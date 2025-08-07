Незвичайні ігри в стилі "Той, що біжить по лезу", або Cyberpunk для слабких ПК

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Перше, що спадає на думку як еталон ігрового кіберпанку — це звісно Cyberpunk 2077. Але не кожен ПК чи лептоп його потягне в хорошій якості, особливо з Ray Tracing. Як же тоді бути поціновувачам “Того, що біжить по лезу”? Спробую згадати декілька цікавих ігор, які я проходив у різні часи і які повинні сподобатися усім фанатам “неонового нуару” та кіберпанкової філософії.

Deus Ex

Цей тайтл визначив вигляд кіберпанку у відеограх і сформував канони жанру immersive sim. Мова йде про серюя Deus Ex, перша частина якої з’явилася в далекому 2000-му році та назавжди запала у серця гравців.

Сюжет обертається навколо технології аугментацій (біонічних імплантів), яка разом зі збільшенням тривалості життя внесла до суспільства серйозний розкол. Причому в пізніх частинах серії Human Revolution і Mankind Divided в ролі вигнанців виступають якраз аугментовані представники людства, які живуть у гетто і зазнають постійних гонінь і утисків.

Dystopika

Dystopika — це містобудівна пісочниця, яка зосереджена на креативності та створенні атмосфери, а не на управлінні ресурсами та населенням. Різниця полягає в тому, що ви створюєте темні, футуристичні та антиутопічні міські пейзажі, які можна побачити у фільмах на кшталт “Той, що біжить по лезу“ та “Привид у панцирі“. Це як кіберпанківська версія Townscaper або Tiny Glade, без кінцевої крапки чи перемоги.

Ваш світ — це невелика міська забудова, на яку ви можете розмістити більш привабливі будівлі, голограми, рекламу та оздоблення, такі як кабелі та інфраструктура. Після того як ви розмістили будівлю, ви можете налаштувати її властивості. Відсутність обмежень щодо того, де ці будівлі можуть розташовуватися та як вони перетинаються, дозволяє вам повністю втілити своє бачення.

Хоча тут немає цілей для досягнення, ви поступово “просуваєтеся” в грі, розблоковуючи нові предмети під час будівництва свого міста. Серед основних моментів – “світловий пензель”, який дозволяє малювати неонові сліди по міському пейзажу, можливість налаштовувати вивіски та рекламу власним текстом, а також процедурно згенерований трафік у вигляді літаючих автомобілів.

Я вперше дізнався про Dystopika, коли помітив саундтрек на Bandcamp, шукаючи нову музику в стилі ембієнт.

RUINER

Дія похмурого шутера RUINER відбувається у 2091 на темних вулицях Ренгкока. Вам прийдеться грати за кібернетичного соціопата, який, заручившись допомогою друга-хакера, вступає в нерівний бій з несправедливою системою, щоб врятувати свого викраденого брата. RUINER пропонує гравцям не тільки захопливу історію та запеклі бої, але й цікавий арсенал високотехнологічної зброї у найкращих традиціях кіберпанку. Тому для любителів безперервних перестрілок та кіберпанку — це справжня знахідка.

Cyberpunkdreams

Це текстова рольова гра розповідає про місто, в якому проживає 24 мільйони людей. Воно стало останнім форпостом цивілізації, змученої корпораціями та бідністю.

Ми можемо створити персонажа, гнучко його налаштувавши. Від ґендера до мутацій та спорядження, у грі дуже багато можливостей для цікавих механік та тонни контенту. При цьому ви не зможете поринути в неї з головою, тому що кількість очків дії обмежена і за добу вийде пограти лише декілька годин.

Blade Runner

Blade Runner – пригодницький екшен, випущений 1997 року, який рекламувався як “перша тривимірна гра”. Ви виступите у ролі детектива Реф МакКоя, озброєного криміналістичними інстинктами та гаджетами.

В ігровому процесі доведеться блукати темними та дощовими вулицями Лос-Анджелеса в пошуках ренегатів-андроїдів. Так звані “репліканти” – міцні горішки. Їхня поведінка і зовнішність дуже схожа на людину, що майстерно приховує їхню сутність. МакКой все частіше ставить собі питання про його власну людяність, що створює для нього безліч моральних проблем. Нічого не нагадує?

Якщо вам до душі темний Лос-Анджелес 2019 року й ви не проти досліджувати локації, у тому числі відомі місця з фільму Рідлі Скотта 1982 року, то вам прийдеться до вподоби ця нелінійна історія.