Огляди Кіно 24.08.2025 comment views icon

Рецензія на фільм "Троє"

author avatar

Олександр Наумець

Автор статей та рецензій

Рецензія на фільм "Троє"

Українське кіно останніми роками все сміливіше заглядає у жанри, які раніше здавалися недосяжними. Пригодницький екшен один із них. Трейлер “Троє” міг обіцяти масштаб, динаміку й драйв, що не поступається західним зразкам. Але чи вдалося вітчизняним авторам справді створити щось якісне та конкурентне? Чи, можливо, фільм став лише ще однією спробою знайти власний стиль у жанрі, де легко впасти у кліше?

Рецензія на фільм "Троє"

Плюси:

Сильна візуальна складова, красиві локації та операторська робота; музичний супровід підтримує темп та емоції; спроба українського екшену з власним характером

Мінуси:

Дивний і рваний темп; сюжет іноді складно сприймати; персонажі прописані поверхнево; деякі сцени екшену виглядають халтурно або карикатурно; загальна емоційна віддача іноді губиться через швидкість монтажу

5.5/10
Оцінка
ITC.ua

“Троє”

Режисер Іван Кравчишин
Жанр бойовик, пригоди, історичний
У ролях Артемій Єгоров, Роман Ясіновський, Євген Піднебесний, та ін.
Прем’єра 21 серпня 2025 року, кінотеатри

Фільм “Троє” відразу кидається у глядача своїм енергійним стартом і цікавою ідеєю, яка намагається поєднати український екшен із драматичними нотами виживання та дружби. Уже на початку помітно, що автори намагалися створити кіно з потужним меседжем: ворог єдиний і постійний, а справжня сила – у взаємопідтримці та правильних мотивах.

Ідея приваблива, і в деяких моментах сюжет навіть виглядає свіжо та інтригуюче, змушує глядача стежити за подіями. Однак із реалізацією все трохи складніше. Темп фільму дивний і рваний, монтаж часто підштовхує буквально “вхопитися за будь що”, щоб не загубитися в сюжеті, і через це емоційна віддача місцями губиться. Враження таке, ніби автори хотіли втиснути максимум подій у короткий хронометраж, але не завжди виходило чітко подати історію та взаємозв’язки між героями.

"Троє"

Персонажі  — найбільша проблема картини. Вони наче і харазматичні, але не цікаві. Ні протагоністи, ні антагоністи не викликають сильного емоційного відгуку.

Іноді у головних героїв можна помітити щось живе, якісь риси, що інтригують, але це швидко губиться через поверхневе прописування. Антагоністів ти тут ненавидиш не через класний пропис, а через їхню приналежність. Не сказати що це великий плюс в копілку сценарію, правда? Але тут хочеться відзначити, що творці хоча б намагалися створити власну, локальну атмосферу загрози, а не просто копіювати західні шаблони.

Візуальна складова фільму – це те, що справді вражає. Локації вибрані вдало, операторська робота часом виглядає майже кінематографічно, сцени дійсно красиві і живі, іноді – навіть приголомшливі.

"Троє"

Музичний супровід додає емоційності і допомагає тримати темп, хоча деякі екшен-сцени виглядають карикатурно та недороблено, що трохи б’є по загальному враженню. Актори грають добре, без яскравих перформансів, але й не провалюють ролі; у більшості випадків вони просто виконують функцію носіїв сюжету, а не його драйверів.

Окремо варто згадати атмосферу, яку створюють локації. У фільмі буквально пахне Україною тих часів — полями, дорогами, невеликими містечками. Це не штучні декорації, а справжні живі місця, які викликають відчуття дому, навіть якщо історія наповнена екшеном та напругою. Саме ця впізнаваність робить картину ближчою, додає емоційної сили й створює дуже правильний настрій.

"Троє"

“Троє” не хочеться сварити за все відразу, бо це цілком логічний крок для українського кіно у жанрі пригодницького екшену. Ідея цікава, спроба амбітна, а деякі сцени виглядають спавді видовищно. Але поки що бачимо типові для перших кроків помилки: слабкий сценарій, дивний темп і місцями халтурні екшен-сцени.

У майбутньому український бойовик, тимп паче історичний, точно знайде свій пік, і “Троє” можна сприймати як одну з важливих сходинок до цього. Фільм вартий уваги, бо він показує, що українське кіно здатне на більше, навіть якщо поки що не дотягує до повного потенціалу.

Спецпроєкти
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

 

Висновок:

"Троє" однозначно не прорив у жанрі для нашого кіно, але цілком чесна спроба українського кінематографа показати себе у великому екшені. Ідея фільму цікава, мотиви героїв зрозумілі, візуальна частина і музика роблять свою справу, тримаючи глядача в напрузі. Основні проблеми — рваний темп, поверхнево прописані персонажі та іноді картонні бойові сцени. Попри це, картина викликає повагу за сміливість спробувати, і вона показує, що український екшен має потенціал для розвитку. Для глядача це приємний досвід, який дає ідею про те, куди рухається наше кіно, і що ще попереду чекає більше продуманих і видовищних історій.

Популярні статі

arrow left
arrow right
Рецензія на фільм «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» / I Know What You Did Last Summer
Рецензія на фільм «Цегла» / Brick
Рецензія на третій сезон серіалу «Гра в кальмара» / Squid Game
Рецензія на фільм "Граф Дракула. Історія кохання"/ Dracula: A love tale
Життя після "Супермена": DC запланувала майже 20 фільмів та серіалів на найближчі роки (перелік і дати виходу)
Страх перед незвіданим: найкращі науково-фантастичні фільми жахів
Рецензія на фільм “Пограбування” / The Pickup
Рецензія на фільм «Кривавий лідер» / The Order
Рецензія на фільм “Ніч завжди настає” / Night Always Comes
Рецензія на фільм «М3ҐАН 2.0» / MEGAN 2.0
Рецензія на фільм «Світ Юрського періоду: Відродження» / Jurassic World Rebirth
Найцікавіші нові фільми липня 2025 року
Найцікавіші нові серіали серпня 2025 року
Рецензія на другий сезон серіалу «Пісочний чоловік» / The Sandman
10 культових фантастичних фільмів, які оцінили не одразу
10 науково-фантастичних фільмів, які пропонують оптимістичний погляд на майбутнє
Рецензія на фільм «Супермен» / Superman
Рецензія на фільм «Стара гвардія 2» / The Old Guard 2
Рецензія на серіал «Залізне серце» / Ironheart
Рецензія на фільм “Одне ціле” / Together
Рецензія на серіал “Дим” / Smoke
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати