Парламент збільшив штрафи за відмову від повістки та неявку до ТЦК

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 10379, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні правопорушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані, то їй загрожує штраф 3400-5100 гривень. Під час воєнного стану ця сума зростає до 17-25 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (відмову від повістки, неявку до ТЦК) – штраф 5100-8500 гривень. Під час воєнного стану штраф зростає до 17-25 тисяч гривень.

Для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000—59 500 гривень.

Зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.

Для того, щоб закон набрав чинності, його повинен підписати спікер парламенту, а потім президент. Набере ж він чинності наступного дня після публікації.

Разом з цим паралельно Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

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Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення. Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.