Apple MacBook Neo: чому ти обов'язково купиш його?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Я пройшов всі 7 стадій від Шоку, Заперечення до Прийняття та Надії, тому розповім Навіщо новий MacBook Neo.





Алюміній Всьому Голова

Перше, що відчуваєш при триманні Neo чи інших Макбуків — холодний алюміній. Він надає те відчуття надійності. Береш будь-який пластиковий ноут і такий: “Беее, що за лажа”. Тримаючи холодний алюмінієвий unibody Macbook гарантує стабільність, яку так важко зараз знайти.

“Тяжкий — значить надійний” (с)

Кольори просто Бомба

Хочеш строгий дизайн, береш сріблястий чи синій. Хочеш виділятися серед інших — яскравий зелений. Для спокійних милих та няшних дівчат підходить як найкраще рожевий Neo.





Не бігаєш від розетки до розетки

Зараз хоч і менше вимикають світло, проте “готувати санчата до зими треба літом”. Макбуки на процесорах ARM М-серії показали надвисоку автономність порівняно з х86 Intel чи AMD. В Neo взагалі стоїть процесор від мобільного телефону — iPhone 16 Pro. Автономність буде ДУЖЕ не малою. Економити яскравість дисплея не доведеться!

А головне не думати, що ОЙ, 30% заряду батареї, треба ШУКАТИ РОЗЕТКУ! Не плутати з магазином!!!

Крутість дорожче грошей. Не в цьому випадку!

Уявіть, ви заходите в Макдональдс чи іншу забігайлівку, дістаєте свій синій/рожевий/зелений MacBook Neo і такі кайфуєте від злих поглядів тих, хто сидить на богоненависних пластикових Windows ноутбуках. Ви будете ловити цей Кайф! Можете навіть не відкривати, лише покладіть на стіл так, щоб…

УСІ БАЧИЛИ, що Ви ПЕРЕМОЖЕЦЬ У ЖИТТІ!

Якщо серйозно

MacBook Neo — хороший ноутбук на заміну планшета чи для звʼязку “iPhone + MacBook”. Та й взагалі, щоб дізнатися, що таке MacOS та чи варто терпіти її. Ви навряд підете купляти MacBook Air за 1000$ для перевірки цієї ідеї. Не забуваємо про пошук Б\У варіантів.

У свій час, щоб дізнатися чим крута iOS, я придбав iPod Touch 4. Не купляти ж iPhone за 500+$, коли iPod коштував 300$.

Саме ідею вашого першого MacBook і рухає Apple вперед





Також повинні розуміти його основний ліміт — 8 ГБ RAM. Не потрібно на ньому відкривати мільярд вкладок Сафарі/Хрому + Фотошоп + Ілюстратор + купу іншого програмного забезпечення. Все повинно бути в міру. Тим більше за саму Apple за 500-600$.

Чи купив би собі Macbook Neo? Так. Тільки в мене вже є Macbook Air на М1. Купувати те ж саме буде дивно.