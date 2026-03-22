Web3: що під капотом і чи варто в це вірити?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Термін Web3 кидають у кожній другій презентації про “майбутнє інтернету”. Але що за ним стоїть реально, крім хайпу? Розбираємо технічну базу, реальні кейси та недоліки.





Коротко про концепцію Web3

Web3 — це архітектурна модель, де сервіси та дані розподілені між вузлами мережі, а не лежать на серверах однієї компанії. Термін ввів співзасновник Ethereum Ґевін Вуд ще у 2014-му, але масово про це явище заговорили на початку 2020-х, коли почали активно користуватися крипто-грошима.

Ідея Web3 формулюється просто: read → write → own. Тобто в цій моделі користувач не тільки споживає та створює контент, а й реально контролює свої цифрові активи.

Технічний стек Web3

Зараз він складається з таких основних компонентів:

Блокчейн — розподілений реєстр із криптографічним захистом. Кожен блок містить хеш попереднього, тому підробити історію непомітно неможливо.

Смарт-контракти — код, що виконується автоматично за певних мов. Класичний приклад: “отримано оплату → передати актив”. Все це відбувається автоматично, без ручного втручання та участі посередника.

Токени — цифрові одиниці вартості або прав у блокчейні. Можуть представляти гроші, доступ, частку в проєкті або унікальний об’єкт (NFT).

dApps — децентралізовані застосунки, що працюють поверх блокчейну. Взаємодія через криптогаманець у браузері — наприклад, розширення MetaMask.

DAO — децентралізовані автономні організації, в яких управління проєктами відбувається через голосування governance-токенами, а правила зафіксовані в смарт-контрактах.

Де Web3 вже працює в реальному світі

Є кілька сфер застосування, де Web3 вже приносить реальну користь.





DeFi — позики, обмін активів, отримання доходу без банку, напряму через протоколи.

Токенізація активів — акції, нерухомість та інші інструменти у вигляді токенів.

Блокчейн-ігри — внутрішньоігрові предмети належать гравцям, їх можна продавати та обмінювати поза платформою.

DAO — прозоре управління та розподіл коштів спільнотою.

NFT-квитки — підтвердження права власності у публічному реєстрі, що унеможливлює перепродаж одного квитка декільком покупцям.

Web1, Web2 та Web3: у чому різниця?

Щоб наочно продемонструвати різницю між технологіями Web1, Web2 та Web3, зберемо їх особливості у таблицю.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Web1 Web2 Web3 Роль юзера Читає статичні сторінки Створює контент, купує, спілкується Взаємодіє з dApps та керує активами напряму Хто контролює Власник сайту Платформа/корпорація Спільнота + смарт-контракти Основа довіри Репутація сайту Платформа як посередник Дані у блокчейні, верифіковані мережею Приклади Статичні сайти, каталоги Соцмережі, маркетплейси, YouTube dApps, NFT, DeFi-протоколи

Де Web3 поки що гальмує

Концепція є, технологія є, але масового впровадження поки немає. На це є декілька причин:

Користувацький досвід. Гаманці, seed-фрази, незворотні транзакції — для звичайного інтернет-користувача це переважно надто складно

Регуляторна невизначеність. Немає єдиних стандартів класифікації цифрових активів та захисту користувачів

Енергоспоживання. Proof-of-Work мережі використовують багато електроенергії, що суперечить стратегіям більшості великих компаній, які спрямовані на обмежене енергоспоживання.

Що чекати далі?

Ринок Web 3.0 за прогнозами Grand View Research зросте до $33,53 млрд до 2030 року з середньорічним темпом у 49,3% (2024–2030). Вже зараз технологію використовують понад 560 млн людей — найбільша аудиторія в ОАЕ (31%), Сінгапурі (24,4%), Аргентині (18,9%) та Таїланді (17,6%).

Найреалістичніший сценарій на найближчі роки — гібридна модель: більшість функцій залишається у звичному вебі, а у Web3 переїжджають ті речі, де критично важлива прозорість і перевірка — фінансові розрахунки, підтвердження прав власності, виконання правил без довіри до центрального вузла.

Подвійний конкурс від ITC та COMPX: “Автор місяця — весна 2026” та розіграш призів в телеграм-каналі. Беріть участь та вигравайте призи!