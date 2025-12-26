Чи є майбутнє у освіти?

Без постійного дослідження навколишнього світу ця землерийка може залишитися без їжі та загинути

Чому люди вчаться?

Процес навчання є невід’ємним від прагнення до вивчення навколишнього світу, і це притаманно не тільки людям — тварини теж постійно досліджують навколишній світі, адже від цього залежить їх виживання — їм потрібна їжа, вода і партнер для відтворення потомства, які не завжди знаходяться поруч.

У рослин такої потреби не виникає, адже насіння проростає там, де вже є достатнє зволоження, енергетичні потреби загалом задовільняють сонячні промені, а матеріал для формування організму рослина добуває безпосередньо з повітря — вуглекислий газ.

Також людям, як і тваринам притаманний обмін інформацією в групах, який дозволяє їм краще взаємодіяти — допомагає у виживанні, добуванні їжі, формуванні певної соціальної ієрархії або навчанні.

Процес пізнання (вивчення навколишнього світу) забезпечується чинниками внутрішньої та зовнішньої мотивації. Внутрішня мотивація не є тим, що притаманне тільки людям — тваринам теж притаманна цікавість, оскільки вони отримують задоволення від самого процесу дослідження, який стимулюється через нейробіологічні механізми.

Адже надходження нової інформації активує викид дофаміну (нейромедіатора, який викликає відчуття задоволення) — це підкріплює поведінку, спрямовану на отримання нової інформації (наприклад, у тварин — пошук їжі, у людей — інтелектуальну цікавість).

Зовнішня мотивація — їжа для тварин, гроші чи суспільне схвалення для людей, теж впливає на дофамінову систему, і це стимулює подальше навчання. Зважаючи на це процес навчання ми маємо розглядати не просто як прояв вищої психічної функції, притаманної тільки людям, а як складний нейрофізіологічний процес, який у комплексі пов’язує можливості рецепторів органів чуття, провідної системи, та системи опрацьовування і збереження інформації (нейронів гіпокампу та неокортексу).

Хоча базові механізми прагнення до пізнання у людей і тварин схожі, але люди, внаслідок вищої організації нервової системи, володіють певними унікальними можливостями, притаманними, можливо, лише Homo sapiens :

абстрактне мислення, яке проявляється у тому, що людина може оперувати не тільки з конкретними об’єктами, які вона безпосередньо бачить/відчуває, а й з уявними категоріями — це проявляється у творчості, передбаченні наслідків через моделювання подій та яви тощо;

мова та культура, які полегшують передавати знання між поколіннями або у спільноті(хоча і тварини теж вчаться певним способам дій у батьків або інших тварин у зграї/стаді.

найголовніше, що нас відрізняє від тварин — це свідоме цілепокладання, при якому навчання відбувається заради майбутнього, а не лише для негайного виживання (принаймі так має бути).

Разом з цим ми маємо розуміти, що вищеперелічені можливості не є притаманними людині від народження, а такими, які формуються під час перебування людини у спільноті собі подібних та під час навчання.