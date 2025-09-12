Огляд Samsung Galaxy Watch 8: справді розумний годинник

Samsung повертається з новим поколінням розумних годинників, і цього разу корейський гігант зробив ставку не на радикальне покращення продуктивності, а на комфорт та штучний інтелект. Новенькі Galaxy Watch 8 демонструють зовсім інший підхід до дизайну смартгодинників, запроваджуючи оновлений корпус, який раніше ми вже бачили лише в моделі Samsung Galaxy Watch Ultra. Чи стане цей годинник найкращим вибором для користувачів Android у 2025 році? Нумо розбиратися.

Samsung Galaxy Watch 8 Від 11 500 грн. Плюси: оновлений дизайн з металевим корпусом; високий рівень захисту (IP68, 5ATM, MIL-STD-810H), яскравий AMOLED-екран; інтеграція Google Gemini на рівні системи; нові ШІ-тренери для бігу та сну; нові функції індексу антиоксидантів та судинного навантаження; покращена точність сенсорів; швидка Wear OS 6; знімні та легкозамінні ремінці Мінуси: короткий час автономної роботи; несумісність зі старими ремінцями Galaxy Watch; деякі функції ексклюзивні для смартфонів Samsung 8.1 /10 Оцінка

Технічні характеристики Samsung Galaxy Watch 8

Версії 40мм/44мм Корпус Алюмінієвий Дисплей 1,34″/1,47″ Super AMOLED, 3000 ніт Процесор Exynos W1000 (3 нм), 5 ядер Пам’ять 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ внутрішньої ОС Wear OS 6 з One UI Watch 8 Підключення Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (опція) Захист Є, IP68, 5ATM, MIL-STD-810H Батарея 325 мАгод у версії на 40, а у 44-міліметровій версії на 435 мАгод Автономність 30-40 годин (залежно від режиму) Габарити 42.7×40.4×8.6 мм / 46×43.7×8.6 мм Вага 30 г / 34 г

Паковання та комплектація

Samsung Galaxy Watch 8 постачається в білому довгастому боксі з малюнком гаджета.

Всередині бачимо окремо корпус годинника, з’ємні ремінці, магнітну зарядку USB-C та документацію.

Дизайн та матеріали

Samsung Galaxy Watch 8 має оновлений дизайн з квадратним корпусом та серйозно закругленими кутами, який раніше використовувався лише в моделі Galaxy Watch Ultra. При цьому екран залишився круглим і виступає над корпусом. Додаткова функція оновленого вигляду — захищати краї годинника від пошкоджень. Це сміливе рішення, що дозволяє годиннику виділятися серед конкурентів.

Найголовніше досягнення нового дизайну — товщина. Galaxy Watch 8 став на 11% тоншим за попередника, його товщина становить лише 8,6 мм. Це робить його одним із найтонших смартгодинників на базі Wear OS на ринку. Принаймні так заявляє виробник.

В нас на огляді опинилася версія годинника на 40 мм, а ще є 44 мм. В першому випадку габарити моделі складають 42,7×40.4×8.6 мм, а вага 30 грамів. В другому — 46×43.7×8.6 мм та 34 грами.

На правому торці моделі бачимо дві фізичних кнопки, а між ними мікрофон.

На лівому торці розмістили динаміки.

На дні, посередині, бачимо скляну круглу частину, під якою знаходяться різноманітні датчики. Тут також є кнопки для зняття ремінців.

Корпус тут алюмінієвий і дійсно преміальний вигляд. Особливо в білому кольорі. Рейтинг захисту корпусу IP68 та 5ATM дозволяє використовувати пристрій під водою на глибіні до п’яти метрів впродовж години, а сертифікація MIL-STD-810H дає годиннику стійкість до екстремальних умов. Проте в солоній воді пристрій краще не використовувати.

Samsung також запровадила нову систему кріплення ремінців Dynamic Lug System. Новинка робить їх більш надійними та легко замінюваними, але тепер ремінці несумісні зі старими моделями Galaxy Watch або стандартними 20-мм версіями. Це означає, що користувачам доведеться купувати нові ремінці.

Samsung Galaxy Watch 8 вважається “базовою” моделлю в новій серії й не отримала фізичного безелю. Навігація відбувається за допомогою сенсорного безеля та жестів. Останні можна подивитися та налаштувати в меню годинника чи через фірмовий застосунок.

Корпус новинки та чорний ремінець стійкі до бруду та пилу. На екрані, напевно, є олеофобне покриття, тому відбитки пальців хоч і залишаються, але їх майже не видно.

Дисплей Samsung Galaxy Watch 8

Дисплей Samsung Galaxy Watch 8 — одна з найяскравіших переваг годинника. Наявний Super AMOLED екран захищений сапфіровим склом та отримав максимальну яскравість 3000 ніт, що дорівнює показникам моделі Galaxy Watch Ultra. З таким дисплеєм використання на вулиці навіть у яскравий сонячний день взагалі не проблема.

У версії на 40 мм діагональ екрана 1,34 дюйма з роздільною здатністю 438×438 точок та щільністю пікселів 327 ppi. 44-міліметрова версія отримала екран на 1,47 дюйма з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів, а значення ppi таке ж саме.

Якість зображення залишається на традиційно високому рівні у пристроях Samsung. Тут чудова роздільна здатність, відповідно крута деталізація та насичені кольори завдяки матриці. Текст читається легко, а інтерфейс виглядає сучасно і привабливо.

Не забули про функцію Always-On Display, яку навіть можна трохи налаштовувати.

Екран розумного годинника не втоплений в корпус, тому уся надія на згадане вище сапфірове скло. За півтора тижня користування годинником 24/7 ніяких подряпин чи будь-яких інших проблем з екраном не помічено. Тому є шанси, що при довгому користуванні все буде добре. Але все ж будьте обережні, адже удар об кут таке скло витримає, але на ньому точно залишаться сліди від подібного зіткнення.

Можливості, функціональність та інтерфейс

Samsung Galaxy Watch 8 працює на п’ятиядерному процесорі Exynos W1000, виготовленим за 3-нм технологією. Також маємо 2 ГБ ОЗУ та 32 ГБ внутрішньої пам’яті. Продуктивність годинника приємна, тому він легко справляється з кількома одночасно запущеними програмами без помітних затримок.

Бездротові інтерфейси представлені дводіапазонним Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.3 та NFC для зручної безконтактної оплати. Ще маємо дводіапазонний GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS. Годинник має LTE-версію, підтримує eSIM, а значить за бажанням може працювати як самостійний гаджет без прив’язки до смартфона.

Samsung Galaxy Watch 8 отримали велику кількість різноманітних сенсорів: датчик серцевого ритму (оптичний) акселерометр, гіроскоп, барометр, інфрачервоний датчик температури, датчик аналізу біоелектричного імпедансу, електричний датчик серця, геомагнетичний датчик, а також датчик освітлення.

Керування пристроєм відбувається тапами по екрану, через сенсорний безель (крутимо пальцем вздовж дисплея біля його кромки), жестами та фізичними кнопками.

Одне натискання на верхню кнопку повертає користувача з будь-якого місця на головний екран. Два натискання відкриває останню запущену програму, а п’ять натискань роблять екстрений виклик. Якщо затиснути цю кнопку на декілька секунд, то це викличе Google Gemini.

Нижня кнопка базово працює як крок назад, але в налаштуваннях на неї можна ще вішати різни можливості.

Свайп зліва направо викликає меню сповіщень, свайп з права наліво дає доступ до віджетів. Їх розташування, кількість та особливості можна налаштовувати. Свайп згори вниз відкриває класичну шторку з різноманітними функціями, а свайп знизу вгору дає доступ до меню застосунків. Його теж можна міняти візуально та підлаштовувати під себе. Якщо затримати палець на екрані на декілька секунд, то відкриється меню циферблатів. Тут дають налаштовувати наявний, чи міняти його на інші.

Функції здоров’я та фітнесу

Samsung значно розширила можливості відстеження здоров’я в нових Galaxy Watch 8. Серед нових функцій маємо індекс антиоксидантів, що вимірює рівень каротиноїдів у шкірі за 5 секунд. На основі цих даних годинник надає рекомендації щодо збільшення споживання фруктів та овочів. Вимірювати треба притискаючи великий палець до датчиків на дні годинника.

Також є судинне навантаження, що моніторить стрес на судинну систему під час сну. Нова функція потребує три ночі для встановлення базового рівня і попереджає про високе навантаження на серцево-судинну систему. Додатково розумний годинник визначає склад тіла та вимірює швидкість метаболізму, а ще визначає ступінь старіння організму та ризик розвитку дегенеративних захворювань.

Не забули про використання ШІ, тому тепер тут є біговий тренер та тренер сну. Також завезли показник “Енергетичного балу”. Він надає інформацію про фізичний та розумовий стан справ, який розраховується на основі даних про сон, активність та інші показники здоров’я.

Традиційні функції також отримали покращення: точність відстеження серцевого ритму підвищилася завдяки новій системі Dynamic Lug, яка тримає сенсори ближче до зап’ястя. І воно дійсно працює. Ну й оновлений двочастотний GPS забезпечує точне відстеження маршрутів під час тренувань.

Ще є вимірювання рівня кисню в кросі, вимірювання тиску та ЕКГ. Правда, дві останні функції доступні лише при підключенні годинника саме до смартфонів Samsung. Тому якщо ви планували вимірювати ці показники, а у вас пристрій іншого бренду, то думайте над покупкою іншого годинника, або іншого смартфона.Також нагадаємо, що це не медичний пристрій, тому точність подібних вимірювань залишається під питанням. Правда, вимірювання тиску можна калібрувати з реальним тонометром. Тому можливо хоч в цьому випадку показники будуть більш-менш точними.

Звичайно ж не забули про крокомір, визначення якості сну з додатковими порадами+виявлення хропіння (працює лише зі смартфонами Samsung), автоматичне визначення фізичної активності та безлічі режимів занять спортом.

Підключення до смартфона, ШІ та ПЗ

Samsung Galaxy Watch 8 оснащений модулем Bluetooth 5.3, через який і з’єднується з іншими пристроями. Годинник працює відразу з двома застосунками: Samsung Wearable та Samsung Health. Плюс ще є Samsung Health Monitor для користувачів смартфонами компанії для вимірювання тиску та ЕКГ. Мені це завжди не подобалося, бо це на дві програми більше, ніж зазвичай потрібно. Але вже як є. Проте я досі не розумію, чому така велика корпорація з такою кількістю співробітників не може об’єднати це все в один застосунок.

Galaxy Watch 8 повноцінний розумний годинник, що має операційну систему Wear OS 6 з фірмовою оболонкою One UI Watch 8. Остання стала більш плавною та чуйною. Інтерфейс отримав нові елементи, зокрема Now Bar, який з’являється на циферблаті під час виконання фонових завдань.

Найбільша інновація моделі — інтеграція Google Gemini безпосередньо в годинник. ШІ може не тільки спілкуватися з користувачем, а й взаємодіяти з основними програмами годинника, включно з календарем, нагадуваннями та застосунками для здоров’я.

Однак є обмеження, бо Gemini не працює офлайн і потребує підключення до інтернету через смартфон або LTE-версію годинника. Також складні запити можуть вимагати кількох спроб для отримання бажаного результату, але загалом з ним так само легко і приємно розмовляти, як й на телефоні.

Автономність Samsung Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 8 у версії 40 мм оснащений акумулятором на 325 мАгод, а у 44-міліметровій версії батарея вже на 435 мАгод. Samsung офіційно каже, про 30 годин роботи з активним режимом AOD та обох версій. Але не уточнює чи включені при цьому інші різні функції, а це важливо.

Фактично можна точно розраховувати на день роботи годинника з активною функцією Always-On Display, з вимірюваннями пульсу та іншими активними функціями та з годинними тренуваннями. Якщо ж вимкнути AOD, то одного зарядку вистачає на півтора дня.

Заряджання залежить від наявного блока живлення чи версії порту USB-C. Якщо він новий та швидкий, або є потужний БЖ, то заряджання від 0 до 100% займало рівно годину. Якщо ж це щось не дуже нове, то заряджання може тягнутися й до двох годин. Зворотної бездротової зарядки немає, але вона була в минулому поколінні, тому дивно чому прибрали.

Загалом автономність Samsung Galaxy Watch не найсильніша сторона повноцінного розумного годинника, але все ж це більш-менш адекватні показники для сучасних флагманських моделей.

Досвід користування

Вже з коробки Samsung Galaxy Watch 8 створює враження преміального та технологічно просунутого пристрою. Новий дизайн справді виділяється серед конкурентів, але це завжди смаківщина. Мені от він не те що не подобається, але я й не у захваті. За час користування так і не зрозумів як така форма краще прилягає до руки, наче нічого не змінилося. Тут головне знайти оптимальну затягнутість для ремінця. Проте новинка дійсно легка та тонка. Її майже не відчуваєш на руці.

Інтеграція з екосистемою Samsung працює бездоганно, особливо якщо у вас смартфон Galaxy. Точніше усі заявлені функції працюватимуть лише за наявності пристрою від Samsung. З боку користувача це мінус, бо потребує додаткових витрат на телефон і не покращує шанси проти конкурентів. А для бренду це логічний крок, щоб спонукати купляли більше їх пристроїв.

Сенсорний безель працює достатньо добре, але фізичний обертовий безель все-таки був би зручнішим для навігації, особливо під час тренувань або в рукавичках. Тому як варіант можна придивитися до Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Звичайний Galaxy Watch 8 також сподобався своєю незалежністю від пристроїв. Це повноцінний розумний гаджет, що за потреби може функціонувати без смартфона. Тут є eSIM, до нього також підключаються навушники й ось вам телефон, плеєр та купа застосунків на усі смаки.

У новинки крутий AMOLED екран, що характерно для більшості пристроїв корейського гіганта. Кольори в таких матрицях насичені, чорний реально чорний, а деталізація також на рівні. Яскравості в нього з головою, тому навіть на вулиці можна поставити 50% і не знати проблем у сонячний день.

Наявний вібромотор однозначно також не простенький. Тут в нас флагманська модель, тому поставили щось з потужним вібро, яке також можна регулювати.

Ну й відмічу зручну інтеграцію Google Gemini. Я іноді користуюся цим на телефоні, а на годиннику питати щось ще простіше та зручніше. Тому якщо ви також це робите, то Samsung Galaxy Watch 8 стане новим зручним інструментом для спілкування із ШІ. Правда, не забувайте, що для цього завжди потрібен інтернет.

Також тут є повноцінна, хоч і маленька, віртуальна клавіатура, тому на повідомлення можна не відповідати не тільки шаблонами, а й просто писати самому.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy Watch 8 коштує від 11 500 гривень за версію на 40 мм, але це “сірі” варіанти. У великих мережах типу “Алло” його ціна складає 12 699 гривень. Варіант на 44 мм продається від 12 400 гривень, а у великих мережах від 13 999 гривень. Ціни не маленькі, але нагадую, що це флагманська модель, а у конкурентів вартість не менша.

Серед конкурентів варто виділити Apple Watch Series 10 (ціна від 14 490 гривень). Звичайно, Apple Watch Series 11 також будуть серйозними конкурентами, коли з’являться на ринку. Відзначимо Google Pixel Watch 3 з ціною від 12 780 гривень, як альтернативу на чистому Wear OS, OnePlus Watch 3 (ціна від 10 999 гривень) сподобається тим, хто цінує тривалу автономність. Ще є Garmin Venu 3 З цінником 15 899 гривень, якщо вам потрібні саме спортивні функції. Ну й не забуваємо про торішні Samsung Galaxy Watch 7 за суттєво нижчою ціною від 5900 гривень.

