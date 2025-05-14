Не все так просто з підсвіткою клавіатури

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Незалежно від ставлення до RGB-підсвічування загалом у оформленні ігрового чи робочого місця, саме для клавіатур в ньому є конкретна практична користь. Символи з просвічуванням забезпечують чудову видимість у темряві — позначення на клавіші буквально світиться. Це неоціненна перевага для користувачів, які працюють у слабо освітлених приміщеннях. Крім того, в багатьох випадках в іграх клавіатура може мати функціональну підсвітку клавіш, допомагаючи геймерам орієнтуватися у процесі.

Для цього існують кейкапи з просвічуванням (англ. Shine-through keycaps) — спеціальний тип клавіш, що дозволяють світлу проходити крізь позначення символів та іноді інші частини клавіші. Типовий варіант таких кейкапів — це ABS-клавіші, виготовлені методом подвійного лиття, де основа клавіші непрозора, а символи зроблені з напівпрозорого пластику. Коли вмикається світлодіод під клавішею, символ яскраво світиться. Саме такими кейкапами комплектується більшість ігрових клавіатур, але тут не все так просто і на світовому ринку, і на українському. Особливо, якщо не просто обирати готовий продукт, а шукати набір кейкапів окремо для тюнинга наявної механічної клавіатури.

Технології виробництва

Для створення кейкапів, що ефективно працюють із підсвічуванням, виробники використовують різні технології виготовлення. Подвійне лиття (doubleshot molding) — найякісніший метод. Технологія використовує два різні пластики: напівпрозорий (зазвичай ABS або полікарбонат) для внутрішнього шару, що формує символи, та непрозорий для основного тіла клавіші. Відлиті окремо частини з’єднуються в єдине ціле, створюючи монолітну конструкцію з чіткими межами між матеріалами. Такі символи ніколи не стираються, забезпечують рівномірне підсвічування і мають чіткі обриси. Це найдорожчий, але найдовговічніший метод виробництва.

Для кейкапів із просвічуванням виробники іноді обирають спеціальні шрифти — товстіші та з простішими формами, що дозволяють світлу проходити максимально ефективно. Це пояснює характерний вигляд “геймерських шрифтів” на багатьох ігрових клавіатурах, хоча в цілому, можна обходитися й стандартними дизайнами. До того ж, шрифти можна поділити на gapless та “трафаретні”, в яких літери O, D, R, P, Q, A та цифри 6, 8, 9, 0 мають візуальні розриви для здешевлення виробництву форми та спрощення самого лиття. Зовнішній вигляд виходить на любителя і саме його часто намагаються приховати нестандартністю всього шрифту.

Справжня проблема в іншому: для кожної окремої мови, а особливо – для двомовних легенд (як в Україні) всі форми для виробництва кейкапів подвійного лиття мають бути власними. Відповідно, виробник має мати достатньо продажів в країні, щоб створити для неї власну версію кейкапів подвійного лиття. Тож частіше виходить так, що додаткові легенди наносяться іншим методом і не просвічуються.

Лазерне гравіювання — поширена альтернатива, особливо в масових клавіатурах середнього цінового сегмента. При цьому методі напівпрозора основа кейкапа повністю покривається тонким непрозорим шаром. Лазер видаляє цей шар у місцях, де мають бути символи, оголюючи напівпрозорий матеріал під ним. Хоча візуально результат може бути схожим на подвійне лиття, довговічність таких символів значно нижча — з часом покриття може стиратися або відшаровуватися, особливо на часто використовуваних клавішах. Окрім очевидної переваги у вартості виробництва, немає жодних проблем не тільки у нанесенні легенд будь-якою мовою, але й у створенні більш творчих комбінацій.

Ще один метод нанесення зображень на кейкапи це сублімація в процесі лиття (dye sub). Його часто використовують для звичайних кейкапів без просвічування, особливо при виробництві невеликих партій для ринку ентузіастів. Але технологія підходить і для просвічування! В такому випадку, витрачатися на спеціалізовану форму не треба, достатньо відлити клавішу з напівпрозорого матеріалу та додати потрібну сублімацію не на всю площину, а з вирізами в потрібних по дизайну місцях. Таким чином, можна отримати майже нічим не обмежений вигляд клавіші, але виробництво кожного екземпляру є відносно дуже дорогим і чим масовіше продукт, тим це буде більш помітно на фоні гравіювання та навіть подвійного лиття. Модні нині Lava-кейкапи вироблені саме по методу dye sub.

Деякі виробники, для того щоб бюджетним шляхом вирішити проблему популярності своїх клавіатур на невеликих для них ринках, йдуть гібридним шляхом і наносять додаткові легенди звичайним чином без просвічування. Технічно, це виконує вимоги для продажу в певній країні, хоча навряд чи задовольняє споживачів повністю.

Матеріали

Різні пластики мають різні властивості світлопроникності, що суттєво впливає на якість підсвічування. ABS-пластик має відмінну світлопровідність і широко використовується в кейкапах із просвічуванням. Його легко формувати методом подвійного лиття, що дозволяє створювати чіткі, рівномірно підсвічені символи. POM-пластик (поліоксіметилен, ацетал) має природну напівпрозорість і потребує меншої товщини стінок, ніж інші матеріали, що в результаті створює м’яке, дифузне світіння. PBT-пластик у стандартному пігментованому вигляді майже не пропускає світло. Напроти, полікарбонат за замовчуванням повністю прозорий.

На ринку можна знайти гібридні рішення, що рекламуються як “подвійне лиття PBT з підсвічуванням”. У таких кейкапах зазвичай лише зовнішній шар виготовлений з PBT для стійкості до зношування, тоді як напівпрозорі елементи (символи) зроблені з полікарбонату або ABS. Це дозволяє поєднати переваги обох матеріалів: довговічність PBT і якісне підсвічування символів.

Декілька років тому, коли HATOR займалися розробкою саме україномовного набору кейкапів з правильно реалізованим підсвічуванням, була можливість взяти публічно-доступну (public) форму для лиття з російськими літерами та внести потрібні зміни. Це б коштувало виробнику біля $5000 за додаткові 5 українських літер. Але всі такі форми пропонуються тільки з розривами літер, що тепер дозволяє відрізнити виробників, які свої вкладення в розвиток українського ринку розцінюють саме по мінімальному прейскуранту, описаному вище: достатньо глянути на шрифт і помітити “трафаретність” деяких символів.

Отже, HATOR пішли іншим шляхом та розробили власну форму для лиття з gapless-шрифтом на базі існуючого OEM-профілю. Ринкова вартість такого кроку – між $50000 та 60000, тобто вдесятеро дорожче. Так з’явилися вже легендарні кейкапи HATOR First Ukrainian PBT, назва яких буквально відображає сутність: це перші україномовні кейкапи з PBT подвійного лиття з просвічуванням. Вони існують в багатьох кольорових версіях і для використання на серійних клавіатурах бренду, і для продажу вроздріб, щоб українські ентузіасти могли не обмежувати себе у підсвічуванні.

Але прогрес не стоїть на місці і з другої половини 2024 року HATOR пропонує нові моделі своїх клавіатур з новими кейкапами. Вони мають вже знайомий шрифт двомовних легенд, але новий спеціальний профіль OMA. Інвестиції у виробництво такої форми з особливим профілем становлять більше $100000, що й пояснює, чому HATOR First Ukrainian PBT Keycaps мали профіль ОЕМ. Як бонус: нові кейкапи мають більший набір клавіш (наприклад, сумісні з клавіатурами 75% формату), а також пропонуються в двох варіантах – з PBT чи більш доступного ABS.

Важливий аспект, не безпосередньо пов’язаний із підсвічуванням, але вартий уваги при виборі прозорих кейкапів — це їхня поведінка під впливом ультрафіолетового випромінювання та олії від пальців. PBT-кейкапи, на відміну від ABS, практично не жовтіють під впливом сонячного світла та з часом, а також не починають блищати від регулярного натискання (так званий “шайнінг”). Тому кейкапи з ABS-пластику з роками помітно старішають, тоді як аналогічні вироби з PBT зберігають свою первісну зовнішність значно довше.

Загалом, тема матеріалів кейкапів заслуговує окремого матеріалу, але тут варто дещо згадати, щоб не створювати хибне враження непереможності PBT. PBT дорожче ABS, що вже обмежує використання. І проблема матеріалу це його крихкість, тому ніколи не буває кейкапів зі 100% PBT, тим більше за технологією подвійного лиття, де є дрібні елементи та треба ідеально поєднати дві пластикових деталі в одну клавішу. Чим більший відсоток PBT, тим крихкішими стають клавіши, але разом з тим тільки при вмісті 60-70% PBT вдається повністю перемогти притаманний ABS шайнінг. Це досягається за рахунок високого відсотку запланованого заводського браку (15-25%), що після відсортування неякісних екземплярів пропорційно впливає на собівартість готового продукту. З іншого боку, навіть невеликий відсоток PBT також додає шероховатість покриття і тому, наприклад, HATOR в своїх нових ABS-кейкапах з профілем OMA додає 10-15% PBT для тактильних відчуттів та більш стабільного кольору при впливі ультрафіолету. Такі кейкапи встановлюються, наприклад, на HATOR Icefall Pro, а версія тих же кейкапів з PBT для більш преміальних клавіатур (таких, як HATOR Rockfall 3) має по 50% власне PBT та ABS у своєму складі, що є розумним компромісом ціни, витривалості, крихкості та браку.

Товщина корпусу клавіші знизу завжди менше, ніж у верхній частині, тож заміряти потрібно відповідно – і це ще один момент, що впливає на ціну, якість, звучання та просвічування: найдешевші можуть мати товщину від 0,8 мм, середньостатистичні кейкапи біля 1,5 мм і в рідкісних випадках товщина перевищує 2 мм.

“Пудингові” кейкапи: максимум RGB

“Пудингові” кейкапи (англ. pudding keycaps) — особливий різновид кейкапів із просвічуванням, що максимально підсилюють RGB-ефекти. Свою назву вони отримали через характерну конструкцію: непрозора верхня частина нагадує верхній шар десерту, а напівпрозорі боки — стінки пудингу.

Компанія HyperX зробила цей стиль популярним завдяки своїм наборам PBT Pudding і зараз їх виробляють різні бренди. Технічно це кейкапи, виготовлені методом подвійного лиття, де нижня половина клавіші напівпрозора, а верхня — непрозора окрім символу. Це створює потужний світловий ефект: підсвічуються не лише символи, але й простір між клавішами заповнюється сяйвом. Ентузіасти RGB-підсвічування цінують цей стиль за яскраву та виразну демонстрацію світлових ефектів.

Пудингові кейкапи здебільшого виготовляють з профілем OEM, хоча є й виключення настільки радикальні, що, наприклад, Acer використовує пудинг-клавіші у своїх геймерських ноутбуках. Напівпрозора частина зазвичай тонша для кращого проходження світла, що впливає на акустичні властивості — через тонші стінки вони часто звучать гучніше та з вищим тоном. Такі кейкапи переважно орієнтовані на ігрові системи, а не на ентузіастів друку.

Клавіатура з пудинговими кейкапами перетворюється на справжнє джерело світла на робочому столі. Ці кейкапи випускають із чорною або білою верхньою частиною, причому білий варіант забезпечує ще яскравіше підсвічування завдяки відбиттю світла всередині матеріалу. Сучасні набори, як-от від HyperX, виготовляють із PBT-пластику, що забезпечує стійкість до зношування.

Однак, у вимкненому вигляді навіть повністю чорна клавіатура, яка оснащена пудінг-кейкапами, виглядає досить дивно через молочно-білі боковини. Тобто те, що є плюсом в одному стані, стає спірним з точки зору естетики в іншому. Цікаве рішення запропонували Razer з серією кейкапів Phantom: в них бокові частини зроблено з тонованого ABS-пластику, а лазерне гравіювання символів нанесено зі зворотного боку.

В результаті, у вимкненому вигляді клавіатура має практично повністю чорні “фантомні” клавіши, які при цьому з RGB-підсвічуванням проявляють себе цікавим чином: бокова підсвітка яскравіша за звичайні, але слабша за білі типові пудинг-кейкапи, а легенди добре читаються, але менш яскраво, ніж на кейкапах подвійного лиття. Також є біла версія з аналогічним ефектом. Нажаль, заводського україномовного варіанту Razer Phantom не існує.

Повністю прозорі кейкапи

Окрему категорію становлять повністю (напів)прозорі кейкапи, де світло проходить не лише через символи чи бокові стінки, а через усю клавішу. Наприклад, “желейні” кейкапи з POM-пластику часто мають напівпрозорий молочно-білий колір, завдяки якому вся клавіша м’яко світиться при підсвічуванні. Інший варіант — повністю прозорі полікарбонатні кейкапи, що дозволяють бачити внутрішню конструкцію перемикача та створюють ефект повного світіння.

Відомий приклад використання повністю прозорих кейкапів — клавіатури Angry Miao з опціональним набором прозорих клавіш Glacier, що створює унікальний візуальний ефект. Такі прозорі кейкапи перетворюють клавіатуру на суцільне джерело світла, але розпізнавання символів на них ускладнене, бо як раз легенди стають єдиною частиною клавіші, через яку світло не проходить.

Існують також нестандартні варіанти підсвічування: наприклад, кейкапи з напівпрозорим тілом і непрозорими символами, що створюють інверсний ефект — клавіша світиться, а символ залишається темним. Такі екзотичні варіанти досить рідкісні та зазвичай виготовляються малими партіями для ентузіастів.

Ще більше світла

Для індивідуалізації клавіатури ентузіасти часто встановлюють напівпрозорі “артизан”-кейкапи на окремі клавіші, наприклад Escape, що створює унікальний дизайн і, звісно, багато з подібних кейкапів, які виготовлені майстрами вручну зі смоли, дуже цікаво проявляють себе в поєднанні з підсвічуванням.

Крім того, на деяких клавіатурах клавіша пробілу (основна чи альтернативна) має особливу конструкцію з напівпрозорими вставками або повністю прозорими ділянками. Там може бути нанесена назва бренду чи якийсь малюнок для підсилення дизайнерської задумки.

Не все залежить тільки від клавіш

Якщо клавіатура має підсвічування, а користувач його не хоче – немає нічого легшого, ніж вимкнути. Геймерські бренди клавіатур майже завжди встановлюють світлодіодне підсвічування в свої продукти, починаючи з найдешевших мембранних моделей. А от виробники клавіатур “для ентузіастів друку” частіше ігнорують RGB, ніж впроваджують цю можливість. Є два пояснення цьому. З одного боку, велика частина “ентузіастів друку” справді не цікавляться підсвічуванням навіть попри практичну зручність хоча б однокольорового підсвічування. З іншого ж, маленькі бутікові виробники не можуть собі дозволити витрати на розробку більш складної друкованої плати та програмного забезпечення для контролю адресного підсвічування.

Аналогічну позицію займають виробники кейкапів “для ентузіастів друку”: велика частина їх клієнтів не цікавиться підсвічуванням і це дозволяє зекономити на процесі виготовлення наборів, особливо з багатьма мовами. Втім, при встановленні непрозорих кейкапів на клавіатуру з підсвічуванням з’являється цікавий ефект “засвічування” — світло проникає в щілини між клавішами, створюючи тонкий світловий ореол. Деякі користувачі цінують саме такий стриманий, атмосферний вигляд підсвічування.

До речі, на яскравість цього ореолу між клавішами залежить також від кольору плейту: білі підсилюють ефект, відбиваючи світло, а чорні – пригнічують, бо поглинають світло. Оскільки LED-підсвічування не дуже потужне, кольору плейту досить, щоб помітно вплинути. Razer навіть спеціально використали білий плейт на чорній версії Blackwidow V4 Pro 75% саме через вплив на підсвічування.

Північ та південь

При чому тут сторони світу? Це, мабуть, найважливіший технічний аспект, що впливає на сумісність кейкапів із підсвічуванням — розташування світлодіода відносно перемикача і, відповідно, конструкція друкованої плати клавіатури. Англійською для цього використовуються вислови “north-facing” та “south-facing”. В ідеалі джерело світла має бути по центру кейкапа і там же – легенда. Але під кейкапом знаходиться перемикач, по центру якого – стем (ніжка), тож там суто фізично неможливо розмістити світлодіод. А багато країн, включно з Україною, потребують дві розкладки. Звідси є два рішення проблеми, обидва неідеальні.

Верхнє розташування (англ. north-facing): світлодіод розміщений у верхній частині перемикача. Таке розташування типове для більшості готових RGB-клавіатур. Це забезпечує якісне підсвічування символів, розміщених у верхній або центральній частині клавіші. Нижнє розташування (англ. south-facing): світлодіод розміщений у нижній частині перемикача. Таке розташування порівняно часто застосовують у кастомних клавіатурах для ентузіастів, оскільки воно дозволяє уникнути специфічної проблеми — інтерференції з кейкапами профілю Cherry.

Проблема в тому, що кейкапи профілю Cherry можуть фізично контактувати з корпусом перемикача при верхньому розташуванні світлодіода: внутрішня верхня стінка кейкапа може зіткнутися зі світлодіодом або корпусом при натисканні. Через це клавіша не опускається повністю — виникає інтерференція. Це проявляється як передчасний “клацаючий” звук або відчуття м’якості при натисканні, найчастіше на клавішах середнього ряду (зона S, D, F).

Цікавий факт: компанія Dygma під час тестування виявила, що більшість звичайних користувачів навіть не помічають інтерференції, доки їм не вказують на неї спеціально, хоча ентузіасти механічних клавіатур зазвичай відчувають різницю і віддають перевагу повному усуненню цієї проблеми.

Саме тому деякі виробників кастомних клавіатур перейшли на нижнє розташування світлодіодів, що дозволяє використовувати будь-які профілі кейкапів без подібних проблем. Але це створює іншу складність: якщо використовувати кейкапи з просвічуванням на клавіатурі з нижнім розташуванням світлодіодів, то символи, зазвичай розміщені у верхній-центральній частині клавіші, не отримують рівномірного підсвічування, бо світлодіод тепер світить під іншою частиною кейкапа. Наприклад, символ у верхньому куті клавіші може виглядати тьмяним або освітленим лише частково. Особливо це помітно на “пудингах”, де бокове підсвічування буде яскравіше внизу і суттєво яскравіше за символи. Деякі виробники спеціалізованих наборів кейкапів вирішують цю проблему, розміщуючи символи нижче, але такі набори зустрічаються не часто. Проте, клавіатури з “південними” LED породили унікальний стиль кейкапів з боковим маркуванням і він добре виглядає тільки на моделях з таким підсвічуванням.

Натомість масові ігрові клавіатури від Corsair, HATOR, HyperX, Logitech, Razer, SteelSeries та інших виробників майже завжди мають верхнє розташування світлодіодів, оскільки комплектуються фірмовими кейкапами з просвічуванням і розраховані на збереження оригінальних клавіш. HATOR пішли далі у покращенні цього варіанту та розмістили англійські та українські легенди у верхній частині кейкапів для максимальної ефективності “північної” LED-підсвітки. Це зроблено, щоб позбутися зайвих тіней від деталей між світлодіодом та україномовною легендою.

Ще один момент: фабрики з обмеженими спроможностями обладнання можуть розташовувати світлодіоди на зворотній стороні плати. Так простіше і дешевше, але, звісно, впливає на яскравість підсвічування. Нарешті, конструкція та матеріал перемикачів також важливі: найкращі свічі мають спеціальні лінзи-світловоди для підсилення ефекту, непогано працюють хоча б з прозорим чи напівпрозорим корпусом та ніжкою-”стемом”, а найгірші – класичні Cherry MX Black та їм подібні, через які набагато менше світла поступає на клавішу.

Вибір оптимальних кейкапів для підсвічування

Загалом, кейкапи з підсвічуванням на масовому ринку можна класифікувати від найкращих до найгірших таким чином:

Середній-плюс сегмент: спеціальні профілі, gapless-шрифт (без розривів), товщина стінок ~1,5 мм, матеріал: PBT. Середній сегмент: спеціальні профілі, gapless-шрифт (без розривів), товщина стінок до 1,5 мм, матеріал: ABS. Найдешевші рішення: профіль OEM, шрифт з розривами, товщина стінок ~ 1 мм, матеріал: ABS.

Різниця між найдешевшим та більш “преміальним” набором кейкапів складає 2-4 рази і відповідно впливає на ціну клавіатури, з якою вони продаються. Ще більш ексклюзивні рішення можуть коштувати дорожче багатьох клавіатур.

Яскравість підсвічування клавіш сукупно залежить від:

якості (яскравості) самих світлодіодів

розташування світлодіодів на платі

конструктиву свічів

кольору плейту

розташування літер відносно світлодіодів

прозорості матеріалу легенд

кольору кейкапів (білі яскравіше чорних).

Для максимального світлового ефекту в темному приміщенні найкраще підійдуть кейкапи з просвічуванням символів, виготовлені методом подвійного лиття. Вони забезпечують чіткі, яскраві символи на клавішах. Варіанти з PBT пропрацюють довше, ніж ABS. “Пудингові” кейкапи посилюють ефект, додаючи яскраве бокове підсвічування, що перетворює клавіатуру на справжній світловий акцент робочого місця. Але в умовах України вибір кейкапів замість тих, що постачаються з клавіатурою, буде дуже обмежений.

Якщо важливіші тактильні відчуття, звук натискання та естетика конкретного набору клавіш з бажаними кольорами чи легендами, мабуть, простіше погодитися на високоякісні непрозорі кейкапи та користуватися підсвічуванням лише як додатковим, атмосферним елементом, що створює тонке світіння між клавішами. Звісно, функціональна складова підсвічування при цьому втрачається.

Тож, пошук кейкапів для RGB-клавіатури — це компроміс між яскравістю підсвічування, тактильними відчуттями, акустичними властивостями та довговічністю. А розуміння технічних нюансів допоможе зробити усвідомлений вибір.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.