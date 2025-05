Українські військові отримали нову версію САУ «Богдана»: що про неї відомо

На озброєння 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола надійшла нова версія української самохідної гаубиці «Богдана» з напівавтоматичним заряджанням і броньованою кабіною, що захищає від вогню стрілецької зброї, безпілотників «Ланцет» та осколків артилерії, гарантуючи безпеку екіпажу. Сюжет про це на початку травня опублікував державний телеканал Армія TV. Розповідаємо про особливості та технічні характеристики вдосконаленої САУ «Богдана».

Бойові дії на Донбасі у 15.20.2014 роках довели домінуючу роль важкої артилерії. На цьому тлі наявний арсенал радянських 152 мм САУ виявився абсолютно недостатнім. А єдиним джерелом отримання додаткової самохідної артилерії та снарядів стали країни НАТО. Тому Україна не мала іншого виходу, як розробити сучасніші гаубиці під стандартний для НАТО калібр 155 мм.

Робота над українською САУ західного зразка розпочалася у 2015 році. А вже 24 серпня 2018 року перший дослідний зразок колісної 155 мм САУ «Богдана» взяв участь у військовому параді на честь дня Незалежності України. Прототип був побудований на шасі вантажівки Кременчуцького автомобільного заводу КрАЗ-63221 та отримав 155 мм ствол довжиною 52 калібри, розроблений на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

Конструктивно творці «Богдани» відійшли від радянської традиції будувати схожі на танки САУ з броньованими баштами. Слідом за французами з їхньою CAESAR вони використали концепцію TMG (Truck Mounted Gun), згідно з якою гармата відкрито монтується на шасі вантажівки підвищеної прохідності. Крім високої мобільності це забезпечує значно нижчу порівняно з гусеничними САУ вартість.

На жаль, прикра суперечка Краматорського заводу та Міноборони з приводу того, хто має купляти за кордоном необхідні для стрільб 155 мм снаряди, зупинила роботи над «Богданою» на два роки. На вогневих випробуваннях у січні 2022 року САУ зробила 450 пострілів та показала дальність 42 км без використання активно-реактивних снарядів.

На початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року генштаб наказав знищити єдиний дослідний зразок на базі зберігання в Краматорську, щоб він не дістався ворогу. Проте розібрану САУ вдалося частинами вивезти подалі від лінії фронту та передати ЗСУ.

#Ukraine: As Russians rapidly withdraw from the famous Snake Island, the Ukrainian army shows how they regularly targeted it- here we see a Ukrainian-developed Bohdana 155mm self-propelled howitzer destroying Russian positions on the island with fire correction from a TB2 drone. pic.twitter.com/oUq6AUSiQi

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 30, 2022