Огляд чохлів для Galaxy S26 Ultra: від Pitaka з арамідного волокна до Aulumu з особливим дизайном

Samsung Galaxy S26 Ultra — це безумовно флагманський смартфон, і для такого рівня пристрою захисний чохол не просто опція, а необхідність. Аргумент про те, що стандарт Qi2 нібито дозволяє обходитися без чохла, у цьому випадку не працює. Серед доступних рішень є як моделі з додатковими кнопками, так і варіанти з цікавими прихованими особливостями, тому саме на них варто звернути увагу.

Втім, компанія Samsung значно ускладнила життя виробникам аксесуарів. Почнемо з Qi2: у лінійці Galaxy S26 немає вбудованих магнітів, тому сумісність із магнітними аксесуарами фактично перекладена на виробників чохлів, які змушені додавати власні MagSafe-подібні рішення.

Але тут виникає інша проблема. Через відсутність внутрішньої магнітної системи конструкція смартфона залишилася без оптимізації під такі аксесуари. Бездротова зарядна котушка розташована занадто високо, а блок камер — навпаки, опущений занизько. У результаті багато магнітних аксесуарів працюють некоректно або взагалі не сумісні з пристроєм.

Це особливо помітно на прикладі різних гаманців чи зарядних підставок, адже деякі з них просто не фіксуються як слід. Навіть такі рішення, як Pixelsnap Charger Stand, можуть викликати незручності, хоча сама зарядна “шайба” функціонує нормально.

Попри ці обмеження, виробники чохлів зробили максимум можливого, щоб забезпечити сумісність. Важливо розуміти, що проблеми з аксесуарами часто пов’язані не з чохлом, а з особливостями розташування камери в самому смартфоні. Найкраще себе показують круглі аксесуари — вони зазвичай працюють стабільніше і без зайвих труднощів.

Наші улюблені чохли для Galaxy S26 Ultra

Pitaka

Чохли від Pitaka останнім часом стають дедалі популярнішими серед користувачів Android. Оновлені моделі для Samsung Galaxy S26 Ultra виглядають дійсно продумано: більшість із них виготовлені з плетеного арамідного волокна, що поєднує легкість і міцність без зайвого об’єму.

Окрему увагу привертає дизайн. Компанія використовує цікаві кольорові рішення, від Moonrise до Sunset, які виглядають цілісно та мають приємну глибину. Це не просто яскраві варіації, а добре продумані візуальні стилі, які додають чохлу індивідуальності.

Ще одна фішка, яка вирізняє Pitaka, — це так звані “Aaron” кнопки. Вони працюють через NFC і дозволяють виконувати різні дії одним натисканням. За відчуттями вони схожі на стандартні кнопки живлення або гучності, але фактично не взаємодіють із фізичними клавішами смартфона, а працюють як окремий інструмент керування.

Джерело: 9to5google.

Сигнал через NFC передається миттєво, і система виконує заздалегідь призначену дію. Це може бути запуск конкретного додатку, зміна налаштувань, увімкнення ліхтарика або активація сценарію. Причому сценарії можуть бути як простими, так і досить складними, адже все залежить від того, як їх налаштувати.

У чохлах Edge і Cairn передбачено одразу три кнопки Aaron, і їх налаштування займає мінімум часу. У повсякденному використанні вони працюють стабільно та без затримок, що робить їх дійсно зручним інструментом.

Джерело: 9to5google.
Джерело: 9to5google.

Чохол Pitaka Cairn Case залишається одним із найвдаліших варіантів, хоча останнім часом більше хочеться підвищеного рівня захисту. Це гібридна модель, яка поєднує арамідне волокно та TPU: перше відповідає за міцність конструкції, а друге — за амортизацію ударів. При цьому чохол залишається досить тонким і майже не збільшує габарити Samsung Galaxy S26 Ultra.

Блок камери захищений добре, але через особливості конструкції самого смартфона магніти, як і раніше, можуть некоректно працювати з квадратними або прямокутними аксесуарами.

Кнопки натискаються приємно, хоча відчувається невеликий люфт. Сам чохол комфортний у використанні: задня панель з арамідного волокна має м’яку текстуру, не ковзає в руці та не збирає надмірну жирність навіть при тривалому користуванні.

Джерело: 9to5google
Джерело: 9to5google

Чохол Pitaka Edge Case, на відміну від Cairn, орієнтований на мінімалізм. Він більш жорсткий і простий за конструкцією, але саме це дозволяє зменшити товщину та зробити смартфон компактнішим. Тут зберігається фірмова текстура арамідного волокна, однак змінено форму та реалізацію кнопок. Кнопки Aaron прикриті шаром волокна, мають невеликий хід і чіткий, швидкий відгук. При цьому бокова частина частково відкрита, адже кнопки гучності та живлення залишаються без додаткового захисту, що допомагає уникнути зайвого об’єму.

Виріз під камеру доповнений металевою рамкою для кращого захисту, тоді як інші елементи корпусу максимально точно підігнані під форму смартфона.

У використанні обидва чохли приємно дивують, але саме додаткові програмовані кнопки стали однією з найцікавіших фішок. Вони дійсно додають зручності у щоденних сценаріях і при цьому практично не впливають на габарити.

Щодо вартості: Pitaka Cairn Case обійдеться приблизно у 3499 грн, тоді як Pitaka Edge Case коштує близько 3199 грн.

Aulumu

Корпус Aulumu Frosted Glow може бути одним з найбільш унікальних дизайнів у цьому списку.

Джерело: 9to5google.
Джерело: 9to5google.

Чохол не повністю прозорий, але має достатню напівпрозорість, щоб колір вашого Samsung Galaxy S26 Ultra проглядався. Дизайн віддалено нагадує стиль Nothing Phone, хоча сам чохол не оснащений LED-підсвічуванням.

При цьому магнітна частина чохла все ж світиться, додаючи легкий ефектний акцент.

Джерело: 9to5google.

Краї чохла мають текстуровану поверхню для кращого захоплення, а кнопки відчутні та приємні на дотик. Вони трохи виступають більше, ніж у деяких інших моделей, що спрощує їх швидке знаходження у екстрених ситуаціях.

Серед матових чохлів цей варіант виділяється високою якістю: він міцний, кути м’які на дотик і забезпечує комфортне користування навіть протягом тривалого часу. Крім того, це один із найдоступніших варіантів у списку — близько 2799 грн.

UAG

Цього року чохол UAG Monarch Case для Samsung Galaxy S26 Ultra став чудовим варіантом для тих, хто шукає міцний і надійний захист. Він зберігає класичний стиль UAG з різкими лініями та сучасним дизайном.

Цікаво, що UAG Magnetic Ring Stand один із небагатьох рінг-стендів, який працює з “специфічною” Qi2-системою Galaxy S26 Ultra. Кутові лінії конструкції обходять камери та не перетинають їх, що забезпечує надійну фіксацію, так як досягти цього з цим телефоном досить складно.

Джерело: 9to5google

Що стосується чохла UAG Monarch Case, його помітний дизайн поєднує багатошарову конструкцію з кевларового плетіння, полікарбонату та гумових кутів для максимального захисту. Це один із найміцніших варіантів: тести на падіння показують, що телефон у ньому безпечний навіть із висоти до 7,6 м.

У руках чохол відчувається дуже надійно, а великі кнопки натискаються чітко і приємно. Він одночасно міцний і зручний у використанні.

Такий високий рівень захисту має свою ціну — чохол коштує 4339 грн, що є найвищою ціною в цьому огляді. Навіть якщо Monarch не підійде вам, ми все ж радимо звернути увагу на UAG Ring Stand як окремий аксесуар.

Джерело: 9to5google.com

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
