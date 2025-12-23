Огляд iPhone Air MagSafe Battery - тонкого магнітного павербанка. Що отримають користувачі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Apple анонсувала нову серію аксесуарів для iPhone Air, до якої входить тонкий магнітний повербанк MagSafe під назвою iPhone Air MagSafe Battery. За заявами компанії, забезпечує до 65% додаткового заряду. Також вона підтримує бездротове заряджання потужністю до 12 Вт у дорозі.

Це друга спроба Apple створити магнітний павербанк після того, як оригінальний MagSafe Battery Pack було знято з продажу у вересні 2023 року.

Нова модель має витягнутий і вузький формфактор, який відповідає дизайнерській концепції iPhone Air. Як і у випадку з попередньою версією, Apple не розкриває точну ємність акумулятора, але заявляє, що він здатен забезпечити до 65% додаткового заряду. З підключеним акумулятором користувачі iPhone Air можуть отримати до 40 годин відтворення відео.

Мінусом є те, що аксесуар призначений виключно для iPhone Air. Його збільшена висота заважає сумісності з піднятими камерами інших моделей серії iPhone 17, через що він не може магнітно кріпитися до них. Водночас аксесуар оснащений портом USB-C, тож користувачі все ж можуть під’єднувати інші моделі iPhone або аксесуари для швидкого підзаряджання.

Швидкість бездротового заряджання обмежена 12 Вт, що поступається сучасним павербанкам із сертифікацією Qi2 на 25 Вт, таким як Ugreen MagFlow 10 000 мА·год, які можуть видавати до 25 Вт. Втім, заряджання через порт USB-C має бути дещо швидшим.

Окрім MagSafe Battery, для iPhone Air доступні й інші аксесуари: легкий чохол MagSafe Case, у стилі iPhone 4 зразка 2010 року, а також ремінець Crossbody Strap.

