GTC 2026: дещиця вражень від промови Дженсена Хуанга. Точку неповернення пройдено?

Vera Rubin, DLSS 5 і трильйон доларів. Саме так можна було б схарактеризувати зміст промови, яку оголосив CEO NVIDIA Дженсен Хуанг сьогодні, 16 березня 2026 року, в SAP Center у Сан-Хосе. Звісно, IT-спільнота очікувала вибухових новин під час GTC 2026, але те, що було продемонстровано, перевершило найсміливіші прогнози оптимістів. Поза всякі сумніви, компанія намагається очолити певний технологічний напрямок, маючи для цього всі підстави.





16 березня 2026 року в Сан-Хосе Дженсен Хуанг, засновник і головний виконавчий директор NVIDIA, виступив з тривалою промовою на конференції GTC 2026. Він представив бачення напрямку розвитку прискорених обчислень, де штучний інтелект переходить від текстових моделей до автономних агентів і фізичних систем.

Хуанг почав промову згадкою про 20-річний ювілей платформи CUDA, яку назвав «маховиком прискорених обчислень». За його словами, попит на графічні процесори NVIDIA зріс у мільйон разів, що забезпечує компанії щонайменше трильйон доларів доходу в період від 2025 до 2027 року.





Він наголосив на важливості сформованої партнерської екосистеми — від IBM і Dell до Google Cloud, AWS та Microsoft Azure; акцентувався на бібліотеках CUDA-X, які постійно оновлюються.

DLSS 5 — не прорив, а зміна мислення

Серед найбільш знакових анонсів — нова версія технології масштабування зображення DLSS 5 (deep learning super sampling, суперсемплинг глибокого навчання). Її сутність полягає у використанні тривимірного нейронного відтворення графічних образів з урахуванням глибини сцени, що дозволяє отримувати фотореалістичну картинку в роздільній здатності 4K у реальному часі на локальному обладнанні. мова йде про кінематографічну якість відтворення:

“DLSS 5 — модель нейронного рендерингу в реальному часі, яка наповнює пікселі фотореалістичним освітленням та матеріалами. Подолаючи розрив між рендерингом та реальністю, DLSS 5 дозволяє розробникам ігор створювати новий рівень фотореалістичної комп’ютерної графіки, який раніше був досяжний переважно у візуальних ефектах Голівуду.”

Начебто все просто, еге ж? Насправді — ні: ті, хто ретельно вивчили надані матеріали, відмітили — оброблені об’єкти виглядають трохи не так, як було задумано розробниками. Тож, швидше за все, обробляється не тільки світло…

Модель АІ навчається наскрізним методом для розуміння складної семантики сцени, такої як персонажі, волосся, тканина та напівпрозора шкіра, а також умов освітлення навколишнього середовища, таких як фронтальне освітлення, контрове освітлення чи похмура погода – і все це шляхом аналізу одного кадру.

Потім DLSS 5 використовує засвоєні глибокі знання для генерації візуально точних зображень, які обробляють складні елементи, такі як розсіювання світла під поверхнею шкіри, тонкий блиск тканини та взаємодія світла з матеріалом на волоссі, зберігаючи при цьому структуру та семантику вихідної сцени.

І це все — в реальному часі. Навіть коментувати страшнувато: до чого може довести така складність? Чи ми зможемо в майбутньому відрізнити живого актора від штучно створеного протагоніста?

DLSS 5 надає розробникам ігор детальні можливості управління інтенсивністю, корекцією кольору і накладенням масок, дозволяючи художникам визначати, де і як застосовуються поліпшення для збереження унікальної естетики кожної гри. Інтеграція здійснюється без проблем, використовуючи ту ж саму платформу NVIDIA Streamline, що й існуючі технології DLSS та Reflex.

Ну, звісно! Ба більше, невдовзі це все побачимо наочно: адже про впроваджену підтримку DLSS 5 вже заявили декілька ключових компаній, у тому числі Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent та Warner Bros. Games. Очікується, що новітня технологія з’явиться восени 2026 року. Оновленні враження очікують поціновувачів таких ігор, як:

Assassin’s Creed Shadows;

Delta Force;

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered;

Hogwarts Legacy;

NARAKA: BLADEPOINT;

Resident Evil Requiem;

Starfield.

Саме час трішечки зупинитися. Далі буде…

Vera Rubin. “Залізна” формула успіху — 7+5+1

Саме так можна схарактеризувати головний вектор доповіді СЕО NVIDIA. Насправді Vera Rubin — повноцінний комплект із семи нових чіпів, п’яти систем на рівні стійки та одного суперкомп’ютера, орієнтованого саме на агентний штучний інтелект (agentic AI — системи, здатні самостійно виконувати багатоступеневі завдання).





До складу входять процесор Vera CPU та модуль зберігання BlueField-4 STX. Хуанг пояснив: “Коли ми говоримо про Vera Rubin, ми маємо на увазі всю систему — вертикально інтегровану, з програмним забезпеченням, оптимізовану як єдиний гігантський механізм”.

Але це не все: анонсована також архітектура Feynman (наступна після Rubin). Вона включатиме процесор Rosa CPU (названий на честь Розалінд Франклін), модуль LP40 (наступне покоління спеціалізованого прискорювача), BlueField-5, інтерконекти CX10 і Kyber для масштабування, а також Spectrum для мережевого з’єднання. Представлено і симулятор DSX Air як сервіс.

Окремий блок інформації — агентні системи. NVIDIA відкрила вихідний код проєкту OpenClaw, який Хуанг назвав «операційною системою агентних комп’ютерів».

«OpenClaw зробив можливим створення персональних агентів. Кожна компанія у світі сьогодні має розробити стратегію OpenClaw», — сказав він.

Додаткові інструменти NemoClaw забезпечують контроль політики, мережеві обмеження та приватність. Заявлено, що підтримку OpenClaw отримають усі платформи NVIDIA. Також слід згадати коаліцію Nemotron, яку створено для відкритих моделей: шість сімейств моделей для мови, зору, робототехніки (Isaac GR00T), автономного водіння, біології та клімату.

Теорія, практика чи розумне планування?

На превеликий сум для скептиків, усе, що було анонсоване під час доповіді, мало не тільки веселкові теоретизування, а стосувалося на ґрунтовних рішеннях, що вже відтворені в залізі. І це все тільки початок: NVIDIA скоїла замах не тільки на віртуальний, але й на фізичний світ. Хуанг оголосив укладені партнерства з автовиробниками — BYD, Hyundai, Nissan, Geely та Uber обрали рішення компанії для розгортання мереж роботаксі.

У промисловості — співпраця з ABB, Universal Robots і KUKA. З’явилася платформа IGX Thor для промислових роботів із датчиками та безпекою (вже використовується Caterpillar, Hitachi Rail, Medtronic). Не забута й аерокосмічна галузь: NVIDIA планує розмістити дата-центри на орбіті на базі архітектури Vera Rubin.





Хуанг зазначив: “Ми будуватимемо дата-центри в космосі. У космосі немає проблем з циркуляцією та теплоносіями — лише радіація, тому питання охолодження доведеться вирішувати окремо”.

Слова — тільки слова… Чи не тільки?

Звісно, NVIDIA не збиралася обмежитися виключно розповіддю без сюрпризу наостанок. Промова була завершена символічною демонстрацією: на сцені з’явився персонаж Olaf з м/ф “Холодне серце”, керований фізичним штучним інтелектом, двигуном Newton і симулятором Omniverse. Усе відбувалося в реальному часі, без попереднього рендеру.

Також після основної частини анонсували готові апаратні продукти: IGX Thor, DGX Spark і DGX Station з підтримкою NemoClaw, а також RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition для центрів обробки даних. Партнерства з AWS і Microsoft розширили доступ до Nemotron і фізичних моделей.





У підсумку Хуанг виголосив основні напрямки майбутніх роадмапів компанії: інференс (виведення результатів), AI-фабрики, революція OpenClaw, фізичний штучний інтелект і робототехніка. Таким чином, щоб сегментом RnD та поточним виробництвом було охоплено всі п’ять шарів стека штучного інтелекту — від чіпів до реального застосування.