ТОП 9 електромобілів з найбільшим запасом ходу

Часто електромобілі судять не за потужністю, а за змогою якнайдовше не проситись до розетки. Над цією здатністю досі б’ються найкращі бренди світу. Що зараз нам пропонує ринок і які з цих лідерів вже є в Україні — про це піде мова в цьому рейтингу.

Звичайно запас ходу залежить не тільки від ємності батареї, але і від збалансованості всіх систем, потужності та ваги. Витрата енергії — це частина важливих здібностей електромобіля, а в купі з рекуперацією вона дає найкращі результати. Не менш важливо звертати увагу і на швидкість зарядки. Саме такі виважені з різних боків характеристики роблять електромобілі більш практичними. Цікаво подивитись, хто з брендів сьогодні пропонує найбільший запас ходу і що для нас доступно на ринку.

Polestar 3 Long Range Single Motor

Це стильний великий електричний SUV з заднім приводом на платформі SPA2, оснащений батареєю 111 кВтгод (107 кВтгод корисна), що забезпечує офіційний WLTP-пробіг до 650 км та EPA‑оцінку близько 563 км. У реальних умовах водії та незалежні тести підтверджують до 600 км пробігу за помірного споживання близько 19–20 кВтгод/100 км, що ставить цей SUV у число найефективніших серед великих кросоверів‑електрокарів.

Модель обладнана одним заднім електромотором потужністю 220 кВт (299 к.с.) з крутним моментом 490 Нм, що дає розгін до 100 км/год за 7,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Для зарядки передбачено 11-17 год від розетки на 11 кВт, а DC‑зарядка підтримує до 250 кВт, що дозволяє відновити батарею від 10 до 80 % приблизно за 30 хвилин.

Параметр Значення Батарея (корисна/загальна) 107 кВтгод / 111 кВтгод Запас ходу (WLTP) до 650 км Реальний пробіг 563 км Потужність двигуна 220 кВт (299 к.с.) Крутний момент 490 Нм Прискорення 0–100 км/год 7,8 с Максимальна швидкість 180 км/год Тип приводу Задній привод (RWD) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт, 0–100 % 11–17 годин Зарядка DC (CCS) до 250 кВт, 10–80% 30 хв Середнє споживання WLTP 18,9–20,3 кВтгод/100 км Вага (EU) 2403 кг

BMW i7 xDrive60

BMW i7 xDrive60 займає одне з провідних місць у рейтингу електромобілів за дальністю ходу — до 625 км за WLTP, і це один із найвищих показників серед електролюкс-седанів. Разом з акумулятором на понад 100 кВтгод, він забезпечує не лише тривалий пробіг, а й плавне та економне споживання (20–19 кВтгод/100 км), завдяки наявності системи теплового насоса та оптимізованій зарядній кривій.

В плані комфорту та технологій i7 xDrive60 — не просто EV, а рухома резиденція з найвищою якістю оздоблення. Два електродвигуни сумарною потужністю 400 кВт (544 к.с.) дозволяють розганятися до 100 км/год за 4,7 с. Інтер’єр оснащений великим цифровим екраном, системами адаптивного клімат-контролю, панорамним дахом, багатозонним освітленням, інноваційними функціями — наприклад, рухами руки можна керувати аудіосистемою або зробити селфі камерою всередині авто. І більш того він доступний в Україні офіційно за 5 890 702 грн.

Параметр Значення Батарея (корисна/загальна) 101,7 кВтгод / 105,7 кВтгод Запас ходу (WLTP) 590–625 км Потужність 400 кВт (544 к.с.) Крутний момент 745 Нм Прискорення 0–100 км/год 4,7 с Максимальна швидкість 240 км/год Зарядка AC (домашня, Type 2) до 11 кВт (опційно 22 кВт), 0–100 % 9,5–11 годин Зарядка DC (CCS) до 195–200 кВт, 10–80 % за 28–34 хв Тип приводу Повний привід (dual motor, AWD) Вага (EU 2715 кг

BMW i4 eDrive40

BMW i4 eDrive40 — задньопривідний електричний седан середнього класу, який поєднує довгоочікувану дальність пробігу з традиційною «баварською» динамікою їзди. Завдяки батареї ємністю близько 83,9 кВтгод (корисна 80,7 кВтгод), модель досягає до 590 км за циклом WLTP і 484 км за EPA, що робить i4 eDrive40 одним із найефективніших компактних EV у своєму сегменті. В реальних умовах, залежно від клімату та швидкості руху, діапазон тримається між 350–475 км на одній зарядці.

Якщо вірити офіційним даним, то i4 eDrive40 здатний підтримувати швидку зарядку до 200–205 кВт DC (CCS), а зарядка від 10 до 80 % займає близько 30–31 хв. На домашній або AC-станції з потужністю 11 кВт автомобіль можна повністю зарядити приблизно за 8–8,5 години. Таким чином, BMW i4 eDrive40 гідно входить до рейтингу EV з великим запасом ходу: він вирізняється ефективною батареєю, конкурентною дальністю та гарним балансом між комфортом, технологіями й зарядними можливостями. Придбати його можна в офіційних дилерів бренду, а ціна складає 2 590 725 грн.

Параметр Значення Батарея (корисна / загальна) 80,7 кВтгод / 83,9 кВтгод Запас ходу (WLTP / EPA) 590 км WLTP / 484 км EPA Потужність 250 кВт (340 к.с.) Крутний момент 430 Нм Прискорення 0–100 км/год 5,7 с Максимальна швидкість 190 км/год Тип приводу Задній привід (RWD, 1 мотор) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт, 0–100 % 8–8,5 годин Зарядка DC (CCS) до 200–207 кВт, 10–80 % 27–31 хв Вага (EU) 2125 кг Ємність багажника (складена/розкладена) 470/1290 л

Hyundai Ioniq 6 Long Range

Hyundai Ioniq 6 Long Range, побудований на платформі e‑GMP, вирізняється елегантним силуетом fastback, ефективною аеродинамікою та одним з найдовших пробігів на одному заряді у своєму класі. Штатний варіант RWD з батареєю 77,4 кВтгод забезпечує до 610 км WLTP, тоді як AWD-версія — до 583–545 км залежно від колес і умов експлуатації. В реальних умовах це складе близько 450–520 км за помірної погоди та спокійного стилю їзди.

Ioniq 6 з AWD потужністю 320 к.с. (239 кВт) демонструє хорошу керованість, хоч і більш розважливу поведінку, ніж більш спортивні версії. Зарядка стабільна навіть у прохолодну погоду, з піковими показниками понад 220 кВт — хоч максимальна заявлена потужність до 350 кВт, але реальна рідко перевищує 235 кВт в сприятливих умовах і при наявності такої потужності на станції. Це робить Ioniq 6 одним із найефективніших варіантів для довгих подорожей — з чудовими результатами по дальності, технологічності і часу зарядки.

Hyundai Ioniq 6 Long Range сильний учасник рейтингу в сегменті EV з великим запасом ходу. Завдяки батареї на 77 кВт*год, 800‑вольтовій архітектурі, потужності понад 200 кВт і зарядці до 80 % за 18 хв, він поєднує дальність, швидкість зарядки та функціональність в елегантному кузові. Перевага в тому, що його можна придбати в офіційного дилера, а вартість складе 2 298 600 грн.

Параметр Значення Батарея (корисна/загальна) 74 кВтгод / 77,4 кВтгод Запас ходу (WLTP / EPA) 610 км WLTP (RWD), 583–545 км AWD Потужність 168 кВт (225 к.с. RWD) / 239 кВт AWD Крутний момент 350 Н·м (RWD) / 605 Н·м (AWD) Прискорення 0–100 км/год 7,4 с (RWD) / 5,1 с (AWD) Максимальна швидкість 257 км/год (AWD) Тип приводу RWD (один мотор) або AWD (два мотори) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт (3‑фазна) — 8 годин Зарядка DC (CCS) До 233 кВт пікової, 200 кВт середня; 10–80 % 18 хв Вага 1910–1986 кг (AWD Long Range) Ефективність 14–15 кВтгод/100 км WLTP; 155–160 Втгод/км

Kia EV6 Long Range

Стильний кросовер побудований на тій самій спільній з Hyundai Ioniq архітектурі e‑GMP, тож має всі ті ж самі переваги, враховуючи батарею об’ємом близько 77,4 кВтгод (корисна 74 кВтгод). Він здатний подолати до 504 км по WLTP для AWD-версії, або до 528 км для монопривідного варіанта з тією ж батареєю.

Окрім дальності, модель також пропонує навдивовижу швидке заряджання: до 233–240 кВт DC, що дозволяє зарядити від 10 до 80 % приблизно за 16–20 хвилин залежно від умов, та до 11 кВт AC при умові домашньої зарядки від трифазної розетки (7–8 годин до 100 %).

Окрім того, EV6 підтримує функцію V2L (Vehicle-to-Load), дозволяючи підключати зовнішні пристрої й навіть живити інші електромобілі або побутову техніку до 3,6 кВт. Цей електрокар доступний для знайомства в салонах дилерів та пропонується за 2 326 550 грн.

Параметр Значення Батарея (корисна / загальна) 74 кВтгод / 77,4 кВтгод Запас ходу (WLTP / EPA) 504 км WLTP (AWD) / 528 км WLTP (RWD); Потужність 239 кВт (325 к.с. AWD), 168 кВт (229 к.с. RWD) Крутний момент 605 Нм (AWD), 350 Нм (RWD) Прискорення 0–100 км/год AWD 5,2 с; RWD 7,3 с Максимальна швидкість 185 км/год Тип приводу Повний (AWD) або задній (RWD) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт, 0–100 % 7–8 годин Зарядка DC (CCS) до 233–240 кВт, 10–80 % 16–20 хв Середнє споживання (WLTP) 17,2 кВтгод/100 км Вага (EU) AWD 2105 кг; RWD 1985 кг Функція V2L до 3,6 кВт

Tesla Model S Long Range

В рейтингу електромобілів неможливо не згадати про Tesla і зараз ми підкреслимо топову Model S Long Range — флагманський седан бренду, що залишається одним із провідних у сфері дальності пробігу: офіційна EPA‑оцінка становить 660 км, а за WLTP — до 723 км залежно від конфігурації. Завдяки батареї ємністю 100 кВтгод (95 кВтгод корисної) і ефективному споживанню близько 13–16 кВт*год/100 км, Model S Long Range входить до найкращих електрокарів по дальності в реальному використанні.

Ще одна ключова сильна сторона — зарядка: потужність до 250 кВт DC (Supercharger V3) дозволяє зарядити батарею з 10 до 80 % приблизно за 30 хвилин, а AC‑зарядка 11 кВт забезпечує повне відновлення ємності за 10 годин. Model S Long Range також має розгін до 100 км/год за 3,2 с і максимальну швидкість 250 км/год — поки що взірцевий баланс дальності, продуктивності та зарядних можливостей. Ну, і як її купляють в Україні всі знають, а вартість на ринку куливається від $35 000 (1 459 500 грн) до $40 000 (1 668 000 грн) залежно від стану та року випуску.

Параметр Значення Батарея (корисна / загальна) 95 кВтгод / 100 кВтгод Запас ходу (EPA / WLTP) 660 км EPA / до 723 км WLTP Потужність 500 кВт (670 к.с.) Крутний момент 755 Нм Прискорення 0–100 км/год 3,2 с Максимальна швидкість 250 км/год Тип приводу Повний привід (AWD, два мотори) Зарядка AC (Type 2 CCS/NACS) до 11 кВт – 0–100 % 10 годин Зарядка DC (Supercharger V3) до 250 кВт – 10–80 % 30 хв Ефективність (WLTP) 13–16 кВтгод/100 км Вага 2160 кг

Volkswagen ID.7 Pro S

Volkswagen ID.7 Pro S — великий ліфтбек на платформі MEB з батареєю 86 кВтгод (корисна 86 кВтгод), який за офіційними показниками WLTP пробігає до 709 км, що вже робить його одним з лідерів по автономності серед електричних седанів. У реальному тесті швейцарської команди під керівництвом фахівця з гіперекономічної їзди Felix Egolf, ID.7 Pro S подолав 794 км на одній зарядці, із середнім споживанням лише 10,3 кВтгод/100 км — набагато нижче офіційного діапазону 13,6–16,2 кВтгод/100 км, доводячи статтю ефективності цього EV-седану.

З погляду продуктивності зарядки та потужності, Pro S оснащений електромотором потужністю 210 кВт (286 к.с.) із крутним моментом 545 Нм, що дає розгін до 100 км/год за 6,6 с і стримує максимальну швидкість на 180 км/год. Цей EV підтримує DC-зарядку до 200 кВт, що дозволяє подовжити запас ходу на 244 км за 10 хвилин і заряджати від 10 до 80 % приблизно за 26 хвилин. Однак для нашого ринку офіційно він ще не доступний.

Параметр Значення Батарея (корисна / загальна) 86 кВтгод / 91 кВтгод Запас ходу (WLTP) до 709 км Відтестований реальний пробіг до 794 км (середнє споживання 10.3 кВт*год) Потужність 210 кВт (286 к.с.) Крутний момент 545 Нм Прискорення 0–100 км/год 6,6 с Максимальна швидкість 180 км/год Тип приводу Задній привід (RWD, один мотор) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт, 0–100 % 12–14 годин Зарядка DC (CCS) до 200 кВт; 10–80 % 26 хвилин Аеродинаміка (cw) 0,23 Середня ефективність WLTP 13,6–16,2 кВтгод/100 км Вага (EU, седан) 2230 кг Обʼєм багажника 532–1586 л (залежно від складеного салону)

Mercedes‑Benz EQS 450+

Можна сміливо назвати Mercedes‑Benz EQS 450+ флагманським електроседаном марки. Електрокар оснащений заднім приводом і одномоторною силовою установкою. Офіційно за WLTP він може долати до 784 км, а в реальних тестах — до 685 км на одній зарядці, із середнім споживанням близько 17–18 кВтгод/100 км, що робить його одним із найбільш ефективних та далекобійних EV на сьогодні. Окремі тестові заїзди при комфортній температурі показували до 876 км при постійній швидкості 60 км/год, що ще більше підкреслює виняткову ефективність моделі.

З погляду продуктивності, EQS 450+ оснащений мотором потужністю 245 кВт (360 к.с.) і крутним моментом 568 Нм, що забезпечує розгін 0–100 км/год за 6,2 с та максимальну швидкість 210 км/год. Для зарядки доступно до 11 кВт (стандарт) або 22 кВт опційно, а DC‑зарядка підтримує до 200 кВт, дозволяючи відновити від 10 до 80 % батареї за 31 хвилину.

Параметр Значення Батарея (корисна / загальна) 107,8 кВтгод (корисна) / 120 кВтгод (номінальна) Запас ходу WLTP до 784 км Реальний пробіг 685 км Найвищий зафіксований реальний до 876 км при 60 км/год Потужність двигуна 245 кВт (360 к.с.) Крутний момент 568 Нм Прискорення 0–100 км/год 6,2 с Максимальна швидкість 210 км/год Тип приводу Задній (RWD, один мотор) Зарядка AC (Type 2) до 11 кВт (стандарт), до 22 кВт (опційно) — 0–100 % 6–11 годин Зарядка DC (CCS) до 200 кВт — 10–80 % 31 хвилина Коефіцієнт аеродинаміки (Cd) 0,20 Ємність багажника (VDA) 610–1770 л Середнє споживання WLTP 16,6–17,7 кВтгод/100 км Вага (EU) 2480 кг

Lucid Air Grand Touring/Dream Edition

Lucid Air Grand Touring (і ще більш потужна Dream Edition) вважається одним із найефективніших електроседанів: модель Grand Touring із батареєю 112 кВтгод дає офіційний пробіг до 831 км WLTP — це один з найвищих показників на ринку у 2024–2025 роках. Реальні тести при помірній швидкості підтвердили дальність понад 740 км з ефективністю 2,3–2,5 кВтгод/км, що підтверджує феноменальну економічність авто навіть на швидкісних маршрутах.

Grand Touring також вирізняється блискавичною зарядкою: завдяки 924‑вольтовій архітектурі (Lucid «Wunderbox») підтримується пікова DC‑потужність до 320 кВт в реальних умовах, що дозволяє додати приблизно 322 км запасу за 11–12 хвилин зарядки. Крім того, Lucid отримав підтримку Tesla Supercharger через адаптер, хоча з обмеженням швидкості зарядки до 50 кВт через несумісність зі 400-вольтовими системами.

Lucid Air Grand Touring/Dream Edition — абсолютний лідер за дальністю ходу серед сучасних EV: 831 км WLTP, висока ефективність, надшвидка DC‑зарядка і топова продуктивність. Це ідеальний вибір, якщо потрібен електролюкс-седан з максимальною автономією та інноваційними зарядними рішеннями. Тільки ось доступність в нашій країні поки що обмежена.

Параметр Значення Батарея (номінальна/корисна) 112 кВтгод (Grand Touring), Dream Edition 118 кВтгод Запас ходу (EPA / WLTP) 831 км EPA, до 960 км WLTP Реальний пробіг (тест) 740–800 км Ефективність 2,3 кВт*год/км на трасі Потужність 619–620 к.с. (460 кВт) Grand Touring; Dream Edition до 933 к.с. (680 кВт) Крутний момент До 1200 Нм у тримоторної версії Прискорення 0–60 mph (≈0–100 км/год) Grand Touring 3,4 с; Dream Edition 2,5 с Максимальна швидкість 270 км/год Тип приводу AWD (Dual‑/Tri‑motor) Зарядка AC до 19,2 кВт (Level 2) Зарядка DC (CCS) пікова до 320 кВт, 10‑80 % 11–12 хв; підтримка Tesla Supercharger через адаптер (50 кВт) Архітектура напруги 924 V (Wunderbox) Вага 2272 кг