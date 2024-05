Ноутбук Dell XPS 13 Plus з процесором Snapdragon X за $1199 — детальні характеристики до релізу

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Невдовзі Dell представить ноутбуки XPS 13 Plus з процесорами Qualcomm. Сайт VideoCardz отримав інформацію про модель XPS 13 9345 Plus з чипами Snapdragon X Elite та Plus.

Новий ноутбук має внутрішню назву TributoQC, яка наслідує TributoRPL на основі архітектури Intel Raptor Lake. Dell вже випустила свій ноутбук XPS 13 на основі архітектури Meteor Lake, але версія Plus орієнтована на меншу потужність та ціну. Варто зазначити, що в документі чіпи Qualcomm називаються Nuvia, тому що на момент створення цих слайдів Qualcomm ще не анонсувала офіційно серію Snapdragon X.

XPS 13 з Snapdragon матиме 10- та 12-ядерні конфігурації з максимальним TDP 25,5 Вт. Ноутбук матиме такий самий розмір, але буде трохи легшим (1 210 г проти 1 225 г). Система оснащена 13,4-дюймовим екраном, який також буде оновлено, але роздільна здатність флагманської OLED-панелі буде нижчою (з 3,5K до 2,8K). Ноутбук використовуватиме пам’ять LPDDR5X-8400 від 16 ГБ (моделі Intel починалися з 8 ГБ), також будуть варіанти з 32 ГБ і 64 ГБ. Також пристрій отримує нову камеру Full-HD.

Dell планує продавати ноутбук за $1199 доларів, але це ціна, вказана у середині 2023 року і не відомо, гуртова чи роздрібна. Якщо ноутбук вийде за такою ціною, він стане на $800 доларів дешевшим, він відповідав би ціні MacBook Air M2. Компанія планує випустити 241 тис. цих ноутбуків, випуск запланований на червень.

Курс-професія "Junior Data Analyst" від robot_dreams. Комплексний курc для всіх, хто хоче опанувати нову професію з нуля.На прикладі реальних датасетів ви розберете кожен етап аналізу даних. Програма курсу і реєстрація

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.