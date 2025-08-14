PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие

Sony запустила распродажу в PS Store в честь ежегодной выставки Gamescom 2025. Это шанс забрать топовые тайтлы по приятным ценам.
Gamescom 2025 стартует уже на следующей неделе, а пока игроки могут найти немало выгодных предложений. Акция продлится до 27 августа, пока в Кельне геймеры тестируют новинки на выставке. Вероятно, распродажа будет обновлен после старта выставки — в частности после шоу Opening Night Live с Джеффом Кили, которое запланировано на 19 августа.
ITC традиционно подготовило небольшую подборку скидок, которые можно выхватить во время распродажи. В этот раз будет два списка: игры подешевле (до ₴400) и подороже (от ₴400).
Игры от ₴400 на распродаже в PS Store
- Destiny 2: The Edge of Fate — ₴1 035 (-30%)
- Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle — ₴839 (-80%)
- Empire of the Ants — ₴719 (-40%)
- Alone in the Dark — ₴719 (-40%)
- NINJA GAIDEN: Master Collection — ₴699 (-50%)
- Crash Bandicoot Bundle — N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled — ₴699 (-65%)
- ARK: Survival Ascended — ₴674 (-50%)
- A Quiet Place: The Road Ahead — ₴569 (-40%)
- Far Cry 6 Deluxe Edition — ₴509 (-80%)
- Blasphemous 2 — ₴474 (-50%)
- Resident Evil Village Gold Edition — ₴449 (-70%)
- Dredge – Digital Deluxe Edition — ₴439 (-50%)
Игры до ₴400 на распродаже в PS Store
- The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
- Dungeon Encounters — ₴399 (-60%)
- Bloodborne — ₴324 (-50%)
- Persona 5 — ₴269 (-85%)
- Chrono Cross: The Radical Dreamers — ₴259 (-60%)
- Overcooked! 2 — Gourmet Edition — ₴239 (-80%)
- Watch Dogs 2 — Gold Edition — ₴229 (-90%)
- A Way Out — ₴209 (-80%)
- Battlefield 1 Revolution — ₴209 (-85%)
- Alien: Isolation — ₴209 (-80%)
- Fell Seal: Arbiter’s Mark — ₴204 (-75%)
- Bayonetta — ₴162 (-75%)
- Unravel Two — ₴162 (-75%)
- Battlefield 4 — ₴162 (-75%)
- Valkyria Chronicles 4 — ₴143 (-80%)
- Deus Ex: Mankind Divided — ₴142 (-85%)
- Unravel — ₴134 (-75%)
Отметим, что параллельно в Steam продолжается распродажа изометрических игр, где со скидками продают Disco Elysium, Wasteland и тому подобное. А также продолжается фестиваль 4X-стратегийна котором предлагают Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations и другие тайтлы.
