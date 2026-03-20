Планшет замість усього: як я спробував Android та чому повернувся до Apple

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

За останні два роки планшет не просто зайняв основне місце в моїй робочій і творчій діяльності, а ще й міцно закріпився. Найголовніше, що такий перехід не викликав у мене жодного болю. Біль з‘явився пізніше, але про це трохи згодом.





Перші кроки

Перші кроки в концепції перенесення всієї діяльності на планшет почалися з базового iPAD 9 покоління і дали надію на те, що це життєздатна модель. Його наступник iPAD AIR M1 в комплекті з оригінальним Apple pencil підвищили мою продуктивність і розкрили повною мірою нову для мене концепцію.

З часом захотілось нового досвіду і я почав звертати увагу на Android планшети. По-перше, хотілось більшої свободи операційної системи. По-друге, більшої діагоналі по адекватній ціні. Ну і фінальним стало те, як в коментарях хвалять Android, а ми ж знаємо, що коментатори це найліпші експерти.

Вибором став Lenovo Idea Tab Pro про який я писав. Загалом це класний пристрій з доволі непоганим стилусом для малювання і ведення нотаток. Продуктивності пристрою мені вистачало з запасом. Планшет з легкістю емулює Sony PlayStation 2, це виявилось дуже цікавим досвідом згадати Resident Evil, Silent Hill і багато інших проєктів.





Ще одним відкриттям для мене став режим ПК — Android інтерфейс перетворюється на такий собі хром бук тільки з нормальним магазином додатків.

Перший камінь спотикання я відчув коли намагався підібрати необхідний пакет додатків. В який би входили програми для малювання, 3D проєктування і роботи з текстом.

Тут хочу звернути увагу, що я проти форми оплати за додаток у вигляді підписки. Тобто я готовий віддати умовні двадцять баксів один раз замість того, щоб платити по долару щомісяця.

Infinite Painter

Для малювання фаворитом став Infinite Painter який, як на мене, найстабільніше працював з Lenovo Idea Tab Pro. В якийсь момент розробник додав підтримку оригінального стилуса і кнопка почала виконувати не тільки закладені системою функції. І що я таки хочу сказати, фізична кнопка набагато зручніше сенсорної області в Apple Pencil 2.

Але чим глибше я вивчав роботу додатка, тим більше впевнювався, що це скоріше доповнення ніж основний інструмент. Річ у тім, що після оновлення могли зламатись базові функції, а деякі баги як, наприклад роботу з масками не фіксять взагалі. Іноді переставали працювати деякі пензлі й це дратувало.

iA Writer

Другий “маст хев” додаток iA Writer був доступний в плеймаркеті і я довгий час їм користувався, поки не довелось скинути налаштування пристрою. Тут виявилось що розробник закінчив підтримку додатка для зеленого робота, через ідіотські зміни в політиці Google і його більше неможливо встановити. От вам і більш відкрита система.

3D моделювання та баги

Наступним моїм болем став додаток для 3D моделювання і скульптингу. Під Android адекватного додатку по типу zbrush чи Sharp3d я взагалі не знайшов. Довелось повертатись до ноутбука. І це зламало підхід все в одному пристрої.

Ну і звісно до цього всього додались проблеми підтримки зі сторони Lenovo. Одне з оновлень зламало адекватну роботу стилуса — він просто втратив чутливість до нахилу і тиску. В технічній підтримці порадили скинути налаштування, і вгадайте що — це ніфіга не допомогло.

Десь за тиждень Lenovo випустило фікс і прошивку для стилуса, що вирішило питання.

Наступне оновлення до Android 16 взагалі впало по принципу: “тримайте і не скигліть”. В якийсь день просто з‘явилось повідомлення — доступні нові оновлення, бажаєте встановити? Після оновлення виявилось що циферка в версії Android змінилась без особливих змін у функціональності.

З того що я помітив — шрифт став максимально “рагульним”. Якщо раніше шторка була просто відразливою – то тепер вона почала викликати кровотечу з очей. Наступний баг – режим ПК став неактивним. Технічна підтримка перше що порадила — скинути налаштування. Це звісно не допомогло.

Почав розбиратись в налаштуваннях. Витратив пів дня, але знайшов рішення — в меню розробника просто необхідно було включити контролер One Vision. Прикро було бачити, що на форумі підтримки спеціалісти Lenovo вперто радили користувачам відкатити систему. Тобто вони навіть не намагались розібратись з проблемою.

Далі зник звук в навушниках/колонці підключених по bluetooth. І вгадайте що порадили спеціалісти Lenovo? Правильно, відкатити — в цей раз я зловив флешбек, коли студентом стояв на лікарській комісії.

Питання вирішилось тільки після підключення до комп‘ютера і загального відновлення пристрою через software fix, яке давало можливість встановити новішу версію ос. Звук побороли — відключений контролер One Vision ні.





Наче не критичні моменти, але коли купуєш річ хочеш нею користуватись, а не займатись пошуками розв’язання проблеми.

Тому коли цей “ком з милиць” і проблем став забагато важким для моєї крихкої психіки — я вирішив повернутись на iPAD.

Загалом задачі у мене не змінились, тому оцінивши питання під кутом “ціна-продуктивність-необхідність” прийшов до висновку, що базова модель підійде з великим запасом.

Але ж були нюанси — не ламінований дисплей і стилус першого покоління який мені попередньо не сподобався. Був варіант розширити бюджет… але подивившись на ціни зрозумів, що з цими недоліками можна жити.

Перший час я сильно прискіпувався до нового планшету і порівнював з попередником, тому, що “на папері” він відносно відставав. Але в повсякденній роботі я не відчув різниці в продуктивності.

Висновок

Моя спроба замінити iPAD AIR 5 покоління на Lenovo Idea Tab не увінчалась успіхом. Експеримент показав, що Android планшет гарно підходить для базових задач, споживання контенту та емуляції. Малювати з Android планшетом можливо, але це компромісне рішення. І в кінцевому залишку мені все одно довелось використовувати ноутбук що повністю йшло в розріз концепції.





Який же був кайф повернутись до зручних і зрозумілих додатків.

Післяслово. Lenovo Idea Tab Pro перекочував в користування дитини. І от тут він себе розкрив на повну.

