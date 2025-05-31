Як Roblox експлуатує молодих розробників

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Roblox — одна з найпопулярніших ігрових платформ у світі. Нею користуються мільйони людей, у тому числі діти. Сервіс надає доступ до тисяч ігор користувачів і дозволяє створювати власні ігри за допомогою безплатних інструментів та отримувати від них дохід.

Останнє часто згадується в рекламі сервісу. Корпорація Roblox обіцяє підліткам швидкі та легкі гроші, у що багато хто вірить. Сотні дітей намагаються створити шедевр на платформі, але лише деяким вдається заробити гроші на своїй грі. І навіть ці щасливчики отримують копійки.

Що таке Roblox?

Платформа Roblox з’явилася у 2004 році, і за 18 років стала модною. Сьогодні, середня кількість активних користувачів знаходиться на рівні 90 мільйонів. Наприклад, більше половини підлітків у США користуються Roblox. Встановивши Roblox, користувачі отримують доступ до мільйонів ігор різних жанрів і безкоштовних інструментів, які легко освоїти.

Щоб дізнатися більше про Roblox, ви можете прочитати мою статтю «Мультивсесвіт божевілля: як працює Roblox».

Платформа існує завдяки іграм авторів, тому менеджери платформи зацікавлені в креативності користувачів. А цільова аудиторія Roblox — це діти, які хочуть створювати контент для своїх однолітків. Це підтверджує віцепрезидент з маркетингу. Стратегія виправдала себе. Зараз Roblox коштує дорожче, ніж Ubisoft і Square Enix.

Roblox приваблює користувачів не тільки безкоштовними інструментами: платформа також не бере плату за хостинг і модерацію ігор. Однак все це не приносить грошей сервісу, а навпаки. Платформа заробляє гроші на іншому: монетизації контенту, для чого сервіс має багато можливостей.

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Неможливо грати в Roblox, не збагачуючи інших геймерів. Користувач все одно захоче (або буде змушений) щось купити, хай то буде ігрові пропуски або косметичні предмети. Багато розробників додають у свої ігри агресивну монетизацію, щоб збагатитися.

Вони сподіваються на високий дохід не без причини. Автори Roblox вселяють в користувача ідею легкого заробітку. Наприклад, можливість «заробити серйозні гроші» є однією з особливостей безкоштовного набору інструментів, поряд з можливістю створювати що завгодно і зацікавлювати мільйони гравців. Також згадується, що провідні розробники заробляють до двох мільйонів доларів на рік за допомогою мікротранзакцій.

Ба більше, PR-фахівці Roblox розповідають громадськості історії успіху молодих розробників. У Roblox творчість користувачів називається «досвідом», а не «іграми». Це дозволяє обійти правила Apple Store, де ігри з вбудованим магазином заборонені.

Автори платформи дають дітям відчуття, що вони роблять те, що люблять, і легко заробляють хороші гроші. Звичайно, вони хочуть спробувати розбагатіти та встановлюють Roblox. Але після створення першої гри підлітки стикаються з неочевидними перешкодами.

Економіка обману

Більшість неповнолітніх розробників не отримують жодного доходу від своїх ігор. Для цього є кілька причин.

По-перше, Roblox не допомагає безплатно просувати нові ігри. Користувач бачить лише кілька сотень популярних ігор у вкладці «Відкриття», тоді як їх загальна кількість перевищує 20 мільйонів. Шанс, що вашу гру помітять, майже дорівнює нулю.

Крім того, додаток не дозволяє сортувати ігри за датою виходу або іменами нових користувачів, що допомогло б новачкам у просуванні.

У Roblox є розділ «Up-and-Coming», але навіть там користувач бачить ігри з кількома тисячами користувачів. Розділ «Learn and Explore», де розміщені ігри з кількома гравцями, трохи допомагає, але їх не більше кількох десятків.

З цієї ситуації є вихід. Користувачеві потрібно лише придбати рекламу на платформі за ігрову валюту — Robux. Її можна заробити в іграх або придбати за реальні гроші. Однак навіть ці витрати нічого не гарантують.

Річ у тому, що в Roblox користувачі беруть участь в аукціоні за просування. Наприклад, якщо один користувач платить за рекламу 100 Robux, а інший – 300, банер другого гравця буде мигати на сайті втричі частіше. Враховуючи, що 400 Robux коштують 5 доларів, неважко уявити, скільки доходу автори сервісу отримують від спроб геймерів завоювати широку аудиторію.

Я можу порівняти цей процес із спробою записати вірусне відео у TikTok або створити популярний мем. Користувач повинен потрапити в конкретну цільову аудиторію (зазвичай це діти), придумати відповідний ігровий процес і не пропустити просування. Шанс промаху дуже високий. І сотні конкурентів не сплять.

Але навіть якщо щасливому гравцеві вдається створити захопливу гру і привернути увагу публіки за допомогою реклами, він все одно може залишитися ні з чим. Roblox бере комісію з кожної транзакції, а користувач отримує решту в Robux. Мінімальний поріг для конвертації їх у реальну валюту становить 30 000 Robux (декілька років тому, він становив 100 000 Robux, близько $1000).

Звичайно, більшість користувачів не встигають заробити ці 30 000 Robux навіть після витрачання грошей на рекламу та преміумпідписку вартістю $5, яка необхідна для виведення коштів. Поріг здається неймовірно високим у порівнянні з іншими іграми. Наприклад, автори MMORPG Entropia Universe та Second Life дозволяли виводити суми, починаючи від 100 та 10 доларів відповідно.

Але користувач залишиться у програші, навіть якщо він накопичить необхідну суму. Вони купують і продають валюту за різними курсами. Якщо гравець хоче купити 100 000 Robux, йому доведеться витратити понад $1000. Однак, якщо він виведе цю суму, він заробить лише $350.

Roblox робить все, щоб люди витрачали Robux всередині платформи, а автори сервісу постійно отримували комісію від транзакцій. Ця діаграма ілюструє приблизне використання кожного долара, витраченого на досвід у Roblox.

Однак, з огляду на всі підводні камені виведення коштів, творці контенту можуть отримати частку, значно меншу за прогнозовану. Навіть професійні розробники ігор для Roblox не знають, яку зарплату вони отримають наступного місяця.

Перераховані вище проблеми виникли давно. Розробники писали на форумах, просячи переглянути розподіл доходів, але не отримували жодної відповіді. Roblox постійно заявляв, що намагається зробити все, щоб поліпшити життя творців контенту. Але ситуація не змінилася.

Небажання Roblox вирішувати проблему можна пояснити постійними збитками, про які компанія повідомляє щорічно. Але такі виправдання не є серйозними. Я думаю, що керівники сервісу намагаються монополізувати ринок, інвестуючи доходи в постійне розширення платформи, яке неможливо окупити. Тому вони мають відповідь на питання, чому авторам ігор не платять достатньо.

Я знаю 11-річного користувача Roblox, який намагався створити прибуткову гру, але зазнав невдачі. У нього не було грошей на її просування, тому ніхто не помітив його гру. Тим часом конкуренти, які мали гроші, просувалися в рейтингах. Незважаючи на запевнення представників платформи про легкий заробіток, шанси на успіх у цьому бізнесі практично дорівнюють нулю.

Висновок

Виявляється, що майже весь дохід від ігор йде до відомих розробників, про яких Roblox Corporation розповідає в рекламі. Платформа підтримує цих творців постійними бонусами. Наприклад, за час, який геймери проводять в їхніх іграх. Молоді розробники, тим часом можуть створювати настільки цікаві ігри, наскільки хочуть, але без платної реклами їх ніхто не побачить.

Однак діти не бачать таких пояснень у рекламі Roblox і продовжують створювати безплатний контент для платформи, маючи мало шансів знайти свою аудиторію. Крім того, цікаву ідею можуть перехопити більш досвідчені розробники, а її автор не отримає жодної компенсації.

Діти не можуть публікувати ігри, наприклад, на Steam. Навіть навички, які вони отримали в Roblox Studio, навряд чи знадобляться десь ще, оскільки система є унікальною. Тому вони змушені залишатися на платформі, боячись втратити свої ігри.

Я раджу молодим творцям не підвищувати свої очікування, реєструючись на Roblox, і не ризикувати своїм здоров’ям заради ілюзорної можливості заробити додаткові гроші.

Рекомендую прочитати мою статтю «Найпопулярніші ігри Roblox та темна сторона платформи». Також, є старе, але цікаве розслідування цієї теми від People Make Games.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.