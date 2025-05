Мультивсесвіт божевілля: як працює Roblox

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Рік або два тому Roblox рідко виходив за межі інформаційного простору. Roblox дивував нас історіями про політичні інтриги в грі, рекордні темпи зростання та ціни на цифрові продукти, які не є типовими для дитячих ігор. Однак Roblox існує вже понад 15 років, і він пережив такий короткий, але яскравий спалах уваги.

Протягом багатьох років платформа вміло передбачала глобальні тренди. Наприклад, у ній можна було створювати власні світи ще до виходу Minecraft. І за багато років до оголошень Meta та інвестицій у метасвіт Epic Games, Roblox представив робочий прототип цієї концепції.

Roblox — початок

Перші версії Roblox були розроблені на початку століття комп’ютерним науковцем Девідом Башуцкі.

. Він завжди хотів бути підприємцем. Після закінчення університету наприкінці 1980-х він заснував Knowledge Revolution і почав створювати освітнє програмне забезпечення для Macintosh.

Наприкінці 90-х Девід Башуцкі познайомився з інженером Еріком Касселом, майбутнім співзасновником Roblox. Пізніше компанія MSC Software Corporation, виробник програмного забезпечення для моделювання, придбала його компанію. До 2000 року Девід Башуцкі вже був віцепрезидентом MSC Software, але незабаром вирішив повторити свій успіх з освітніми утилітами. Разом із Касселом він залишив компанію, щоб заснувати DynaBlocks, пізніше Roblox Corporation. До них приєдналися інші співробітники MSC.

У 2006 році компанія запустила вебсайт, де опублікувала ігровий рушій Roblox Studio. З його допомогою користувачі могли не лише створювати невеликі ігри, але й тестувати проєкти інших людей. Майже відразу почалося повільне, але стабільне зростання популярності платформи. У Roblox почали вчитися програмуванню, і більшість її аудиторії складали діти до 13 років.

Через рік після запуску платформи з’явилася преміум-підписка Builders Club, з щоденним поповненням внутрішньої валюти Robux та відсутністю реклами на сайті. У 2009 році Roblox залучив понад два мільйони доларів під час першого раунду інвестицій і чотири мільйони — під час другого раунду у 2011 році.

Було започатковано подію Hack Week, під час якої співробітники компанії могли пропонувати свої найяскравіші ідеї для розвитку платформи. У цей період Roblox вийшов на iOS, а в 2014 році — на Android. Однак побачили це не всі: співзасновник компанії Ерік Кассел помер від раку роком раніше.

У 2015 році Roblox з’явився на пристроях VR з оновленою системою створення природних ландшафтів. Через два роки компанія Девід Башуцкі залучила справді дивовижні інвестиції: Meritech Capital Partners та Index Ventures інвестували в неї 92 мільйони доларів. У березні 2021 року Roblox стала публічною компанією, і сьогодні вона коштує більше, ніж Ubisoft та Electronic Arts.

У 2019 році платформу щомісяця відвідували 100 мільйонів людей — на 9 мільйонів більше, ніж Minecraft. Наразі Roblox щодня відвідують майже 80 мільйонів гравців — більше за місячну аудиторію Steam, PSN та екосистеми Xbox. Навесні 2020 року популярність платформи зросла настільки, що діти не могли відірватися від Roblox.

Одним із головних факторів зростання розробники називають повну кросплатформеність. Платформа доступна на всіх актуальних пристроях, крім Nintendo Switch і PlayStation. Щоправда, не всі ігри однаково добре працюють на кожному пристрої.

Roblox має щось для кожного

Колись Roblox був задуманий як інструмент для навчання дітей, але сьогодні він має набагато ширше застосування.

У Roblox можна навчитися створювати ігри

Насамперед це платформа на кшталт Little Big Planet чи Dreams, де мільйони користувачів створюють міні-ігри та тестують проєкти інших учасників спільноти.

Але в Roblox інструменти для створення прототипів набагато гнучкіші, ніж у продуктах Media Molecule. Тут можна використовувати майже будь-які графічні ресурси. При цьому платформа проста у засвоєнні, а рушій Roblox Studio встановлюється на ПК разом із нею.

Утиліта виглядає як дуже спрощена версія Unity, з меню готових об’єктів одразу на головному екрані. Серед них — різноманітна зброя, меблі, навіть транспорт. Особливо зручна система генерації ландшафтів: щоб створити карту, достатньо вказати її розмір, наявність водойм або особливих місць на кшталт лавових джерел.

Завдяки такому інструментарію робочий прототип гри створюється лише за кілька кліків. Серед шаблонів можна обрати готові оточення — піратський острів, місто на Дикому Заході чи карту для захоплення прапора.

Але творці йдуть далі. У Roblox є повноцінні клони складних ігор, як-от Call of Duty чи Escape from Tarkov з кастомізацією зброї — подібна механіка реалізована через мову програмування Lua. Навіть існує окремий сайт, подібний до Unity Learn або Unreal Online Learning, де крок за кроком вивчають Roblox Studio та основи кодування.

У Roblox можна заробляти гроші

Будь-хто може накопичувати внутрішню валюту Robux. Щоб перетворити її на реальні гроші, потрібно мати преміум-підписку і рахунок у Robux не менше 100 тисяч. Кожен із трьох планів Roblox Premium надає від 450 до 2200 Robux щомісяця, але валюту можна також купити. Цікаво, що 100 000 Robux коштують $1000+, але після виведення це лише десь $300.

Після цього користувач може заробляти, додаючи платні предмети у свої ігри, як у великих free-to-play проєктах. Або просити Robux за саму можливість увійти в гру. Ще у 2015 році користувач, на ім’я Лаймонас Мілеска заробив понад $100 000 на своїх іграх з внутрішніми покупками за Robux.

У 2023 році Roblox виплатила розробникам близько $740 мільйонів. Загалом, з 2018 року платформа виплатила спільноті розробників $3,3 млрд.

Джош Вуд з Англії почав грати в Roblox у віці 12 років і вже за рік монетизував свою гру. У 2017 році він випустив свою найуспішнішу гру — Game Dev Life, де потрібно розвивати власну студію. Вона стала настільки успішною, що Джош заснував реальну компанію з розробки ігор. Власники платформи допомогли йому запустити лінію іграшок на основі Game Dev Life. Він навіть зміг оплатити навчання в університеті.

Інша успішна розробниця — Енн Шумейкер, яка переїхала до Силіконової долини, щоб працювати поруч з іншими розробниками. Спочатку заробітку в Roblox було недостатньо для нормального життя, але після початку пандемії вона заробила пів мільйона доларів менш ніж за рік лише на двох іграх — Mermaid Life про життя русалок у підводному світі та My Droplets про догляд за домашніми тваринами.

Творці найпопулярніших ігор заробляють навіть кілька мільйонів доларів на рік. Roblox стала шляхом до успіху для нового покоління — так само, як колись YouTube для міленіалів. І, як у випадку з YouTube, не всі можуть добре заробити в Roblox — у 2021 році лише близько 1000 з 40 мільйонів ігор принесли авторам понад $30 000.

До речі, Джош Вуд не єдиний користувач Roblox, який разом з однодумцями поставив розробку ігор на потік. Те саме зробила The Gang — шведська команда розробників ігор різного масштабу — від інді до AAA. Вони випустили понад 10 ігор, які зіграли понад 100 мільйонів разів, і зібрали спільноту з мільйоном фанів у Discord.

Ще один спосіб підтримки молодих розробників — програма Incubator. Roblox запрошує творців популярних ігор до свого офісу, щоб протягом п’яти місяців разом із розробниками платформи створити нову гру.

У Roblox можна проводити масові події та просувати великі бренди

Як і у Fortnite, тут періодично проводяться події різного масштабу. У період пандемії вони були особливо актуальними та допомогли просуванню серед молодої аудиторії.

Наприклад, у травні 2021 року проходила виставка Gucci, де були доступні ексклюзивні локації та елементи кастомізації для Roblox. Найдорожчим стала сумка з колекції Dionysus, яку продали за 350 000 Robux. При цьому реальний аналог із нової колекції коштував дешевше.

У 2020 році під час рекламної кампанії мультфільму «Скубі-Ду» його творці додали Скубі-Ду до надпопулярної гри Adopt Me!. Концерт Lil Nas X на платформі подивилися 36 мільйонів людей (для порівняння, концерт Тревіса Скотта у Fortnite подивилися лише 27 мільйонів). Warner Bros. організували тематичну гру Wonder Woman: Themyscira Experience до виходу фільму Wonder Woman 1984.

Корпорації так охоче використовують Roblox у рекламі через відкритість платформи. Щоб провести концерт у Fortnite, спочатку потрібно домовитись з Epic Games. У Roblox, такої бюрократії можна уникнути — адже кожен може створити власну гру. А дітям подобається бачити реальні бренди на платформі.

У Roblox можна навчатися

Його творці не забули й про початкову мету платформи. На сайті Roblox є цілий розділ, присвячений освіті, де навіть можна знайти курси з програмування. Наприклад, під час локдауну фізик Філіп Вільямс пояснював своїм учням, що таке ланцюгова реакція, використовуючи спеціально створену гру. Також він використовував Roblox для викладання геймдизайну.

Існують десятки живих і онлайн-курсів для дітей з програмування на Lua або просто з побудови в Roblox. Сама компанія ставить за мету — до 2030 року залучити 100 мільйонів людей до навчання через платформу.

Сьогодні загальна кількість «учнів» невідома. Але, наприклад, освітня програма Build It, Play It від Roblox залучила понад 20 мільйонів користувачів. У листопаді 2021 року компанія навіть створила спеціальний фонд: він підтримуватиме вчителів, які використовують Roblox, а також популяризаторів науки в усьому світі. Після заснування фонду компанія одразу профінансувала Бостонський музей науки.

Roblox — прототип мета-всесвіту

З часом Roblox став настільки функціональним, що під час сплеску інтересу до мета-всесвітів його називали першим робочим прототипом. Однак Roblox розпочав усе це ще у 2006 році, і відтоді накопичив величезну базу користувачів та технічну експертизу у віртуальних світах.

Після того, як засновник компанії Девід Баззуккі поділився своїм баченням мета-всесвіту в програмі Mad Money на CNBC, акції Roblox підскочили на 42%. А вже на початку 2021 року у своїй колонці для Wired він зробив багато припущень про те, як за рік мета-всесвіт стане частиною всіх сфер нашого життя. Деякі з цих прогнозів дійсно справдилися.

Roblox визначає три принципи, які керуватимуть розробкою мета-всесвіту в майбутньому:

Комунікація у віртуальному просторі має відповідати правилам реального світу. Ми підвищуємо голос, коли хочемо, щоб нас почули здалеку; в іншому випадку — шепочемо або використовуємо жести та міміку для передачі емоцій. У мета-всесвіті не повинно бути меж між реальним і віртуальним спілкуванням. Наприклад, розробники згадували ситуацію, коли гравець розмовляє з другом у Roblox та одночасно з людиною поруч у реальному світі. У такому випадку всі учасники можуть змінити тип спілкування будь-коли — наприклад, перейти до відеочату. Головний принцип збігається з основними цінностями Roblox: комунікація в мета-всесвіті має бути безпечною та відбуватися в межах закону. Для цього вона повинна регулюватися, як і у реальному світі. Наприклад, ніхто не дізнається, якщо ви з близьким другом наодинці обговорюєте щось сумнівне. Але якщо ви кричите на когось у ресторані, люди навколо відреагують негайно.

Розробники Roblox також хочуть, щоб гравці могли виглядати та поводитися у грі так само, як у реальності, і впроваджують відповідні технології. Наприклад, можливість створити реалістичного персонажа замість мультяшного чоловічка або технологію Spatial Voice.

Улітку 2021 року компанія підписала партнерство з Sony Music, щоб розробити своєрідний “інноваційний музичний досвід” у межах Roblox. Наприклад, Lil Nas X, який раніше виступав у Roblox, співпрацює з музичним підрозділом Sony. Тож можна припустити, що саме так компанія прагне легалізувати музику у своєму мета-всесвіті. У 2021 році Асоціація музичних видавців подавала на Roblox до суду на $200 мільйонів за незаконне використання пісень.

Компанія також вважає, що молода аудиторія Roblox допоможе створити повноцінний мета-всесвіт, оскільки це покоління виросло в епоху Інтернету та смартфонів.

Висновок

Загалом Roblox залучила $450 мільйонів інвестицій. 10 березня 2021 року Roblox почав торгуватися за ціною $64,50 за акцію. Утиліта, яка 17 років тому була задумана як інструмент для навчання, перетворилася на глобальний цифровий простір і зуміла обігнати техногігантів у розвитку мета-всесвіту.

У Roblox все ще багато проблем — як технічних, так і соціальних — які не оминула жодна популярна онлайн-платформа: від Facebook до TikTok. Але перспективи компанії Девіда Баззуккі та різноманітність застосувань Roblox досі вражають. А постійний розвиток упродовж майже двадцяти років дає надію, що Roblox таки зможе подолати свої недоліки.

