Рецензія на фільм «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» / I Know What You Did Last Summer

17 липня на екрани кінотеатрів повернулася популярна слешер-франшиза 90-х «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», наразі вже з четвертим фільмом. Поряд з новими дійовими особами — компанією недолугої молоді, яка вирішила приховати спровоковану кимось з них летальну ДТП і жити собі далі — до серії повернулися її ветерани Дженніфер Лав Г’юїтт та Фредді Принц-молодший. В цьому огляді з сумом констатуємо, що деяким привидам з далекого минулого краще взагалі не повертатися.

«Я знаю, що ви скоїли минулого літа»

/ I Know What You Did Last Summer