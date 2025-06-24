Тест-драйв Skoda Kodiaq Sportline: сімейні цінності

Аура улюбленця публіки не залишає великий кросовер Skoda Kodiaq вже друге покоління поспіль. Останні оновлення тільки підняли його популярність на новий рівень, а версія Sportline максимально підтримує його статус одного з найкращих сімейних авто на ринку.

Важко насправді однозначно стверджувати, який саме автомобіль заслуговує на звання «Автомобіль року 2025», бо новинок було багато і кожна з них гідна особливого відношення та окремих нагород. Однак публіка обрала свого улюбленця і схоже справедливо. Бо універсальність цього «ведмедя» важко переоцінити.

Ще в часи своєї появи у 2016 році концепція Skoda Kodiaq відкрила новий напрямок розвитку бренду та була достатньо зрозуміла. Могутній, комфортний, просторий з акцентом на витривалість. Він якось одразу виправдовував своє імя, яке походить від назви породи бурих ведмедів, що мешкають на острові Кадьяк, на південь від узбережжя Аляски. І досі цей величний кросовер пропонує максимальний комфорт за розумні гроші.

Наш красень трішки підріс в розмірах, отримав оновлену решітку радіатора з трохи згладженої форми, підправлену оптику та свіжі дизайни дисків. Skoda Kodiaq Sportline виділяється чорними елементами замість хромованих. тут і чорна решітка радіатора, і чорні надписи, і темний інтер’єр.

Комплектация Sportline варта окремої уваги, тому що пропонує такі дрібниці, які не зустріти ніде крім представників Skoda. І тут вони пішли ще далі, запропонувавши не тільки топові фішки безпеки, але і максимальні плюшки комфорту, як спеціальна губка для протирання моніторів. І це не кажучи про парасольку, заховану у дверях та спеціальні сітки для багажного відсіку, кишені для смартфонів для пасажирів другого ряду. Здається такими деталями жоден бренд не заморочується. А кількість прикольних та корисних аксесуарів у Skoda більше ніж у будь-кого.

Виважений кожен дюйм

Огляд Skoda Kodiaq Sportline треба починати навіть не з унікального кольору Bronx Gold, який привертає увагу оточення, а з чорного стильного салону. Атмосфера в цьому топовому кросовері нагадує скоріше кабінет шикарних сучасних офісів з дивними дизайнерськими рішеннями та незрозумілими витворами сучасного мистецтва.

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Вірогідно така складність архітектури виправдана і її продуманість більша ніж здається на перший погляд. Тільки зайвих складних деталей якось забагато, можна було б і зекономити, залишивши простір. Так об’ємна кришка верхнього бардачка могла б бути й простіше. Хоча варто зазначити, що ховає вона пристойне місце для зберігання, а відкривається клавішею поряд з відкриттям основного бардачка.

І так в кожній деталі. Не дивлячись на свою технічну спорідненість з VW Tiguan чеський кросовер залишив собі основне, але додав багато індивідуальності в організацію. Так мультимедіа на 13-дюймовому моніторі (особливість пакета Sportline plus в інших буде екран на 10 дюймів) знайома та має ті ж самі алгоритми, що і у всіх представників концерну VAG, однак з деякими відмінностями у вигляді розташування кнопок мультимедіа та інших крутилок перемикання клімату.

Крутилки тут три, а не одна, як в Tiguan, та мають декілька функцій кожна: крайні перемикають температуру, а якщо надавити на них, то стають регуляторами підігріву крісел. Середня ж матиме не тільки функцію регулювання гучності мультимедіа, але і відповідає за потужність вентилятора клімату або напрямку повітря і її функції можна змінювати в меню.

Організація простору теж геть інша з явним ретельним підходом в стилі Simply Clever. Максимально звільнено місце під дрібниці та так, щоб водій швидко знаходив все не відволікаючись від керування. Тут цілих дві бездротові зарядки і ще поличка над ними, підлокітник має великий об’єм та додаткове кріплення для карток в кришці, регулювання кліматом виділено в окрему зону, а він тут трьохзонний, ще й підігрів двох крісел позаду є.

Важіль коробки під кермом, як і в Tiguan, але звільнене місце між кріслами використали більш практично, зробивши велику нішу та кріплення для підсклянників, які розсуваються і стає не два, а цілих чотири кави. Правда дві з них повинні бути маленькими еспресо, бо інші просто не влізуть.

В широкі кишені у дверях влазить повноцінний бутиль з водою, а оббивка тканинна та не буде гриміти під час їзди. Загалом тут комбінування матеріалів високої якості, тому приємно іноді просто провести рукою по панелі, відчуваючи штрихуватість тканини. Крісла в топі будуть з перфорованою алькантарою в середині та шкіряною по периметру. Виглядає дорого і значно престижніше ніж в тому ж «Тігуані», який орієнтований скоріше на більш сучасну стилістику та лаконічність. В Kodiaq дизайнери розійшлись не на жарт з додаванням вичурності та деталей.

Позаду, як завжди рекордна кількість місця. Тут діти не те що вільно себе почуватимуться, тут здається у футбол грати можна. Мінімальний тунель в середині не дасть перечепитись. Єдине, що функціональність підлокітника сумнівна — він коротенький та має обмежений діаметр підсклянників, тому «Мілкшейк» не стане.

Однак фішка в тому, що середню частину можна просто скласти та отримати класний столик для гри в карти, або компактне місце для перевезення довгомірів. А багажник тут просто безмежний в 910 літрів з внесеними фірмовими корективами в якості крючків, кріплень для сіток, кишень та підпідлогового простору з докаткою. Здається, що не залишили ні дюйма невикористаного простору. Завжди дивували мене в Skoda таким підходом.

Sportline ще запропонує не тільки підігрів та великий монітор, а й проєкцію з відображенням показників системи безпеки, яка тут повноцінна з адаптивним круїзом, утриманням дистанції, та показниками карти. І цифрова приладова панель має на вибір багато налаштувань свого вигляду, тож кожен знайде своє від мінімалістичного з цифрами до інтерактивної карти на весь екран.

На додаток до бездротових підключень смартфонів тут є камери 360 з відмінним зображенням, правда хотілось би отримувати доступ до неї не тільки через монітор або вмиканням задньої передачі. Але серед нових бонусів є система допомоги під час паркування та функція пам’яті, коли автівка запам”ятовує ваше постійне місце на паркуванні і допомагає швидко стати на нього або виїхати. Особисто я трохи побоююсь цих помічників, настільки вони розумні, але для малодосвідчених водіїв це стане просто подарунком.

Серед фішок безпеки Skoda флагману запропонувала максимум на який була здатна: від подушок безпеки по салону до системи виявлення пішоходів, об’єктів в сліпих зонах, позаду авто, системи моніторингу втоми водія та інших. Ну і звичайно топове матричне світло, яке стало на 50% ефективніше завдяки використанню більшої кількості модулів у фарах. Працює воно просто відмінно, вчасно виявляючи інші автівки, виділяючи їх в окремі затемнені ділянки та проводжаючи їх доки не зникнуть з поля зору.

Розважливий батько сімейства

Нам пропонують тільки повнопривідні версії, які працюють в автоматичному режимі, зчитуючі поведінку автівки на дорожньому покритті. Це система точно не для позашляхової їзди, а лише для безпеки та впевненості. Звичайно, можна вичавити з великогабаритного авто вміння помістити легкий бруд, але перегріти муфту можна досить швидко та і коробка DSG ніколи не хизувалась вмінням справлятись з великими навантаженнями та буксуванням. А кліренс в 185 мм теж не найкращий помічник з такими габаритами та звісами.

Тож царювати Skoda Kodiaq Sportline буде лише в межах дороги. За іншими покатушками, будь ласка, до Mitsubishi Outlander або Toyota Land Cruiser, там запас міцності майже безмежний, як і прохідність. І якщо дизельний двигун 2.0 TDI на 150 к.с. вже зустрічався в оглядах та тестах на тому ж VW Tiguan, то бензиновий топовий 2.0 TSI на 204 к.с. став просто відкриттям. Його крутного моменту в 320 Нм вистачає на розгін цього 1,9-тоного гіганта до 100 км/год за 7,3 секунди. Що досить жваво.

Поведінка фірмового робота на сім сходинок відповідна до останнього її покоління. Тут допрацювали алгоритми як найкраще і чіткість майже не залишає критики. Якби не легка задумливість на більш високих швидкостях, коли хочеться трохи більше жважості під час обгонів. Частково це може вирішити спортивний режим, який робить коробку більш різкою та вимагає від неї довше тримати оберти та швидше перескакувати на передачу нижче.

Skoda Kodiaq пропонує декілька режимів їзди від Eco до Sport та Snow. Тільки користуватись ними ви точно будете рідко. Набагато простіше перемикати передачі за необхідності підкермовими пелюстками, або швидко увімкнути в спортивний режим коробку на важелі передач під кермом. До речі, кілька автівок з такими важелями підряд і я вже не уявляю як можна інакше. Настільки це зручна фішка, яку раніше я якось недооцінювала.

«Ведмідь» виявився досить жвавим та легким в керування та маневрах, якщо враховувати його габарити. Однак, ніяких різких рухів — це сімейний розважливий звір. І якщо відноситись до нього відповідно його призначенню, то і розхід пального буде утримуватись в межах розумного на рівні 8 літрів на 100 км пробігу, що погодьтесь непоганий показник для бензину, коли дизель демонструє близькі цифри. При їзді по трасі мені вдалось навіть до 7,2 літрів опуститись, якщо тримати рамки 90-110 км/год.

Не треба чекати від Kodiaq і максимальної чутливості керма. Є чіткий ноль, пружність, зусилля, але трохи не вистачає чіткості та відгуку, що загалом рідко зустрічаються на великих автівках, частіше це важкість, як в Mitsubishi.

Незмінна платформа залишає і незміними конфігурації шасі з багаторичажкою по колу. Змінюють лише налаштування за рахунок доопрацювання кріплень, втулок та стабілізаторів. В Kodiaq з цим завжди було добре, а зараз можна тільки підкреслити його вміння триматись між комфортом та керованістю і збалансованістю. Ніяких підскакувань, дріботіння, але і м’якістю він не буде відрізнятись, що скоріше на благо ніж дискомфорт. Він добре поглинає нерівності, наче ковтає вибоїни і скоріше хвилюєшся за ці 19-дюймові колеса ніж за свої зуби.

Висновки та позиціювання

Зроби музику гучніше, вмикай улюблений колір підсвітки, пакуй всю сім’ю в машину і рушай за обрій. Атмосфера, яку створює Skoda Kodiaq Sportline притягує і дозволяє розслабитись, насолодитись затишком не тільки в ролі пасажира, але і за кермом. Є якась магія, коли виробник тримається компромісу між задоволенням за кермом, зручністю, якістю та ергономікою. У VW Tiguan свій шарм: більш хайповий, сучасний, з вау-ефектом. В Skoda ж більше класичних цінностей, спокою та універсальності, що приваблює свою аудиторію.

Приємно, коли продукт одного концерну наскільки може відрізнятись, маючи багато спільних технічних моментів. Шумоізоляція у кожного з них на високому рівні і відсікає не тільки зайвий шум вулиці, але і пронизливий свист вітру. Тільки Skoda Kodiaq завжди трималась не тільки більших розмірів, але й універсальніших задач, які на нього поклали. Він не повинен демонструвати відстріли вихлопу та швидкі старти. Це біг на довгу дистанцію в роки. І коли автівка здатна відтворювати атмосферу елітних апартаментів — це значить команда добре спрацювала. І з роками тут головне не нашкодити.

Зараз ринок пропонує нам не так багато сімейних великих SUV, які можна поставити поряд з Kodiaq. І якщо відійти від соплатформеників, то згадати можна і більш витончену Mazda CX-60, і Nissan X-Trail з передовими технологіями та гібридною трансмісією, і вражаюче ефектний семимісний Peugeot 5008, і Toyota Highlander, і навіть Infiniti QX60. І це не згадуючи про ефектний Hyundai Santa Fe, який пропонує не менше плюшок в комплектації, а простору в рази більше.

Однак всі вони мають свої переваги та недоліки. Kodaiq за максимальні $47 686 (1 996 639 грн) запропонував досить конкурентну вартість, якщо врахувати насиченість функціями та загальними характеристиками. Не вистачає йому, мабуть, лише гібридних версій, але це справа майбутнього. І цінують його власники саме за балансування між сучасними трендами та старими традиціями.

ПЛЮСИ: комфорт, простір, ергономіка, стилістика, якість матеріалів, керованість, насиченість комплектації.

МІНУСИ: динаміка на швидкості, валкість, чутливість керма.

Технічні характеристики Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI 7DSG