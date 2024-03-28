10 найбільших виробників нафти у 2023 році — США + Саудівська Аравія = 28% видобутку

Торік три країни світу видавали разом 32,8 мільйона барелів на день у світовий видобуток нафти, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.

Загалом на США, росію та Саудівську Аравію припадає 40% світового видобутку нафти — і в цьому вони незмінно домінували з 1971 році, лише тимчасово зміщуючи одне одну з лідерських позицій.

Для порівняння: сукупний видобуток Канади, Іраку та Китаю досяг 13,1 мільйона барелів на день у 2023 році, трохи перевищивши видобуток лише в США.

Прогнозується, що у найближчій перспективі жодній з країн не вдасться перевершити рекорд виробництва нафти в США, встановлений торік — оскільки жоден інший виробник ніколи не досягав добової потужності в 13,0 мільйонів барелів. Нещодавно державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco відмовилася від планів збільшити видобуток до 13,0 мільйонів барелів на день до 2027 року.

У 2024 році аналітики прогнозують, що США збережуть позицію лідера з виробництва нафти. За даними Macquarie Group, до кінця року очікується, що видобуток нафти в США досягне рекордних темпів у близько 14 мільйонів барелів на день.

З приємного: як повідомив голова СБУ Василь Малюк, завдяки дроновим атакам на російські НПЗ на 12% вдалося скоротити, як видобуток, так і перероблення нафти. Нафта — основне джерело доходу для країни-терориста, яка цими ж грошима спонсорує війну проти України.

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Також росстат звітував, що на тижні з 18 по 24 березня виробництво бензину у рф впало на 7,4% порівняно з попереднім тижнем і склало 107,8 тисячі тонн на добу (порівняно з аналогічним тижнем торік — це зниження на 14.3%).

Тим часом, як писав вчора Reuters, через скорочення внутрішніх поставок і позапланові ремонти на нафтопереробних заводах росія збільшує імпорт бензину з білорусі. У першій половині березня він сягнув майже 3 тис. тонн (у лютому росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з білорусі ще не було).

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