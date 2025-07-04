Огляд Samsung Galaxy A56: смартфон на кожен день чи щось більше?

У корейського гіганта Samsung вийшов новий смартфон середньої категорії Galaxy A56. Пристрій дуже круто виглядає, принаймні на мій, смак, має ряд приємних технічних особливостей та бонусів для користувача, але, як завжди, немає нічого ідеального, тому деякі приколи знайшлися і тут. Усе це детально подивимося в огляді нижче.

Samsung Galaxy A56 Від 13 500 грн. Плюси: стилячий дизайн; корпус метал+скло; повноцінний захист IP67; яскравий деталізований Super AMOLED-екран 120 Гц з насиченими кольорами; потужний та холодний чип; тривалий час автономної роботи; швидка зарядка; підтримка eSIM; остання ОС та оболонка чудово оптимізовані та ефектно виглядають; тривала підтримка оновлень системи Купити в Elmir.ua Мінуси: немає підтримки карт пам’яті; завищений цінник; мізерний комплект постачання; світлини занадто нереалістичні та інстаграмні Купити в Elmir.ua 8.2 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Samsung Galaxy A56

Дисплей 6,7-дюймовий Super AMOLED, 1080×2340 пікселів, 385 ppi; 120 Гц, пікова яскравість 1900 ніт, HDR10+ Процесор Samsung Exynos 1580, 4 нм, 1 ядро Cortex-A720 2.9 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 2.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A520 1.9 ГГц Графічний чип Xclipse 540 Пам’ять 8/12 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ ПЗП форматів LPDDR4X та UFS 3.1 Модулі та інтерфейси Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC Основна камера 50 Мп ширококутна, 1/1.56», 1.0µm, ƒ/1.8, PDAF, оптична стабілізація; 12 Мп надширококутна, 1/3.0», 1.12µm, ƒ/2.2, 123°; 5 Мп макро ƒ/2.4 Фронтальна камера 12 Мп, ƒ/2,2 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 5000 мАгод, швидка зарядка 45 Вт Роз’єми USB Type-C 2.0 Операційна система Android 15 + One UI 7.0 Габарити 162,2×77,5×7,4 мм Вага 198 грамів

Паковання та комплектація

Нам на огляд приїхав семпл від виробника, тому він був без коробки. Але звичайна версія йде у пласкому білому боксі із картинкою смартфона. В ній знайдеться сам телефон без плівки та чохла, кабель USB-C, скріпка для відкривання лотка із SIM-картками та документація. Блока живлення також немає.

Дизайн та ергономіка

Samsung Galaxy A56 виглядає стильово та ефектно. На мій смак, це один з найяскравіших смартфонів, які я тестував останнім часом. І хоч це середній сегмент, видно що виробник максимально наблизив його стиль до флагманської серії.

Пристрій має габарити 162,2×77,5×7,4 мм та вагу 198 грамів. Його розмір не можна назвати великими, але й малим Galaxy A56 не обізвеш — це стандартна сучасна «лопата». Смартфон має алюмінієву текстуровану рамку та захисне скло Gorilla Glass Victus+ спереду та ззаду. Грані пласкі, кути закруглені.

На передній панелі бачимо рівномірні рамки середньої товщини та вбудовану в екран фронтальну камеру.

На задній панелі розмістили випнутий прямокутний модуль з основними камерами та окремо бачимо круглий спалах. Також тут є надпис Samsung.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

На правому торці є випукла гладка частина де розмістили кнопку блокування та кнопки гучності. На лівому торці нічого немає, на верхньому маємо два мікрофони, а на нижньому — ще пару мікрофонів, динамік, порт USB-C та слот для двох nano-SIM.

Металева рамка та скляні частини не дають смартфону ковзати в долоні, тому навіть без чохла вид сидить в руці надійно. Ні слідів користування, ні пилу, ні відбитків пальців взагалі не видно, але це в нашому блідо-рожевому кольорі. Можливо, в інших буде якось інакше.

Корпус Samsung Galaxy A56 захищений по стандарту IP67. Це означає, що смартфон захищений від вологи, дощу чи пилу.

Дисплеї Samsung Galaxy A56

Смартфон має 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080×2340 точок. Щільність пікселів складає 385 ppi, частота оновлення 120 Гц, базова яскравість 1200 ніт, а пікова 1900 ніт. Заявлена підтримка HDR10+.

В налаштуваннях є досить детальні зміни колірної температури, є готові пресети та можливість міняти повзунки та крутилки самостійно. Я образ прохолодніший режим з насиченими кольорами, а якщо вам подобаються тепліші, то є режим «Природні кольори».

Частота оновлення може бути стандартною в 60 Гц, або дають вибрати адаптивний режим, який самостійно обирає коли вмикати 120 Гц, а коли ні. Я рекомендую ставити саме його.

Також маємо режим Always On Display з широкими налаштуваннями відображення та стилю та швидкий підекранний сканер відбитків пальців. Працює він чудово, але часто не спрацьовує на вологі пальці.

Samsung Galaxy A56 оснащений крутезним екраном. Матриця Super AMOLED має чудову контрастність кольорів, вони насичені, чорний тут справжній, а яскравість не поступається деяким флагманам. Правда, для цього треба ставити автояскравість. Звісно, з такими значеннями він без проблем відпрацьовує навіть в день на безжальному літньому сонці.

Звук та вібровідгук

Samsung Galaxy A56 має повноцінне стереозвучання у форматі динамік+розмовний динамік. Звук гучний, об’ємний та без дзижчання. Також смартфон підтримує Dolby Atmos, тут є вбудований еквалайзер з пресетами, режим нормалізації гучності, адаптивний звук під конкретного користувача та можливість підвищити його якість саме в навушниках.

Вібровідгук приємний і точно не найдешевший. Дають налаштувати його окремо для системи і окремо вібро для дзвінків, повідомлень тощо.

Камери Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 оснащений потрійною основною камерою. Головний модуль тут на 50 Мп і він ширококутний, світлосила ƒ/1.8, є PDAF та оптична стабілізація. Другий датчик надширококутний на 12 Мп з апертурою ƒ/2.2 та кутом огляду 123 градуси. Третій — макромодуль на 5 Мп зі світлосилою ƒ/2.4.

Камера знімає в режимі 12 Мп та у форматі 50 Мп. Якщо ваші світлини не йдуть далі телефона та соціальних мереж, то без проблем фотографуйте в базовому режимі 12 Мп. Якщо ж хочете їх потім обробляти на комп’ютері та далі якось використовувати, то тут ваш вибір 50 Мп.

Світлини на основну камеру виходять гарними, особливо в сонячну погоду. В них широкий динамічний діапазон та чудова деталізація. А от кольори взагалі не природні — тут працюють класичні алгоритми Samsung, додаючи насиченості та яскравості, від чого речі, об’єкти та місця на світлинах виходять кращими, ніж вони є насправді. Напевно, подібне сподобається великій кількості користувачів, що люблять саме мобільну фотографію, але особисто мені не заходить така обробка.

В налаштуваннях є така штука як «Оптимізація кадру», що здебільшого й робить ці усі речі. Усім тим, хто поділяє мою думку раджу її вимикати, але навіть після цього світлини все одно мають «привабливий» вигляд, а не реалістичний.

Також тут є чотирикратний та десятикратний зум. Користуватися першим ще якось можна, а от другим взагалі не раджу, якщо не хочете бачити «шуми» та «мило».

Роздільна здатність фронтального модуля — 12 Мп, діафрагма f/2.2. Він робить гарні деталізовані селфі і тут вже немає таких явних алгоритмів ШІ. Деталізація мені сподобалася, як і розмиття фону, хоча якщо на ньому багато деталей, то іноді алгоритми не усюди справляються.

Основна і фронтальна камери вміють записувати відео в 4K@30fps зі стабілізацією зображення.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Samsung Galaxy A56 працює на фірмовому 8-ядерному процесорі Exynos 1580, зробленому по техпроцесу 4 нм. В нього 1 ядро Cortex-A720 2.9 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 2.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A520 1.9 ГГц. Графічний чип тут Xclipse 540. Пам’яті в смартфона декілька варіантів: 8/12 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ ПЗП форматів LPDDR4X та UFS 3.1. Серед модулів та інтерфейсів є Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4 та NFC. Зазначу, що підтримка карт пам’яті відсутня, що точно не сподобаються певним користувачам. Проте є підтримка eSIM.

Смартфон видає непогані, як для свого сегмента, результати в різноманітних бенчмарках. Його чип достатньо потужний і при цьому відносно холодний. На ньому легко працюють навіть тайтли формату Genshin Impact на високих-максимальних налаштуваннях графіки.

Звісно, цього більш ніж достатньо для швидкої та безпроблемної роботи наявної ОС Android 15 та фірмової оболонки One UI 7.0. Вмикаємо підвищену частоту оновлення екрана і насолоджуємося флагманським рівнем роботи системи де нічого не глючить і все літає. Також заявлено про шість (!) років підтримки оновлень системи та безпеки.

Сама ж новенька надбудова виглядає стильно і сучасно. Візуально, та й по налаштуваннях мені вона дуже подобається, але під час першого запуску треба бути уважним, бо компанія підсовує користувачу дуже багато пунктів, меню та підменю, які просять надати їм якнайширший доступ, провести аналітику, додати вас до різноманітних програм, досліджень тощо. Плюс треба ще увійти до акаунту Samsung. Мені здається навіть у смартфонів Xiaomi менше оцього всього на початку, ніж тепер в гаджетах корейського гіганта. Проте реклами немає, а серед невеликого пула передвстановлених програм більшість тих, якими ви, напевно, будете користуватися: Facebook, Netflix тощо.

Також тут є класична для сучасних телефонів компанії інтеграція зі штучним інтелектом, а серед найприкольніших функцій виділю «Чарівну гумку», що достатньо якісно видаляє об’єкти на світлинах, та Circle to Search для кращого пошуку конкретних речей в інтернеті.

Автономність Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 має батарею на 5000 мАгод, що вже стандартом для більшості сучасних телефонів будь-яких категорій. Тут вже більше важить те яке залізо в смартфона, які він та акумулятор оптимізовані тощо. Мушу сказати, що в героя огляду з цим усе чудово.

Смартфон без проблем працює день з автояскравістю, частотою оновлення 120 Гц, з інтернетом, месенджерами, іграми та відео. Якщо ж прибрати два останніх пункти, то легко буде півтора дня, і навіть більше

В тестах PC Mark смартфон показав чудовий результат у 16 годин 28 хвилин.

Пристрій має швидку зарядку на 45 Вт. Якщо у вас є такий блок живлення, бо нагадую в коробці його немає, то заряджатися смартфон буде достатньо швидко: на 65% за 30 хвилин і на 100% за годину.

Досвід використання

Samsung Galaxy A56 має усі шанси сподобатися не тільки мені, а й більшості користувачів. В нього стилячий дизайн, що додає моделі вартості — так вона виглядає дорожче, ніж є насправді і дійсно дуже схожа на флагман.

Сподобалася оброблена металева рамка та скляні панелі, а ще повноцінний захист від води. Звісно, не зайшов мінімалістичний комплект постачання, але це зараз майже в усіх моделях більшості виробників, а коли щось кладуть, то це ціле свято виходить.

Samsung Galaxy A56 подобається начинням та неймовірним екраном. Ну вміють корейці робити офігезні дисплеї, що справляють велике враження на користувачів і справедливо.

Також мені дуже подобається нова One UI 7.0, її візуальні та дизайнерські рішення, її швидкодія, принаймні на цьому смартфоні, рівень кастомізації тощо. А от велика кількість пунктів, які треба «підписати» під час першого увімкнення не подобається. Проте й реклами тут немає, що вже гуд.

Людям, напевно, сподобаються світлини зроблені на камери смартфона. Загалом я розумію, що вони для цієї категорії гарні, якісні та деталізовані. Але мені не подобається оця фірмова самсунгівська обробка фотографій, що робить кольори занадто насиченими та неприродними (особливо це видно по зеленому), але безумовно ефектними, інстаграмними тощо. Це стосується не тільки Samsung Galaxy A56, а загалом усім моделей виробника за останні роки.

Якщо ж вам якраз таке подобається і ви не фанат лампових світлин без ШІ-обробки як я, то будете в захваті від фотографій, що може робити цей смартфон. Звісно, як для його категорії.

Також відмічу гарну автономність при вже стандартному акумуляторі у 5000 мАгод.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy A56 продається за ціною від 13 500 гривень, але це «сірі» версії. У великих офіційних мережах типу «Алло» цінник на цю модель починається від 18 999 гривень. Якщо дивитися на прайс у сферичному вакуумі, то смартфон точно коштує цих грошей. Але якщо порівнювати з конкурентами, то ціна трохи завищена навіть з урахуванням того, що деякі моделі продаються тільки «сірими», а значить мають нижчий цінник, ніж мало б бути, якби їх завозили як треба.

Серед конкурентів, на які варто звернути увагу можна відзначити наступні моделі: свіжий POCO F7 з цінником від 17 999 гривень та Poco X7 Pro (ціна від 13 000 гривень), Google Pixel 8a з цінником від 18000 гривень та Google Pixel 9a (ціна від 21 000 гривень), Motorola Edge 60 Pro з цінником від 19 000, Xiaomi 14T з ціною від 16 500 гривень та OnePlus Ace 5 (ціна від 15 400 гривень).

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея на 5000 мАгод легко дає день-півтора автономної роботи. Екран 9 Чудовий яскравий насичений Super AMOLED-екран на 120 Гц заслуговує тільки на високу оцінку. Дизайн, ергономіка 9 Суперстильний дизайн, металева рамка та скляні елементи. Програмне забезпечення 8 Суперстильна, швидка та кастомізована оболонка має передвстановлені застосунки та безліч умов і положень, які просять підписати. Довга підтримка. Продуктивність, тротл. 8.5 Чип достатньо холодний та потужний для свого сегмента. Камера 8 Якісні деталізовані знімки з широким динамічним діапазоном, але алгоритми занадто їх прикращають. Ціна 6 У смартфона завищений цінник.