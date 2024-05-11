Новини Пристрої 11.05.2024 о 23:14 comment views icon

Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Один з менеджерів Менеджер Lenovo China зазначив, що процесори AMD Zen 5 Strix Point не отримають драйверів Windows 10. Виробник надає пріоритет сумісності з останньою версією Windows 11 24H2, що узгоджується тенденцією AMD до обчислень ШІ та інтеграції NPU у майбутні процесори.

Майбутні чипи Strix Point, які, за останніми даними, називатимуться Ryzen AI HX, вказують на прагнення AMD підтримуватимуть продуктивність ШІ на рівні 45 TOPS, а загальну системну продуктивність у компанії оцінюють у 77 TOPS. Оскільки нові обчислювальні технології скеровуватимуться штучним інтелектом, рух AMD до останньої версії Windows є виправданим. Проте це створить проблеми сумісності для користувачів Windows 10, які бажатимуть встановити нові процесори у свої системи.

Також менеджер розповів, що процесори AMD Zen 5 не зроблять велетенського стрибка у продуктивності — раніше за чутками йшлося про її підвищення на 40%.

«Звідки 40%? Я побачив, що Zen5 має 10% збільшення IPC порівняно з Zen4. У тесті CR23 1T збільшення склало понад 10%. Крім того, ентузіасти Win10 мають зауважити, що, починаючи з Strix Point, AMD не надаватиме драйвери Win10».

Він також зазначив, що неможливо досягти такого значного підвищення продуктивності в рамках одного покоління, і 10% покращення, досягнуте в майбутньому поколінні, заслуговує на увагу. Однак це може розчарувати людей, які вірять у попередні припущення.

Процесори AMD Ryzen Zen 5 вже надійшли у виробництво і вийдуть цього року – міняти сокет AM5 не потрібно

Онлайн-курс "React Native Developer" від robot_dreams.
Опануйте кросплатформну розробку на React Native та навчіться створювати повноцінні застосунки для iOS та Android.
Програма курсу і реєстрація

Джерело: Windows Latest

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати