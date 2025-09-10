Огляд навушників Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE та DT 73 IE: професійні внутрішньоканальні монітори

Огляди Пристрої 10.09.2025 comment views icon

Beyerdynamic DT 70 IE

Сьогодні на огляді нова лінійка професійних внутрішньоканальних моніторів від бренду Beyerdynamic, добре відомого своїми легендарними повнорозмірними студійними моделями DT 770 та DT 990, які вже давно стали стандартом у професійному середовищі. Тепер виробник вирішив розширити напрямок внутрішньоканальних моніторів, представивши нову лінійку DT 70 IE, DT 72 IE та DT 73 IE.

Це дротові моделі, орієнтовані на звукорежисерів, музикантів і тих, хто працює зі звуком у складних умовах: на сцені, у студії чи під час виїзних зйомок. Основний акцент зроблено на точності передачі сигналу, ергономіці та надійності конструкції.

Детально розглянемо новинки, розповімо про їх звучання, проаналізуємо чим відрізняються DT 70, 72 та 73 IE між собою і наскільки вони можуть стати інструментом для професійної роботи зі звуком, а також розкажемо чи вдалося виробнику створити щось дійсно унікальне та варте уваги.

Пакування та комплектація

Всі три моделі постачаються в ідентичних пакуваннях та з однаковою комплектацією. Відрізняються тільки назви моделей та призначення. В комплекті знаходиться:

  • 5 пар силіконових амбушурів;
  • 3 пари пінних амбушурів;
  • перехідних 3,5 mm jack на 6,3 mm;
  • змінні захисні сітки звуководів;
  • твердий захисний кейс;
  • кабель 140 см MMCX на 3,5 mm.
Beyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IE

Комплект повноцінний та якісний, всі компоненти без нарікань. Кабель із додатковим армованим шаром, для більшої захищеності від розривів та надламів.

Beyerdynamic DT 70 IE

Кейс також з якісних матеріалів та чудово захистить при транспортуванні, що особливо важливо для гастролюючих музикантів.

Дизайн і ергономіка

Навушники виглядають стильно та стримано, як і мають виглядати професійні пристрої. Корпуси трикутної форми із заокругленими гранями, що трохи нагадує онігірі, виготовлені із напівпрозорого пластику.

Beyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IE

Звуководи середньої довжини, із захисними сітками, які до речі змінні – в комплекті іде запасна пара, яку можна легко встановити самостійно.

Beyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IE

Корпуси навушників захищені від вологи та пилу по стандарту IP68, що доволі нетипово для дротових моделей та є суттєвою перевагою.

Beyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IEBeyerdynamic DT 70 IE

Ергономіка на високому рівні та, при умові правильно підібраних амбушурів, будуть сидіти добре. Амбушури більш витягнутої овальної форми, чудово тримають навушники у вухах.

До речі звукоізоляція, заявлена виробником як -39 dB, дійсно дуже якісна, що забезпечується ергономічною формою та анатомічними амбушурами; на сайті виробника навіть окремо вказано: “Клацання виникає внаслідок стиснення повітря у вушному каналі, коли насадки для вух утворюють герметичне ущільнення. Цей звук є нешкідливим і зникає, коли монітори правильно розміщені та тиск вирівнюється.”

Коштом цих же властивостей пасивна шумоізоляція прекрасно відсікає сторонні звуки – різниця із хорошими аудіофільськими чи іншими професійними внутрішньоканальними навушниками не дуже суттєва, але вона помітна.

Технічні характеристики та особливості

Тип перетворювача Динамічний
Принцип роботи Закритий
Тип носіння Внутрішньоканальні (In-ear)
Частотна характеристика 5 – 40 000 Гц
Номінальний опір 16 Ω
Рівень звукового тиску [дБ SPL] @ 1 кГц @ 1 мВт

DT 70 IE: 113 дБ SPL

DT 72 IE: 114 дБ SPL

DT 73 IE: 115 дБ SPL
Рівень звукового тиску [дБ SPL] @ 1 кГц @ 1 Vrms

DT 70 IE: 129 дБ SPL

DT 72 IE: 130 дБ SP

DT 73 IE: 131 дБ SPL
Гармонічні спотворення (T.H.D.) @ 1 мВт 0,02% @ 500 Гц 0,02% @ 1 кГц
Номінальна потужність 200 мВт
Пасивне шумозаглушення 39 дБА
Вага (без кабелю та амбушурів) 3 г на один навушник
Довжина та тип кабелю Прямий кабель, 1,40 м, знімний, двосторонній
Підключення MMCX до 3-контактного міні-джеку (3,5 мм)
Ступінь захисту (IP) IP68
Кабель Прямий кабель MMCX до 3,5 мм (1,4 м)
Перехідник Адаптер з 3,5 мм на 6,35 мм (1/4″)
Амбушури (силікон) 5 пар (XS, S, M, L, XL)
Амбушури (пінні) 3 пари

Драйвери та звук

DT 70 IE оснащені динамічними драйверами TESLA.11, розробленими й зібраними в Німеччині. Вони відтворюють сигнал з високою точністю та мінімальним рівнем спотворень (0,02% THD). Швидка реакція драйвера дозволяє передати дрібні нюанси та деталізацію.

Ергономіка та посадка

Конструкція навушників компактна, що робить посадку у вушному каналі зручною та сприяє кращій ізоляції. У комплекті є 5 пар силіконових і 3 пари пінкових насадок Comply, тож користувач може підібрати оптимальний варіант для себе.

Шумоізоляція

Пасивна ізоляція на рівні -39 дБ ефективно блокує навколишні шуми, що дозволяє працювати навіть у гучних умовах, наприклад на сцені, та знижує навантаження на слух.

Кабель та підключення

Кабель виконаний з урахуванням низької мікрофонної чутливості, що зменшує шуми. Роз’єм MMCX із позолоченими контактами робить підключення більш стабільним. Конструкція відповідає стандарту IP68, тож навушники захищені від пилу та вологи.

Виробництво

Збірка здійснюється вручну в Німеччині. Кожна пара проходить тестування, що гарантує стабільну роботу як у студійних умовах, так і під час виїзної роботи.

Звук

Взагалі в цій серії 4 моделі, але на огляд вдалося отримати тільки три з них. Опис від виробника дає чітко зрозуміти для яких цілей створена кожна модель.

А приблизна звукова характеристика, а це саме вона, оскільки чітких графіків АЧХ виробник не надає, дає зрозуміти чого очікувати від навушників.

Лінійка Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE та DT 73 IE створена для професійного використання, тому акцент зроблений не на мелодійності звучання, а на точності передачі матеріалу. Це відчувається одразу: уся серія звучить досить лінійно, без зайвих акцентів на окремих ділянках спектра, що дозволяє коректно оцінювати баланс у міксі. Слухати в них музику для задоволення можна, особливо якщо фанатієш від детального розбору треків на доріжки та рівного звуку, але першочергове завдання цих моделей все ж контроль і моніторинг.

Верхня частина спектра подається детально, але без агресії. Є відчуття відкритості, проте без надмірних високих. DT 72 IE має трохи більше акценту на верхах та середині, через що ця модель може здаватися яскравішою у порівнянні з DT 70 IE.

Середина – найбільш збалансована частина звучання. Голоси, акустичні інструменти, гітари звучать чітко, без провалів чи штучних підйомів. Для музикантів і звукорежисерів це плюс, але для прослуховування задля задоволення може здатися надто беземоційним.

Бас подається з гарною швидкістю і контролем, без акценту на надлишкову глибину. Низькі частоти тримають форму і не завалюються на середину. У DT 73 IE низ трохи менш відчутний, тоді як DT 70 IE та 72 IE ближчі до максимально нейтральної подачі.

Для закритих внутрішньоканальних навушників сцена тут достатньо широка, інструменти розташовані з гарним розділенням. DT 73 IE сприймаються трохи просторіше завдяки підкресленому верху, тоді як DT 70 IE звучать максимально зібрано та найбільш природно. Деталізація та інформативність у всіх трьох моделей на високому рівні.

Загалом у цій серії кожна модель має невеликі відмінності у характері звучання, але спільна риса одна: орієнтація на точність, а не на прикрашання матеріалу. DT 70 IE – найбільш нейтральні, DT 72 IE з невеликим акцентом на верх та більшим упором на середину, а найбільш верхасті: DT 73 IE.

Основне тестування проводилось на ноутбуці Apple MacBook Air M4 на ЦАП Chord Mojo 2 та аудіоінтерфейсі RME Babyface Pro FS, з використанням програми Audirvana Studio та стримінгового сервіса Apple Music.

Ціна та конкуренти

Ціна всіх трьох моделей Beyerdynamic DT 70 IE, Beyerdynamic DT 72 IE та Beyerdynamic DT 73 IE починається від 22 425 грн.

Найближчі конкуренти серед внутрішньоканальних моніторів це Sennheiser IE 500 Pro за 29 949 грн, Shure AONIC 5 за 26 259 грн, та Shure SE535 за 19 852 грн.

Станом на сьогодні, більшість світових лідерів внутрішньоканального моніторингу, такі як JH Audio, 64 Audio або Westone, не представлені на українському ринку, як це було до повномасштабного вторгнення, особливо в середньому сегменті. Але в цьому бюджеті можна розглянути кастомні монітори українського виробництва, які нічим не поступаються по рівню звучання західним конкурентам, за суттєво меншу вартість: Ambient Acoustics MAD2, MAD3HYB, MAD4 та MAD6 – в межах 19-32 тис. грн.

Також, приблизно за той же бюджет, можна придбати двоє навушників, для різних задач. До прикладу внутрішньоканальні Shure SE215 за 4 552 грн, в якості сценічних моніторів, та відкриті повнорозмірні, типу Sennheiser HD 600 за 19 999 грн, для зведення та студійної роботи. Це буде не так зручно, як одні універсальні монітори, в деяких сценаріях, але покриє більший спектр задач за ті ж гроші.

7.7/10
Оцінка ITC.ua
Дизайн, ергономіка
8
Привабливий стриманий дизайн та чудова ергономіка, але поступається більш ергономічним моделям з глибокою посадкою.
Якість збирання, матеріали
8.5
Хороша якість збирання та матеріалів.
Ціна
6
Якісні навушники від іменитого бренду, але існує велика кількість конкурентів за меншу ціну, включно із кастомними IEM моніторами.
Звук
8
Інформативне моніторне звучання, проте неуніверсальне за високої вартості.
Комплектація
8
Якісний комлпект з великою кількістю амбушур. Зовнішній матеріал кабелю може бути надто мʼяким для агресивних умов використання.

Висновок:

Всі три моделі звучать дійсно як професійний інструмент із вузькою спеціалізацією: детальне, моніторне та дуже інформативне звучання. Чудова якість збірки, гарна ергономіка та стриманий дизайн, а також повноцінний комплект, що включає велику кількість амбушур різного розміру, для оптимальної посадки, та захист по стандарту IP68, який мають далеко не кожні монітори.

Але чи варті ці навушники своєї ціни, покаже час, бо за ці ж гроші деякі виробники пропонують більш універсальні рішення, хоча й не такі вузькоспеціалізовані, або навіть кастомні внутрішньоканальні монітори.

Купити в Portativ.ua

Висловлюємо подяку магазину Portativ.ua за надані на огляд навушники Beyerdynamic DT 70 IE, Beyerdynamic DT 72 IE та Beyerdynamic DT 73 IE.

