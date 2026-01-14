Огляд збірки ASGARD A75X3D: стандарт для QuadHD та 4K-виклик

Ринок ПК середнього класу пропонує безліч різноманітних варіантів, але ASGARD A75X3D намагається поєднати баланс, потужність та ціну. Конфігурація з Ryzen 5 7500X3D і RTX 5060 Ti орієнтована на комфортний ігролад у 2K, ба навіть дозволяє обережно зазирнути й у 4K. Але питання: наскільки вдалим вийшов цей баланс на практиці? Розбираємось у нашому редакційному огляді.

ASGARD A75X3D 62 999 грн. Плюси: Збалансована конфігурація: Ryzen 5 7500X3D добре підходить для ігор і робочих задач, а RTX 5060 Ti гарантує стабільний FPS у 1440p; компактний корпус із нормальною вентиляцією; є місце для апгрейду оперативної пам’яті та накопичувачів; акуратне внутрішнє компонування; наявність фірмового ПЗ для базового контролю системи. Купити в Click.ua Мінуси: Блок живлення серії VX Plus без сертифікації 80 Plus Bronze або вище; Windows встановлена у форматі 90-денної Evaluation-версії. Купити в Click.ua 8.3 /10 Оцінка

Технічні характеристики ASGARD A75X3D

Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D 4.0 ГГц (96 МБ, Zen 4, 65 Вт, AM5) Материнська плата GIGABYTE B650M D3HP AM5 Відеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 16 ГБ GDDR7 Накопичувач GIGABYTE Gen4 4000E 3D NAND 1 ТБ M.2 Оперативна пам’ять DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MHz Ripjaws S5 G.Skill Корпус AeroCool P300C-G-BK-v1 (Minitower) Охолодження ID-Cooling FROZN A620 Pro SE Блок живлення AeroCool 700 Вт VX Plus Stealth Операційна система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 днів)

Комплектація та компонування ASGARD A75X3D

ПК приїхав надійно запакованим, і це важливий момент. Система постачається у коробці від корпусу, а всередині самого ПК встановлені спеціальні пакети-ущільнювачі, які фіксують компоненти під час транспортування.

Такий підхід виглядає дрібницею, але на практиці саме він рятує комплектуючі від пошкоджень під час доставки і показує, що збірка орієнтована не лише на продуктивність, а й на безпечну логістику.

Корпус AeroCool P300C поєднує компактний формат MiniTower з широкими можливостями для охолодження. Попри вертикальне встановлення та підтримку лише плат Micro-ATX і Mini-ITX, внутрішній простір використаний раціонально й без тісноти, що важливо для середньокласової ігрової системи.

У штатній конфігурації корпус уже оснащений трьома 120-мм вентиляторами, але можливості розширення на цьому не закінчуються. Додаткові кулери можна встановити зверху: до трьох 120-мм або двох 140-мм, а також знизу: до трьох 120-мм вентиляторів.

Підтримка рідинного охолодження реалізована без формальних обмежень. Корпус дозволяє встановлення радіатора 120 мм ззаду, до 360 мм знизу або зверху, а також 240 або 280 мм на бічній панелі. Для MiniTower це нетипово широкий вибір.

Окремо варто відзначити запас по сумісності з відеокартами. Максимальна допустима довжина GPU — до 450 мм, що повністю знімає питання сумісності навіть із великими сучасними адаптерами. Аналогічно, кулери для процесора висотою до 162 мм встановлюються без проблем, а блок живлення може мати довжину до 226 мм.

В основі ASGARD A75X3D лежить процесор AMD Ryzen 5 7500X3D — один із найцікавіших представників Zen 4 для масового сегмента. Шість ядер і дванадцять потоків уже не звучать революційно, але ключова особливість тут, звичайно, 96 МБ кешу L3, який впливає на ігрову продуктивність і стабільність фреймрейту. При теплопакеті 65 Вт процесор залишається відносно холодним, що добре вписується у компактний корпус.

В основі ASGARD A75X3D лежить процесор AMD Ryzen 5 7500X3D — один із найцікавіших представників Zen 4 для масового сегмента. Шість ядер і дванадцять потоків уже не звучать революційно, але ключова особливість тут, звичайно, 96 МБ кешу L3, який впливає на ігрову продуктивність і стабільність фреймрейту. При теплопакеті 65 Вт процесор залишається відносно холодним, що добре вписується у компактний корпус.

Архітектура Zen 4 і сокет AM5 забезпечують платформі актуальність щонайменше років на п'ять-шість. Це означає не лише підтримку DDR5, а й перспективу апгрейду без повної заміни системи. У щоденних завданнях Ryzen 5 7500X3D поводиться спокійно та прогнозовано, без різких піків енергоспоживання чи тротлінгу. Материнська плата GIGABYTE B650M D3HP — типовий вибір для такої конфігурації. Вона пропонує стабільну підсистему живлення, повноцінну підтримку процесорів Zen 4 та необхідний мінімум сучасних інтерфейсів. За графіку відповідає GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce з 16 ГБ GDDR7 — відеокарта, орієнтована на плавний 1440p-геймінг. Великий обсяг відеопам'яті виглядає особливо актуально на фоні нових ігор, які дедалі агресивніше споживають VRAM. Система охолодження Windforce робить ставку на баланс між температурою та шумом, без екстремальних оверклокерських сценаріїв. Накопичувач GIGABYTE Gen4 4000E 1 ТБ — PCIe 4.0, 3D NAND і адекватні швидкості забезпечують швидке завантаження ОС, ігор та великих проєктів. Для середньокласової системи такого SSD більш ніж достатньо, а терабайт об'єму закриває питання простору на перший час. Оперативна пам'ять представлена комплектом DDR5 32 ГБ (2×16 ГБ) 6000 МГц G.Skill Ripjaws S5. І це досі оптимальний варіант саме для платформи AM5. Охолодження процесора доручено ID-Cooling FROZN A620 Pro SE, і це важливий момент. Він здатен утримувати температури Ryzen 5 7500X3D у комфортних межах навіть під тривалим навантаженням. При цьому рівень шуму залишається помірним, без різких стрибків обертів. Блок живлення AeroCool VX Plus Stealth 700 Вт — не преміальний, але з достатнім запасом потужності для цієї конфігурації. Навіть з урахуванням пікових навантажень відеокарти система не підходить до критичних меж. Запас по ватах дає невелике вікно можливостей для подальших апгрейдів.

Робоча продуктивність ASGARD A75X3D

Бенчмарк: Результат: Speedometer 3.1 34.5 WebXPRT 4 335 Google Octane 2.0 Plus 98 308 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 648 591 Geekbench Single 2491 Geekbench Multi 11 977 Geekbench Open CL 150 746 Geekbench Vulkan 141 694 CPU-Z Single 605.2 CPU-Z Multi 5148.7 3DMARK Steel Nomad 3675 3DMARK Time Spy Extreme 6629 3DMARK Speed Way 4156 3DMARK Port Royal 10 365 3DMARK CPU Profile (Max threads) 5704 Cinebench R23 Single 1805 Cinebench R23 Multi 13844 Cinebench 2024 Single 97 Cinebench 2024 Multi 775 Blender CPU 4.5.0 192.65 Blender GPU 4.5.0 4314.68 Corona Benchmark 4 247 443 RAM read MB/s 59 075 RAM write MB/s 80 224 SSD read MB/s 4003.34 SSD write MB/s 3894.06

Браузерні сценарії ASGARD A75X3D проходять без проблем, що добре видно з Speedometer 3.1 — 34.5. Десятки вкладок, веб-додатки й фонові сервіси співіснують мирно.

У Google Octane 2.0 Plus ASGARD набирає 98 308 балів у single-core та 648 591 у multi-core. Це означає, що сучасні веб-інтерфейси й складні JavaScript-навантаження не стають проблемою.

Geekbench підтверджує загальну збалансованість платформи: 2491 бал у single та 11 977 у multi-core. Обчислювальні тести Geekbench для GPU — 150 746 у OpenCL та 141 694 у Vulkan — показують, що відеокарта може брати участь у робочих процесах.

У CPU-Z результати 605 балів у single та 5148 у multi говорять про стабільну поведінку процесора під навантаженням. Cinebench R23 з показниками 1805 у single та 13 844 у multi демонструє адекватну продуктивність у рендерингу. У Cinebench 2024 результати 97 та 775 балів підтверджують, що система готова до сучасних версій робочих рушіїв, навіть якщо це не її основне покликання.

У Blender система поводиться передбачувано: 192.65 бала у CPU-рендері та 4314.68 у GPU-тесті.

Оперативна пам’ять із показниками 59 075 МБ/с на читання та 80 224 МБ/с на запис не створює вузьких місць, а SSD зі швидкостями 4003 і 3894 МБ/с забезпечує швидкі запуск і копіювання даних.

Звісно, можна також спробувати офлайн-нейромережі, подібні до Amuse.

Ігрова продуктивність ASGARD A75X3D у 2K

Саме 1440p є “рідною” роздільною здатністю для конфігурації з Ryzen 5 7500X3D та RTX 5060 Ti. У цьому режимі ASGARD A75X3D демонструє комфортний запас продуктивності, дозволяючи використовувати високі та ультраналаштування графіки, трасування променів і сучасні алгоритми згладжування без постійного погляду на лічильник FPS. Результати нижче добре показують, де ця платформа почувається максимально впевнено.

Gears of War: Reloaded у 1440p з ультраналаштуваннями та DLAA працює майже ідеально. Середні 141 FPS без Frame Generation (якого, щоправда, досі не “завезли” у гру нативно) говорять самі за себе: RTX 5060 Ti легко тримає високу частоту кадрів.

Stellar Blade з пресетом Very High, увімкненим трасуванням променів і DLAA демонструє 129 FPS без використання FG. Гра виглядає ефектно, як і головна героїня Єва, але водночас не перевантажує відеокарту, що дозволяє насолоджуватись плавним ігроладом навіть у динамічних бойових епізодах.

Atomfall на ультрапресеті зі старим-добрим MSAA 8× впевнено тримає 128 FPS, не вимагаючи ані апскейлінгу, ані генерації кадрів. Такий результат показує, що в добре оптимізованих проєктах RTX 5060 Ti здатна забезпечити високу плавність без хитрощів і дещиці магії апскейлу.

Doom: The Dark Ages — найважчий сценарій для системи: Ultra Nightmare, активні RT і Path Tracing, DLSS у режимі Quality та Frame Generation. Попри це середні 118 FPS виглядають більш ніж переконливо.

The Witcher 3: Wild Hunt – Next-gen на Ультра-пресеті працює на рівні 88 FPS з DLSS Quality та FG. Гра все ще залишається доволі важкою для GPU, але результат достатній як для комфортного геймплею.

The Outer Worlds 2 на епічних налаштуваннях з RT і DLAA демонструє 82 FPS з активованою генерацією кадрів. Це вже не рекордні цифри, але цілком стабільний результат, який підтверджує, що система готова до сучасних RPG без необхідності знижувати налаштування.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на епічному пресеті з DLAA та FG видає 74 FPS. З огляду на рушій й відкритість світу Зони, це хороший результат і для 1440p він залишається цілком “ок”.

Ігрова продуктивність ASGARD A75X3D у 4K

Перехід до 4K для цієї системи — не базовий сценарій, а радше перевірка меж можливостей. RTX 5060 Ti здатна працювати з ультрависокою роздільною здатністю, але часто за умови активного використання DLSS і Frame Generation, а інколи й з помірним зниженням графічних пресетів.

Stellar Blade у 4K з Very High, RT та DLAA демонструє 91 FPS без Frame Generation, що виглядає цілком впевнено. У цій грі RTX 5060 Ti дозволяє говорити про реальний 4K-досвід без різкого падіння плавності, хоча це радше виняток, ніж правило.

Doom: The Dark Ages навіть у 4K з максимальними налаштуваннями, трасуванням і Path Tracing тримається на рівні 71 FPS з DLSS Ultra Performance та MFG.

Atomfall у 4K з ультрапресетом і MSAA 8× видає 68 FPS без будь-яких допоміжних технологій. Для такого режиму це цілком гідний результат, який дозволяє грати комфортно.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у 4K з епічними налаштуваннями та FG опускається до 55 FPS. Це вже чітка зона компромісів: грати можна, але для стабільності доведеться або активніше покладатися на апскейлінг, або знижувати окремі графічні параметри.

The Outer Worlds 2 з пресетом Very High, RT і DLAA у 4K демонструє 53 FPS з FG. Результат підтверджує, що для цієї гри 4K — експериментальний режим.

Gears of War: Reloaded у 4K з ультрапресетом і DLAA показує 45 FPS без Frame Generation. Тут нам на поміч прийшла інша технологія із “зеленого” табору — Smooth Motion.

The Witcher 3: Wild Hunt – Next-gen у 4K з максимальними налаштуваннями, RT та DLSS Quality з FG також тримається на рівні 45 FPS. Це ще раз підкреслює, що 4K для цієї конфігурації можливий, але потребує свідомого прийняття компромісів між якістю зображення та плавністю.

Енергоспоживання, нагрів, шум

При тривалому навантаженні ПК стабільно витримує пікові споживання без просідань напруги. Процесор Ryzen 5 7500X3D із великим 3D‑кешем не лише оптимізований для ігор, а й ефективно використовує енергоспоживання в робочих сценаріях, дозволяючи системі залишатися енергоефективною при високому навантаженні. Тротлінг відсутній навіть у ресурсомістких завданнях.

Відеокарта RTX 5060 Ti має збалансовану енергетичну конфігурацію: у пікових режимах TGP досягає свого номінального рівня, але завдяки ефективній архітектурі та 16 ГБ відеопам’яті система не перевантажується. Під час роботи у 1440p ігри утримують стабільний FPS без різких стрибків споживання.

При стандартному навантаженні температура процесора утримується в межах 50–60 °C, а відеокарти — у межах 60–70 °C, що забезпечує оптимальні умови роботи та мінімізує шум від обертання вентиляторів.

Шумова компонента залишається помірною. У режимі робочого навантаження вентилятори працюють тихо, приблизно 30–35 дБ, і ПК не створює дискомфорту для користувача. При максимальному навантаженні, наприклад під час рендерингу або тривалих ігрових сесій, шум підіймається до 45–50 дБ, але залишається на прийнятному рівні без неприємного гулу.

Важливо, що під час тривалого навантаження температура компонентів не зростає критично: Ryzen 5 7500X3D та RTX 5060 Ti ефективно розподіляють тепло, а корпус підтримує стабільний потік повітря, що дозволяє працювати без зниження продуктивності.

Пилові фільтри на верхній і нижній панелях корпусу також сприяють підтримці нормального теплообміну та зменшують накопичення пилу на вентиляторах, що з часом підтримує стабільну роботу і зменшує шум.

Програмне забезпечення ASGARD A75X3D

Система приїжджає з попередньо встановленою Windows у форматі 90-денної Evaluation-версії, тобто користувач отримує фору для старту без активації тут і зараз.

Ключовим програмним інструментом для керування ASGARD A75X3D виступає Gigabyte Control Center, яке об’єднує в одному інтерфейсі моніторинг, налаштування та оновлення компонентів. Саме через нього здійснюється контроль за температурою процесора та відеокарти, швидкістю обертання вентиляторів і загальним станом системи. Інтерфейс не перевантажений графікою, працює стабільно.

Окремо варто відзначити модуль керування вентиляторами ASGARD A75X3D, який дозволяє обрати між автоматичними профілями або задати власну криву обертів. Це корисно для тих, хто хоче знайти баланс між тишею та температурами, не лізучи в BIOS. У повсякденному користуванні автоматичні налаштування працюють адекватно.

Gigabyte Control Center також відповідає за підсвічування встановлених компонентів і корпусних вентиляторів. Налаштування RGB тут без надмірної кастомізації, зате стабільні. Світло не “відвалюється” після перезавантажень і не конфліктує з іншими службами.

Оновлення драйверів і прошивок теж зведені в один розділ, що спрощує обслуговування системи. Важливо, що Control Center не нав’язує апдейти агресивно і не перетворюється на постійне джерело сповіщень, чим часто грішать фірмові утиліти.

Досвід користування ASGARD A75X3D

Під час двох тижнів ASGARD A75X3D був моєю основною робочою машиною. Ніяких зависань від нагромадження фонових процесів не спостерігалось, що важливо для офісної або дистанційної роботи. При запуску важких додатків, як Photoshop або DaVinci Resolve, система показує стабільну продуктивність. Швидкий NVMe SSD дозволяє відкривати багатогігабайтні файли за секунди.

Температури ASGARD A75X3D залишаються комфортними, а шум вентиляторів не відволікає. Навіть у пікових сценаріях, наприклад, рендер 4K-відео або одночасна робота в 3D-сцені та браузері з десятками вкладок, ПК поводиться абсолютно прогнозовано. Не відчувається жодного падіння FPS у програмах або просідань продуктивності.

З погляду ергономіки та підключення периферії ASGARD зручний. Порти USB, USB‑C і аудіо розташовані логічно, можна під’єднати все необхідне без пошуку перехідників або перестановок. Але відсутність USB‑C на передній панелі трохи засмутило.

Апгрейдити чи обслуговувати ASGARD A75X3D можна без проблем: додати SSD, збільшити об’єм оперативної пам’яті або змінити відеокарту не складніше, ніж у більшості hand-made збірок.

Що цікаво, ASGARD A75X3D коштує 62 999 гривень у готовому вигляді, що виглядає дуже привабливо з урахуванням комплектуючих і готовності до роботи одразу після покупки. Якщо ж спробувати зібрати аналогічну конфігурацію самостійно, навіть беручи комплектуючі по нижчій ціні у “сірих” магазинах, кінцева вартість навряд чи опуститься нижче 76 600 гривень. Тобто готовий ПК зекономить понад 13 000 гривень, а ще й час і нерви на підбір, сумісність та збірку компонентів.

Ціна та конкуренти

ASGARD A75X3D у своїй конфігурації розташовується у середньому ціновому сегменті готових ПК: його вартість становить 62 999 гривень.

COBRA Advanced (A84F.32.S5.56T8.21288) — один із найближчих конкурентів за ціною 59 6331 гривень. Він використовує Ryzen 5 8400F у парі з RTX 5060 Ti, але у версії з 8 ГБ відеопам’яті та SSD меншого обсягу. У довгостроковій перспективі обмеження по VRAM і накопичувачу можуть даватися взнаки.

ASGARD (i144F.32.S10.56T.5947) — альтернативна збірка того ж бренду, але вже на платформі Intel вартістю 61 799 гривень. Вона орієнтована на користувачів, яким ближча Intel, однак в ігрових сценаріях поступається версії з Ryzen 5 7500X3D саме через відсутність 3D V-Cache

COBRA Advanced (A56X.32.S5.57.20493) — із цінником у 62 119 гривень. Відеокарта тут помітно потужніша, у середньому до 25%. Водночас старіша платформа з DDR4 і менш ігро-орієнтований процесор.

COBRA Advanced з Core i5-12400F і RTX 5070 Ti 16 ГБ — ще більш радикальна альтернатива за ціною у 70 517 гривень. Тут ставка зроблена саме на відеокарту: відкриваються кращі перспективи для 4K і максимальних графічних пресетів. Але водночас процесор без X3D-кеша та DDR4-пам’ять означають, що в 1440p частина ігор не розкриє цей GPU на повну.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Корпус компактний, із сучасним виглядом і продуманим повітряним потоком. Якість збирання, матеріали 8 Система зібрана акуратно, кабелі організовані, усі компоненти надійно закріплені. Металевий каркас корпусу і панелі з ABS‑пластику додають відчуття міцності. Робоча продуктивність 8 Стабільний і комфортний досвід роботи з офісними завданнями, монтажем відео, графікою тощо. Ігрова продуктивність 8 RTX 5060 Ti добре справляється з 1440p і трасуванням променів, але в 4K на ультра‑налаштуваннях доведеться йти на компроміси. Енергоефективність, шум 8 Стабільна температура під навантаженням, вентилятори тихі у більшості сценаріїв, але при піковому навантаженні шум трохи зростає. Ціна 9 Система добре збалансована і конкурентоспроможна у сегменті середнього класу.