Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5

Олександр Федоткін

На GTC 2026 NVIDIA представила DLSS 5, що стало найбільшим сюрпризом для геймерів.


DLSS 5 не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації. Оновлений апскейлер підтримує  роздільну здатність 4K та забезпечує плавний інтерактивний процес.

Модель ШІ навчається наскрізним методом, для розуміння складної семантики кожного кадру. Це охоплює зовнішній вигляд персонажів, їхнє волосся, шкіру, а також умови освітлення навколишнього середовища, зокрема фронтального та контрольного освітлення, шляхом аналізу кожного кадру. Далі нейронка в апскейлері використовує отримані знання для генерації фотореалістичних зображень з урахуванням таких складних елементів як розсіяння світла по поверхні шкіри, тонкий блиск тканини, взаємодія світла з волоссям, зберігаючи структуру та семантику кадру.


Розробники ігор отримують неймовірні можливості для керування інтенсивністю, корекцією кольору та маскуванням. NVIDIA проводила демонстрацію, використовуючи одразу дві відеокарти RTX 5090, однак апскейлер цілком працюватиме з однією відеокартою Geforce RTX 50 серії.

Серед перших ігор з підтримкою оновленого апскейлера:

  • Resident Evil Requiem
  • Starfield
  • Hogwarts Legacy
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Delta Force
  • Naraka: Bladepoint
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Sea of Remnants
  • Where Winds Meet
  • Black State
  • CINDER CITY
  • NTE: Neverness to Everness
  • Justice
Наразі відомо, що реліз DLSS 5 запланований восени цього року. Апскейлер здатний працювати зі стандартними растровими іграми, іграми з підтримкою трасування променів та іграми з трасуванням шляхів — чим вища точність моделі, тим кращі кінцеві результати з погляду відтворення матеріалів, освітлення та затінення.

Раніше ми писали, що DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p. Нещодавно DLSS 4.5 розгромила FSR та нативний рендеринг у “сліпому” тесті на 6 іграх.

Джерело: wccftech

