конфігурацією коштує трохи дорожче — від 14 899 до 16 499 гривень. У нього класний AMOLED, але процесор теж на базі Dimensity 7300, лише трохи гірша камера.

Samsung Galaxy A36 з 6/128 ГБ варіюється в ціні від 10 999 до 18 530 гривень. Це пристрій з AMOLED-дисплеєм 120 Гц і трохи слабшою пам’яттю, але з непоганим балансом.

Samsung Galaxy A56 8/128 ГБ коштує від 13 269 до 19 999 гривень — дорожчий, з кращим процесором і корпусом із металу і скла, підтримує HDR10+.

POCO X7 Pro 8/256 ГБ доступний у діапазоні 12 199–16 999 гривень. Він оснащений AMOLED 120 Гц, продуктивним Dimensity 8400-Ultra і зарядкою 90 Вт.

Xiaomi 14T 12/256 ГБ — найдорожчий серед згаданих, ціна починається від 16 728 гривень і сягає 36 999 гривень. Потужний Dimensity 8300-Ultra, камера з Leica та якісний AMOLED-дисплей роблять його флагманом середньої руки.

OnePlus Ace 5 12/256 ГБ — від 15 149 до 18 155 гривень. Має Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплей, 80 Вт зарядку, але менш поширений на українському ринку.

Google Pixel 8a 8/128 ГБ коштує від 16 699 до 21 873 гривень. Це найкомпактніший і найчистіший Android у добірці, з однією з найкращих камер у класі, але без рекордної батареї.

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8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея не рекордна, швидка зарядка компенсує, але бездротової зарядки немає. Екран 9.5 Яскравий, плавний, з чудовою контрастністю і частотою оновлення, дисплей справді виділяє смартфон у класі. Дизайн, ергономіка 9 Тонкий, легкий, приємний корпус з матовою веган-шкірою, захист IP69/IP68, сертифікація MIL-STD-810H. Програмне забезпечення 8 Чистий Android 15, мінімум зайвого. Продуктивність, тротл. 7.5 Стабільна робота, без критичного тротлінгу, достатньо ресурсів для ігор і повсякденних задач. Камера 7.5 Непогана основна і фронтальна камера, але немає телеоб’єктива, а цифровий зум слабкий. Ціна 8 Ціна відповідає технічним характеристикам та якості.