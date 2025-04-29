Ghost of Yotei отримає найбільшу карту й свободу серед усіх ігор Sucker Punch, — креативний директор

Ghost of Yotei / Sucker Punch

Ghost of Yotei — наступна гра Sucker Punch — матиме найбільшу карту й найбільшу свободу дій серед усіх ігор з відкритим світом, які студія створювала раніше.

Креативний директор Нейт Фокс і співкреативний директор Джейсон Корнелл поділилися новими деталями про сюжет, дослідженнями культури айну та сеттингом гри. Нова частина обертається навколо головної героїні на ім’я Ацу, яка зосереджена на подорожі задля помсти після важкої дитячої травми.

Кампанія буде нелінійною — гравець сам вирішуватиме, в якому порядку розбиратися з цілями. Основними ворогами стануть «Шістка Йотей» — група воїнів, що несла руйнування по всій Японії. Імена цих ворогів зображено на спеціальному поясі, який носить Ацу — щось на кшталт персонального списку помсти, який буде з нею всю гру. Що стосується масштабу, то команда обіцяє відчутний стрибок у порівнянні з попередніми проєктами.

«Ghost of Yotei має найбільшу свободу та найбільшу карту серед усіх ігор з відкритим світом, які ми коли-небудь створювали», — каже Фокс.

Події гри відбуватимуться на території сучасної префектури Хоккайдо. І для цього команда витратила чимало часу на вивчення локацій.

«Ми співпрацювали з різними радниками щодо зображення народу айну та культури айну того часу. Як і в попередній грі, ми також ретельно дослідили японську культуру та включили її в цей проєкт», — додає креативний директор.

Наприклад, для цього Джейсон Корнелл познайомився ближче з музеями та народними ремеслами, які я включив у світогляд для Ghost of Yotei. Ще разом з людьми, які знаються на культурі айну, він ходив у гори та мав досвід збирання дикорослих овочів.

У грі з’явиться нова зброя ближнього бою. На створення проєкту вплинули як японське кіно, так і західні драми. Попри деяку схожість з Assassin’s Creed Shadows — обидві ігри мають сюжет про переслідування кількох ворогів — Ghost of Yotei має суттєво відрізнятися геймплейно.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Ghost of Yotei вийде 2 жовтня 2025 року ексклюзивно для PS5. Разом з анонсом Sucker Punch також показала трейлер і відкрила передзамовлення. Колекційне видання включатиме цифрову копію гри, весь вміст Digital Deluxe Edition та інші бонуси.

Джерело: Wccftech