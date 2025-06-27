Перший геймплей Resident Evil 9 — агентка Грейс досліджує Раккун-Сіті через 30 років після удару

Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom представила перший геймплей Resident Evil Requiem — і ми бачимо знайомий величезний кратер з Раккун-Сіті. Саме через нього гра називається «Requiem».

Короткі фрагменти геймплею показали під час Capcom Spotlight 2025. Розробники дали уявлення про ключові особливості гри: нову героїню і повернення в локації, пов’язані з третьою частиною серії. Дія гри відбувається через 30 років після знищення Раккун-Сіті потужною зброєю, де все нагадує про трагедію.

«Ця гра — реквієм, панахида за тими, хто був до нас. Серія Resident Evil народилася з трагедії, спричиненої Umbrella і вибухом інфекції в Раккун-Сіті. І ми обрали назву “Requiem”, щоб відзначити ключовий момент в історії серії», — каже режисер гри Коші Наканіші.

Головна героїня Requiem — агентка ФБР Грейс Ешкрофт, яка не схожа на ветеранів серії типу Леона Кеннеді. У попередні рази її називали книжковим хробаком, який спотикається навіть через власні ноги. Capcom свідомо зробила невпевнену та налякану персонажку, щоб гравець відчував страх разом із нею.

Перші геймплейні кадри показують, як Грейс пересувається темними коридорами. Швидше за все, вона шукає вихід з готелю, де прокинулася прив’язаною вниз головою. Спочатку в неї немає будь-якої зброї або ліхтаря, тому вона освітлює собі шлях запальничкою. У кількох сценах вона стикається з громіздкою людиноподібною істотою, яка виходить з тіні — ймовірно, наш новий Немезіс або Демітреску.

Але попри незграбність Грейс, назвати її беззахисною буде перебільшенням. У відео показали сцену, де вона аналізує ящик з інструментами, використовуючи логіку й дедукцію. При цьому добре володіє зброєю, як годиться для агента ФБР. Проте головна відмінність, що цього разу ми гратимемо не за «машину для вбивств» Леона, а за пересічного агента.

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До речі, про Леона Кеннеді — фанати чекали новин про нього під час Capcom Spotlight 2025. Проте команда творців лише натякнула на його можливу роль у грі, але без деталей. Ймовірно, його участь (якщо вона буде) прибережена як сюрприз для наступного анонсу.

Крім того, в Requiem можна перемикатися між виглядом від першої й третьої особи в будь-який момент через меню налаштувань. Capcom описала це як спосіб дати гравцям вибір: від першої особи — це напруга і реалізм, а від третьої — більше екшен.

Resident Evil Requiem виходить 27 лютого 2026 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Джерело: IGN