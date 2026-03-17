Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5

На GTC 2026 NVIDIA представила DLSS 5, що стало найбільшим сюрпризом для геймерів.





DLSS 5 не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації. Оновлений апскейлер підтримує роздільну здатність 4K та забезпечує плавний інтерактивний процес.

Модель ШІ навчається наскрізним методом, для розуміння складної семантики кожного кадру. Це охоплює зовнішній вигляд персонажів, їхнє волосся, шкіру, а також умови освітлення навколишнього середовища, зокрема фронтального та контрольного освітлення, шляхом аналізу кожного кадру. Далі нейронка в апскейлері використовує отримані знання для генерації фотореалістичних зображень з урахуванням таких складних елементів як розсіяння світла по поверхні шкіри, тонкий блиск тканини, взаємодія світла з волоссям, зберігаючи структуру та семантику кадру.





Розробники ігор отримують неймовірні можливості для керування інтенсивністю, корекцією кольору та маскуванням. NVIDIA проводила демонстрацію, використовуючи одразу дві відеокарти RTX 5090, однак апскейлер цілком працюватиме з однією відеокартою Geforce RTX 50 серії.

Серед перших ігор з підтримкою оновленого апскейлера:

Resident Evil Requiem

Starfield

Hogwarts Legacy

Assassin’s Creed Shadows

Delta Force

Naraka: Bladepoint

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Sea of Remnants

Where Winds Meet

Black State

CINDER CITY

NTE: Neverness to Everness

Justice

Наразі відомо, що реліз DLSS 5 запланований восени цього року. Апскейлер здатний працювати зі стандартними растровими іграми, іграми з підтримкою трасування променів та іграми з трасуванням шляхів — чим вища точність моделі, тим кращі кінцеві результати з погляду відтворення матеріалів, освітлення та затінення.

Джерело: wccftech