У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер

Resident Evil Requiem матиме не одного геймплейного персонажа, а цілих трьох. Серед них улюбленець серії, каже інсайдер.

AestheticGamer підтвердив, що Capcom не випадково назвала частину Requiem. За його даними, головними героями стануть агентка ФБР Грейс Ешкрофт (той самий “книжний хробак”) і Леон Кеннеді. Останній вже багато років ключова фігура франшизи, а Грейс — головна героїня Resident Evil Outbreak, яка тепер вийшла на передній план і стала центральною фігурою сюжету Requiem. Інсайдери вже подейкували, що поява Леона стане останньою великою для нього в іграх.

Проте несподівано буде третій ігровий персонаж — репортерка Алісса Ешкрофт, мати Грейс. За словами інсайдера, вона буде “трохи” грабельною, що логічно, оскільки вона померла 30 років тому. Очевидно, що її сцени будуть подані через флешбеки або інші сюжетні способи. Подібна механіка вже з’являлася у Resident Evil 7, де історію частково розповідали через відеозаписи.

Дискусії навколо ролі Леона Кеннеді тривають вже кілька місяців. У чутках постійно звучало, що він стане головним героєм Requiem, однак Capcom вирішила зробити акцент на Грейс. Це викликало чимало здивування серед фанатів, адже серія традиційно тримається на відомих персонажах. Водночас поява Алісси як грабельного героя відкриває новий пласт історії, який може пояснити походження Грейс та її зв’язок з головним антагоністом.

AestheticGamer також натякав, що монстр, який переслідує Грейс у Requiem, насправді може бути пов’язаний з Аліссою. Якщо ця інформація підтвердиться, то сюжет може розкрити неочікувану сімейну драму, яка стане рушійною силою гри. Раніше творці представили високого і жахливого ксеноморфа, який має ідеальний слух — цікаво, чи буде це мутована версія її мати?

Загалом Resident Evil Requiem може виявитися значно багатшою на сюжетні лінії, ніж очікувалося. Гравці отримають можливість керувати Леоном та Грейс і, принаймні частково, за Аліссою. Тепер залишається дочекатися офіційного підтвердження від Capcom, адже компанія досі уникає прямих відповідей про роль Леона та інших персонажів.

Джерело: The Gamer