Web3: що під капотом і чи варто в це вірити?

Термін Web3 кидають у кожній другій презентації про “майбутнє інтернету”. Але що за ним стоїть реально, крім хайпу? Розбираємо технічну базу, реальні кейси та недоліки.
Зміст
Коротко про концепцію Web3
Web3 — це архітектурна модель, де сервіси та дані розподілені між вузлами мережі, а не лежать на серверах однієї компанії. Термін ввів співзасновник Ethereum Ґевін Вуд ще у 2014-му, але масово про це явище заговорили на початку 2020-х, коли почали активно користуватися крипто-грошима.
Ідея Web3 формулюється просто: read → write → own. Тобто в цій моделі користувач не тільки споживає та створює контент, а й реально контролює свої цифрові активи.
Технічний стек Web3
Зараз він складається з таких основних компонентів:
- Блокчейн — розподілений реєстр із криптографічним захистом. Кожен блок містить хеш попереднього, тому підробити історію непомітно неможливо.
- Смарт-контракти — код, що виконується автоматично за певних мов. Класичний приклад: “отримано оплату → передати актив”. Все це відбувається автоматично, без ручного втручання та участі посередника.
- Токени — цифрові одиниці вартості або прав у блокчейні. Можуть представляти гроші, доступ, частку в проєкті або унікальний об’єкт (NFT).
- dApps — децентралізовані застосунки, що працюють поверх блокчейну. Взаємодія через криптогаманець у браузері — наприклад, розширення MetaMask.
- DAO — децентралізовані автономні організації, в яких управління проєктами відбувається через голосування governance-токенами, а правила зафіксовані в смарт-контрактах.
Де Web3 вже працює в реальному світі
Є кілька сфер застосування, де Web3 вже приносить реальну користь.
- DeFi — позики, обмін активів, отримання доходу без банку, напряму через протоколи.
- Токенізація активів — акції, нерухомість та інші інструменти у вигляді токенів.
- Блокчейн-ігри — внутрішньоігрові предмети належать гравцям, їх можна продавати та обмінювати поза платформою.
- DAO — прозоре управління та розподіл коштів спільнотою.
- NFT-квитки — підтвердження права власності у публічному реєстрі, що унеможливлює перепродаж одного квитка декільком покупцям.
Web1, Web2 та Web3: у чому різниця?
Щоб наочно продемонструвати різницю між технологіями Web1, Web2 та Web3, зберемо їх особливості у таблицю.
|
Web1
|
Web2
|
Web3
|Роль юзера
|Читає статичні сторінки
|Створює контент, купує, спілкується
|Взаємодіє з dApps та керує активами напряму
|Хто контролює
|Власник сайту
|Платформа/корпорація
|Спільнота + смарт-контракти
|Основа довіри
|Репутація сайту
|Платформа як посередник
|Дані у блокчейні, верифіковані мережею
|Приклади
|Статичні сайти, каталоги
|Соцмережі, маркетплейси, YouTube
|dApps, NFT, DeFi-протоколи
Де Web3 поки що гальмує
Концепція є, технологія є, але масового впровадження поки немає. На це є декілька причин:
- Користувацький досвід. Гаманці, seed-фрази, незворотні транзакції — для звичайного інтернет-користувача це переважно надто складно
- Регуляторна невизначеність. Немає єдиних стандартів класифікації цифрових активів та захисту користувачів
- Енергоспоживання. Proof-of-Work мережі використовують багато електроенергії, що суперечить стратегіям більшості великих компаній, які спрямовані на обмежене енергоспоживання.
Що чекати далі?
Ринок Web 3.0 за прогнозами Grand View Research зросте до $33,53 млрд до 2030 року з середньорічним темпом у 49,3% (2024–2030). Вже зараз технологію використовують понад 560 млн людей — найбільша аудиторія в ОАЕ (31%), Сінгапурі (24,4%), Аргентині (18,9%) та Таїланді (17,6%).
Найреалістичніший сценарій на найближчі роки — гібридна модель: більшість функцій залишається у звичному вебі, а у Web3 переїжджають ті речі, де критично важлива прозорість і перевірка — фінансові розрахунки, підтвердження прав власності, виконання правил без довіри до центрального вузла.
