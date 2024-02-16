$1,2 млрд інвестицій, майже 10 років та 121 г «здобичі» ─ результат місії на астероїд Бенну

NASA оприлюднила загальну масу зразків астероїда Бенну, які вдалося доставити на Землю минулої осені. Отже, вага «здобичі» становить 121,6 г.

На перший погляд може здатися, що зразок досить малий. Особливо, якщо взяти до уваги те, що NASA та її партнери доклали велетенських зусиль, щоб його отримати. Центр космічних польотів Годдарда космічного агентства працював з Університетом Аризони та Lockheed Martin над створенням космічного корабля OSIRIS-REx за $800 млн. Його запустили у вересні 2016 року на ракеті Atlas V, яка коштувала додатково $183,5 млн. І оскільки він мандрував внутрішньою частиною Сонячної системи й назад, NASA витратила додаткові $200 млн на операції місії. Отже, NASA інвестувала $1,2 і витратила майже десятиліття, щоб отримати крихти астероідного пилу, які могли б поміститися у консервну банку.

Але хороші речі бувають у маленьких упаковках. І хоча цей зразок невеликий, він у 20 разів перевищує кількість астероїдного матеріалу, який раніше було доставлено на Землю двома японськими місіями з повернення зразків. Ці невеличкі фрагменти мають велике значення, оскільки вчені вивчатимуть матеріали в цьому астероїдному пилу, сподіваючись знайти інформацію про походження життя та умови, які існували на зорі нашої Сонячної системи.

Крім того, отримана проба вдвічі перевищує мінімальну вимогу для місії – 60 г. Отже, OSIRIS-REx тепер можна остаточно назвати безумовно успішною місією.

У найближчі тижні деякі матеріали Бенну будуть упаковані та розповсюджені для вивчення дослідниками. У рамках місії OSIRIS-REx когорта з понад 200 вчених з усього світу досліджуватиме властивості реголіту, включаючи дослідників з багатьох установ США, Японського агентства аерокосмічних досліджень і Канадського космічного агентства.

NASA має намір залишити близько 70% матеріалу для майбутніх досліджень.

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Джерело: arstechnica

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