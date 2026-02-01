Рецензія на фільм “Самотник” / Shelter

З 29 січня кожен охочий має змогу випробувати на собі суворий погляд Джейсона Стейтема в черговому бойовику з невтомним англійцем “Самотник”. Ну що тут казати, ви і самі чудово розумієте, що це за кіно. Втім, про усі важливі подробиці та деталі, як завжди, читайте в огляді.

Плюси: типовий Стейтем; Мінуси: типовий Стейтем; 6.5 /10 Оцінка

ITC.ua





“Самотник” / Shelter

Жанр бойовик

Режисер Рік Роман Во

У ролях Джейсон Стейтем, Білл Наї, Наомі Акі, Деніел Мейс, Бодхі Рей Бретнах

Прем’єра кінотеатри

Рік випуску 2026

Сайт IMDb

Похмурий відлюдник Майкл Мейсон живе на такому ж похмурому шотландському острівці з маяком, який вже давно не працює. Єдиним його компаньйоном є симпатичний безіменний пес. Час від часу до Майкла на човні навідується доброзичливець з племінницею-підлітком Джессі, які привозять провіант, зокрема алкоголь. Багато алкоголю. Тож за чаркою міцного напою Мейсон воліє грати в шахи з самим собою, малювати і багатозначно вдивлятися в океан. Усе буквально кричить у цьому персонажі про таємничий тягар минулого, через який він власне і змушений ховатися в цьому Богом забутому місці.

Одного разу під час чергового прибуття дядька й Джессі на острів вони потрапляють у шторм. Мейсону вдається врятувати тільки дівчинку. Вона потребує лікування, тож чоловіку доводиться відправитися на материк. У місті він потрапляє в об’єктив однієї з камер, і МІ6 розпочинає на нього полювання — виявляється, у Майкла старі рахунки з принциповим керівником спецслужби.





У своїй основі “Самотник” — досі той самий “фільм з Джейсоном Стейтемом”, який ви неодноразово бачили раніше. По-хорошому стрічку треба було назвати “Захисник”, та от невдача, такий тайтл вже присутній у фільмографії “останнього героя бойовика”.

Цього разу маловідомий сценарист Ворд Паррі та режисер Рік Роман Во, про якого незабаром буде привід згадати ще раз завдяки прийдешній “Гренландії 2: Міграція”, вирішили розіграти сюжет у дусі культового “Леона” (1994) Люка Бессона. Але це стосується лише фасаду історії — щодо деталей, таке порівняння виглядатиме грубим і не дуже доречним.

Вторинність задуму проявляється й у тому, що Стейтему явно не вперше захищати школярок — в тому ж “Захиснику” (2011) він рятував від російської мафії, тріад та корумпованих копів китайську дівчинку, а в “Останньому рубежі” (2013) навіть обзавівся донькою в особі ще геть малої Ізабели Відович.

Тут лисому поборнику добра і справедливості було призначено взаємодіяти з 15-річною ірландською акторкою Бодхі Рей Бретнах. Торік вона відзначилася появою в обласканому критиками “Гамнеті” Хлої Чжао, до того ж стрічка отримала “Золотого глобуса” в категорії Найкращий драматичний фільм та була номінована на 8 “Оскарів”. Якщо цей багатообіцяльний проєкт вас зацікавив, то старт його прокату в Україні запланований на 19 лютого.

Так от, саме ця доволі прониклива взаємодія і є найкращим елементом фільму, виводячи його на переконливіший емоційний рівень, ніж зазвичай прийнято в одноманітній фільмографії головної зірки. Натомість стейтемівського пафосу значно поменшало. Не в останню чергу в показане віриш завдяки гарній роботі юної виконавиці. Сам Джейсон визнав її талант, і хто ми такі, щоб з ним сперечатися:

“Вона знає, що робить. Вона дуже талановита, я думаю, ми ще багато разів її побачимо” — заявив м’язистий англієць в одному з інтерв’ю.

В усьому іншому маємо “типову стейтемівщину” — з хвацькими бійками, автомобільними гонитвами, стріляниною, фірмовими фразами, що так і просяться увійти в історію як черговий мем. Плюс припорошена благородною сивиною борода та зимове вбрання, що ріднить Майкла Мейсона з чеськими пригодами іншого крутого хлопця з блискучою лисиною — Ксандера Кейджа.

А ще у кадрі миготить вкотре страшенно лихий Білл Наї. 76-річному володарю двох статуеток Британської кіноакадемії, “Золотого глобуса” та номінанту на “Оскар” грати до ладу нічого, але лише самої його присутності достатньо, щоб додати стороні, що протистоїть Стейтему, хоч якоїсь ваги.

У фінальному акті, в кращих традиціях “Джона Уіка” (причому в історії теж знайшлося місце для вбивства песика — вже тільки через це за Стейтема вболіваєш несамовито), розбірки відбуватимуться в променях неонового світла нічного клубу. Вибачайте, панове гульвіси, але ваше свято буде зіпсоване — одному завзятому хлопцю знову потрібно покарати вкрай знахабнілих поганців.