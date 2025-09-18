Огляд Motorola Watch Fit. Вже не фітнес-трекер, але ще не смарт-годинник

Motorola знову вирішила нагадати про себе у світі носимих ґаджетів і представила Watch Fit — пристрій, який, на перший погляд, дуже хоче виглядати як Apple Watch, але насправді орієнтований на людей, котрі не люблять заряджати гаджети щовечора і готові пожертвувати частиною смарт-функцій заради автономності. Це не флагман, але й не простий фітнес-браслет: Watch Fit намагається балансувати десь посередині. Чи вийшло? Дізнаємося у нашому редакційному огляді.

Motorola Watch Fit 4 040 грн. Плюси: Гідна автономність; яскравий та плавний AMOLED-екран; легкий і зручний корпус; захист IP68 і 5ATM; вбудований GPS. Мінуси: Відсутність NFC; відсутність розширених смарт-функцій, які є у дорожчих моделей. 8.1 /10 Оцінка

Технічні характеристики Motorola Watch Fit

Версії 44мм Корпус Gorilla Glass 3, алюміній, пластик Дисплей 1,85″ (442×348) Super AMOLED, 296 ppi, 1000 ніт Процесор н/д Пам’ять н/д Сумісна ОС Android 12 і вище Підключення Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS Захист IP68, 5ATM Батарея Li-Pol Зарядка Магнітна Автономність 14-16 днів (залежно від режиму) Ширина ремінця 22 мм Габарити 44,46 x 37,9 x 9,5 мм Вага 25 г / 36 г з ремінцем

Паковання та комплектація Motorola Watch Fit

Коробка Motorola Watch Fit виглядає просто. Тут усе по-діловому: невелика коробочка з мінімалістичним принтом, кілька логотипів. На цьому фантазія і поліграфічна фарба закінчується.

Кабель для зарядки — магнітний, із двома контактами. Він виглядає цілком стандартно. У дорозі його краще не кидати у рюкзак без захисту, бо є всі шанси потім шукати новий.

Звичайно, інструкція теж у комплекті. Тоненька, кількома мовами, але, як і завжди, ви відкриєте її тільки тоді, коли годинник зависне або не захоче з’єднуватись із телефоном.

Ремінець у комплекті Motorola Watch Fit — нейлоновий, приємний на дотик, але без натяку на щось преміальне. Колір Pantone — Trekking Green. Він скоріше з категорії “практично та зручно”, ніж “стильно та елегантно”. Хоча міняти його можна без проблем, стандартне кріплення це дозволяє.

Знімних кріплень у нашому тестовому зразку не було, але в інших ревізіях вони можливі. Для ремінців шириною 22 мм.

Motorola вирішила не витрачати гроші на вау-ефект. Зате ви відразу отримуєте робочий інструмент, без зайвих прикрас.

Дизайн та матеріали Motorola Watch Fit

Watch Fit виглядає як класичний “прямокутний заокруглений смарт-годинник”, що вже стало майже шаблоном у категорії. Рамка алюмінієва, дисплей прикриває загартоване скло, а задня частина з пластику. На ній розташований оптичний датчик і поруч з ним контакти для зарядки пристрою. А також симетрично — дві кнопки для знімання ремінця.

Кнопок мінімум — одна, збоку, її можна запрограмувати за бажанням. Решта керування — сенсорний екран. Це класика, але для когось може бути мінусом: фізичних елементів мало, а отже, у спортзалі чи під дощем буде не так зручно.

Рамки навколо дисплея відчутні. Вони не великі, як у дешевих браслетів, але й не зникають у чорному фоні, якщо ви очікуєте ефекту безрамковості. Десь посередині — якраз у стилі бюджетно-середнього сегмента.

Ремінець, як уже згадувалося, нейлоновий. Його текстура м’яка, він не натирає навіть при тривалому носінні, але виглядає відверто простувато. Якщо ви плануєте одягати Watch Fit під костюм, то краще одразу подумати про заміну на щось більш елегантне.

Захист від води заявлено за стандартами IP68 і 5ATM. Це означає, що в душ можна, у басейн — теж, але занурюватися на глибину з аквалангом не раджу. Для щоденних потреб цього вистачить із запасом.

Кольоровий варіант — сірий графіт. Ніяких “фіолетових променів світанку” чи “глибоких бірюзових хвиль”. Motorola вирішила не грати в дизайнерів і зробила ставку на колір by default, що називається.

Вага корпусу невелика, тому годинник практично не відчувається на руці. Це плюс для спортсменів, які не люблять відчуття гирі на зап’ястку.

Дисплей Motorola Watch Fit

Motorola Watch Fit отримав прямокутний AMOLED-дисплей, і це вже хороший знак. Бо коли бачиш TFT у 2025 році, хочеться написати гнівний твіт і повернутись до браслета десятирічної давнини. Тут все пристойніше: кольори насичені, чорний справді чорний, а не сірий з натяком на чорний.

Розмір екрану 1,9 дюйма. Цього вистачає, щоб прочитати повідомлення, проглянути статистику тренування. Але чудес чекати не варто: переглядати фото з Telegram чи, тим паче, карту маршруту — не вийде. Годинник одразу нагадує, що він не смартфон.

Роздільна здатність — 442×348 пікселів. Яскравість на вулиці в сонячний день — на межі комфорту. Інформацію видно, але іноді доводиться прикривати екран долонею, щоб щось розгледіти. Увечері чи в приміщенні ситуація зворотна: дисплей виглядає чудово, і навіть автоматичне регулювання підсвітки працює без особливих збоїв.

Функція Always-On Display хоч і базово, але присутня. І вона робить великий плюс у користуванні: годинник виглядає як справжній годинник, а не чорний прямокутник на руці.

Відгук сенсора швидкий. Немає відчуття, що ви тицяєте у пластикову іграшку, як це буває у бюджетних моделях. Прокрутка меню плавна, свайпи сприймаються адекватно.

Захисне скло тут Gorilla Glass 3. За час користування жодних подряпин отримано не було, але якщо ви людина, що регулярно б’ється зап’ястком об дверні ручки чи тренажери у залі, подряпини з часом з’являться.

Колірна передача більш ніж адекватна для цього класу. Це не рівень Apple Watch чи Galaxy Watch, але точно вище середньої планки бюджетних моделей.

Можливості, функціональність та інтерфейс

Motorola Watch Fit намагається балансувати між простотою браслета та майже-смарт-годинником. Це помітно вже з перших хвилин використання. Інтерфейс не перевантажений, логіка меню зрозуміла: свайп ліворуч — віджети, праворуч — головне меню зі списком додатків, вниз — сповіщення. Класика жанру, і добре, що виробник не намагався винайти велосипед.

Основна панель циферблатів змінюється в кілька натискань. Дизайнів достатньо, щоб підібрати щось під настрій: від суворої класики з аналоговими стрілками до геймерських індикаторів, що нагадують HUD із Doom. Можна створити і свій кастомізований варіант.

Система повідомлень працює стабільно. Годинник показує месенджери, пошту, дзвінки. Але відповісти на них не можна. Якщо ви сподівалися на повноцінне спілкування зі смарт-годинника, то Motorola одразу каже: “Ні, це не про нас”.

Те саме стосується і дзвінків. Є можливість лише відхилити їх, жодних шаблонів СМС-відповідей немає. Говорити тим більш, бо в моделі відсутні мікрофон та динамік.

Є набір базових інструментів: будильник, секундомір, таймер, керування музикою, прогноз погоди. Усе це працює без сюрпризів, але виглядає так, ніби Motorola просто скопіювала список must-have функцій із чеклиста й не намагалась додати нічого власного.

Функція пошуку смартфона присутня, і працює вона відмінно. Варто увімкнути — телефон починає верещати та вібрувати. Ця дрібниця рятує нерви, особливо для тих, хто регулярно губить гаджети між диваном і кухнею.

Цікаво, що Motorola зробила акцент на мінімалізмі. Ніяких зайвих віджетів для фітнесу чи експериментальних програм. З одного боку, це зручно для новачків. З іншого — більш досвідченим користувачам може здатись біднувато.

Ані ігор, ані додаткового магазину застосунків тут немає.

Підключення до смартфона та ПЗ

Motorola Watch Fit використовує класичне Bluetooth-з’єднання: відкрив застосунок, натиснув “додати пристрій” — і все, за хвилину годинник уже синхронізований.

Застосунок для керування називається Moto Watch. Він доступний тільки на Android. Інтерфейс виконано у звичному стилі: головний екран показує кількість кроків, калорії, сон, тренування.

Кожен пункт можна розкрити для докладнішої статистики. Але якщо ви колись користувалися Xiaomi Mi Fitness чи Huawei Health, то відчуєте знайоме дежавю — Motorola не придумала нічого нового.

Повідомлення зі смартфона приходять стабільно. Затримки мінімальні і це зазвичай 1–2 секунди після того, як спалахнуло повідомлення на телефоні.

Глибокої екосистеми тут немає. Жодних розумних сценаріїв на кшталт розблокування ноутбука чи керування побутовою технікою, як у Huawei чи Samsung. Watch Fit залишається в межах фітнес-годинника, і це знову ж таки питання позиціонування.

Moto Watch не перевантажує користувача зайвими даними. Для когось це плюс, бо немає хаосу. Для інших — мінус, бо бракує детальних графіків і розширених метрик. Наприклад, для сну є лише базові етапи, без аналізу глибокого й поверхневого циклів у деталях.

Здоров’я та спортивні функції Motorola Watch Fit

Смарт-годинники сьогодні часто живуть подвійним життям: удень вони показують повідомлення, а ввечері перетворюються на вашого тренера. Motorola Watch Fit теж намагається грати обидві ролі, але робить це зі змінним успіхом.

Найочевидніша функція — підрахунок кроків. І тут годинник показує себе гідно: похибка невелика, різниця з телефонним лічильником мінімальна. Так, якщо ви любите махати руками, годинник іноді може додати кілька десятків кроків, але це класика жанру, жоден фітнес-браслет від цього не застрахований.

Датчик пульсу працює стабільно, і головне — без дивних провалів, коли серцебиття раптом падає до 40, а ви просто сидите за комп’ютером. Звичайно, точність поступається нагрудним пульсометрам, але для аматорського рівня цілком достатньо.

Вимірювання кисню в кров (SpO₂) теж є. Воно більше для заспокоєння, ніж для серйозних медичних висновків. Але у світі, де пандемія ще досі в пам’яті, така функція не завадить.

Для тренувань передбачено близько 100 режимів: біг, велосипед, йога, силові вправи, плавання і т.д. Але, чесно кажучи, відмінності між ними іноді здаються косметичними. Так, інтерфейс міняється, але загальна логіка збору даних схожа.

GPS у годиннику є, і це великий плюс. Він дозволяє бігати чи кататися на велосипеді без телефона в кишені адже маршрути записуються напряму в годинник.

Є функція нагадування про рух. Якщо ви просиділи за ноутбуком годину, Moto Watch Fit делікатно штовхає вас вібрацією. Когось це дратує, когось мотивує встати й пройтись. Але як мінімум годинник намагається піклуватися про користувача.

Автономність Motorola Watch Fit

Motorola Watch Fit позиціює себе як годинник для активного життя, але без постійного підключення до зарядки. За заявою виробника, батареї вистачає приблизно на 16 днів при стандартному використанні. У реальному житті цифри близькі до правди, але з нюансами.

Якщо активно користуватися спортивними функціями, ввімкнути постійний моніторинг пульсу та тренування з GPS, автономність падає до 6–7 днів. Для деяких це все одно дуже пристойно, особливо в порівнянні з розумними годинниками, які треба підживлювати щодня.

Повна зарядка зайняла менше ніж годину. І це швидко. Можна підзарядити на коротку сесію перед тренуванням — і батарея дасть ще пару днів автономності.

Motorola Watch Fit підтримує режим економії енергії, коли вимикаються анімації, підсвітка дисплея обмежується, а деякі датчики зупиняються від нон-стоп моніторингу. У такому режимі можна витиснути ще кілька днів використання.

В звичному для себе режимі з базовим відстеженням активності, сповіщеннями та помірною яскравістю дисплея годинник спокійно дотягує до 14 днів. Для тих, хто не хоче заряджати щодня, це реальна перевага.

Попри компактний розмір корпусу, виробнику вдалося помістити акумулятор достатньої ємності, що робить Motorola Watch Fit самодостатнім навіть у поїздках, де доступ до розетки обмежений.

Досвід користування Motorola Watch Fit

Motorola Watch Fit відчувається на руці майже як нічого. І це комплімент! Легкий, компактний і зручний. Це нагадує дивне відчуття, коли ви забули, що на зап’ясті щось є, поки не подивитеся котра година.

Сенсорний інтерфейс реагує миттєво, свайпи та торкання працюють без лагів. Відкривати меню та перемикатися між тренуваннями — як гортати стрічку соціальних мереж, тільки корисніше.

Сенсори для пульсу та SpO₂ працюють стабільно: відхилення мінімальні, а GPS поводиться прогнозовано як турист з картою — напрямок та точність на рівні.

Повідомлення приходять без запізнень, але відповідати доводиться на телефоні. І стоси сповіщень, на жаль, не можна розкласти по окремим меседжам, тому тут треба тягти руку до смартфона.

Корпус і ремінець роблять годинник універсальним: виглядає досить спортивно. Не преміум-клас, але й не іграшка. Ремінець легко замінюється, скло витримує повсякденні удари, але падіння на плитку може закінчитися драмою.

Вібрація Motorola Watch Fit м’яка і помітна, сигналізує про повідомлення чи завершення тренування. Завдяки розміру та формі годинник швидко стає частиною рутини, не відчувається як ще один гаджет, який потрібно заряджати щодня. Автономність — наша повага.

Ціна та конкуренти Motorola Watch Fit

Motorola Watch Fit коштує від 4 040 гривень — не найдешевший у класі, але й далеко не преміум для обраних. Це той сегмент, де доводиться балансувати між базовою функціональністю та щось приємніше, ніж просто браслет.

Наприклад, Xiaomi Redmi Watch 5 обійдеться дешевше — від 3 337 гривень, але може дотягнути й до 5,5 тисяч. Він більший, важчий, але з потужною батареєю.

Huawei Watch Fit 3 стартує від 4 180 гривень. Якщо брати чисто по біговій функціональності, він може здатися цікавішим за Motorola, але коштує дорожче, особливо якщо хочеться новенький.

Amazfit Bip 6 виглядає як найдоступніший розумний годинник із GPS: від 2 850 гривень. За відчуттям — той самий “бюджетник з характером”, який більше думає про функції, ніж про стиль.

Є й простіші варіанти, як Xiaomi Smart Band 9 Pro від 2 560 гривень: формально браслет, але функцій вистачає для базових потреб. Huawei Watch Fit 4 стартує від 5 748 гривень — фактично наступник Huawei Watch Fit 3.

А от Kospet Tank T3 Ultra 2 (від 3 956 гривень) взагалі виглядає як шматок броні на зап’ясті: важкий, але автономність і захищеність компенсують це.

Ну і Motorola Moto Watch 120 за 3 489 гривень — схожий конкурент у власному таборі.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 Батарея тримає довго, до двох тижнів у реальних умовах. Екран 8 AMOLED яскравий, контрастний, читабельний під сонцем. Дизайн, ергономіка 8 Легкий та зручний алюмінієвий корпус. Програмне забезпечення 7 Працює стабільно, але інтерфейс простий і базовий. Функції 8 Базові фітнес- та здоров’я-фічі, без просунутих "розумних" наворотів. Ціна 8 Приємний середній сегмент. Комплектація 8 Зарядка, ремінець і мінімалістичне паковання — нічого зайвого.