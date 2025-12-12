Огляд навушників Sennheiser HDB 630: аудіофільський звук без дротів

Аудіофіли завжди змушені були обирати між мобільністю та якістю звуку. Або ви сидите біля джерела музики з дротовими навушниками і насолоджуєтесь чистим звучанням, або берете бездротову модель зі споживчим звуком та зазвичай надмірно посиленими басами. Але що, якби можна було отримати справжню якість звуку у форматі бездротових навушників з усіма сучасними функціями? Новенькі Sennheiser HDB 630 намагаються довести, що це можливо. Вони стали першою бездротовою моделлю у легендарній лінійці бренду, що відразу говорить про серйозні наміри компанії. Чи вдалося німецькому виробнику створити ідеальний баланс між мобільністю та аудіофільським звуком і скільки за це треба заплатити? Як завжди все це і навіть більше ви дізнаєтеся з нашого огляду.

Sennheiser HDB 630 Від 24 999 грн. Плюси: аскетично-сучасний дизайн; видатна якість звуку аудіофільського рівня; потужний 5-смуговий параметричний еквалайзер; до 60 годин автономної роботи з ANC; комфорт носіння на весь день; комплектний донгл з покращенням передачі звуку; функція Crossfeed для природної звукової сцени; кілька варіантів підключення Мінуси: висока ціна; шумозаглушення поступається Sony та Bose; надто чутливе сенсорне керування; відсутність підтримки LDAC та aptX Lossless

Технічні характеристики Sennheiser HDB 630

Характеристика Значення Тип навушників Повнорозмірні, закриті, Over-Ear Особливості Активне шумозаглушення (ANC), режим прозорості Підключення Бездротове: Bluetooth 5.2, USB-C донгл BTD 700

Дротове: USB-C, аналоговий 3.5 мм Підтримувані кодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive (до 24 біт / 96 кГц) Радіус дії До 50 метрів (з донглом BTD 700) Управління Сенсорна панель + фізична кнопка Мікрофон 4 мікрофони з формуванням променя Сумісність ПК, смартфони, планшети, аудіоплеєри Динаміки (драйвери) 42 мм, динамічні, виробництво Ірландія (Талламор) Імпеданс 480 Ом (активний режим) Частотний діапазон 6 – 40000 Гц THD <0.2% при 1 кГц, 100 дБ SPL Автономність До 60 годин з ANC Швидка зарядка 10 хв = 7 годин роботи Роз’єм для заряджання USB Type-C Матеріали амбушур Піна з ефектом пам’яті Матеріали оголів’я Японська екошкіра IDEATEX Вага 311 грамів

Паковання та комплектація

Sennheiser HDB 630 постачаються в якісній картонній коробці з мінімалістичним дизайном. Паковання не кричить про себе, але виглядає солідно та пристойно.

Комплектація тут справді щедра, правда, це не дивно для такого цінового сегмента. Всередині знаходимо:

Навушники;

Жорсткий кейс із відділеннями для аксесуарів;

USB-C донгл BTD 700;

Кабель USB-C на USB-C (довжина 1.2 м) для зарядки та дротового підключення;

Аналоговий аудіокабель 2.5 мм на 3.5 мм (також на 1.2 м);

Додатковий аудіоперехідник;

Документацію.

Дизайн та ергономіка Sennheiser HDB 630

Sennheiser HDB 630 зроблені у стриманому, елегантному стилі, що візуально наближає їх до професійних студійних навушників, а не до більш масових моделей типу тих же Momentum.

Корпус навушників зроблений з матового чорного пластику, який не збирає відбитки пальців та виглядає дуже акуратно. Також є сріблясті акценти на кріпленнях чаш, що додають дизайну преміальності. Вони схожі на метал, але це наче не він. Загалом виглядає все строго, функціонально та без зайвих прикрас. Виробник ніби показує, що це навушники для тих, хто цінує зміст над формою.

Оголів’я обтягнуте японською екошкірою IDEATEX, що, напевно, є помітним покращенням порівняно з тканиною на попередній моделі Momentum 4. Цей матеріал м’який, приємний на дотик і не викликає дискомфорту навіть при тривалому носінні. Під шкірою знаходиться товста підкладка з м’якої піни, яка рівномірно розподіляє тиск по голові.

Регулювання оголів’я плавне і без фіксованих кліків, що звичніше для ігрових моделей.

Амбушури зроблені з такої ж м’якої піни з ефектом пам’яті та покриті м’якою екошкірою. Вони глибокі, овальної форми та повністю охоплюють вуха. Навушники не тиснуть на голову, але й не хитаються. Знайти ідеальний баланс між щільністю посадки та комфортом нелегко, але Sennheiser із цим впоралися. Принаймні здебільшого. Деталі я розповім в розділі з досвідом користування.

Також бачимо, що драйвері прикриті м’якою приємною на дотик сіткоподібною тканиною з надписами L та R.

Sennheiser HDB 630 важать 311 грамів, що робить їх одними з найлегших у своєму класі. Так, це легка вага, але для повнорозмірної моделі результат адекватний.

Чашки тут овальні, а наявні шарніри дозволяють їм обертатися. Це точно дає зручне прилягання до голови різної форми. Також навушники можна складати в плаский вигляд для зручного зберігання в кейсі. Механізм шарнірів надійний та не люфтить.

На лівій чаші нічого немає. А на правій розташована сенсорна панель для керування, усі інші інтерфейси та входи. Проте сенсорна панель занадто чутлива і часто спрацьовує від випадкових дотиків, коли ви просто поправляєте навушники на голові або знімаєте їх.

Тут також знаходиться порт USB-C для зарядки та підключення, 2,5-мм аудіороз’єм, світлові індикатори стану та одна фізична багатофункціональна кнопка. Вона працює чітко та має хороший тактильний відгук.

Особливості, звук і мікрофон

Звук Sennheiser HDB 630 однозначно вартий уваги, тому це вагома причина, щоб розглядати ці навушники для покупки. Якщо ви шукаєте споживчу модель з гучними, гуркотливими басами, то вам не сюди. HDB 630 створені для тих, хто хоче почути музику в найкращому виконанні. Правда, оцінять це не всі, та платити за таке потрібно не мало, а ще не всім це просто потрібно. Але якщо ви аудіофіл і шукаєте щось універсальне, то придивіться до цієї моделі.

Sennheiser HDB 630 отримали 42-міліметрові динамічні драйвери, виготовлені на власному заводі Sennheiser в Ірландії. Імпеданс моделі складає 480 Ом, що дуже багато. Частотний діапазон тут 6 — 40000 Гц, а чутливість 105 дБ.

Базовий звук навушників можна описати як нейтральний, збалансований та детальний. Бас Sennheiser HDB 630 точний та об’ємний, проте він не домінує над іншими частотами, але при цьому має достатню потужність, щоб давати міцну основу для музики. А це значить, що у складних композиціях з багатьма інструментами бас залишається чутним, але не випнутим.

Мої західні колеги, що розбираються в цьому точно більше за мене, кажуть, що середні частоти Sennheiser HDB 630 найкраще, що є в цих навушниках і саме в них вони по-справжньому й розкриваються. Я їм вірю на слово, а ще дійсно можу відзначити, що вокал та інструменти звучать дуже природно та реалістично. Якщо ви любите джаз, класику, інді чи будь-яку іншу музику, де важливі вокал та середні інструменти, то ви, скоріше за все, будете в захваті.

Високі частоти тут детальні та повітряні. В них немає агресивного перебору, який властивий багатьом споживчим навушникам.

Попри закриту конструкцію, Sennheiser HDB 630 створюють напрочуд широку та глибоку звукову сцену, але якщо вам навіть щось з цього не сподобається, то навушники мають вбудований 5-смуговий параметричний еквалайзер (PEQ). Це повноцінний інструмент професійного рівня, який рідко зустрічається у споживчих бездротових навушниках. На відміну від звичайних еквалайзерів із кількома фіксованими повзунками, параметричний еквалайзер дозволяє дуже точно змінювати будь-яку частину звукового спектра. Правда, щоб налаштовувати його треба дійсно розуміти що ви робите. Тут вже не пройде регулювання крутилок навмання, як це іноді буває у звичайних еквалайзерах.

Також у додатку є функція A/B-тестування, яка дозволяє швидко порівнювати оригінальний звук із налаштованим. Це дуже зручно, бо часто після налаштувань важко зрозуміти, покращили ви звук чи зіпсували.

Ще одна унікальна функція навушників Sennheiser HDB 630 називається Crossfeed. Вона м’яко змішує лівий і правий канали, створюючи більш природне відчуття прослуховування. Це схоже на звук від колонок. У навушниках звук зазвичай розділений на 100%, тобто лівий канал тільки в лівому вусі, правий — тільки в правому. Але в реальному житті, коли ви слухаєте музику з колонок, звук із правої колонки також потрапляє у ліве вухо і навпаки.

І Crossfeed імітує це природне змішування, що особливо корисно для старих стереозаписів, де, наприклад, гітара може бути повністю в лівому каналі, а вокал у правому. Виробник заявляє, що ця їх функція зменшує втому під час тривалого прослуховування та робить звук більш природним та розслабленим. В реальності вона дійсно пом’якшує звук та додає деяким жанрам “живого” звучання, але я б не ставив її на високе значення, а залишив на Low. Але точно б не вимикав, що можна зробити.

Sennheiser HDB 630 також оснащені гібридною адаптивною системою шумозаглушення (ANC). Вона ефективно приглушує низькочастотний гул оточення чи вулиці, але поступається в цьому Sony чи Bose.

В Sennheiser кажуть, що свідомо відмовилися від максимального рівня ANC на користь збереження чистоти та динаміки звукового сигналу. На їх думку, агресивні системи шумозаглушення часто вносять слабке фонове шипіння, артефакти та відчуття “тиску” у вухах. Тому HDB 630 позбавлені цих проблем.

Мушу сказати, що згоден з ними, та й місцевий ANC дійсно працює м’яко та непомітно, а ще він точно не псує музику. А от чи дійсно бренд міг зробити цю функцію кращу за тих ще Sony і просто не став, це вже питання відкрите.

Не забуваємо про режим “прозорості”, який тут також працює якісно і природно. Коли активний, то передає навколишні звуки без статичного шуму, тобто можна без проблем розмовляти з кимось, не знімаючи навушників.

Також є функція On-head Detection, яка автоматично ставить музику на паузу, коли ви знімаєте навушники, і відновлює відтворення, коли надягаєте.

Sennheiser HDB 630 мають і чотири вбудовані мікрофони. І хоч вони просто нормальні і підходять для зідзвонів з колегами, але все ж це найпростіше частина моделі. Бо усе інше тут майже ідеальне, але з мікрофонами не вийшло.

Підключення, застосунок та керування

Навушники Sennheiser HDB 630 пропонують три способи підключення, що робить їх дійсно універсальними навушниками. Тут є Bluetooth 5.2 з підтримкою кодеків SBC, AAC, aptX, aptX HD та aptX Adaptive. Останній дозволяє передавати аудіо з роздільною здатністю до 24 біт / 96 кГц, а це теоретично наближається до якості Hi-Res Audio.

Проте модель не підтримує LDAC від Sony або aptX Lossless від Qualcomm. Це найсучасніші кодеки з найвищою якістю передачі, і їхня відсутність може розчарувати деяких меломанів. Проте є aptX Adaptive, що теж має дуже пристойну якість, особливо через комплектний донгл BTD 700.

Ну й сам ресивер BTD 700 є не просто Bluetooth-адаптером та ще одним способом підключення навушників, а є фактично зовнішньою звуковою картою. Його зробили, щоб оминати посередню якість вбудованих Bluetooth-модулів усіх можливих гаджетів та пристроїв, до яких його підключать, тому він самостійно дає прямий, якісний та потужний сигнал до навушників.

Донгл BTD 700 вміє передавати аудіо до 24 біт / 96 кГц через aptX Adaptive. Його радіус дії до 50 метрів проти стандартних 10 м і це дійсно працює, хоча одна-дві несучі стіни все ж трохи скоротять цю дистанцію.

Також тут є ігровий режим з низькою затримкою близько 30 мс (активується потрійним натисканням кнопки на самому донглі). А ще ресивер підтримує широкий перелік кодеків aptX, aptX Adaptive Audio, aptX Lossless, SBC та LC3 і на кінець має технологію Auracast для трансляції аудіо на декілька пристроїв одночасно. Коротше, це дійсно один з найпросунутіших ресиверів, які я тестував і при цьому він дуже маленький. Але також це й недолік, бо його можна легко загубити, тому будьте обережні та уважні.

Також окремо відзначу ігровий режим, що робить навушники чудовим вибором для ігор та перегляду фільмів, усуваючи дратівливу розсинхронізацію звуку і зображення. Проте це не рішення для серйозного мобільного кіберспорту, де потрібна затримка менше ніж 10 мс, але для казуальних ігор цього вистачає з головою.

Sennheiser HDB 630 також можна підключати по USB-C кабелю. Він дозволяє передавати цифрове аудіо без втрат прямо з вашого комп’ютера або смартфона і одночасно заряджати навушники. І тут будьте обережні, адже при підключенні до телефона, вони будуть тягнути заряд з нього. Майте це на увазі.

Ну й не забуваємо про аналоговий 3.5 мм кабель (працює й через адаптер 2.5 мм), що дає сумісність з плеєрами, підсилювачами або навіть ігровими консолями тощо. При підключенні аналогового кабеля Bluetooth автоматично вимикається, а навушники переходять у пасивний режим. Останнє точно сподобається аудіофілам, що мають вдома різні аудіоштуки, до яких треба підключатися виключно по кабелю.

Sennheiser HDB 630 працюють з фірмовим мобільним застосунком Smart Control Plus, що доступний для iOS та Android. Він має чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс без зайвих елементів.

Серед можливостей наявні згаданий вище 5-смуговий параметричний еквалайзер з A/B тестуванням, функція Crossfeed з регулюванням інтенсивності, контроль ANC, режим прозорості з регулюванням його рівня, функція Sound Zones (автоматична зміна налаштувань залежно від геолокації), індикатор заряду батареї та оновлення прошивки навушників.

Додаток працює стабільно, без зависань та глюків. Налаштування зберігаються в пам’яті навушників, тому після порпання в еквалайзері ви можете використовувати його навіть на пристроях без встановленого додатка. Але шкода, що виробник досі не додав сюди українську мову, проте має російську.

Керування Sennheiser HDB 630 здебільшого через сенсорну панель. Ось основні рухи для цього:

Свайп вгору/вниз змінює гучність;

Свайп вперед/назад відповідає за перемикання треків;

Подвійний тап це пауза/відтворення;

Потрійний тап — активація голосового асистента.

Також на правій чашці є багатофункціональна кнопка, що відповідає за перемикання режимів ANC та прозорості, за пошук пристроїв якщо затримати на декілька секунд, а ще за вимкнення/увімкнення навушників.

Автономна робота Sennheiser HDB 630

Sennheiser заявляє про до 60 годин автономної роботи з увімкненим ANC, і це один з найкращих показників у класі. В реальності вони в мене працювали близько 70 годин, бо я не завжди активував шумозаглушення, та й гучність музики часто була нижче бажаних 50%. Тому автономність тут дійсно вражаюча.

Повний цикл зарядки займає близько 2 годин, але є швидка зарядка. Обіцяють до 7 годин роботи від 10 хвилин зарядки.

Індикатор заряду на навушниках світиться різними кольорами залежно від рівня заряду, але точного відсотка заряду ви не побачите на самих навушниках. Проте це є в додатку Smart Control Plus, тому завжди можна переглянути точний залишок батареї.

Досвід користування Sennheiser HDB 630

Протягом двох тижнів тестування я використовував Sennheiser HDB 630 у різних сценаріях. Це були музика, фільми, ігри, дзвінки тощо. І в кожному з цих сценаріїв навушники проявили себе чудово, хоча й з деякими нюансами.

Вони справді комфортні під час носіння. Вага 311 грамів не маленька, але у моделі м’які амбушури, що не тиснуть на вуха, а оголів’я не викликає дискомфорту. Я без проблем носив їх протягом 4-5 годин і навіть більше, але якраз в кінці цього часу в мене починали боліти кінчики вух. Скоріше за все мої вуха все ж завеликі і навушники десь притискали їх, але дискомфорт виникав лише через години носіння. Правда, це відбувалося кожень день. Тому тут все залежить від розміру ваших вух, але носіння Sennheiser HDB 630 точно є комфортним.

Навушники сподобалися при прослуховуванні джазу та класики, року, lo-fi, та електронної музики. Я певен, що аудіофіли знайдуть їм застосування і для інших жанрів, краще зрозуміють та розкриють звучання, особливо в дротових режимах. Для ігор вони також підходять чудово, особливо при використанні донгла в режимі низької затримки.

З переглядом фільмів та серіалів ця модель, звісно, також справляється на відмінно. Круто, що діалоги завжди чіткі та розбірливі, навіть коли на екрані відбувається щось гучне. Особливо це актуально для Netflix. Звукові ефекти вибухів, пострілів, погонь передаються детально та енергійно.

Для робочих дзвінків у Zoom чи Google Meet навушники також підходять, але не очікуйте від мікрофона схожої якості. Він просто нормальний і все, тому адекватно передає голос, хоч і трохи приглушено.

Головний, на мою думку, недолік це надто чутливе сенсорне керування. Воно постійно спрацьовує від випадкових дотиків, коли ви поправляєте навушники або знімаєте їх. Це справді дратує, особливо на початку використання. Доводиться звикати та бути більш акуратним.

Функція On-head Detection також іноді спрацьовує занадто чутливо. Навушники можуть поставити музику на паузу, коли ви просто нахиляєте голову або трохи зміщуєте їх. Проте добре, що цю функцію можна відключити в додатку.

Ціни та конкуренти

Sennheiser HDB 630 продаються за ціною від 24 999 гривень. Це точно не дешево, але й не захмарно дорого як для аудіофільських навушників. Проте й конкуренти в новинки дуже серйозні, але й коштують вони також немало.

У своєму ціновому сегменті та аудіофільському форматі Sennheiser HDB 630 конкурують з Focal Bathys (ціна від 32 899 гривень). Це, напевно, головний конкурент. Вони мають кращі матеріали збірки та трохи кращий звук, але коротшу автономність і гірші можливості налаштування.

Також є Bowers & Wilkins Px8 з цінником від 18 499 гривень. В них преміальні матеріали (алюміній, натуральна шкіра) та гарний звук, але без параметричного еквалайзера та з коротшою автономністю близько 30 годин. А ще Dali IO-12 (ціна від 40 249 гривень). По відгукам в них чудовий звук та ефективний ANC, але вони без настільки потужних можливостей налаштування та й ціна серйозніша.

Куди ж тут без Sony WH-1000XM6 з цінником від 16 000 гривень. В них крутіший ANC, але звук більш споживчий, з посиленими басами.

Ще зверніть увагу на Bose QuietComfort Ultra (ціна від 10 500 гривень). В них, напевно, найкращий ANC на ринку та максимальний комфорт, але звук також більш споживчий та менш детальний. Принаймні так кажуть.

Автономність 9.5 До 60 годин з ANC, один з найкращих показників у класі. Є швидка зарядка. Дизайн, ергономіка 8.5 Стриманий дизайн та відмінна ергономіка. Якість збирання, матеріали 8.5 Якісні матеріали та надійна збірка, але пластиковий корпус може здатися недостатньо преміальним за цю ціну. Ціна 7 Адекватна ціна для пропонованої якості звуку та функціональності, але все одно сума не маленька. Якість звучання 9 Чудова якість звуку аудіофільського рівня. Комплектація 9 Щедра комплектація з донглом, кейсом та всіма необхідними кабелями.