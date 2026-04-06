Огляд чохлів для Galaxy S26 Ultra: від Pitaka з арамідного волокна до Aulumu з особливим дизайном

Samsung Galaxy S26 Ultra — це безумовно флагманський смартфон, і для такого рівня пристрою захисний чохол не просто опція, а необхідність. Аргумент про те, що стандарт Qi2 нібито дозволяє обходитися без чохла, у цьому випадку не працює. Серед доступних рішень є як моделі з додатковими кнопками, так і варіанти з цікавими прихованими особливостями, тому саме на них варто звернути увагу.

Втім, компанія Samsung значно ускладнила життя виробникам аксесуарів. Почнемо з Qi2: у лінійці Galaxy S26 немає вбудованих магнітів, тому сумісність із магнітними аксесуарами фактично перекладена на виробників чохлів, які змушені додавати власні MagSafe-подібні рішення.

Але тут виникає інша проблема. Через відсутність внутрішньої магнітної системи конструкція смартфона залишилася без оптимізації під такі аксесуари. Бездротова зарядна котушка розташована занадто високо, а блок камер — навпаки, опущений занизько. У результаті багато магнітних аксесуарів працюють некоректно або взагалі не сумісні з пристроєм.

Це особливо помітно на прикладі різних гаманців чи зарядних підставок, адже деякі з них просто не фіксуються як слід. Навіть такі рішення, як Pixelsnap Charger Stand, можуть викликати незручності, хоча сама зарядна “шайба” функціонує нормально.

Попри ці обмеження, виробники чохлів зробили максимум можливого, щоб забезпечити сумісність. Важливо розуміти, що проблеми з аксесуарами часто пов’язані не з чохлом, а з особливостями розташування камери в самому смартфоні. Найкраще себе показують круглі аксесуари — вони зазвичай працюють стабільніше і без зайвих труднощів.

Наші улюблені чохли для Galaxy S26 Ultra

Pitaka

Чохли від Pitaka останнім часом стають дедалі популярнішими серед користувачів Android. Оновлені моделі для Samsung Galaxy S26 Ultra виглядають дійсно продумано: більшість із них виготовлені з плетеного арамідного волокна, що поєднує легкість і міцність без зайвого об’єму.

Окрему увагу привертає дизайн. Компанія використовує цікаві кольорові рішення, від Moonrise до Sunset, які виглядають цілісно та мають приємну глибину. Це не просто яскраві варіації, а добре продумані візуальні стилі, які додають чохлу індивідуальності.

Карбоновий протиударний чохол Pitaka Cairn Case Aaron Button Moonrise для Samsung Galaxy S26 Ultra купити

Карбоновий протиударний чохол Pitaka Cairn Case Aaron Button Sunset для Samsung Galaxy S26 Ultra купити

Ще одна фішка, яка вирізняє Pitaka, — це так звані “Aaron” кнопки. Вони працюють через NFC і дозволяють виконувати різні дії одним натисканням. За відчуттями вони схожі на стандартні кнопки живлення або гучності, але фактично не взаємодіють із фізичними клавішами смартфона, а працюють як окремий інструмент керування.

Сигнал через NFC передається миттєво, і система виконує заздалегідь призначену дію. Це може бути запуск конкретного додатку, зміна налаштувань, увімкнення ліхтарика або активація сценарію. Причому сценарії можуть бути як простими, так і досить складними, адже все залежить від того, як їх налаштувати.

У чохлах Edge і Cairn передбачено одразу три кнопки Aaron, і їх налаштування займає мінімум часу. У повсякденному використанні вони працюють стабільно та без затримок, що робить їх дійсно зручним інструментом.

Чохол Pitaka Cairn Case залишається одним із найвдаліших варіантів, хоча останнім часом більше хочеться підвищеного рівня захисту. Це гібридна модель, яка поєднує арамідне волокно та TPU: перше відповідає за міцність конструкції, а друге — за амортизацію ударів. При цьому чохол залишається досить тонким і майже не збільшує габарити Samsung Galaxy S26 Ultra.

Карбоновий чохол Pitaka Cairn Case Aaron Button Black/Grey Twill для Samsung Galaxy S26 Ultra (PBS2601U) купити

Блок камери захищений добре, але через особливості конструкції самого смартфона магніти, як і раніше, можуть некоректно працювати з квадратними або прямокутними аксесуарами.

Кнопки натискаються приємно, хоча відчувається невеликий люфт. Сам чохол комфортний у використанні: задня панель з арамідного волокна має м’яку текстуру, не ковзає в руці та не збирає надмірну жирність навіть при тривалому користуванні.

Карбоновий чохол Pitaka Edge Case Sunset для Samsung Galaxy S26 Ultra купити

Карбоновий чохол Pitaka Edge Case Milky Way Galaxy для Samsung Galaxy S26 Ultra (KS2605U) купити

Чохол Pitaka Edge Case, на відміну від Cairn, орієнтований на мінімалізм. Він більш жорсткий і простий за конструкцією, але саме це дозволяє зменшити товщину та зробити смартфон компактнішим. Тут зберігається фірмова текстура арамідного волокна, однак змінено форму та реалізацію кнопок. Кнопки Aaron прикриті шаром волокна, мають невеликий хід і чіткий, швидкий відгук. При цьому бокова частина частково відкрита, адже кнопки гучності та живлення залишаються без додаткового захисту, що допомагає уникнути зайвого об’єму.

Виріз під камеру доповнений металевою рамкою для кращого захисту, тоді як інші елементи корпусу максимально точно підігнані під форму смартфона.

Карбоновий чохол Pitaka Edge Case Over the Horizon для Samsung Galaxy S26 Ultra (KS2604U) купити

Карбоновий чохол Pitaka Edge Case Aaron Button Black/Grey Twill для Samsung Galaxy S26 Ultra (KS2601U) купити

У використанні обидва чохли приємно дивують, але саме додаткові програмовані кнопки стали однією з найцікавіших фішок. Вони дійсно додають зручності у щоденних сценаріях і при цьому практично не впливають на габарити.

Щодо вартості: Pitaka Cairn Case обійдеться приблизно у 3499 грн, тоді як Pitaka Edge Case коштує близько 3199 грн.