Читацькі дописиСофт Читацькі дописи 23.07.2025 comment views icon

Найкращі Open Source програми на macOS: функціонал перевірений часом

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cyferuperСеньйор

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Найкращі Open Source програми на macOS: функціонал перевірений часом
Читацькі дописи
IT Community

MacOS має величезний вибір якісних програм з відкритим вихідним кодом, і деякі з них стали для мене незамінними. Вони здебільшого досить функціональні та продумані. В цьому дописі я наведу свій список відкритих програм для Mac, які використовую щодня.

Darktable — безплатна альтернатива Lightroom

Darktable я використовую для обробки RAW-фото. Перейшов на неї після того, як Lightroom став доступним лише за підпискою. Хоча вона і не є повною мірою його заміною, Darktable має багато можливостей та функцій і дозволяє досягати результатів майже професійного рівня.

Встановлення може бути трохи незвичним, оскільки програма не підписана. Тобто, потрібно зайти в налаштування безпеки, щоб дозволити інсталяцію. З мінусів — багато інструментів мають неінтуїтивні назви, але як тільки ви звикнете до інтерфейсу, то зможете творити фотодива.

HandBrake — потужний конвертер відео

HandBrake існує настільки давно, що став стандартом для конвертації відео на Mac. Він працює з будь-якими відеоформатами. В програмі ви можете змінювати контейнери чи кодеки, налаштовувати роздільну здатність, частоту кадрів, зменшувати розмір файлів або оптимізувати їх для конкретних пристроїв. Додатково маємо підтримка субтитрів, розділів тощо.

Bitwarden — рідний менеджер паролів Apple не потрібний?

Bitwarden — мій основний інструмент для керування паролями. Я почав використовувати його ще до появи програми «Рідних паролів» від Apple, і досі не бачу причин переходити на щось інше. Хоча інтерфейс може й не такий продуманий, зате Bitwarden дасть фору кому завгодно за функціональністю.

Програма працює на всіх платформах, що для мене дуже важливо, адже я також користуюся Android-смартфоном та Windows ПК. Вона пропонує велику кількість опцій для збереження паролів, включаючи кастомні поля, можливість блокувати окремі паролі для додаткового захисту, а також зручні функції для безпечних нотаток і обміну файлами. Безплатна версія підходить для більшості користувачів, але преміумпідписка настільки дешева, що раджу її придбати.

LibreOffice — прощавай Microsoft

Програми на кшталт Pages і Numbers чудові, якщо ви обмежуєтесь екосистемою Apple. Але для інтеграції з іншими інструментами, особливо Microsoft Office, LibreOffice — набагато кращий вибір.

Ви втрачаєте в естетиці (хоча іконки та теми можна налаштувати), але виграєте в функціональності. Пакет включає шість компонентів: для текстів, таблиць, презентацій, векторної графіки, баз даних і математичних формул. Він пропонує майже всі необхідні функції офісного пакета, а головне — високу сумісність з файлами Word і Excel, чого не скажеш про аналоги від Apple.

LocalSend  — швидкий інструмент для обміну файлами

LocalSend є безкоштовною програмою з відкритим кодом для обміну файлами між комп’ютерами та смартфонами. Вона доступна на всіх платформах і надзвичайно проста в налаштуванні. Щоб користуватись нею достатньо встановити її на пристрої, під’єднати до однієї Wi-Fi-мережі, обрати файли й готово.

З мого досвіду: обмін загалом швидкий і стабільний. Звичайно, Apple має власні інструменти, але якщо ви користуєтеся Windows, Android чи Chrome OS, LocalSend може стати для вас зручним варіантом.

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