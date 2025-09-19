Огляд смартфона OPPO Reno 14: коли середній клас претендує на преміум

OPPO Reno 14 позиціюється як преміальний смартфон середньої ланки, що робить серйозну ставку на можливості штучного інтелекту, фотографію та ігрову продуктивність. Чи вдалося китайському виробнику створити збалансований пристрій, який би міг конкурувати з топовими моделями та коштувати адекватних грошей? Як завжди, розбираємося детально в огляді нижче.

OPPO Reno 14 Від 26 494 грн. Плюси: преміальний дизайн та гарні матеріали; серйозний рівень захисту IP69; чудовий дисплей з безпечним ШІМ-діммуванням 3840 Гц; потужний процесор; гарна автономність від батареї 6000 мАгод; швидка зарядка 80 Вт; якісні камери Мінуси: відсутність бездротової зарядки; немає слота для карт пам'яті; висока ціна для середнього сегмента; в комплекті немає БЖ 8.3 /10 Оцінка

Технічні характеристики OPPO Reno 14

Дисплей 6.59″ AMOLED, 2760×1256, 120 Гц, до 1200 ніт, ШІМ 3840 Гц, Gorilla Glass 7i Процесор MediaTek Dimensity 8350 (4 нм) Графічний чип Mali-G615 MC6 Пам’ять 12 ГБ LPDDR5X + 256/512 ГБ/1 ТБ UFS 3.1 Бездротові модулі 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Основна камера 50 МП (Sony IMX882, OIS) + 50 МП телефото (3.5x оптичний зум, OIS) + 8 МП ультраширококутна Фронтальна камера 50 МП з автофокусом та 3 фокусними відстанями Акумулятор 6000 мАгод, швидка зарядка 80 Вт SuperVOOC Операційна система Android 15 + ColorOS 15 Корпус Скло+метал Кольори Перламутровий білий, Смарагдовий зелений Захист IP69/IP68/IP66, підводна зйомка до 2 м Габарити 157,9×74.73×7.42 мм Вага 187 грамів

Паковання та комплектація

OPPO Reno 14 постачається у пласкій сріблястій коробці.

Всередині боксу знаходимо смартфон з наліпленою на екран плівкою, скріпку для лотка із SIM-картками, документацію та кабель USB-C to USB-A. Блока живлення в комплекті немає.

Дизайн та ергономіка

OPPO Reno 14 з першого погляду дійсно справляє враження солідного преміального пристрою через яскравий смарагдого-зелений колір та суцільний скляний корпус з алюмінієвою рамкою. Грані моделі пласкі, а кути закруглені.

Попри великий 6,59-дюймовий екран, смартфон залишається відносно компактним і легким: його габарити складають 157,9×74.73×7.42 мм, а вага 187 грамів. З такими показниками пристрій легко та довго тримається однією рукою і нею ж смартфоном можна без проблем керувати.

На передній панелі бачимо відносно тонкі рамки та вбудовану в екран фронтальну камеру.

На задній розмістили трохи випнутий модуль з основними камерами та надпис OPPO.

На правому торці є кнопки гучності та блокування екрана. На лівому нічого немає. На верхній бачимо мікрофон, ІК-порт та інші датчики, а на нижній розмістили ще один мікрофон, порт USB-C, слот для SIM-карт (2 nano-SIM) та динамік.

Задня панель OPPO Reno 14 зроблена зі скла Velvet Glass. Заявлено, що воно добре протистоїть подряпинам та відбиткам пальців. Останніх дійсно майже не видно на корпусі, але це також, напевно, залежить від кольору. Проте на іншому білому кольорі також навряд ви побачите сліди користування.

Новинка має найвищий рівень захисту від вологи та пилу IP69. Це означає, що OPPO Reno 14 може занурюватися у воду на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин, а також витримувати струмені гарячої води під високим тиском.

Дисплей OPPO Reno14

OPPO Reno14 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ (2760×1256) та частотою оновлення 120 Гц. Щільність пікселів складає 460 ppi. За бажанням роздільну здатність екрана можна зменшувати або збільшувати. Візуально різниця майже не помітна, але батарею буде “жерти” більше. Дисплей захищає загартоване скло Corning Gorilla Glass 7i.

Типова яскравість сягає 600 ніт, а в автоматичному режимі — до 1200 ніт, що гарантує читабельність навіть під прямими сонячними променями. Через це також раджу завжди тримати автояскравість, бо так вона більша коли потрібно і заряд економите.

Найважливішою особливістю дисплея є високочастотне ШІМ-діммування на рівні 3840 Гц. Це значно перевищує безпечний поріг у 1000 Гц і робить екран максимально комфортним для тривалого використання, а ще знижує втому очей. Принаймні так заявляє виробник.

Не забуваємо про підтримку 100% колірного охоплення DCI-P3 та HDR10+, а також додаткові функції типу Splash Touch (покращена якість зображення, вмикається в налаштуваннях) та можливість користуватися екраном в рукавичках (окремо треба вмикати в налаштуваннях).

Екран OPPO Reno14 дійсно крутий. Так, він трохи не дотягує до флагманів, але все ж має чудову роздільну здатність, насичені кольори та глибину зображення. Ну й важливо, що це матриця AMOLED.

Продуктивність, ПЗ, ШІ та ігри

Серцем OPPO Reno 14 став процесор MediaTek Dimensity 8350, виготовлений за 4-нм техпроцесом. Графіка тут Mali-G615 MC6. Оперативної пам’яті у моделі 12 ГБ LPDDR5X (плюс можна додати ще 12 ГБ віртуальної ОЗП), вбудованої 256 ГБ формату UFS 3.1. Ще є варіанти на 512 ГБ та 1 ТБ. Картку пам’яті вставити не можна.

OPPO Reno 14 підтримує всі сучасні стандарти зв’язку: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4. Є NFC для безконтактних платежів та підтримка двох фізичних nano-SIM або однієї SIM та eSIM.

У синтетичних тестах, що приведу нижче, пристрій має чудові показники і це підтверджує його здатність впевнено тягнути будь-які сучасні важкі ігри та швидко працювати.

Тут є й система охолодження AI Nano Dual Drive. Заявлено, що вона ефективно знижує температурні піки під навантаженням, а функція HyperBoost 2.0 дає стабільний FPS у популярних іграх без тротлінгу під час тривалих ігрових сесій. Стрес-тести дійсно показали, що чип достатньо холодний під навантаженнями й не перегрівається.

Для геймерів передбачені спеціальні оптимізації, тому виробник заявляє, що MOBA-ігри підтримують до 120 FPS протягом трьох годин безперервної гри, а FPS-ігри — до 60 кадрів на секунду. Ну й куди ж без ШІ сьогодні. Мається на увазі функція LinkBoost 3.0, що автоматично перемикає канали інтернет-з’єднання та дає стабільний сигнал.

Смартфон OPPO Reno 14 працює на ОС Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS 15. Надбудова дуже схожа на дику візуальну суміш iOS та HyperOS. Вона кастомізована та її можна детально підігнати під вподобання користувача. Але тут вже встановлено купа програм, ігор та інших застосунків. Добре, що хоч реклами немає.

Серед інтелектуальних функцій є вже класична зв’язка з Google Gemini, ШІ Перекладач, Голосовий ШІ-Секретар та ШІ Резюме дзвінків.

З наявним залізом система працює швидко та якісно. Вмикаєте автоматичне оновлення екрана і маєте чудову швидкодію і жодних підгальмомувань.

Звук та вібровідгук

OPPO Reno14 оснащений стереодинаміками (основний+розмовний), що разом дають досить якісне звучання для свого класу. Звук гучний і збалансований, з чітко вираженими високими частотами та присутніми середніми. Низьких частот, звісно, бракує і це класичні фізичні обмеження компактних динаміків будь-якого смартфона. Проте для перегляду відео на YouTube чи серіалів цього більш ніж достатньо.

Приємно, що виробник не забув про підтримку сучасних аудіокодеків. Наявний Bluetooth 5.4 працює з aptX HD, LDAC та LHDC, тому власники якісних бездротових навушників зможуть насолоджуватися Hi-Fi звуком.

Також тут є функція Footstep Sound Boost, що буде корисною фішкою для мобільних геймерів. Вона підсилює звуки кроків у шутерах, а це дає тактичну перевагу. Правда, працює воно лише в PUBG Mobile та Call of Duty Mobile.

OPPO Reno14 оснащений класичним, для виробника, лінійним вібромотором O-Haptics, а він створює приємний тактильний відгук. Вібрація чітка, різноманітна за інтенсивністю та головне, що вона не дзижчить. Під час ігрових сесій вібровідгук також працює органічно.

На жаль, а для когось на щастя, 3,5 мм аудіопорту немає, Усім фанатам якісного дротового звуку доведеться користуватися адаптером через USB-C, але власники бездротових моделей з якісним звуком будуть задоволені через згадану вище підтримку популярних та серйозних кодеків.

Камери OPPO Reno 14

Основний блок камер OPPO Reno 14 має потрійну систему з основного модуля на 50 МП з сенсором Sony IMX882, OIS та автофокусом, телефотомодуля також на 50 МП з сенсором Samsung S5KJN5, з OIS, 3.5-кратним оптичним зумом та 7-кратним гібридним. Плюс ультраширококутна 8-мегапіксельна з сенсором Sony IMX355 та кутом огляду 116 градусів.

Камери підтримують запис відео в 4K/60 fps з оптичною стабілізацією. Проте є обмеження, яке я помітив не відразу: в режимі 4K неможливо перемикатися на ширококутну камеру або між основною та фронтальною під час запису.

Окремо відзначу підводний режим фільмування, що блокує сенсорне управління і дозволяє знімати фото та відео під водою. Після його завершення автоматично відбувається ультразвукова чистка динаміків від води.

Не забули й про AI-функції для фотографування. З’явився спалах з ШІ ніби для ідеальних знімків у темряві та ШІ Редактор 2.0. Заявлено, що він має перекомпонування кадру, виправлення виразів обличчя, перенесення стилю та видалення відблисків.

Фронтальна камера на 50 МП підтримує автофокус, три фокусні відстані та запис відео 4К при 60 кадрах на секунду з OIS-стабілізацією.

Камери в OPPO Reno 14 дійсно круті. Так, це не флагманський рівень, бо це й не флагман, але близько. Світлини мають чудову деталізацію, адекватний динамічний діапазон та більш-менш реалістичні кольори. Непогано себе показав і телефото модуль, тому можна наближати майже без втрати якості.

Звісно, вони все ж трохи “підфарбовані” алгоритмами, але на мій смак вони набагато ближче до кольорів, що дають справжні фотокамери, ніж дають, наприклад, смартфони Samsung.

Фронтальна камера робить адекватні селфі і нормально розмиває фон, але її сила у фільмуванні. Наявних 4К/60 fps зі стабілізацією з головою вистачить, щоб вести якісні блоги та влоги для соцмереж.

Автономність OPPO Reno 14

Акумулятор OPPO Reno 14 ємністю 6000 мАгод дає гарну автономність. У тестах PC Mark він видав 15 годин 10 хвилин і це є серйозний результат. З автояскравістю та автоматичною частотою оновлення екрана, з соцмережами, дзвінками та невеликою кількістю ігор, смартфон тримає повний день з ранку до ночі і навіть півтора. Якщо прибрати ігри та трохи зменшити використання, то без проблем вистачить і на два дні.

Є підтримка швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 80 Вт, що дозволяє зарядити батарею з нуля до 50% за 30 хвилин. Повна зарядка займає до 50 хвилин. Проте нагадую, що в комплекті такого блока живлення немає, тому час заряджання залежить від наявного у вас БЖ. На жаль, і бездротової зарядки теж немає, що засмучує з такою ціною.

Досвід користування OPPO Reno 14

OPPO Reno 14 справляє враження збалансованого пристрою. Смартфон швидко працює, не підвисає і впевнено справляється з будь-якими завданнями. ColorOS 15 не дуже схожий на “чистий” Android, має корисні доповнення та зайве сміття у вигляді передвстановлених застосунків та ігор. Радує, що хоч реклами немає.

Новинка сподобалася своїм кольором, а дизайн в неї стандартний для більшості китайських смартфонів у 2025 році. Прикольно, що завезли серйозний захист від води IP69, а з ним і підводний режим камери.

Не обійшлося без ШІ-функцій в різних аспектах користування, але, на мою думку, це все ще понти та гонитва за трендами, ніж реальна допомога користувачам. Це стосується усіх виробників, а не тільки цього. Але АІ-можливостей тут точно більше, ніж я останнім часом бачив в інших моделях.

Сподобалися основні камери і фронталка не підкачала. Все добре й з автономністю, і з екраном, тому загальні враження здебільшого приємні. Тому саме час поговорити про ціни та конкурентів.

Ціна та конкуренти

OPPO Reno 14 продається в Україні за ціною від 26 494 гривень за базову версію 12/256 ГБ. Це досить високий цінник для середнього сегмента, але він виправданий якісним виконанням, залізом, камерами та іншими можливостями. Водночас це вже пів кроку до флагманів, тому деякі можуть доплатити та взяти саме їх. Також це дорожче, ніж конкуренти, але вони не завжди мають те, чим відрізняється OPPO Reno 14. Проте мушу зазначити, що виробник почав ставити більш-менш адекватні ціни на свої пристрої, хоча до прайсу питання все ж залишаться.

Серед прямих конкурентів можна виділити кілька цікавих варіантів. Samsung Galaxy A55 (ціна від 18 500 гривень) пропонує схожі характеристики з меншою вартістю, але без захисту IP69 та з менш потужним процесором. Ще є Xiaomi 14T за ціною від 17 724 гривень. Він теоретично має кращі камери, але гірший захист від вологи.

Також є OnePlus 12R (ціна від 19 399 гривень) з топовим процесором Snapdragon 8 Gen 2, або Google Pixel 8a за 21 499 гривень. Ще маємо Realme GT 6 від 17 099 гривень з чудовою продуктивністю. Якщо потрібно щось дешевше, але від цього ж виробника, то варто поглянути на попередню модель OPPO Reno 13 з ціною від 19 100 гривень.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея легко дає півтора дня автономної роботи. Екран 9 Чудовий яскравий та насичений екран. Дизайн, ергономіка 8.5 Стильний сучасний дизайн та прикольний колір. Програмне забезпечення 8 Нормальне адекватне та швидке ПЗ з передвстановленими застосунками та іграми. Продуктивність, тротл. 8.5 Потужний та холодний чип. Камера 8.5 Якісні деталізовані знімки з широким динамічним діапазоном. Ціна 6.5 Висока ціна як для середнього сегмента, але смартфон напханий різними фішками.