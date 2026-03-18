"Більше золота": NVIDIA очікує, що агентний ШІ принесе $1 трлн доходу

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nvidia робить велетенську ставку на інфраструктуру для штучного інтелекту. Під час щорічної конференції GTC 2026 Nvidia у Каліфорнії генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що очікує отримати $1 трильйон доходу до 2027 року. Основний драйвер — нові платформи Blackwell та Vera Rubin.





Цей прогноз на 200% перевищує торішні очікування у $500 мільярдів, що свідчить про шалений темп розвитку індустрії. Сума в $1 трильйон за рік виглядає фантастичною, оскільки за весь 2024 фіскальний рік виторг склав близько $60 млрд, хоча темпи росту Nvidia дійсно безпрецедентні.



Зростання попиту на агентний ШІ

За словами Хуанга, така впевненість у прогнозі базується на вірі в експоненційне зростання попиту на штучний інтелект, зумовлене швидким розвитком агентного ШІ. Цей ріст підкріплюється новою токен-орієнтованою економікою ШІ, яку компанія детально описала у своєму останньому звіті про прибутки.





Ключовим фактором нової моделі отримання доходу є зростаюча важливість інференції – процесу використання навченої моделі для отримання результатів – у зв’язку з поширенням агентних ШІ-моделей. З розвитком агентного ШІ та покращенням моделей, обсяг даних, якими оперує ШІ-система, розширюється, і значення інференції стає більшим, ніж значення навчання.

Переломним моментом для цієї нової парадигми, за словами Хуанга, став агент Claude Code від Anthropic.

Революція в програмній інженерії

Дженсен Хуанг стверджує, що Claude Code здійснив революцію в програмній інженерії:

“Claude Code has revolutionized software engineering,” – підкреслив він. Настільки, що, за його словами, жоден інженер Nvidia сьогодні не працює без допомоги одного або кількох ШІ-агентів, які допомагають у кодуванні.

Хуанг неодноразово порівнював агентний ШІ з іншими фундаментальними технологічними проривами, навіть назвавши його “новим комп’ютером”. Він переконаний, що агентний ШІ кардинально змінить спосіб роботи багатьох компаній.

Перспективи SaaS-компаньйонів

За словами Дженсен Хуаґа, найбільші сервіси SaaS-платформ, серед яких Salesforce, Microsoft та Google, швидко перейдуть на використання агентного штучного інтелекту. За його прогнозами, всі великі компанії скоро будуть активно застосовувати цю технологію для покращення своїх продуктів і послуг.

Продукти NVIDIA стануть важливою частиною для забезпечення роботи цих SaaS-просторових сервісів. Платформи Blackwell і Vera Rubin будуть витрачати величезну кількість ресурсів на аналіз даних, прийняття рішень і оптимізацію процесів, що дозволить додатково збільшити прибутковість.

Нова економічна модель на основі токенів

Nvidia розглядає перехід до економічної моделі, заснованої на токенах, де кожне звертання до AI-системи коштуватиме певну кількість токенів. Ця модель дозволить краще контролювати витрати на виконання задач, пов’язаних із машинним навчанням і аналізом великих масивів даних.





Новий підхід приведе до появи конкурентних ринків, де сервіси, засновані на ШІ, будуть продавати доступ до своїх ресурсів шляхом внутрішньої валюти — токенів. Такий підхід може значно вплинути на бізнес-моделі SaaS-кампаній, створивши абсолютно новий етап в розвитку цифрових економік.

Реакція ринкового середовища

З огляду на проголошення Дженсена Хуаґа, акції Nvidia на фондових ринках відразу почали активніше торгівельні операції. Аналітики стежили за реакцією інвесторів на анонсований проект: деякі бачили в ньому нову філію потенціалу для довготривалого зростання, інші ставили під сумнів можливість реалізації такого великого замаху протягом чотирьох років.

За прогнозами професійних аналітиків, капіталізація NVIDIA має зростати паралельно зі збільшенням популярності агентного ШІ, але водночас висловлювалися побоювання щодо проблем масштабування технологій і ризику перегріву сектору штучного інтелекту.

Ключові фактори успіху

Для досягнення заявленого $1 трлн доходу, NVIDIA потребує стабільного зростання попиту на свій продукт. Головними факторами успіху визначаються:

ефективність пропозиції Blackwell і Vera Rubin;

вдосконалення агентного ШІ;

здатність адаптуватися до змін у технологічному просторі;

залучення ключових партнерів та гарантія надійності систем.

Таким чином, за словами керівника компанії, майбутнє, коли агентний ШІ стає домінуючою технологією, наближається швидкими темпами, і Nvidia готується грати провідну роль у цьому процесі.





Джерела:

Nvidia Expects Agentic AI To Drive $1 Trillion In Revenue