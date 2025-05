Найпопулярніші ігри в Roblox та темна сторона платформи

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Попри те, що Roblox має багато альтернативних застосувань, сьогодні його основною сферою використання є ігри. У попередній статті я розповідав про те, як працює Roblox. Сьогодні ми поговоримо про модні ігри та «темну сторону» Roblox.

Стрілялки від першої особи на платформі Roblox не користуються особливою популярністю. Їх тут досить багато, але зазвичай в такі ігри грає не більше 10 000 людей. Клони взагалі привертають порівняно мало уваги в Roblox – оригінальні проекти користуються набагато більшою популярністю.

Спочатку, давайте розглянемо легендарні ігри у світі Roblox.

Brookhaven RP

Найпопулярнішою грою в Roblox є Brookhaven RP, в яку зазвичай грає трохи більше півмільйона людей. При цьому її відвідали близько 65 мільярдів разів.

Отже, ви опиняєтеся в містечку Брукхейвен. На відміну від світів ААА-ігор, тут немає жодних обмежень: усі предмети, транспортні засоби та професії доступні одним натисканням кнопки. Професії в грі варіюються від няні до працівника на контрольно-пропускному пункті в аеропорту. Також гравець одразу отримує будинок. У Brookhaven RP немає конкретних завдань, тому більшість гравців влаштовують справжнє божевілля, стріляючи направо і наліво або просто ганяючи по місту.

Adopt Me!

Adopt Me! – одна з найвідоміших ігор на платформі Roblox. Але зараз вона втратила свою колишню популярність. З усім тим, її показники все ще вражають. В Adopt Me! одночасно грають майже 70 000 людей, що більше, ніж в середньому в GTA V в Steam.

Гра являє собою просунуте тамагочі з відкритим світом. Ви маєте годувати свого улюбленця, вкладати його спати та задовольняти інші його потреби. Паралельно з цим ви маєте прикрашати свій будинок і шукати новий одяг для свого персонажа.

Pet Simulator X

Схожа на Adopt Me! і ще один хіт Roblox в минулому – Pet Simulator X. Її онлайн коливався від 170 000 до 250 000 гравців декілька років тому, проте зараз ледве досягає 5000. Попри цифру X у назві, це лише четверта частина «серіалу» від того ж розробника. Симулятор дуже схожий на умовні Clicker Heroes, де потрібно нескінченно клікати на монстрів, щоб заробляти монети й отримувати підкріплення. Тільки тут вам не доведеться битися.

На початку кожен користувач отримує одного вихованця і виходить з ним на поле, де час від часу з’являються жмені діамантів або монет. Натискаючи на них, підопічний йде в атаку, а з об’єкта випадає валюта. За неї можна купити яйця, з яких вилуплюються все нові та нові вихованці. І так до тих пір, поки не набридне або поки не будуть розблоковані всі яйця. Їх 32, і з кожного наступного випадають сильніші тварини.

Bee Swarm Simulator

Приблизно за таким же принципом працює популярна гра Bee Swarm Simulator. Тільки гравець разом зі своїми бджолами збирає пилок і мед. За них можна, наприклад, купити гігантський рюкзак. У Bee Swarm також є система квестів, які видають великі ведмеді.

Anime Vanguards

Anime Vanguards – ще одна варіація на цю тему. Замість абстрактних бджіл чи звірів вам доведеться збирати персонажів японської анімації. Їхні імена незнайомі, але зовнішній вигляд легко впізнаваний, наприклад, персонажі Dragonball.

Водночас, в Anime Vanguards є різні бонуси, наприклад, збільшення ліміту бійців. Ви також можете знайти транспортні засоби, за допомогою яких можна пересуватися трохи швидше. І грати в щоденну рулетку. Гра набагато глибша, ніж Pet Simulator X.

Blox Fruits

Ще одна відома гра Roblox – Blox Fruits. Це майже повноцінна MMORPG, явно натхненна мангою та аніме «Ван Піс». У ній навіть є диявольський фрукт, який дає вам надздібності, коли ви його з’їсте. І назва гри походить від диявольського фрукта.

На початку гри вам потрібно вибрати фракцію (пірати або моряки), а потім ви можете зайнятися виконанням квестів. Бойові місії нудні через не дуже зручне керування і занадто дурних супротивників. Зате в Blox Fruits чудовий відкритий світ, де поступово додаються все нові й нові острови.

Murder Mystery 2

Пік популярності Murder Mystery 2 минув, але зараз онлайн рідко опускається нижче 70 000. Це гра в дусі SpyParty та Among Us. Група користувачів опиняється в особняку. А один з гравців — вбивця, який має покінчити з усіма іншими.

От тільки в Murder Mystery 2 часто забувають про рольову гру і починають просто кидатися ножами на всіх направо і наліво. Так гра майже відразу перетворюється на своєрідний слешер.

Piggy

Piggy – це гра в жанрі жахів. Це клон гри Dead by Daylight, назва та естетика якої відсилає до популярного інді-хоррору Granny. У Piggy група вцілілих повинна вибратися з будівлі, якою ходить свиня-вбивця. Свинею-вбивцею теж керує жива людина. А після смерті ви можете спостерігати за тим, що відбувається, як привид, як в Among Us. Зазвичай у Piggy грають 40 000 людей.

Tower of Hell

Приблизно такою ж популярністю користується більш оригінальна Tower of Hell. Тут потрібно дістатися до вершини вежі за обмежену кількість часу. Вона вимагає точних акробатичних рухів і не прощає помилок. Проскочивши повз, доведеться починати з самого початку.

Iron Man: Reimagined

Є в Roblox і більш нішеві ігри. Наприклад, у різноманітні симулятори супергероїв грають лише 1000 людей. На платформі Roblox можна знайти, наприклад, гру про Залізну Людину. У грі Iron Man: Reimagined на вибір доступно близько 80 костюмів, а броня залежить від того, чи полетить гравець у відкритий космос. Розробники навіть передбачили заморозку з переходом на вигляд від першої особи, як у фільмі.

The Flash: Earth Prime А для любителів DC є гра, що об’єднує «Флеша» і «Стрілу» від The CW – The Flash: Earth Prime. Багато героїв там мають унікальний набір ефектів і здібностей: спідстери швидко бігають, лучники притягуються гаком до будівель, Канарки кричать і так далі. А переодягатися в костюм і в повсякденний одяг можуть взагалі всі.

Експлуатація дітей у Roblox

У мікроіндустрії Roblox є проблеми, з якими творці платформи не можуть або не хочуть мати справу. І це незважаючи на загальну турботу платформи про молоду аудиторію.

Одна з проблем стосується заробітку на іграх. Roblox активно просуває спокусливу ідею про те, що кожен може розбагатіти на грі. У блозі компанії постійно публікуються історії успіху молодих розробників, що приваблює багато нових користувачів.

Але алгоритми на головній сторінці платформи влаштовані таким чином, що більшість гравців бачать лише найпопулярніші ігри. І тут Roblox пропонує допомогу в просуванні у вигляді аукціону. Тільки той, хто запропонує найвищу ціну, отримає рекламу. При цьому результат може не окупити витрати.

І навіть під час гри діти іноді не можуть контролювати свої витрати. Дійшло до того, що у новому колективному позові, поданому в Північному окрузі Каліфорнії, двоє батьків звинувачували Roblox у незаконному сприянні дитячим азартним іграм.

Творці платформи досі не вирішили ще одну проблему — відверту експлуатацію молодих розробників старшими користувачами. У січні 2022 року The Guardian поспілкувалася з дівчинкою, на ім’я Анна, яка почала створювати ігри в Roblox, коли їй було 10 років. Через кілька років її гра привернула увагу кількох людей старше 20 років, які також створювали ігри.

Вони покликали Анну взяти участь у більшому проекті, і вона почала розробляти та програмувати без жодних контрактів. Вони вирішили, що вона отримає 10% від майбутніх прибутків під час розмови по скайпу.

За кілька місяців гра стала однією з найпопулярніших. Анна підрахувала, що до кінця року вона має заробити близько $300 000 і навіть передумала вступати до коледжу. Тим часом гра вже принесла творцям близько $2 000 000. Старші вирішили підписати контракти з молодими помічниками. Але замість 10% вони запропонували лише 6%, і Roblox не зміг нічим допомогти.

«Немає HR, до якого можна було б звернутися. На форумах Roblox будь-який мій допис про цю ситуацію був би позначений як переслідування. А оскільки я хотіла продовжувати створювати ігри на Roblox, я усвідомлювала репутаційний ризик, пов’язаний з виступом проти людей, яких поважають у спільноті розробників». – Анна

Схожа ситуація сталася з канадцем Реґаном Ґріном, який відкрив для себе Roblox, коли йому було шість років. У 12 років він закохався в Sonic Eclipse Online, засновану на іграх Sega, і годинами працював з її творцем, 24-річним Джейдоном Шедлецкі.

«Це почало негативно впливати на моє психічне здоров’я. Я постійно намагався знайти способи покращити проект, але [Джейдон] завжди хотів від мене більшого, і я неймовірно вигорів». – Реґан Ґрін

Реґан Ґрін, як і Анна, не зв’язувався з творцями платформи Roblox напряму, бо знав, наскільки це безперспективно.

Джейдон Шедлецький все заперечував, а згодом оприлюднив ще одну неприємну історію. Він почав спілкуватися з дванадцятирічною подругою по грі про Соника, надсилати їй інформацію про майбутні оновлення, але незабаром почав відпускати нецензурні жарти. І подібні речі далеко не рідкість у Roblox.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.