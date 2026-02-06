“Зоряні війни. Траун”: роман про найскладнішого антагоніста всесвіту Star Wars

Один з найяскравіших антагоністів книжкового світу “Зоряних воєн” ніколи не з’являвся на великому екрані оригінальної саги, бо тоді ще просто не був придуманий. Гранд-адмірал Траун стоїть осібно у пантеоні лиходіїв, а краще антигероїв, далекої-далекої галактики. Він не володіє Силою і не розмахує світловим мечем, але вміє аналізувати мистецтво ворога, щоб передбачити його наступний крок. Саме завдяки цим своїм здібностям та особистим людяним якостям Траун став, напевно, найоб’ємнішим та найцікавішим персонажем Star Wars, які виступають за Імперію. В цього антигероя є вже декілька серій книг, але ми поговоримо про початок нової, канонічної трилогії, яка так і називається “Зоряні війни. Траун”, а випускається в Україні видавництвом Varvar Publishing.

“Зоряні війни. Траун” 650 грн. Плюси: стильне видання; глибоке психологічне дослідження унікального антагоніста; складна тема моральної неоднозначності; майстерний стиль письма під наукову фантастику; багато екшену та цікавих подій Купити в Varvar Publishing Мінуси: деякі другорядні персонажі розкриті поверхово; місцями темп оповіді сповільнюється через технічні деталі; менш цікаві глави з Аріндою Прайс Купити в Varvar Publishing 8.5 /10 Оцінка

“Зоряні війни. Траун” / Star Wars: Thrawn

Автор Тімоті Зан

Перекладачка Ната Гриценко

Видавництво Varvar Publishing

Мова Українська

Кількість сторінок 504

Обкладинка Тверда

Рік видання 2025

Розмір 145×200 мм

Сайт varvarpublishing.com

У 1991 році американський письменник Тімоті Зан випустив книгу “Спадкоємець Імперії” (“Heir to the Empire”), де вперше представив світу нового персонажа на ім’я Мітт’рау’нуруодо, він же гранд-адміра Траун, який майже поставив на коліна Нову Республіку. Саме цей роман, а потім і трилогія, фактично врятувала франшизу “Зоряні війни” від забуття. Книга очолила списки бестселерів New York Times, а також показала, що попит на історії з цього всесвіту не просто існує, а він величезний.

Бо фільми тоді закінчилися вже давно, серіалів по “Зоряним війнам” ще не робили, а чи будуть нові кінострічки ніхто не знав, та й не планував їх знімати. Саме завдяки Трауну та книгам Тімоті Зана всесвіт Star Wars став Розширеним всесвітом, а письменникам дали змогу писати в ньому майже що завгодно, не порушуючи події оригінальної трилогії.





Цей червоноокий синьошкірий іншопланетянин буквально довів, що антагоніст у “Зоряних війнах” може бути цікавим не завдяки темному боку Сили, як це було у випадку Дарта Вейдера, а суто через свій неймовірний інтелект, принципи, професійність та навіть людяність, хоч людиною він не є.

З продажем всесвіту Star Wars компанії Disney у 2012 році, франшизу перезавантажили, відправивши десятиліття накопичених історій Розширеного всесвіту у статус “Легенд”. Але Траун повернувся і тут, отримав ще декілька книжкових трилогій та навіть з’явився на екранах у серіалах “Зоряні війни: Повстанці” та “Асока”. Правда, в них Трауна показали однобоким класичним імперським лиходієм, що є дуже далеким від його книжкового варіанта.

У 2017 році Тімоті Зан випустив нову книгу трилогії про Трауна, яка називалася Star Wars: Thrawn. Саме її локалізований варіант “Зоряні війни. Траун” ми тут і обговорюємо. На черзі ще два романи, які я сподіваюся, вже перекладаються і скоро вийдуть, а головне, що тепер пригоди цього персонажа офіційно входять до нового канону, хоч його історію трохи переробили.

Отже, на одній дальній планеті імперський загін знаходить інопланетного вигнанця, який вражає їх усіх своїм інтелектом, стратегічним мисленням, вміннями та харизмою. Цей таємничий представник не менш таємничого народу чиссів представляється Трауном та зрештою домагається зустрічі з Імператором Палпатіном, який дає йому шанс проявити себе в служіннї та військовій справі.

Траун швидко здобуває нові звання, майстерно виконуючи завдання для Імперії. Але далі його чекає серйозне протистояння з повстанцями та їх новим розумним лідером, що підбурюють одну із систем до бунту. Чи впорається новопризначений гранд-адмірал Траун з подібною дилемою?

Вже перші сторінки роману показують, як Тімоті Зан майстерно деконструює традиційний образ імперського командира, який ми багато разів бачили у фільмах та серіалах. Поруч з Дартом Вейдером та Імператором Палпатіном з їхнім класичним злом та деспотичним правлінням, Траун виглядає як гравець із зовсім іншої категорії. Замість грубої сили та залякування він робить ставку на тактичну досконалість і повагу до компетентності та своїх підданих. Цим він фундаментально відрізняється від свого керівництва, чим заслуговує повагу та відданість своїх колег та підлеглих.

Траун вміє аналізувати мистецтво кожної раси чи народу, створюючи з цього тактику для протистояння. Для нього кожен культурний артефакт є вікном у психологію цілої цивілізації. Водночас Траун безпорадний перед тим, що не має культури чи мистецтва. Наприклад, перед містичними проявами Сили. Через це він не всемогутній геній, а персонаж з чіткими обмеженнями, а це ще більше додає йому людяності, навіть попри синю шкіру та червоні очі.

Роман “Зоряні війни. Траун” детально описує шлях Трауна до отримання звання гранд-адмірала. Сюжет відстежує його стрімке просування по службі, знайомлячи нас з Ілаєм Венто, його протеже та культурним перекладачем. Їхні стосунки є одною з найцікавіших ліній роману, адже Венто спочатку бачить у Трауні лише чужинця, якого треба терпіти за наказом. Але поступово розуміє, що працює з генієм, і це усвідомлення назавжди змінює його та обраний ним шлях.

Траун дійсно служить Імператору, але його головна мета захист свого народу, від загрози з невідомого космосу. Цей безумовно надцікавий персонаж зображений скоріше як антигерой, що змушений використовувати жорстокі методи Імперії для досягнення вищої мети. Письменник майстерно досліджує цю його подвійну лояльність, змушуючи читача поставити під сумнів кожну з дій Трауна. Чи вважати поганцем того, хто використовує інструменти деспотичного режиму для захисту власної цивілізації? Це складне та важке питання червоною ниткою проходить через весь роман, і автор, напевно, свідомо не дає на нього однозначної відповіді.





Стиль письма Тімоті Зана має виразні риси класичної наукової фантастики, де акцент робиться на логіці, стратегії та технологічних деталях. Це мало схоже на казку у космосі, чи фактично і є оригінальна трилогія фільмів. Місцеві описи створюють аналітичний тон, а це ідеально пасує інтелектуально-логічному характеру головного героя. Коли Траун аналізує тактичну ситуацію або розробляє план атаки, читач бачить його думки в деталях, та точно розуміє логіку кожного рішення. Адже автор все це доступно пояснює, але при цьому не спрощує.

Найбільше роман мені сподобався тим, що письменнику вдалося зробити Трауна людяним, але при цьому не позбавляти його загрозливості. Він небезпечний, розумний та непередбачуваний супротивник, який також ловить повстанців. Але ми розуміємо що їм рухає, які межі він не готовий переступити, а на що може піти. І оця його складність робить його суттєво цікавішим за багатьох однозначних та більш відомих лиходіїв франшизи “Зоряні війни”.

Роман також порушує важливе питання про лояльність та обов’язок. Нагадую, що Траун служить Імперії, яку він не любить і не поважає, щоб захистити свій народ від реальної загрози. Він використовує систему, яка його фактично зневажає за походження і постійно робить спроби його знищити, щоб досягти мети, яку ця система навіть не розуміє. І знову виходить, що Траун не добрий, але й не злий у традиційному розумінні цих понять. Він класичний прагматик, який робить те, що вважає необхідним для досягнення своєї дуже навіть зрозумілої цілі.

Ну й на відміну від Дарта Вейдера, чия влада буквально трималася на страху, Траун культивує у своїх підданих відданість через повагу, справедливість та професіоналізм. Він не карає за помилки, а заохочує креативність та нові рішення. А ще він легко приймає ідеї від підлеглих, якщо вони дійсно круті. Ба більше, Тімоті Зан детально показує, як саме це працює. Ми бачимо, як офіцери, спочатку налаштовані скептично до червоноокого синьошкірого чужинця, але поступово починають його поважати та навіть захищати від інтриг вищого командування.

Попри всі описані плюси, звісно ця книга не є ідеальною. Деякі другорядні персонажі розкриті поверхово і саме тому вони є радше функціональними елементами сюжету, ніж повноцінними дійовими особами. Місцями темп оповіді сповільнюється, особливо в епізодах, де письменник, на мою думку, занадто захоплюється технічними деталями.

Та й не всі сюжетні рішення витримані бездоганно, адже подекуди траплялися невеликі дірки в логіці. Також мені були менш цікаві глави про героїню АріндуПрайс, хоча як персонаж всесвіту вона крута. Проте це все дрібниці на тлі приємної загальної картини роману, але не можу про них не сказати.





Саме видання від Varvar Publishing зроблено круто та стильно. По обкладинці відразу видно, що це жанрова фантастика і до якого всесвіту належить книга. Також тут є колірний зріз та лясе, але немає мап чи ілюстрацій. Під час фотографування книги помітив, що трохи почала злізати фарба на одній літері. Нічого страшного в цьому немає, але ви повинні про це знати, та й, напевно самі побачите на світлинах. Шрифт у книги адекватного розміру, а папір приємний на дотик. Загалом враження від видання лише позитивні і тепер сподіваємося, що продовження виходитимуть достатньо швидко.

Український переклад мені сподобався, хибодруків помітив буквально декілька. Проте в мережі кажуть, що в різних книгах та коміксах Varvar Publishing переклади одних і тих самих місць, топонімів чи імен можуть відрізнятися. Тобто у видавництва ще немає єдиного канону перекладу, але сподіваємося вони цим займуться і в наступних перевиданнях чи нових книгах приведуть це до ладу.