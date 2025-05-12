Топ-10 міфів про Jeep Grand Cherokee: що з цього правда?

Нинішнє покоління «великого Черокі» розроблялося під керівництвом нових італо-французьких власників. Як це позначилося на його цінностях?

Ми вже розповідали рік тому про Jeep Grand Cherokee та подовжену версію, яка настільки цікава своєю появою на нашому ринку. Він має багато цікавих функцій, які гідні згадування, але цього разу ми розкажемо про міфи, які оточують флагман бренду і розвіємо їх.

Міф перший: Grand Cherokee – суто бандитський автомобіль

Що ж, справді, Grand Cherokee став таким самим символом організованої злочинності 90-х, як і рекетир із праскою та браток у малиновому піджаку. Що дивно, оскільки на відміну від інших американських автомобілів, «Джип великий широкий» не мав жодного гангстерського шлейфу. Та взагалі будь-якого кліше – він з’явився якраз у момент розпаду СРСР і «Голлівуд» не встиг зліпити позашляховику якийсь імідж.

Річ в тім, що на той момент у нас було популярне все американське, а термін «джип» був синонімом взагалі будь-якої позашляхової іномарки. Ну а хто міг бути найкращим із найкращих? Звичайно ж, флагманський Jeep. Тим паче що всупереч своїм розмірам і вазі Grand Cherokee справді напрочуд добре справлявся з нашим заасфальтованим бездоріжжям. Тому й став символом успішної людини.

У період початкового накопичення капіталу на Grand Cherokee однаково охоче їздили, як «комерси», так і ті, хто на них полював. На смак останніх «взагалі, що більший і дорожчий, то кращий» і коли «має водночас задиристий і претензійний вигляд». А оскільки на пострадянському просторі більша частина фільмів знімалася на бандитські гроші та про бандитів, саме кримінальна слава Grand Cherokee навіки стала частиною попкультури «лихих» 90-х.

А ви знали, що Jeep ніколи не були самостійним брендом? Він завжди комусь належав. Тут і Willys, і Kaiser, і AMC, і Renault, і Chrysler, і Mercedes, і Fiat і ось тепер Stellantis. Загалом понад десяток власників. Хто наступний?

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Міф другий: Grand Cherokee — стовідсотковий Made in USA

Насправді він був і залишається найбільш європейським з усіх «джипів». На момент початку розробки моделі сама компанія Jeep належала АМС-Renault, і ключові посади в ній обіймали якраз французи. Так ось, один з найкращих фахівців «з розробки продуктів» Франсуа Кастен залучив до роботи над дизайном машини Ларрі Кійоші Шиноду і Джорджетто Джуджаро. Чи варто дивуватися, що на тлі по-європейськи елегантного Grand Cherokee його земляки-опоненти виглядали сільськими простачками? Те саме стосувалося і конструкції: флагман марки хизувався несучим кузовом і нерозрізними мостами, тоді як його конкуренти будувалися на базі рамних пікапів. Звідси й колосальна різниця в керованості та комфорті.

Крім того, починаючи з першої ж генерації для європейських ринків Grand Cherokee збирали (і збирають) в Австрії. Уже тоді в Старому Світі надавали перевагу позашляховикам із дизельними двигунами, до яких у США ставилися з не меншим упередженням, ніж до механічних КПП. Тому в Граці, на потужностях місцевого відділення канадської компанії Magna (один з найбільших світових виробників автокомплектуючих), налагодили складання Grand Cherokee з 2,5-літровим італійським дизелем VM Motori.

Спочатку Grand Cherokee пропонувався в чотирьох рівнях комплектацій, але від початкової версії (Base) маркетологи змушені були відмовитися в перший же рік виробництва – попит на неї виявився мізерним.

Міф третій: сучасні Grand Cherokee – просто калька першої генерації

Успіх, що випав на долю первістка (ZJ), радше забальзамував його зовнішність і пропорції, але не конструкцію. Навпаки, для роботи над помилками залучили фахівців найповажнішого інжинірингового бюро світу – Porsche. Саме з «вжика» (друга генерація, WJ) почалася постійна боротьба з вагою і, особливо, з непідресоренними масами.

Плюс німці навчили американців комп’ютерного моделювання всіх вузлів загалом, аж до найдрібніших деталей. Що моментально позначилося і на ходових характеристиках, і на витраті палива, і на зниженні вібрацій, і на якості збірки. Особливо це стосується третього покоління (WK), яке особливо славилося своєю надійністю.

Четверте покоління (WK2) і зовсім розроблялося на платформі Mercedes М-класу (W164) і за активної участі інженерів зі Штутгарта, що зробило Grand Cherokee найбільш технологічно просунутим і оснащеним американським позашляховиком.

Міф четвертий: Grand Cherokee — черговий статечний «американець»

Попри імідж «американського Range Rover», час від часу бренд нагадував про своє буйне походження. Ще в першому поколінні з’явився «найшвидший у світі позашляховик» – Grand Cherokee 5.9 Limited (1998). Мотористи розпалили 5,9-літровий V8 до 245 к.с. і 468 Нм, внаслідок чого Grand розганявся до сотні за 6,8 секунди – швидше за абсолютну більшість американських спорткарів на кшталт Pontiac Firebird і Chevrolet Camaro.

У 2006-му з’явився у всіх сенсах екстремальний SRT8, що став у США культовим. Навіть сьогодні це найпопулярніша база для побудови SUV-драгстерів. Тоді з 6,1-літрового V8 завдяки перегоновим технологіям зняли 426 к.с. і 569 Нм. Зрозуміло, для приборкання таких колосальних покладів тротилу було підібрано відповідні амортизатори, шини та гальма.

На сьогодні найбільш ураганною версією Grand Cherokee (та й усіх американських позашляховиків) є модифікація Trackhawk. За допомогою компресора і перегонових технологій з 6,2 літрів робочого об’єму знято 717 к. с. і 875 Нм.

Міф п’ятий: Grand Cherokee – легендарний вождь племені Черокі

На честь кого названо топову модель? Ким був насправді цей «великий Черокі»? На жаль, цей персонаж – плід фантазії маркетологів, яким потрібно було підкреслити підвищені позашляхові якості нової моделі. І вождь одного з найбільш непокірних індіанських племен підходив для цього ідеально. До речі, судячи з нинішньої тенденції бейсбольних, хокейних і футбольних команд США відмовлятися від згадки всього індіанського, Jeep так само може позбутися своєї найвідомішої назви. ЗМІ дедалі голосніше цитують скарги нинішнього вождя черокі Чака Госкіна про неприйнятність використання назви племені для комерційного продукту.

Міф шостий: Grand Cherokee – «сімейний» позашляховик, про який мріють із дитинства

Як не дивно, але 3-рядна версія авто з’явилася тільки в 4-му поколінні (WK2), причому в самому кінці життєвого циклу. Що щонайменше дивно, адже в Північній Америці три чверті автомобілів цього класу саме 3-рядні. Інша справа, що вона, як висловлюються стратеги, настільки «зайшла в ринок», що нинішня, п’ята генерація (WL) спочатку дебютувала в подовженій версії Grand Cherokee L. І тільки через рік з’явилася у звичному 5-місцевому виконанні.

Залежно від уподобань, на другому ряду Grand Cherokee може бути або тримісний диван, або пара «капітанських» крісел.

Міф сьомий: тепер Grand Cherokee – просто перелицьована Alfa Romeo Stelvio

Спорідненість між італійським кросовером і американським позашляховиком можна виявити лише на рівні платформ. Адже яким би проривом не був свого часу мерседесівський «візок» W164, прийшов час більш сучасних технологій.

Архітектура Giorgio, на якій базується Stelvio, відкрила Grand Cherokee доступ до ширшого застосування алюмінію та високоміцних сталей, а також до новітніх поколінь електронних асистентів і систем активної та пасивної безпеки. У всьому іншому це все той самий великий і комфортабельний позашляховик. І настільки ж високопрохідний.

Міф восьмий: із позашляховиків Grand Cherokee скотився в паркетники

Всупереч переходу на принципово нову платформу та зосередженні італійців на уніфікації, Grand зберіг весь джентльменський набір своїх повнопривідних трансмісій. Як і раніше, в стандартній комплектації у нього Quadratrac I з муфтою в приводі передніх коліс. А ось «серединна» Quadratrac II і топова Quadra-Drive II отримали приємні бонуси – перша тепер доповнена демультиплікатором, а друга блокуванням заднього диференціала.

Міф дев’ятий: тепер Grand Cherokee оснащуватимуться 2-літровими турбодизелями

Поспішаю заспокоїти: ставка, як і раніше, робиться на класичні двигуни американської школи — багатолітрові слабофорсовані атмосферники. У базовому виконанні це 3,6-літровий V6 (285 к.с., 400 Нм), для любителів гарячіше передбачений 5,7-літровий V8 (362 к. с., 529 Нм). Обидва мотори добре відомі і в США раз у раз отримують статус «мільйонників». Єдиний виняток – економічна 2-літрова «турбочетвірка», яка за ТТХ мало в чому поступається вищезгаданому V6 Pentastar – у неї 271 к. с. і 397 Нм.

Нам, як і Європі V8 не доступний, та й не треба. Для нашого ринку залишили атмосферний 3,6-літровий бензиновий двигун для семимісної версії, якого вдосталь для покриття загальних потреб і розгінної динаміки. Витрата ж тримається у нього в межах 15 літрів навіть в змішаному режимі. Мабуть, турбована «четвірка» може біти більш лояльною до гаманця власника, але надійність атмосфернік вже довів точно, а ось з турбо будуть питання.

Міф десятий: нинішня прохідність 3-рядного Grand Cherokee

Дійсно, збільшення колісної бази та заднього звису не могли не позначитися на куті рампи та, особливо, куті з’їзду. Але конструктори постаралися компенсувати геометричну прохідність, що трохи погіршилася, де тільки можна. Наприклад, кліренс версії з пневмопідвіскою зріс з 211 до 216 мм. Причому для зручності входу/виходу вона тепер навчена опускатися до 170 мм, а для подолання бездоріжжя, навпаки, задиратися до 277 мм. У цьому положенні кут в’їзду збільшився з 25,7 градуса до 30,1. А дозволена глибина подоланого броду зросла з 510 до 610 мм.

Висновки та враження

Grand Cherokee — найцікавіший та найзагадковіший Jeep на нашому ринку. І це дає змогу доторкнутись до легенди, познайомитись з ним ближче та оцінити ті якості, які відповідають виключно американським цінностям. Саме те, чого не вистачало в інших позашляховиках навіть більш люксового класу, але не дізнаєшся поки не спробуєш, а далі без цього жити вже буде важко.

Які саме конкуренти сьогодні є для Grand Cherokee на ринку? Звичайно, це BMW X7, Hyundai Palisade, Infiniti QX80, Lexus GX, Mazda CX-90, Mercedes–Benz GLS, Toyota Land Cruiser 300. Такі різнопланові та з різними прайсами від 50 тис. доларів до 100 тис. доларів. Jeep знаходиться десь в середині бомонду з ціною в 80 тис. доларів за максимальну комплектацію, але і пропонує досить цікаві функції та особливу поведінку і можливості. Він гідний того, щоб стати однією з кращих сімейних автівок на ринку.