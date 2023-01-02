У перші ночі січня 2023 року можна спостерігати Квадрантиди – один із найяскравіших метеорних потоків із «вогненними кулями»

Метеорний потік Квадрантиди вважається одним із найкращих для спостереження протягом усього року. Цей потік щорічно активний у період із 26 грудня до 16 січня. У 2023 році його максимум припадає на 2 та 3 січня. За даними NASA, на піку можна спостерігати в середньому 80 метеорів за годину, що проносяться через атмосферу Землі зі швидкістю близько 41 км/с.

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Квадрантиди – це уламки астероїда під назвою 2003 EH1, який був виявлений під час пошуку навколоземних об’єктів обсерваторією Лоуелла (LONEOS) у 2003 році. Астероїд має діаметр близько 3,2 км і може бути залишками згаслої комети.

Астероїд 2003 EH1 обертається навколо Сонця кожні 5,52 року. Земля проходить через слід уламків під перпендикулярним кутом. В результаті піковий період для входження в атмосферу метеоритного пилу та уламків досить короткий.

Квадрантиди вилітають між сузір’ями Волопаса та Дракона, неподалік ручки Великої Ведмедиці. Свою назву вони беруть від сузір’я Стінного Квадранта, що не використовується в сучасній астрономії. Квадрантиди відомі своїми метеорами у вигляді «вогненних куль». Вони довші і яскравіші, ніж звичайні метеори, тому що вони походять з більших уламків.

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Для найбільш комфортного спостереження за метеорним потоком краще всього завчасно виїхати за територію великого міста, щоб знизити інтенсивність світлового забруднення. Бажано дати очам 20-30 хвилин, щоб звикнути до темряви.

Наступним великим метеорним потоком після Квадрантід у 2023 році будуть Ліриди. Період їхньої активності припадатиме на період з 15 по 29 квітня, а максимуму очікується 22 та 23 квітня.

Джерело: space