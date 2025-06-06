Лицемірна екологія? Або як ШІ забруднює атмосферу

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Непрямі викиди вуглецю від діяльності чотирьох провідних технологічних компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті (ШІ), зросли в середньому на 150% у період з 2020 по 2023 рік. Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй, опублікованому 6 червня 2025 року.

За даними звіту Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), агентства ООН з цифрових технологій, зростання непрямих викидів Amazon, Microsoft, Alphabet і Meta пов’язане з величезними потребами в енергії для живлення дата-центрів, які підтримують технології штучного інтелекту. Непрямі викиди включають ті, що виникають від споживання придбаної електроенергії, пари, опалення та охолодження.

Згідно зі звітом, найбільше зростання операційних вуглецевих викидів зафіксовано в Amazon – на 182% у 2023 році порівняно з трьома попередніми роками. Microsoft показала зростання на 155%, Meta – на 145%, а Alphabet – на 138%. ITU відстежувала викиди парникових газів 200 провідних цифрових компаній протягом 2020-2023 років.

Meta, якій належать Facebook і WhatsApp, у своєму звіті про сталий розвиток зазначила, що працює над зменшенням викидів, а також споживання енергії та води для своїх дата-центрів. Amazon заявила, що прагне зробити свої операції більш екологічними, інвестуючи в нові проєкти з безвуглецевої енергії, зокрема в ядерну та відновлювану енергетику. Microsoft, у свою чергу, підкреслила, що минулого року подвоїла темпи заощадження енергії та переходить на рідинне охолодження на рівні чипів замість традиційних систем, щоб зменшити енергоспоживання дата-центрів.

Інші компанії на момент публікації звіту не надали коментарів. Звіт також прогнозує, що з ростом інвестицій у ШІ викиди вуглекислого газу від найбільш емісійних систем штучного інтелекту можуть сягнути 102,6 мільйона тонн еквівалента CO2 на рік.

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Крім того, дата-центри, необхідні для розвитку ШІ, можуть створити додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру, що існує. У звіті зазначається, що швидке зростання штучного інтелекту спричиняє різке збільшення глобального попиту на електроенергію, причому споживання електрики дата-центрами зростає в чотири рази швидше, ніж загальне зростання енергоспоживання.

Також підкреслюється, що хоча дедалі більше цифрових компаній встановлюють цілі щодо скорочення викидів, ці амбіції поки що не призвели до реального зменшення емісій.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.