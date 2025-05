Огляд ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: потужність за всі гроші світу

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — Смауг, який чекає на ваші золоті монети. В цьому редакційному огляді спробуємо розібратися, чи справді цей «дракон» такий нестримний, як обіцяють характеристики, і чи може він замінити настільний ПК. Приготуйтесь до того, що Titan не просто здивує, а й шокує!

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth 299 999 грн. Плюси: максимально можлива продуктивність для ігрового ноутбука у 2025 році; розкішний 18-дюймовий дисплей Mini LED, UHD+ з частотою 120 Гц; оригінальний дизайн та преміальні матеріали; ефективне охолодження; якісний звук і механічна клавіатура; колекційні аксесуари. Купити в Rozetka Мінуси: ціна; дрібні баги ПЗ. Купити в Rozetka 9.5 /10 Оцінка

Технічні характеристики MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Екран 18″ UHD+ (3840×2400), Mini LED, 120 Гц, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000, яскравість до 1000 ніт Процесор Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра, до 5.5 ГГц, 40 МБ кешу) Оперативна пам’ять 96 ГБ DDR5-6400 (2×48 ГБ), максимум 96 ГБ Накопичувачі 2 ТБ PCIe Gen5 SSD + 4 ТБ (2×2 ТБ) PCIe Gen4 SSD, загалом 6 ТБ Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24 ГБ GDDR7, до 2160 МГц Boost Clock, 175 Вт (Dynamic Boost), 1824 AI TOPS Охолодження Vapor Chamber Cooler з додатковою тепловою трубкою для Gen5 SSD Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 6 динаміків (4×2 Вт + 2×2 Вт сабвуфери) від Dynaudio, підтримка Nahimic 3 та Hi-Res Audio Провідні інтерфейси 2× (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1× HDMI (8K @ 60 Гц / 4K @ 120 Гц) 1× SD Express card reader 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 400 Вт; 20 В, 20 А Акумулятор 99.9 Вт*год Вага 3.6 кг Розміри 404×307,5×24-32,05 мм Інше Магнієво-алюмінієве шасі з гравіюванням у стилі скандинавської міфології, 3D-друкована «монета-дракон» у зоні під долонею. Кенсінгтонський замок.

Комплектація та паковання MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Перша транспортувальна коробка виглядає наче ящик Пандори, який відкриває перед нами MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth.

Тут справжній подарунковий бокс з тематичним оформленням: руни, дракони, міфічні символи, все як належить продукту, який претендує на роль «ноутбука-бога». У центрі — фірмове зображення дракона.

Колекційний набір для шанувальників скандинавської міфології та техно-естетики. І це відчувається ще до того, як ви взагалі увімкнете пристрій.

Разом із ноутбуком та масивним блоком живлення потужністю 400 Вт покупець отримує щедрий «нордичний набір» аксесуарів:

Ексклюзивний брелок у вигляді дракона — дрібниця, але приємна, ідеально підходить, аби чіпляти ключі.

Ігрову мишу Dragon Edition — виглядає стильно і по-геймерськи, хоча сам «гризун» явно орієнтований більше на імідж, ніж на кібератлетику.

Фірмовий килимок для миші Yggdrasil — величезний, красивий, з принтом світового дерева із скандинавських легенд. Прямо-таки запрошує на багатогодинні сесії в Commandos: Origins чи The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

У підсумку — комплектація повністю відповідає статусу ноутбука: ніякої дешевої економії, усе виглядає та відчувається на максимум. Навіть коробку шкода викидати — тільки подивіться на Іґґдрасіль!

Дизайн, ергономіка та матеріали

MSI Titan 18 HX виглядає так, наче його виковували в кузні Асгарда. Корпус з магнієво-алюмінієвого сплаву, дракон на кришці, руни, монета під склом — уся естетика працює для вайбу чогось вартісного та ексклюзивного.

Відкриваємо кришку — і нас зустрічає тачпад із підсвіткою Mystic Light. Можна налаштувати будь-який RGB-мікс, якщо хочеться. А можна зробити його стриманим і стильним. Проте з ним виникають інколи проблеми на рівні ПЗ.

Низькопрофільна клавіатура Cherry MX Ultra-Low Profile дає відчуття справжнього кліку під пальцями. Чіткий хід і та сама магія механіки, за яку їх люблять.

Габарити пристойні: 404×307,5×24-32 мм і вага 3,6 кг. Для мобільності — перебір, для продуктивності — саме те. Це ноутбук, який не носять кожного дня в рюкзаку. Він для стаціонарного користування на заміну десктопного ПК.

Вебка тут на 1080p з HDR. До того ж є фізична шторка: забудьте про пластир і інші анти-шпигунські методи.

Рамки навколо екрана тонкі. Порти розташовані грамотно. Шасі приємно холодне на дотик, і навіть коли машина працює на повну, корпус гріється не критично.

Нижня частина MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG майже повністю зайнята величезними вентиляційними отворами для максимально ефективного охолодження. Спеціальні гумові ніжки піднімають корпус над столом, покращуючи приплив повітря (але одразу варто подумати про підставку), а сама кришка виконана з алюмінію для міцності за стандартом MIL-STD-810H.

Доступ до нутрощів відносно простий, якщо у вас під рукою є викрутка: всередині є 2 слоти (зайняті обидва) для оперативки DDR-5, 4 слоти (один вільний) для SSD M.2, випарна камера з додатковою тепловою мідною трубкою для PCIe Gen5 накопичувача.

Дисплей MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Екран має діагональ 18 дюймів і роздільну здатність UHD+ (3840×2400), що на виході дає надзвичайно чітке зображення з щільністю пікселів на рівні преміальних професійних рішень. Використовується MiniLED-підсвітка з частотою оновлення 120 Гц — плавність руху й глибина чорного тут значно кращі, ніж у звичайних IPS. Але, звичайно, це не OLED.

Колірне охоплення становить 100% DCI-P3, а підтримка сертифікації VESA DisplayHDR 1000 гарантує високий рівень яскравості та деталізації при перегляді HDR-контенту.

У реальних вимірах дисплей демонструє пікову яскравість на рівні 1083 ніт. Одягайте сонячні окуляри!

Варто зазначити, що в налаштуваннях Windows HDR-режим може бути відсутній або неактивним за замовчуванням. Це типовий недолік екосистеми Windows: навіть дисплей з апаратною підтримкою HDR не завжди правильно визначається системою.

Контрастність екрана на рівні 2 000 000:1 справляє дуже сильне враження — особливо під час перегляду HDR-відео або обробки фото, де важлива глибина чорного та передача напівтонів.

Для дизайнерів, фотографів і відеомонтажерів цей дисплей може стати робочим інструментом. 100% покриття DCI-P3, глибокі відтінки чорного завдяки MiniLED-підсвітці й точна передача кольору дають змогу працювати з кольором на рівні близькому до референсного.

Особливо цінною є підтримка 16:10, що дає більше вертикального простору — зручно для таймлайнів у Premiere Pro або для ретуші у Photoshop.

Але для ігор такий формат означає підвищене навантаження на відеокарту: роздільна здатність 3840×2400 містить приблизно на 11% більше пікселів, ніж стандартне 3840×2160 (4K UHD). Тобто картинка чіткіша, але й «важча» для GPU.

Кути огляду широкі. З антибліковим покриттям повний порядок. Навіть біля вікна або під яскравою лампою зображення читається добре. Відблиски є, але в адекватних межах.

Камера та звук

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth оснащений інфрачервоною вебкамерою з роздільною здатністю 1080p, що в теорії має дати чітке зображення навіть у поганих умовах освітлення. На практиці все трохи прозаїчніше, і все це піксельне дійство трохи віддає вайбами Siemens C75 чи Sony Ericsson K300i.

Камера підтримує HDR та технологію 3D Noise Reduction+, що дозволяє зменшити шуми та покращити якість картинки під час відеодзвінків чи стрімів. І якщо раптом комусь захочеться безпеку, тут і Windows Hello через ІЧ-камеру, і шторка на камеру. Все як має бути.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth оснащений 6-канальною акустичною системою від Dynaudio. Вбудовані динаміки здатні відтворювати об’ємний звук з підтримкою Hi-Res Audio та технології Nahimic, що дозволяє досягти чіткої передачі голосу і басів при перегляді контенту чи спілкуванні через відеозв’язок.

Однак, через обмежену фізичну площу корпуса, низькі частоти не такі насичені, як у більших пристроїв, але для більшості завдань звукова система справляється добре.

Мікрофон оснащений технологією 3D Noise Reduction+, що допомагає зменшити фонові шуми під час розмов.

Фірмове програмне забезпечення

Прямо з коробки ноутбук вже має встановлену й активовану ОС Windows 11 Pro. І додаткове ПЗ для тоншого та персоналізованого налаштування системи.

MSI Center — центральна панель управління, так би мовити. Від оптимізації продуктивності до налаштувань енергоспоживання. Все доволі інтуїтивно.

MSI True Color — програма, яка допоможе в один клік змінити колірний профіль. Вибір між такими режимами, як sRGB, AdobeRGB чи DCI-P3 дозволяє досягти максимальної точності, а це особливо важливо для дизайнерів та фотографів.

Також є антивірус: Norton 360, який має репутацію одного з кращих у своєму класі. Він забезпечує багатошаровий захист, включаючи антивірус, брандмауер і функції захисту приватності. Ключик на 60 днів в комплекті.

SteelSeries GG — у ньому ви можете налаштувати RGB-підсвітку на своїй клавіатурі, створювати макроси та зберігати налаштування для різних ігор або завдань. Але часто-густо підсвітка починає жити своїм життям: вимикається, не синхронізується з RGB-тачпадом і т.д. Дитяча хвороба ПЗ трохи псує загальне враження.

Nahimic — програмне забезпечення для покращення звуку, яке теоретично має забезпечити об’ємне звучання і кращу якість аудіо. На практиці ж усе залежить від того, на чому ви слухаєте. Вбудовані динаміки ноутбука не завжди здатні передати весь потенціал цієї технології. Справжню різницю почують лише ті, хто використовує якісні зовнішні навушники або акустику.

Робоча продуктивність MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 34.7 Speedometer 3.1 (АКБ) 22.47 WebXPRT 4 399 Google Octane 2.0 plus 115773 Google Octane 2.0 plus (Multi Core Score) 1142055 Geekbench Single 2983 Geekbench Multi 21808 Geekbench Open CL 157701 Geekbench Vulkan 21134 CPU-Z Single (БЖ) 855.6 CPU-Z Single (АКБ) 694 CPU-Z Multi (БЖ) 17767.4 CPU-Z Multi (АКБ) 4687.7 3DMARK Steel Nomad 6127 3DMARK Port Royal 15697 3DMARK Storage 1516 Cinebench Single 129 Cinebench Multi 2035 Blender CPU 4.4.0 (БЖ) 516.38 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 142.33 Blender GPU 4.4.0 (БЖ) 7908.18 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 1789.57 Corona Benchmark 9755190 RAM read MB/s 94254 RAM write MB/s 89505 SSD read MB/s 15133.50 SSD write MB/s 8960.02

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth у повсякденних задачах демонструє високу продуктивність, яка змінюється залежно від типу завдань і режиму живлення. У браузерних тестах, таких як Speedometer 3.1, він набирає 34.7 бали від розетки та 22.47 бали від батареї, а в WebXPRT 4 — 399 балів.

Це може бути наслідком енергоощадження або не найкращої оптимізації під повсякденні сценарії. Google Octane 2.0 Plus із результатом 115773 балів трохи вирівнює ситуацію, але загалом Titan у браузері не вражає, особливо на акумуляторі.

У синтетичних CPU-тестах ноутбук починає розкриватися краще. Geekbench дає 2983 у однопоточному режимі та 21808 у багатопоточному — це рівень сучасного флагманського десктопу. CPU-Z підтверджує це: 855.6/17767.4 на живленні — гідно, але 694/4687.7 на акумуляторі — вже відчутне падіння, яке говорить про агресивне енергозбереження.

У Blender результат CPU 516.38 ще раз підкреслює, що система справді здатна працювати на повну, але лише в підключеному стані. На акумуляторі ті ж сцени рендеряться вчетверо повільніше — 142.33. GPU-рендеринг у Blender (7908.18 на живленні проти 1789.57 на батареї) підтверджує цей тренд: ноутбук не створений для мобільної роботи в ресурсомістких додатках.

Що стосується графічних бенчмарків, то Steel Nomad (61273) і Port Royal (156973) демонструють очікувано високий рівень — видає потужність рівня настільного ПК у коротких задачах, коли її не душить тротлінг. Вбудоване сховище також на висоті: SSD забезпечує швидкість читання 15133.5 MB/s і запису 8960.02 MB/s — це рівень PCIe 5.0 на максималках. Оперативна пам’ять також не розчаровує — понад 94 ГБ/с на читання і 89 ГБ/с на запис — ідеально для роботи з великими об’ємами даних, рендерингу чи компіляцій.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth демонструє справді потужну багатоядерну продуктивність, але має деякі проблеми з енергоефективністю та стабільністю під навантаженням, особливо в автономному режимі.

Ноутбук варто розглядати як заміну настільному ПК, але точно не як універсальний портативний інструмент для роботи на ходу.

Ігрова продуктивність MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

RTX 5090 — серйозна заявка на комфортний та плавний 4К-геймінг без компромісів. А ще є приємний бонус — підписка Xbox Game Pass на місяць, щоб одразу завантажити щось велике й красиве (і перевірити можливості RTX 5090 Laptop GPU на практиці).

Порівняльні характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 desktop та RTX 5090 laptop Модель RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Архітектура Blackwell Blackwell Кодове ім’я GB202 GB203-400 Базова частота 2032 1095 Шейдерні блоки 21 760 10 496 Текстурні блоки (TMUs) 680 328 Блоки виводу (ROPs) 176 112 SM-блоки 170 82 Тензорні ядра 680 328 Ядра трасування променів 170 82 Кеш L1 128KB per cluster 128KB per cluster Кеш L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451.4 ГПікс/с 178.9 ГПікс/с Texture Fill Rate 1754.4 ГТекс/с 523.8 ГТекс/с Інтерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 Вт 175 Вт Виробництво TSMC TSMC Кількість транзисторів 92 200 45 600 Розмір кристала 750 мм² 378 мм² Тип пам’яті GDDR7 GDDR7 Обсяг пам’яті 32 ГБ 24 ГБ Частота пам’яті (Default) 1750 МГц 1750 МГц Шина 512 біт 256 біт

Це топова мобільна відеокарта, але давайте поглянемо на неї у порівнянні з десктопною 5090. Продуктивність має бути на рівні 5070Ti/5080.

Розпочнемо з некст-ген версії Відьмака 3: Дикий гін, де на ультра-налаштуваннях з променями у рідній роздільній здатності 3840х2400 маємо в середньому 48 к/с. Вмикаємо DLSS Quality і на виході вже майстерно рубаємо утопців при 75+ к/с.

Далі нас чекав британський постапокаліпсис в Atomfall. Епічні налаштування графіки дозволили нам знайти баланс рівноваги: частоти кадрів та частоти оновлення екрану – 120 Гц.

У The Last Of Us Part II Remastered теж схожа ситуація: зимові пейзажі так само пестять око, а ми знову збираємось у небезпечну подорож. Кінематографічно та плавно: в середньому 117 к/с.

Indiana Jones And The Great Circle є міцним горішком, який ставить на коліна десктопні системи, а що ж буде на лептопі? І… все добре. Нативні 3840х2400 пікселів, Supreme-налаштування з RT та DLSS Performance — 60+ к/с.

Cyberpunk 2077 із максимальними налаштуваннями Ray Tracing Overdrive видає нам стабільні 85+ к/с. «Желейності» у процесі гри не помічено.

А от де вона присутня, так це у Half-Life 2: RTX. Зробимо знижку на те, що це технодемка, а не повноцінна гра. На ультра-налаштуваннях тут «чесні» 25 к/с, а з ввімкненим DLSS Quality та Multi Frame Generation отримаємо 75+ к/с.

Не пограти на скандинавському ноутбуці у легендарну God of War Ragnarök було б неправильним. Сміливо вирушити в епічну мандрівку в UHD+ з DLAA можна на геймерській швидкості у 110+ к/с.

У нашій S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl бачимо цілком комфортні 60 к/с. Роздільна здатність 3840х2400, епічні налаштування графіки та DLAA з FG. Сидорович їсть курку у 4К — без реєстрації та СМС.

У Сіроділі все спокійно і плавно. Гра, як і майже будь-яка інша на рушії Unreal Engine 5, дуже вимоглива до заліза. І тут герой огляду показує, що не пасує перед челенджами навіть на епічних налаштуваннях!

І наостанок — unplugged-режим. Вирішив зіграти без зарядки. Іронічно, але не тільки сюжет переносить нас у 2006 рік — лічильник fps теж: стабільні 30. Автентично!

Автономність, температури та шум

У MSI Titan 18 HX Dragon Edition передбачено декілька режимів роботи: ECO-Silent, Balanced, Extreme Performance та режим ручного налаштування (User Scenario у MSI Center). Кожен із них задає свій профіль живлення для CPU й GPU, впливає на швидкість обертання вентиляторів та рівень акустичного комфорту.

Найгостріше питання в MSI Titan 18 HX Dragon Edition — температури. Під навантаженням синтетичних тестів процесор буквально «палає»: CPU Package доходить до 100 °C, а деякі ядра, — взагалі пробивають межу в 102 °C. Це не жарти — це вже стабільна зона тротлінгу. Майже всі 24 ядра стабільно працюють у діапазоні 92–100 °C, що свідчить про повне завантаження та граничне тепловиділення.

CPU IA Cores споживають 166 Вт із загальних 176 Вт по CPU Package — тобто тут немає енергозбереження, тільки максимальне споживання потужності без обмежень.

І хоч графічний процесор відносно холодний (62 °C) і ледве активний (16.38 Вт при TDP 0%), саме процесор перетворюється на розпечений моноліт.

Тепловий тиск передається і на компоненти — DIMM2 та DIMM4 прогріваються до 72 °C і 69 °C відповідно, що вже на межі допустимого для оперативної пам’яті. Навіть у такому масивному корпусі Titan не встигає розсіювати тепло, і це ставить питання до ефективності його охолодження. При цьому акумулятор показує 17.2 В, а зарядка йде від електромережі — цілком логічно, адже при такому енергоспоживанні ноутбук автономно просто не зможе витримати більше кількох хвилин.

Втім, ситуація кардинально змінюється, щойно Titan 18 HX отримує шанс дихати повітрям не зі столу, а через підставку для ноутбука. Температури у стрес-тестах одразу падають до значно безпечнішого рівня: ядра більше не штурмують 100 °C, а тримаються в межах 80–84 °C, CPU Package стабілізується на рівні 83–84 °C, а загальний тепловий профіль стає значно рівномірнішим.

Зникають раптові піки до 176 Вт, а тротлінг — якщо й виникає, то вже у важкому енкодингу, і то після тривалого навантаження.

А дискретна відеокарта… крижана! Я розігрів її максимум до 73 градусів, що свідчить про виняткову ефективність системи охолодження навіть для флагманської RTX 5090 Laptop.

У такому режимі ноутбук більше не здається двигуном ракети на старті — система охолодження справляється без істерик, кулери вже не влаштовують імітацію злету Боїнга, а пальці більше не бояться доторкнутись до клавіатури після Blender-рендеру.

Продуктивність лишається на топовому рівні, але з’являється головне — стабільність. Саме так Titan 18 HX перетворюється з гарячої демонстрації інженерної сили на дійсно придатний інструмент для тривалого використання під навантаженням.

І якщо вже вкладатись у таку машину — охолоджувальна підставка тут не аксесуар, а гарантія, що вона проживе бодай до кінця вашого проєкту.

Щодо автономності — тут встановлена батарея на 99.99 Вт·год. У режимі ECO-Silent і при яскравості 60% ноутбук витримує до 5-6 годин роботи (текст, браузер, відео).

Час заряджання (гг:хх) Відсоток заряду АКБ 00:00 5% 00:49 50% 01:19 70% 02:36 100%

Приклад заряджання ноутбука від зарядки.

Зі зростанням навантаження час автономної роботи стрімко скорочується — у геймінгу Titan розряджається за 1–1,5 години. Зарядка відбувається через 400-ватний блок живлення. Також є підтримка USB-C PD до 100 Вт, але вона придатна лише для підзарядки у спокійному режимі — не в іграх. І, звичайно, можна підзарядити власний гаджет. Я, наприклад, частенько «підживлював» свій iPad Air 5.

Досвід використання MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Тиждень експлуатації пролетів непомітно. Скандинавська естетика з драконячими елементами, комплект постачання зі шлейфом розкоші та топове залізо не залишають байдужим навіть найцинічнішого техногіка. А головне — за всім цим антуражем стоїть цілком практичний, продуманий пристрій.

Я повністю замінив ним свій робочий ноутбук і стаціонарний ПК. І жодного разу не пожалкував. Звісно, це не той пристрій, який захочеться взяти з собою на диван чи в ліжко — Titan 18 HX створений не для розслабленого «лежачого геймінгу», а для серйозної роботи й ігор за столом, у добре провітрюваному місці з потужним блоком живлення поруч.

Система охолодження виконує свою роботу гідно, але без охолоджувальної підставки ноутбук швидко нагрівається, і в деяких задачах з’являється легкий тротлінг. Втім, з огляду на апетити Intel Core Ultra 9 285HX і NVIDIA GeForce RTX 5090 це більше фізика, ніж недопрацювання.

Окрема подяка — сенсорній панелі. Палець ковзає так плавно, що здається, ніби під ним поверхня замерзлого фіорда. Кліки чіткі, жести розпізнаються ідеально. Це один з небагатьох ноутбуків, де справді можна працювати без мишки — щонайменше до моменту запуску гри.

З мінусів — лише RGB-підсвічування клавіатури, яке часом живе своїм життям, особливо в парі з підсвічуванням тачпаду. Налаштувати можна, але треба трохи «подресирувати» SteelSeries GG. І все. Решта — технологічне задоволення у 18-дюймовому корпусі, яке хочеться ввімкнути зранку навіть без особливої на те потреби.

Ціна та конкуренти

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth грає у вищій лізі преміум-сегменту ринку ноутбуків. Його вартість в Україні починається від 299 999 гривень. Що пропонують конкуренти?

MSI Raider 18 HX AI (A2XWJG) — майже брат-близнюк. Оперативної памʼяті менше — 64 ГБ, як і SSD — всього 4 ТБ. Дизайн класичний ігровий, на відміну від ексклюзивного «драконового». Але ціна! Майже на 50 000 гривень дешевше героя огляду.

Alienware m18 R2 — досі бадьорий ноутбук за ціною від 156 299 гривень. Дисплей простіший: VA-матриця 2560×1600 (16:10), 165 Гц, яскравість — 300 ніт. «Залізо» — попереднє покоління, але швидкодія гідна, і за половину вартості MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — дуже навіть варіант.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) — серйозний суперник від ASUS. Якісний екран (2560×1600 (16:10), 240 Гц, HDR10, Dolby Vision) і висока продуктивність. Але корпус не зовсім преміальний, а обсяг оперативної пам’яті та SSD менший. Ціна — від 268 099 гривень.

9.5 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 З огляду на потужне «залізо» та великий 18-дюймовий екран, автономність приємно дивує. Продуктивність (БЖ) 10 MSI Titan 18 HX демонструє максимальну продуктивність без жодних обмежень, повністю розкриваючи потенціал CPU й GPU. Продуктивність (АКБ) 9 Навіть на батареї тягне важкі задачі, але з обмеженням по TDP. Екран 9.5 Ідеальний для монтажу, перегляду контенту і, звичайно, ігор. Дизайн, ергономіка 9.5 Унікальний «нордичний» стиль, продумане розміщення портів. Якість збирання, матеріали 9.5 Преміальні матеріали та майже еталонна якість збірки. Енергоефективність, шум 9.5 Для такого монстра — дуже тихий і добре оптимізований. Ціна 8 Висока, але виправдана для такого флагмана. Звук 9 Звук — якісний і об’ємний, хоча басів іноді бракує.