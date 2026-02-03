Тест-драйв Peugeot 3008: інновації гібрида проти стандартів ДВЗ

Здається, що найкраще автівку можна пізнати тільки коли випробовуєш різні її версії та в різні пори року. І сьогодні ми порівнюємо гібридні технології сучасності з класичним ДВЗ без додаткових приблуд на прикладі Peugeot 3008.





Битва різних двигунів в одній моделі та одній комплектації – це як дві історії в одному романі: одна про емоції бензину 1.6 PureTech 180 к.с., інша – про спокійну раціональність м’якого гібрида 1.2 Hybrid 136 к.с. Так склалось, що мені вдалось поєднати випробування не тільки цих різних версій, але і в різні сезони – спеку та морози. І мені точно є що сказати не тільки про поведінку автівок, але і про різницю в комфорті.

Однакові з лиця

Звісно, що зовні змін не знайдете, все заховано глибше. Тож мені тестову автівку довелось ідентифікувати лише за підкапотним простором та за кольором. Біла була гібридна, а глибокий сірий колір – повний ДВЗ. Інших ідентифікаторів не знайдеш навіть по шильдиках.

Всередині 3008 GT завжди той самий i‑Cockpit: маленьке “штурвало-подібне” кермо, високо піднята цифрова панель приладів і великий центральний екран, спрямований до мене, як пульт космічного корабля. Мене після публікації відео в соцмережах здивувало те, що не всі ще впізнають Peugeot за стилістикою салону, адже цьому керму та стилю вже 14 років.





Так, вперше i‑Cockpit з’явився у 2012 році на компактному хетчбеку 208 і далі поширився на всі моделі бренду. За ці роки він еволюціонував в 3D стилістику з цифровими панелями, сучасною графікою та удосконаленим інтерфейсом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

І тут жодних відмінностей також не знайти, але насолодитись цим простором завжди приємно. Мені здається, що зараз це один з найкращих в цьому ціновому сегменті стилей, які дійсно створюють комфорт. Враховуючи наявність висувної частини під коліна, регулювання поперекової зони, регульованої бокової підтримки та масажу з підігрівами – це безперечний лідер. Ну і те, що вони взяли найкраще від Opel – сидіння AGR, що просто гарантують уважне ставлення до вашої спини.

Звісно, не всім в ньому зручно і залежить це від особливості статури. Деякі навіть скаржились на те, що кермо перекриває частково приладову панель. Однак, широта діапазонів налаштувань дозволяє влаштуватись навіть дівчині до 150 см зросту.

Матеріали в GT-комплектації не просто комбінація приємного пластика на дотик з вставками з тканини, а реально відчутний перехід на напівпреміальний рівень: м’яка торпедо, всюди рівна строчка, міцний матеріал, що легко миється та не брудниться, м’яка підсвітка. Я як журналіст завжди дивлюся на дрібниці: як ходить селектор, як клацають кнопки, чи не риплять накладки і у 3008 усе це налаштовано так, що машина сприймається дорожчою за свій клас.​

Тут важливо зазначити роботу кліматичної системи, бо два сезони кажуть самі за себе. І відпрацьовує система відмінно будь-які задачі, однак є один великий мінус, що спостерігається в будь-якому моменті – це занадто голосна робота моторчика вентилятора. Іноді так голосно, що себе почути важко. Добре що хоч акустика добра на шість динаміків по салону.

Ергономіка в новому поколінні менше за попередні страждає на користь дизайну. Тут значно більше простору для зберігання. І навіть цей великий тунель, що розділяє водія та пасажира, вже через десять хвилин здається найпродуманішим рішенням. Тут тобі і бездротова зарядка, справді велика ніша для всіх дрібниць та гаджетів з виводами для підзарядки, щоб не лежали чи літали по салону під час руху. Зручно розташовані підсклянники, а головне – це регулювання гучністю прямо під рукою, а також Drive Mode та інші кнопки швидкого доступу.

i-Toggles з індивідуальними налаштуваннями – взагалі окрема фішка, яка дозволяє зробити автівку повністю зручною саме для тебе. Це я ще не згадала про навігацію з Waze прямо на приладовій панелі. Однак і тут є крапля недостатнього доопрацювання: цей великий 21-дюймовий панорамний екран дуже нагрівається під час роботи клімату на підігрів, що може призводити до підгальмовування сенсору та повільної реакції на дотики. Можливо це була особливість саме тестової автівки, але перевіряти варто.

Задній ряд може і не рекордсмен за запасом простору, але двоє дорослих і дитяче крісло тут почуваються нормально, місця для колін і голови достатньо для щоденних поїздок та подорожей. Багажник взагалі пропонує 588 л у стандартній версії дозволяє спокійно закидати валізи, дитячий візок або вантажити тижневий продуктовий стрес із супермаркету. Однак саме тут починається різниця між версіями, адже в гібридному 3008-му зʼїдає простір батарея до 520 літрів.

З різними серцями

В українських цінах Peugeot 3008 зараз живе у двох головних конфігураціях: бензин 1.6 PureTech 180 к.с. з автоматом та переднім приводом, а також гібрид 1.2 Hybrid 136 e‑DSC6 із бензиновим трициліндровим мотором та електро допомогою. Обидві машини передньопривідні, з акцентом на асфальтовий комфорт і спокійне подолання українських ям.

Класичний 1.6 PureTech (EP6FDT) на 180 к.с. нам давно знайомий. Він розганяє 3008 від 0 до 100 км/год приблизно за 8,7 секунди, залежно від версії та шин. Він розкручується рівно, з хорошою тягою на середніх обертах, і дозволяє без напруги виходити на обгін навіть із повним салоном та багажником. Особисто за моїми показниками витрата палива в змішаному режимі утримується в районі 7 л/100 км, на трасі може опускатись до 6,4 л, якщо їхати рівно та менше балуватись обгонами.





Гібрид 1.2 Hybrid на 136 к.с. виглядає скромніше на папері з розгоном до 100 км/год за 10,2 секунди. Однак тут цікавість та активний темп додає електромотор, який працює не як “режим супермена”, а як інтелігентний асистент, що згладжує усі провали турботрьохциліндрового мотора. Система поєднує ДВЗ із 48‑вольтовою електросхемою та новою 6‑ступеневою електрифікованою коробкою e‑DSC6, яка може рушати виключно на електротязі на малих швидкостях, підхоплювати прискорення й гасити “турбояму”.

Це коробка, яку розроблено спільним підприємством Punch Powertrain і Stellantis. В неї інтегровано електродвигун eMotor, інвертор (Vitesco) і TCU (Transmission Central Unit). У місті це дає витрату пального за моїми замірами на рівні 6,2 л/100 км у змішаному циклі, а ось на трасі він зрівняється зі звичайним ДВЗ.

Як влаштовано гібридну систему Серцем в 1.2 Hybrid є бензиновий трициліндровий двигун HN09 сімейства EB2LTEDH2 і це оновлене покоління з ланцюговим ГРМ. Електрична частина складається з компактного електромотора на 28 к.с., інтегрованого у коробку e‑DSC6, та невеликої батареї 0,898 кВт*год (літій-іонна NMC), яка підзаряджається рекуперацією й двигуном. Це класичний HEV без потреби в зарядці, із завданням просто знизити витрату, шкідливі викиди та зробити їзду плавнішою. Система доповнюється 48-вольтовим ремінним стартер-генератором Valeo (BSG) та DC/DC-перетворювачем, який інтегрує високовольтний контур з бортовою мережею 12 В. Така конфігурація забезпечує двонапрямний обмін енергією між батареями, що дозволяє підтримувати працездатність 12-вольтового акумулятора навіть після тривалого простою автомобіля. У результаті відпадає необхідність у зовнішньому запуску двигуна. Основна функція ремінного стартер-генератора зосереджена на швидких та стабільних перезапусках ДВЗ, тоді як первинний запуск здійснюється гібридною системою e-Hybrid.

Відмінність характерів

За кермо Peugeot 3008 GT з 1.6 PureTech я сідала з певним упередженням: “француз” за більш ніж 1,5 млн гривень має якось переконати споживачів не дивитися в бік Tiguan чи Kuga. І він переконує це робити не цифрами, і навіть не дизайном, а характером. Хоча можливо не всіх… тут вже працюватиме особистий смак, але мені він точно імпонує більше.

У режимі D машина рушає м’яко, без смикань, коробка працює логічно, тримає передачу, коли треба, і не жене оберти в небо без потреби. Коли притискаєш газ глибше, 1.6 PureTech оживає з приємним легким гулом, і Peugeot 3008 відверто стає прудким міським хетчбеком у тілі кросовера: обгони, злиття на швидкісну дорогу, підйоми – усе відбувається без задумливості коробки, яке часто дратує в бюджетніших машинах.





Так, за динамікою цей 1.6 ближче до активного сімейного кросовера, ніж до просто практично транспортного засобу. Це той варіант, коли ти без провини натискаєш Sport і дозволяєш собі пару зайвих кілометрів по пустій трасі, знаючи, що запас потужності виручить у будь‑якій ситуації. Тут характер відчувається найбільше і проявляється на повну.

Підвіска в обох 3008-х налаштована по‑французьки комфортно: вона не робить із ям “ідеальний асфальт”, але глушить удари й дозволяє їхати швидко навіть там, де інші вже підсвідомо гальмують. Немає зайвого шуму від коліс та дороги, немає розгойдувань та критичних кренів. Хоча це покоління вже не балує багатоважілем в задній підвісці та має лише напівзалежну балку.





В кермі завжди достатньо ваги, щоб кросовер не здавався іграшковим, а невеликий діаметр додає відчуття керованості, наче на ігровому симуляторі. Приємне відчуття зусилля та відгуку. Peugeot 3008 на звивистих ділянках траси більше нагадує піднятий хетчбек C‑класу, ніж середньорозмірний SUV.

Peugeot 3008 із 1.2 Hybrid на перших метрах їзди здається зовсім іншим автомобілем, хоча ти сидиш у тій самій шкірі, дивишся на той самий екран та чуєш ту саму музику. Машина часто рушає в EV‑режимі: на паркуванні, у повзучому трафіку, на коротких перекатах між світлофорами. Щільне київське ранкове “павутиння” він проходить майже мовчки.​





Коли підключається бензиновий мотор, ти відчуваєш легку вібрацію та зміну тембру звуку, але не ривок, бо електромотор підстраховує момент, і перехід виходить гладким. На середніх швидкостях гібрид їде спокійно, не провокуючи на обгони, але даючи достатню тягу, щоб не відчувати себе повільнішим за потік.​ Тут ти більше розслабляєшся та кайфуєш від такої інтелігентної поведінки великого кросовера.

До 100 км/год динаміка більш ніж прийнятна, а головна фішка – плавність і тиша в міському циклі. Тут ти вже не женешся за секундоміром, натомість граєш у гру “скільки кілометрів проїду максимально”, і 5‑літровий змішаний цикл стає реальною, а не маркетинговою цифрою.





У місті гібрид може кілька сотень метрів рухатись тільки на електротязі: повзання в заторі, маневрування на паркуванні, повільний рух у дворі – усе це можна робити практично без запуску ДВЗ. При гальмуванні електромотор переходить у режим генератора, повертаючи енергію в батарею, а при розгоні підхоплює момент, щоб не змушувати бензиновий мотор різко “прокидатися” і крутитися до червоної зони.​

За кермом це відчувається як спокійніша, більш вивірена їзда: Peugeot 3008 Hybrid не рветься вперед, але не й “задумується” на натисканні педалі газу, а реакції стають передбачуваними й м’якими. Для багатьох українських реалій із постійними заторами, камерами контролю швидкості й раптовими ремонтами доріг – це навіть логічніше, ніж більш динамічний 1.6.​ Детальніше можна прочитати про нього у нашому літньому тест-драйві.

Висновки та особисті думки

Після декількох тижнів з обома версіями Peugeot 3008 в різні сезони я зловила себе на думці: 3008 GT 1.6 PureTech – це про “хочу впевненості та зрозумілості”, а 3008 GT Hybrid 136 – про важливо і приємно.





Якщо ви часто їздите трасами, любите активну їзду, цінуєте запас потужності на обгонах, не боїтеся задирати витрати пального та готові до потенційно більших витрат на сервіс після гарантії, то бензиновий 1.6 GT зробить із кожної поїздки приємну приватну прем’єру.

Якщо більшість вашого маршруту проходить по місту, щоденні поїздки схожі на “комфортне стояння в пробках”, а виїзди на траси рідкісні, то гібрид вам підходить куди краще. Тим паче він підживлює бажання контролювати витрати на пальне в умовах українських цін і бачити на екрані економічні цифри.





Особисто я, мабуть, обрала б гібрид, якби за кожен тест-драйв платили, як за генератори. Я занадто добре знаю, що таке щоденний київський трафік і наскільки втомлює постійно тримати себе “в руках” за кермом потужної машини. Я чітко усвідомлюю, що сьогодні потужність виходить не на перший план, особливо для сімейних задач. Що автівка найбільше повинна створювати комфортні умови переміщення, а затрати на його утримання не повинні зжирати всі заощадження.

Але серцем я досі трохи закохана саме в 1.6 GT – у те, як він набирає хід на порожній вечірній трасі, як тримається за дугу, як дозволяє відчути себе не просто пасажиром власного життя, а водійкою, що сама обирає швидкість. І так, різниця в вартості утримання тут буде залежати лише від вашого норову.

Обидва ці мотори можуть служити довго, але тільки у власника, який розуміє їхню технічну специфіку, не економить на сервісі та їздить із “головою”, а не як на одноразовій орендованій машині. Регулярна заміна оливи раз на 10 тис. км, а не як рекомендують офіціали, відсутність навантажень на холодному двигуні та регулярні довгі поїздки гарантують довгу та вірну працю.

Порівняльна таблиця Peugeot 3008 GT: 1.6 PureTech 180 vs 1.2 Hybrid 136