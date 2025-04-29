Огляд Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: коли розмір має значення

Відомий бренд Samsung представив нового флагмана — планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. У нього великий дисплей на 14,6 дюйма, що повинно дозволити краще дивитися різноманітний контент. В комплекті також йде стилус для розвитку та підтримки у майбутнього покупця підвищеного рівня художньої майстерності. Сьогодні поглянемо чи дійсно необхідна така діагональ та наскільки реально чудовим є планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 66999 грн. Плюси: сучасний дизайн; металевий корпус; потужний процесор; адекватні камери; яскравий 14,6 дюймовий екран 120 Гц; обʼємне стереозвучання; великий акумулятор; в комплекті стилус S Pen; підтримка карт памʼяті microSDXC; можливість здійснювати дзвінки; Купити в Elmir.ua Мінуси: висока ціна; виявлені проблеми з іграми; нешвидкий період заряджання не від фірмового зарядного пристрою. Купити в Elmir.ua 8.2 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Дисплей 14,6 дюйма 16:10, 2960×1848 пікселів, 269ppi, Dynamic AMOLED 2X, HDR 10+, 120 Гц Процесор Mediatek Dimensity 9300+, 8-ядерний (1х3х4) Графічний адаптер Immortalis-G720 MC12 Пам’ять 12/256, 12/512 ГБ, 16/1 ТБ, UFS 4.0, слот microSDXC Основна камера 13 Мп, f/2.0, 4К/30 fps

8 Мп, широкутний, f/2.0 Фронтальна камера 12 Мп, f/2.2, 4K30 fps

12 Мп, широкутний, f/2.4 Модулі та системи 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo ОС Android 14, One UI 6.1 Захист Є, IP68 Акумулятор 11200 мА*год, швидка зарядка 45 Вт Корпус Спереду скло, ззаду та боковини – алюміній Габарити 326,4 х 208,6 х 5,4 мм Вага 723 грама

Паковання та комплектація

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra приїхав в тестовому вигляді без офіційної комплектації. Покупці ж зустрінуть перед собою коробку білого кольору із зображенням планшета та стилуса S Pen.

Всередині знайдемо героя нашого огляду, документацію, стилус S Pen, кабель USB Type-C to USB Type-C. Блок живлення доведеться купувати окремо, як чохол, плівку чи скло.

Дизайн та ергономіка

Дизайн Samsung Galaxy Tab S10 Ultra виглядає досить стильно та сучасно.Тонкі рамки навколо дисплею, задня частина майже вся металева, окрім антен навколо корпусу та зони для заряджання S Pen. Навряд мало кому здасться, що таки дизайн поганий.

Дисплей займає майже всю площу передньої частини планшета. На верхній частині розташовані дві фронтальні камери по 12 Мп кожна.

Рамки дисплея навколо досить тонкі, що додає самому екрану величини. Проте у цього рішення існує невеликий мінус — якщо ви будете класти планшет на себе (наприклад, на живіт), тоді екран не буде реєструвати ваші натискання. Для тих, хто переживає за дисплей, краще купити та встановити захисну плівку чи скло.

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На задній частині розташовані дві камери, спалах, магнітний конектор для підключення стилуса та логотип Samsung.

На правому торці розміщені два динаміки та порт USB Type-C стандарту 3.2. На верхньому торці розташовані клавіші гучності, кнопка блокування, два мікрофони та обʼєднаний SIM та MicroSD слот, а на лівому — два динаміки з ще одним мікрофоном. На нижньому — два фіксатори та конектор для підключення клавіатур. Сама рамка зроблена з алюмінію та пластикових елементів, які необхідні для роботи вбудованих антен.

Сканер відбитків пальців присутній зі сторони USB роз’єму, проте не дуже зручний на мою думку, тому що планшет можна брати по різному. А ось розблоковувати планшет по обличчю значно зрозуміліше та зручніше, бо працює система хоч у вертикальному чи горизонтальному розташуванні планшета у руках. Працює добре, навіть уночі, бо великий дисплей підсвічує ваше обличчя. Проблем з використанням не виявлено.

Габарити Samsung Galaxy Tab S10 Ultra складають 326,4 х 208,6 х 5,4 мм, а вага — 718 грамів. По відчуттях здається, що тримаєш якусь 13-дюймову модель. Скільки користувався для огляду, я так і думав. Проте насправді це 14,6-дюймовий екран! Тому дизайн гарно ховає габарити планшета.

Проте у такого розміру дисплея існує особливість, якщо ви купуєте планшет для всіляких ігор. А саме, не дуже зручно діставати нижньої середини екрана пальцями у горизонтальному положенні. Наприклад, в грі CoD: Mobile в тому місці знаходиться зміна зброї. Тому щоб її натиснути доведеться відпустити та тримати планшет однією рукою на ці кілька секунд. Тому для ігор на подібних діагоналях краще підключати геймпад.

Поверхні з обох сторін добре збирають сліди використання. Після витирання їх не видно. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав захист за стандартом IP68. Згідно з ним, планшет має повний захист від пилу та потрапляння води до глибини 1,5 метра протягом 30 хвилин. Але я б не радив перевіряти цю особливість.

На огляді представлена версія срібного (Platinum Silver) кольору. Ще існує колір опаловий сірий (Moonstone Gray). Явно фаворита серед них немає, хіба що на сріблястій версії можливо гірше видно сліди використання.

Дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оснащений 14,6-дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм. Роздільна здатність екрана складає 2960×1848 пікселів, максимальна яскравість невідома, а частота оновлення дисплея — до 120 Гц. Є підтримка HDR 10+.

Дисплей показує яскраву картинку та високу деталізацію завдяки щільності пікселів у 239 ppi. Хоча максимальну яскравість виробник не називає, у мене не було проблем з дисплеєм у домашньому застосуванні.

На верхній частині екрана бачимо фронтальні камери по 12 Мп кожна для функції розблокування планшета по обличчю.

Звук та вібровідгук

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra підтримує стереозвучання, яке реалізоване за допомогою усіх чотирьох динаміків. Сподіваюсь, що не будете використовувати такий немаленький планшет для звичайних дзвінків у мобільній мережі. Особливо, у людних місцях. Але якщо це дійсно буде необхідно, то така кількість динаміків повинна добре передавати звук.

Баси та об’єм відчутні, деталізація та чистота на гарному рівні. На 50% гучності максимальна гучність склала 79 децибелів, а на 100% — 97 децибелів. Для домашнього застосування буде з запасом.

Вібровідгук справно виконує свою функцію. Планшет маленьким не назвеш, тому якщо бажаєте його хоч трішки відчувати, значення вібровідгуку повинно бути максимальним.

Камери

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав дві камери. Головний датчик на 13 Мп (ƒ/2.0; 1/3.4″ розмір сенсора) з автофокусом без оптичної стабілізації. Другий модуль — надширококутний 8-мегапіксельний, також без OIS. Фільмування відео підтримується при 4K/30 fps.

Наведу кілька прикладів на основну камеру. Як бачите, особливих проблем зі світлинами немає. Так, камери могли бути кращі у флагмана лінійки планшетів. Але планшети зазвичай використовують для фотографування документів, а з цим проблем немає.

Комусь здасться, що 12 Мп звучить замало для фронтальних камер (ƒ/2,2 та ƒ/2,4) для флагманського планшета. Але попрошу відмітити, що для відеовикликів чи селфі її буде достатньо.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra працює на чіпі Mediatek Dimensity 9300+ з графікою Immortalis-G720 MP12. Восьмиядерний процесор складається з одного ядра 3,4 ГГц Cortex X4, трьох ядер 2,85 ГГц Cortex X4 та чотирьох ядер 2 ГГц Cortex A720. Памʼяті буває 12/512 ГБ (варіант на огляді) та 16/1 ТБ. Постійна пам’ять надшвидкого формату UFS 4.0. Інтерфейси та модулі представлені Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, навігаційними службами GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.

Що можу сказати за процесор? На момент виходу планшета, це був флагман від Mediatek. З однієї сторони, він повністю справляється з усім тим навантаженням та показує гарні результати. Цього не відняти у нього. Але це перший процесор на моїй памʼяті, через який я отримував артефакти на екрані в грі Call of Duty: Warzone. Проте навіть після перезапуску гри я мав проблему з «рожевими прямокутниками» на моєму костюмі оперативника.

Звісно я спробував пограти в Genshin Impact. Якихось проблем я не помітив за тестовий прогін. Але інцидент з Warzone показав, що існують певні проблеми з сумісністю ігор та процесором Mediatek Dimensity 9300+. Особливих проблем з тротлінгом не виявлено.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra працює на ОС Android 14 версії з фірмовою оболонкою One UI 6.1. З цікавого, в режимі DeX можна відкривати кілька програм в окремих різних вікнах, як на звичайних ПК. Це круто та дійсно зручно, що дозволяє застосувати великий дисплей на повну. Проблем з плавністю чи лагів інтерфейсу не виявлено. Був один візуальний баг з панеллю керування, але нічого страшного. Завдяки 120 Гц та сучасному «залізу» працює дуже плавно.

Автономність Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оснащений батареєю на 11200 мАгод. Є швидка зарядка на 45 Вт, бездротова та реверсивна відсутні. Підключення 30 Вт нефірмового блока живлення до планшета дозволяє зарядити батарею до 100% за 4 години. Причина такої довгої зарядки полягає в тому, що планшет споживав всього 15 Вт з розетки. Тому для швидкої зарядки необхідно буде купити оригінальний блок живлення.

Тест PCMark (75% яскравості; Wi-Fi; S Pen підключено) показав 8 годин 9 хвилин. Виробник заявляє час роботи з увімкненим Wi-Fi до 10 годин. Будемо вважати це добрий результатом. Такий великий дисплей споживає багато енергії, тому для когось, такі результати тестування можуть здатися поганими.

Досвід користування

З Samsung Galaxy Tab S10 Ultra я отримав дещо дивний досвід. Не скажу, що він негативний, проте гасло «я не несумісний з ним» майже ідеально підходить до наших з планшетом відносин. Приклад з життя: я на ноутбуці друга натиснув клавішу Win, після чого стався BSOD. Чому? Невідомо. Просто буває така несумісність з «харизматичними» пристроями.

В перший день після короткого огляду планшета я ліг спати і забув його вимкнути. О 7:30 ранку він мене будить, бо спрацювало якесь сповіщення, яке йшло кожні 2-3 секунди. Не буду нічого казати, наскільки я був злим та вимкнув планшет.

Пізніше ввечері вирішив продовжити. Звісно, мені потрібно протестувати планшет та зайти під своїм акаунтом Google. Отримав помилку в налаштуваннях: «Цей пристрій не сертифіковано Play Захистом». Так ще й звуковий супровід на додачу! Саме це сповіщення розбудило мене зранку. Що це значить точно невідомо. Пошук натякає, що якась проблема з планшетом. Згадавши стару адмінську пораду «Завжди перезапускай», це і виконав. Але не допомогло. Ну що ж, в крайньому разі застосував давню цитату з Far Cry 3, тому продовжив перезапускати планшет далі сподіваючись на інший результат. І після третього перезапуску все стало в норму.

З огляду вище я згадував також ще два моменти: не спрацьовували дотики під час гри (планшет був на мені) та артефакти у Warzone. Сподіваюся, у вас таких проблем не буде.

Якщо спробувати забути мої нещасні випадки, то Samsung Galaxy Tab S10 Ultra — хороший планшет, якому б я змінив процесор Mediatek 9300+ на Snapdragon 8/8s Gen 3. Хто зна, може саме через нього були такі «пригоди» у мене.

Ціни та конкуренти

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra продається за 66999 гривень. М’яко кажучи, це немаленька ціна за флагманський пристрій з 12/512 ГБ пам’яті. Ще є версія 16/1 ТБ за 88 999 гривень. На мою думку, ціна занадто велика за обидві версії.

Зрозуміло, що конкурент від Apple – це iPad Pro 13 (2024). Ось тільки його ціна на противагу герою огляду у версії 8/512 ГБ LTE складає захмарні 96999 гривень. І в цю суму не включено фірмовий стилус Apple Pencil Pro за 7999 гривень.

При бажанні мати планшет з тим самим процесором, меншим екраном та об’ємом пам’яті, підійде Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12/256 ГБ за 53999 гривень. Стилус S Pen також в комплекті.

Не варто забувати про головний планшет на операційній системі Windows – Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon Elite X). Звісно, вони до нас завозяться неофіційно, тому ціна значно нижча. Версія з 16/512 ГБ та OLED екраном коштує від 42000 гривень.

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Хороша автономність. Екран 9 Чудовий великий екран. Дизайн, ергономіка 9 Сучасний дизайн. Не відчувався великим чи незручним. Програмне забезпечення 9 Сучасний Android з купою функціональних можливостей. Камера 7.5 Достатні для відеодзвінків та робити світлини документів. Продуктивність 8 Потужний SOC. Були артефакти в грі. Ціна 6.5 Задорого як для флагманського Android-планшета. Комплектація 8.5 До стандартної комплектації додано стилус S Pen.