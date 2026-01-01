ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Всім Привіт. В позаминулому році попередній Вибір зібрав добряче так переглядів та коментарів. Загалом мені було весело, а читачам сподобалось. Продовжуємо традицію і вже ВДРУГЕ цей день настав — ВИБІР НАЙКРАЩИХ АНІМЕ 2025 РОКУ!

Як могли памʼятати, в минулому Awards було багато номінантів (цілих 20). Через це стаття вийшла ДУЖЕ ВЕЛИКОЮ. Мій iPhone нормально не міг її відкрити 🙂 Невеличкою колегією все ще гарячих starперів найстаріших авторів дописів ІТС було вирішено в цей раз поділити статтю на 3 частини. Вітаю всіх любителів та ненависників — Anime Awards виходитиме протягом МІСЯЦЯ на ITC.ua!

Загалом, все як і в минулий раз. Є номінації, номінанти, переможець та причини вибору. Все просто. Зміст покаже список номінацій, натискаєте та «телепортуєтесь» до вибраної теми.

Найкраще Нове Аніме / Best New Anime Series

Нове аніме – це те аніме, що вперше вийшло у 2025 році. Без спінофів, продовжень, рімейків і т.д. Номінанти:

Sanda / Cанда — Повернення Санти Клауса до дітей та боротьба з дорослими “забороняторами”;

— Повернення Санти Клауса до дітей та боротьба з дорослими “забороняторами”; Gachiakuta / Ґачіакута — Життя в смітнику;

— Життя в смітнику; Clevatess / Клеватес — Deep Dark Fantasy Пригоди магічного звіра, зомбі та малюка;

— Пригоди магічного звіра, зомбі та малюка; Sakamoto Days / Дні Сакамото — Кілер у спокійному житті та його колеги, що намагаються його cockнути;

The Summer Hikaru Died / Літо, коли помер Хікару — Історія про справжню дружбу.

Кожен з цих претендентів має свою аудиторію та ідею. Переможцем стає:

Sakamoto Days / Дні Сакамото — Бойовик з Комедією. А що ще потрібно?

Ось і другий сезон анонсували

Найкраще Продовження Аніме / Best Anime Sequel

Альтернативна назва номінації “А що ж там буде далі?”. Номінанти:

Solo Leveling / Тільки я візьму новий рівень — Перший сезон був хороший, але потрібно більше;

— Перший сезон був хороший, але потрібно більше; Spy x Family / Сім’я Шпигуна — 3 сезон відомої сімейки;

— 3 сезон відомої сімейки; Dan Da Dan / Дан Да Дан — Продовження хіта минулого року;

— Продовження хіта минулого року; Grand Blue 2 / Неосяжний океан 2 — Одна з найкращих комедій повертається після 8 років відпочинку!

— Одна з найкращих комедій повертається після 8 років відпочинку! Dr. Stone / Доктор Стоун — Повні 2 сезони у цьому році.

Особистий мій Топ це Grand Blue, проте не всі тут пияки. Переможцем стає:

Solo Leveling / Тільки я візьму новий рівень. Занадто сильна аура головного героя.

Найкраща Анімація / Best Animation

Альтернатива: “Очі бачать, куди вкладені кошти”. Номінанти:

Solo Leveling / Тільки я візьму новий рівень — Битви Топ;

— Битви Топ; Gachiakuta / Ґачіакута — Красивим сміття не буває;

— Красивим сміття не буває; Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga / Мій статус вбивці явно перевершує статус героя — Цікавий стиль персонажів під старовину;

— Цікавий стиль персонажів під старовину; Lord of Mysteries / Володар Таємниць — Висока якість Всього (окрім одного 3D каміну);

— Висока якість Всього (окрім одного 3D каміну); Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu / Про моє переродження у сьомого принца 2 — Красиві битви.

Вже другий рік підряд Сьомий принц не виграє цю номінацію. Переможцем стає:

Lord of Mysteries / Володар Таємниць. Саму таку якість повинні мати аніме.

Найкращий Дизайн персонажів / Best Character Design

Solo Leveling немає, бо в ньому інші персонажі як бомжі виглядають. О, ось і вони:

With You and the Rain / Дощ і Ти — Це кіт 😉 Наші переклали як “Дощ, ти, та…” що в ніякі ворота;

— Це кіт 😉 Наші переклали як “Дощ, ти, та…” що в ніякі ворота; Gachiakuta / Ґачіакута — Багато цікавих персонажів;

— Багато цікавих персонажів; One Punch Man 3 / Ванпанчмен 3 — Єдина номінація в яку потрапить це аніме;

— Єдина номінація в яку потрапить це аніме; Sakamoto Days / Дні Сакамото — Вбивць багато не буває;

— Вбивць багато не буває; Isekai Quartet 3 / Квартет Потраплянців 3 — Бере кількістю персонажів;

Перемагає вже Секстет головних персонажів з інших аніме:

Isekai Quartet 3 / Квартет Потраплянців 3. Кросовер з багатьма відомими ісекаями

Ой, та всім вже плювати

Найкраще Аніме про повсякденність / Best Slice of Life Anime

Ця номінація повинна брати лише сучасність та як живуть дівчата/хлопці. Номінанти:

Call of the Night 2 / Поклик ночі 2 — Нічне життя вампірів;

— Нічне життя вампірів; My Dress-Up Darling 2 / Ця фарфорова лялечка закохалася 2 — Життя косплеєрки та її костюмера;

— Життя косплеєрки та її костюмера; Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze / Три сестри Мікадоно на диво прості — Герой з трьома Цундере;

— Герой з трьома Цундере; Grand Blue 2 / Неосяжний океан 2 — Вчимося в універу. Ой як не точно.

— Вчимося в універу. Ой як не точно. Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms / Куроїва Медака не піддається моїм чарам — Хлопець не піддається чарам дівчини.

Фанати Марін мене загноблять, але сезон був так собі. Більше про косплей, ніж романтики. Ґоджьо десь на задньому плані майже весь сезон. Тому переможцем стає:

Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze / Три сестри Мікадоно на диво прості. Легко дивитись та вболівати за героїв.

Окрему грамоту отримує Catch Me at the Ballpark! / Злови мене на бейсбольному стадіоні! Я не сильно розбираюсь у бейсболі, тому ідею розлиття пива дівчатами під час матчу підтримую!

Найкращий Єкшн/Бойовик / Best Action Anime

Тут настільки очевидно, що за кожного кандидата лінь розписувати. Номінанти:

Solo Leveling / Тільки я візьму новий рівень ;

; Gachiakuta / Ґачіакута ;

; Fire Force 3 / Полум’яні вогнеборці 3 — Наш переклад назви це щось;

— Наш переклад назви це щось; Sakamoto Days / Дні Сакамото ;

; From Old Country Bumpkin to Master Swordsman / Сільський дядько стає майстром меча — Тут розпишу, бо якісне фехтування мечами. Хоча і в 3D.

Я довго вибирав між двома Aura-кандидатами. Не буду тягнути кота за хвіст та відразу скажу переможця:

Sakamoto Days / Дні Сакамото. Справжній бойовик без суперсил (ну майже).

Найбільш Дивна Назва / Strangest Anime Name

Зазвичай японці вигадують короткі та зрозумілі назви для своїх аніме. Інколи (хоча зараз все частіше) ліплять мільйон слів. Наприклад: My Instant Death Ability is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me! / Моя здібність миттєвої смерті настільки сильна, що ніхто в іншому світі не має шансу проти мене! Тільки цей Переможець в цьому році здатний отримати приз. Тільки чаєм не поперхніться:

Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right / Вампірка, яка не вміє правильно смоктати.

Перекладачі вирішили адаптувати як “Вампірка, яка не вміє пити кров”, але мало хто подивиться навіть перший епізод з такою назвою. Аніме саме по собі Kawaii, тому дивитися можна без проблем. Не Еччі, тому не лякайтеся (звісно, окрема номінація Найкраще Еччі буде).

Перша частина успішно закінчилася. Відео також вийде, відразу як закінчу. На черзі друга, до якої треба додати тексту. В ній зможу відповідати на коментарі з цієї частини. Круто я придумав? 😉 Я звісно не знаю, коли ця частина вийде у світ (черга дописів і все таке). Тому…

Вітаю З Новим Роком!