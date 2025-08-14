Новости Игры 14.08.2025 comment views icon

PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие

Маргарита Юзяк

PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие

Sony запустила распродажу в PS Store в честь ежегодной выставки Gamescom 2025. Это шанс забрать топовые тайтлы по приятным ценам.

Gamescom 2025 стартует уже на следующей неделе, а пока игроки могут найти немало выгодных предложений. Акция продлится до 27 августа, пока в Кельне геймеры тестируют новинки на выставке. Вероятно, распродажа будет обновлен после старта выставки — в частности после шоу Opening Night Live с Джеффом Кили, которое запланировано на 19 августа.

ITC традиционно подготовило небольшую подборку скидок, которые можно выхватить во время распродажи. В этот раз будет два списка: игры подешевле (до ₴400) и подороже (от ₴400).

Игры от ₴400 на распродаже в PS Store

  • Destiny 2: The Edge of Fate — ₴1 035 (-30%)
  • Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle — ₴839 (-80%)
  • Empire of the Ants — ₴719 (-40%)
  • Alone in the Dark — ₴719 (-40%)
  • NINJA GAIDEN: Master Collection — ₴699 (-50%)
  • Crash Bandicoot Bundle — N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled — ₴699 (-65%)
  •  ARK: Survival Ascended — ₴674 (-50%)
  •  A Quiet Place: The Road Ahead — ₴569 (-40%)
  • Far Cry 6 Deluxe Edition — ₴509 (-80%)
  • Blasphemous 2 — ₴474 (-50%)
  • Resident Evil Village Gold Edition — ₴449 (-70%)
  • Dredge – Digital Deluxe Edition — ₴439 (-50%)

Игры до ₴400 на распродаже в PS Store

  • The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
  • Dungeon Encounters — ₴399 (-60%)
  • Bloodborne — ₴324 (-50%)
  • Persona 5 — ₴269 (-85%)
  • Chrono Cross: The Radical Dreamers — ₴259 (-60%)
  • Overcooked! 2 — Gourmet Edition — ₴239 (-80%)
  • Watch Dogs 2 — Gold Edition — ₴229 (-90%)
  • A Way Out — ₴209 (-80%)
  • Battlefield 1 Revolution — ₴209 (-85%)
  • Alien: Isolation — ₴209 (-80%)
  • Fell Seal: Arbiter’s Mark — ₴204 (-75%)
  • Bayonetta — ₴162 (-75%)
  • Unravel Two — ₴162 (-75%)
  • Battlefield 4 — ₴162 (-75%)
  • Valkyria Chronicles 4 — ₴143 (-80%)
  • Deus Ex: Mankind Divided — ₴142 (-85%)
  • Unravel — ₴134 (-75%)

Отметим, что параллельно в Steam продолжается распродажа изометрических игр, где со скидками продают Disco Elysium, Wasteland и тому подобное. А также продолжается фестиваль 4X-стратегийна котором предлагают Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations и другие тайтлы.



