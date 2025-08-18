Новини Ігри 18.08.2025 comment views icon

У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер
Resident Evil Requiem / Capcom

Resident Evil Requiem матиме не одного геймплейного персонажа, а цілих трьох. Серед них улюбленець серії, каже інсайдер.

AestheticGamer підтвердив, що Capcom не випадково назвала частину Requiem. За його даними, головними героями стануть агентка ФБР Грейс Ешкрофт (той самий “книжний хробак”) і Леон Кеннеді. Останній вже багато років ключова фігура франшизи, а Грейс — головна героїня Resident Evil Outbreak, яка тепер вийшла на передній план і стала центральною фігурою сюжету Requiem. Інсайдери вже подейкували, що поява Леона стане останньою великою для нього в іграх.

Проте несподівано буде третій ігровий персонаж — репортерка Алісса Ешкрофт, мати Грейс. За словами інсайдера, вона буде “трохи” грабельною, що логічно, оскільки вона померла 30 років тому. Очевидно, що її сцени будуть подані через флешбеки або інші сюжетні способи. Подібна механіка вже з’являлася у Resident Evil 7, де історію частково розповідали через відеозаписи.

У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер
Леон Кеннеді та Алісса Ешкрофт / Resident Evil Requiem

Дискусії навколо ролі Леона Кеннеді тривають вже кілька місяців. У чутках постійно звучало, що він стане головним героєм Requiem, однак Capcom вирішила зробити акцент на Грейс. Це викликало чимало здивування серед фанатів, адже серія традиційно тримається на відомих персонажах. Водночас поява Алісси як грабельного героя відкриває новий пласт історії, який може пояснити походження Грейс та її зв’язок з головним антагоністом.

AestheticGamer також натякав, що монстр, який переслідує Грейс у Requiem, насправді може бути пов’язаний з Аліссою. Якщо ця інформація підтвердиться, то сюжет може розкрити неочікувану сімейну драму, яка стане рушійною силою гри. Раніше творці представили високого і жахливого ксеноморфа, який має ідеальний слух — цікаво, чи буде це мутована версія її мати?

Загалом Resident Evil Requiem може виявитися значно багатшою на сюжетні лінії, ніж очікувалося. Гравці отримають можливість керувати Леоном та Грейс і, принаймні частково, за Аліссою. Тепер залишається дочекатися офіційного підтвердження від Capcom, адже компанія досі уникає прямих відповідей про роль Леона та інших персонажів.

Джерело: The Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Гравці Baldur's Gate 3 спокушають Астаріона частіше, ніж будь-кого іншого, — дивна статистика Larian
Сюжетний трейлер Borderlands 4 показав Часоміра, підпілля Клаптрепа і початок революції на Кайросі
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Трейлер і 11 хвилин геймплею Little Nightmares 3 — дуже моторошний Карнавал, два нові персонажі і реліз у жовтні
В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+дата релізу)
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Steam безплатно роздає легендарну метроїдванію із 94% схвальних відгуків — лише до 26 червня
Єдиний користувач Steam з КНДР загадково зник — не хвилюйтеся, з Ним все нормально
Sony готує фільм за Bloodborne — Міядзакі «пролітає», шукають режисера з готичним баченням
Sony оголосила безплатну роздачу Diablo 4 на 15‑ту річницю PS Plus
PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man
Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin's Creed
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати