Підключаємо мікрофон до різних пристроїв: проблеми, баги та пригоди зі Steam Deck

Всім привіт. Треба трішки більше розкрити тему підключення мікрофонів до інших пристроїв. Головний піддослідний Fifine AM9 з Steam Deck OLED (SteamOS) та iPhone 15 (iOS). Це більше випуск можливих проблем, з якими може зустрітися потенційний користувач.

На всяк випадок для “недальновидних”: Fifine AM9 не винен в подальших пригодах. На його місце може потрапити абсолютно будь-який мікрофон.

Баги OBS Studio у SteamOS

Якось занадто багато “ненормальних фанатів” вилізло з появою Steam Machine, які вирішили купити залізо 2020 на початку 2026 року. Вони то нехай купують, але нормальним людям рекомендувати не варто. Відволікся я трохи.

Ситуація: людина купила пристрій на SteamOS (Deck чи Machine) та вирішила записати ігровий процес чи стрім через OBS Studio. На додачу під’єднала зовнішній хороший мікрофон.

Логічно, що для запису/стріму треба OBS Studio. Для цього встановимо версію зі Steam… і отримуємо Crash та помилку, що OBS не працює через емуляцію Wine. Капець…

Може Valve здогадається написати розробникам, щоб в Steam вантажили нормальну версію?

Переходимо на Робочий стіл, шукаємо сайт OBS Studio, для SteamOS можна встановити застосунок і для цього введіть 2 команди у консоль. Відкриваємо Konsole (так, через К як Mortal Kombat) та копіюємо+вставляємо з сайту: flatpak install flathub com.obsproject.Studio та flatpak run com.obsproject.Studio. Після кожної команди вставляємо Enter (або А на геймпаді), чекаємо кілька хвилин і Вуаля: OBS встановлено. Проходимо базові налаштування в ньому.

Бажано відразу закріпити OBS в Панелі завдань чи на Робочому столі. Перезапускати доведеться часто.

В моєму випадку підключаємо мікрофон Fifine АМ9 і…. OBS не бачить мікрофон 🙂 Перезапускаємо OBS…. О, додаємо мікрофон. Спробуймо тестовий запис та отримуємо подвійне звучання голосу. Необхідно подивитися на звукові доріжки: якщо у двох подається однаковий сигнал — вимкнути один з них. Я тоді не зрозумів, звідки другий сигнал взявся, проте незабаром він врятує мене. Потім я спробував якісь фільтри й вони працювали. Так пройшов мій перший день. А ось на наступний почались “приколи типового Linux”.

Chat Analog Stereo — 3,5 мм джек виводу навушників в мікрофоні; Chat Mono — сам мікрофон.

Запускаю я OBS Studio на наступний день і…. в мікрофоні скрипи, половину слів не чутно. Тобто Повний капець звідки не чекали. Звісно я повирубав всі фільтри, перезапускав OBS і витягав штекер мікрофона. Перезапуск SteamOS, видалення та встановлення OBS не допомогло. Подивився, що оновлення кодеків прийшло, встановив — повний 0 покращень.

Подумав, що новому мікрофону хана. Але ні, на Мас та iPhone проблем 0. Значить свиню підклав Гейб / SteamOS / OBS. Випадково згадую про подвійний голос і Бац — інше джерело звуку добре працює!

Після роздумів я зрозумів, що у Fifine AM9 два потенційних джерела отримання звуку: від самого мікрофона напряму і 3,5 мм аудіоджека. Якщо в перший день працювали нормально обидва варіанти, то потім — “ловимо” звук, який йде на 3,5 мм джек.

Які висновки отримуємо? OBS Studio працює через одне місце на SteamOS. Вибираємо та купуємо обовʼязково мікрофон з 3,5 мм джеком, щоб “хапати” звук на крайній випадок з нього.

Що за скрипи у iOS?

Звісно я під’єднав мікрофон до свого iPhone 15. Я думав, що не потягне. На диво добре, що я помилявся. Apple зробила iOS не зовсім дурною. Вставляємо мікрофон до смартфона, бачимо питання Що це бляха таке? та вибираємо “Інший пристрій”, серед вибору пристроїв виведення звуку зʼявляється “fifine AM9 Chat”. Це наш вивід звуку через 3,5 мм джек на мікрофоні.

Заздалегідь попереджаю: якщо хочете чути записаний звук на Bluetooth навушниках, перемкніть на них в цьому меню. Але може бути баг із неможливістю запису в наступний раз (звук буде братися з Bluetooth). Тому обережно.

З мобільним GarageBand навряд будуть проблеми і явно можна буде перенести свій еквалайзер з MacOS (я в це вірю). А ось з іншими застосунками — під питанням взагалі користування. Звичайний Диктофон нас не цікавить. Програм для запису існує багато, але використаю Motiv Audio та Voice Record. З останнім я записував голос для пробного мікроогляду Through the Nightmares.

Інтерфейс Motiv Audio дуже простий: вибираємо мікрофон Headset (Built-in Mic це вбудований в телефон) та Micro Gain (гучність запису). Крутилка збоку та Gain в програмі — різні речі. Проконтролюйте гучність перед записом. Прослуховування у вкладці Library.

Іншим застосунком являється Voice Record. Налаштувань тут просто море, тому якщо не знаєте — не чіпаємо. Інструкції-пояснення є і Слава Богу! Саме цікаве відкривається перед та під час запису. Це сама гучність запису Input Gain та Silence Detection (SD). Якщо з Gain зрозуміло (гучність c’mon), то SD — це шумозаглушення (Noice Cancelling). Використання досить просте: повзунок вправо, то запис усіх звуків, а якщо вліво — нічого не записує. Хіба що зовсім крики 😉

Налаштовувати Silence Detection дуже обережно. Бачите динамік? Звук записується. В іншому випадку нічого не буде.

Щоб майже не потрапляло дихання через ніс, для внутрішнього мікрофона рекомендую значення SD на рівні 33-35%. А ось для Fifine AM9 точно не скажу, проте десь 35-38%. Звісно, це все індивідуально та підходить для мене.

Головна проблема підключення Fifine AM9 до iPhone 15 з записом скрипів виявляється…. чохол до смартфону 🙂 Тому якщо при тестовому записі чуємо не те, що хочеться — знімаємо чохол, витягаємо та вставляємо кабель назад.

Наче все розповів. Я не підключав до Windows (навряд там є глобальні проблеми) та Sony PlayStation 5 (немає у мене). Підключив до Xbox Series X — тотальна тиша. В підʼєднаних приладах не знайшов, а вантажити якусь онлайн гру для тестів лінь. RGB підсвічування горить, в браузері заблоковано підключення мікро для online-перевірок. Загалом, шанс роботи є, але ДУЖЕ МАЛИЙ.

Кіт лежить? Біжимо за мікрофоном та телефоном.